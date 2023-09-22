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Президент Белоруссии: Польше дали отмашку из-за океана на то, что Зеленского пора «сливать»

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Президент Белоруссии: Польше дали отмашку из-за океана на то, что Зеленского пора «сливать»

Нынешние отношения между недавними «ближайшими союзниками» Польшей и Украиной сложно назвать дружескими. Между властями этих стран то и дело возникают какие-то противоречия.


Скандалы по поводу польского запрета на ввоз украинской продукции, которая вытесняет с рынков местных фермеров, резкая реакция официальной Варшавы на упреки Киева в недостаточной поддержке, заявление премьера Моравецкого о необходимости модернизации собственной армии, в связи с чем Польша больше не будет поставлять новое вооружение ВСУ. А ведь еще совсем недавно СМИ публиковали кадры крепких объятий президентов Зеленского и Дуды.

В свою очередь, президент РБ Александр Лукашенко уверен, что напряженность между Польшей и Украиной возникла неслучайно. В ходе своего сегодняшнего совещания белорусский лидер заявил, что противоречия между двумя странами продиктованы Западом.

По мнению Лукашенко, в США дали отмашку «сливать» главу киевского режима.

Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он

- пояснил президент РБ.

Стоит отметить, что версия белорусского лидера вполне согласуется с происходящими вокруг Украины событиями. Представители киевского режима то и дело попадают в какие-то курьезы, а все больше их партнеров начинают говорить о нецелесообразности помощи режиму.

В то же время все это начало происходить сразу после того, как Владимир Зеленский обрушился с резкой критикой на западных лидеров, которые якобы оказывают его стране недостаточную помощь. Более того, президент Украины даже позволил себе прибегнуть к угрозам в адрес европейских властей.
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3 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:47
    +1
    Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он
    ------------------
    смывать wink
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:53
      0
      Цитата: Bingo
      смывать

      Главное, чтобы в трубе не застрял! )))
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:53
    0
    Ещё и Лукашенко такую чушь несёт!Там вечно грызутся все,но янки зеля нужен для ведения войны. Он их устраивает!