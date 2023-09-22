Вучич: сейчас Запад возмущен теми аргументами Москвы, которые сам ранее приводил перед нападением на Сербию

Большинство западных стран, являющихся членами Североатлантического альянса, почти полтора десятилетия назад грубо нарушили одну из основополагающих резолюций Устава Организации Объединенных Наций, которую когда-то сами же и приняли. И сегодня Запад возмущен теми аргументами Москвы, которые сам ранее приводил перед нападением на Сербию.Об этом говорил сербский президент Александр Вучич в своей речи на заседании Генеральной ассамблеи ООН.Он отметил, что 15 лет назад 19 самых могущественных стран Запада отказались от тех принципов, которые сегодня, по утверждению западных политиков, служат защите мира на планете.Их нападение на Сербию без согласования этого шага с Советом безопасности ООН стало беспрецедентным случаем с момента создания этой международной организации. Запад решил, отметил Вучич, по своей воле наказать суверенное европейское государство, оправдывая данное решение необходимостью предотвращения гуманитарной катастрофы в Косово. И когда сегодня президент России Владимир Путин, чтобы прекратить гибель мирных жителей Донбасса, начинает специальную военную операцию, западные политики возмущены его решением. Они забыли, говорит сербский президент, как сами использовали такую же риторику.Когда Вучич выступал, было заметно, что он говорил о наболевшем. Будучи президентом небольшого государства, он старается отстаивать интересы своего народа и своей страны, не бросать в сложной ситуации тех, кого считает союзниками и друзьями, несмотря на сильное давление извне. И такая позиция не может не заслуживать уважения.