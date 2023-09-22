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Вучич: сейчас Запад возмущен теми аргументами Москвы, которые сам ранее приводил перед нападением на Сербию

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Вучич: сейчас Запад возмущен теми аргументами Москвы, которые сам ранее приводил перед нападением на Сербию

Большинство западных стран, являющихся членами Североатлантического альянса, почти полтора десятилетия назад грубо нарушили одну из основополагающих резолюций Устава Организации Объединенных Наций, которую когда-то сами же и приняли. И сегодня Запад возмущен теми аргументами Москвы, которые сам ранее приводил перед нападением на Сербию.


Об этом говорил сербский президент Александр Вучич в своей речи на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Он отметил, что 15 лет назад 19 самых могущественных стран Запада отказались от тех принципов, которые сегодня, по утверждению западных политиков, служат защите мира на планете.

Их нападение на Сербию без согласования этого шага с Советом безопасности ООН стало беспрецедентным случаем с момента создания этой международной организации. Запад решил, отметил Вучич, по своей воле наказать суверенное европейское государство, оправдывая данное решение необходимостью предотвращения гуманитарной катастрофы в Косово. И когда сегодня президент России Владимир Путин, чтобы прекратить гибель мирных жителей Донбасса, начинает специальную военную операцию, западные политики возмущены его решением. Они забыли, говорит сербский президент, как сами использовали такую же риторику.

Когда Вучич выступал, было заметно, что он говорил о наболевшем. Будучи президентом небольшого государства, он старается отстаивать интересы своего народа и своей страны, не бросать в сложной ситуации тех, кого считает союзниками и друзьями, несмотря на сильное давление извне. И такая позиция не может не заслуживать уважения.

Использованы фотографии:
Минобороны США
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10 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 16:30
    +2
    Для кого эти слова? Кого-то призывает одуматься? Пора уже на всех уровнях констатировать, что сейчас работает только одно правило: кто сильнее, тот и прав. Всё остальное - иллюзии.
    1. freddyk
      freddyk Сегодня, 16:37
      0
      Цитата: parabyd
      Для кого эти слова? Кого-то призывает одуматься? Пора уже на всех уровнях констатировать, что сейчас работает только одно правило: кто сильнее, тот и прав. Всё остальное - иллюзии.

      Я Вам больше скажу- такое правило было всегда. :) Остальное, как Вы сказали, иллюзии.
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 16:44
        0
        ООН превратился в "Свадебного генерала"-имеется уважение,не более.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 16:50
          0
          Уважение? Господь вами,, кладут на них, кроме маленьких и бедных
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:33
    +2
    Как там у латинян, что позволенно Юпитеру, не позволенно быку, такивот Вашингтон назначил себя на роль Юпитера и следует этому правилу.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:35
    +3
    Совершив, акт агрессии против Сербии в 1998 году НАТО открыло ящик Пандоры, создав юридический прецедент, вне решения ООН: "так можно".
  4. vfrcbv1965-2011
    vfrcbv1965-2011 Сегодня, 16:41
    0
    Говорить надо, как западные либеройды. Эти твари тонны дерьма вываливают. Лгут, лгут и лгут. А потом просто напросто ссылаются на эту ложь. гинекологиня уже договорилась, до того, что намекнула, что на Японию в 45 атомные бомбы сбросил СССР. И спросите у тех же молодых японцев, кто сбросил бомбы. А уж у остальных, дебилойдов, историю изучающих по комиксам... Так что сила, силой а говорить надо много и часто.
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 16:50
    0
    Они забыли, говорит сербский президент, как сами использовали такую же риторику.


    5+
    Точно в точку!
  6. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 16:55
    0
    Меня интересует вопрос, в начале СВО хотели мягкой силой побороть украинский фашизм, но сейчас когда всё зашло так далеко.........
    Не пора ли принимать экстренные меры и ударить по центру принимаемых решений, по переправам. Закупорить эту так называемую страну, наглухо. И выловить всех кто держал оружие.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:56
    0
    Нам давно пора понять что в мире есть только одно правило 'правило сильного!А слова без жёсткой силы признак слабости.