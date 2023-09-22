Половина полученных Украиной от Дании танков Leopard 1A5 имеют дефекты

Еще в начале текущего года Германия, Нидерланды и Дания пообещали поставить на Украину в виде военной помощи 100 танков Leopard 1A5. Ранее сообщалось, что Дания уже передала Киеву несколько единиц вышеупомянутых машин.
Между тем выяснилось, что данная помощь для ВСУ оказалась с «сюрпризом». Так, глава Минобороны Дании Трульс Лунд Поульсен заявил, что более половины танков, которые уже поставила Украине его страна, имеют те или иные дефекты. Слова чиновника передает местный телеканал TV2.
Поульсен отметил, что согласно информации, полученной от немецких властей, по меньшей мере, у десяти танков, переданных ВСУ Данией, обнаружены неисправности. В большинстве своем это мелкие поломки, но у двух Leopard 1A5 имеются серьезные повреждения.
Не совсем понятно, каким образом на Украину попало так много «поломанных» танков. Такой процент дефекта в партии указывает лишь на то, что перед отправкой «Леопардов» для ВСУ их особо никто не проверял. Просто сняли с консервации и передали Киеву, а там пусть с ними делают, что хотят.
В данном случае будет нелишним вспомнить недавнее заявление Поульсена, который пообещал, что его страна безвозмездно поставит на Украину еще 30 танков Leopard 1 и 15 Т-72, помимо тех 100, что передадут совместно Дания, ФРГ и Нидерланды. Интересно, они также окажутся «поломанными»?