Сверхмалая подлодка JFD Shadow Seal завершает испытания



Shadow Seal в надводном положении

Развитие проекта

Планы на будущее



Под водой на малой глубине

Технические особенности



Пост управления



Shadow Seal (вверху) в сравнении с другой подлодкой от JFD

В процессе проверки



Исторические и современные подлодки для боевых пловцов

Ближайшие события

Британская компания JFD завершает работы по перспективной сверхмалой подводной лодке Shadow Seal, предназначенной для перевозки боевых пловцов и некоторых грузов. Сформирован окончательный облик такого изделия, и сейчас оно проходит последние заводские испытания. В ближайшем будущем готовый образец передадут одному из потенциальных заказчиков для дополнительной проверки и оценки.Первый вариант сверхмалой подлодки (СМПЛ) Shadow Seal («Теневой тюлень») был разработан в середине десятых годов нидерландской компанией Ortega Submersibles. Тогда это изделие рассматривалось как многоцелевое транспортное средство, и его планировали предлагать как военным, так и гражданским заказчикам.В 2019 г. проект «Шэдоу Сил» выкупила британская компания JFD (г. Абердин, Шотландия) из состава группы James Fisher and Sons plc. Она занялась развитием и совершенствованием конструкции, а также пересмотрела ее предназначение. Подлодку полностью перевели в категорию военной техники и планировали предлагать военно-морским силам разных стран. Предполагалось, что такая СМПЛ заинтересует спецподразделения боевых пловцов. Кроме того, на основе технологий и решений купленного проекта разработали несколько своих изделий с разными особенностями.В марте 2022 г. компания JFD подписала соглашение о сотрудничестве с американской фирмой Blue Tide Marine, главной целью которой был выход на рынок США и получение соответствующих контрактов. Новую СМПЛ собирались предложить Командованию спецопераций и другим государственным структурам, нуждающимся в особых средствах для водолазов.В мае 2023 г. Командование спецопераций Пентагона провело очередную выставку-конференцию, и в ней приняли участие компании JFD и BTM. На этом мероприятии показали новый вариант подлодки Shadow Seal, который планируется предложить американским заказчикам. Компании предсказуемо хвалили свой проект и утверждали, что он обязательно заинтересует Пентагон.В мае сообщалось, что подлодка Shadow Seal уже вышла на заводские испытания и демонстрирует свои характеристики и возможности. Эти работы планировалось завершить в течение нескольких месяцев, после чего ожидалась передача опытного образца потенциальному заказчику для его собственных испытаний и оценки.Недавно эти данные уточнили. 12-15 сентября в Лондоне проходила военно-техническая выставка DSEI-2023, и компании JFD и BTM не упустили возможности показать свою новую разработку и раскрыть планы на будущее. Как сообщает Jane’s, уже изготовлена первая СМПЛ серийного облика, и готовится финальный этап испытаний.Испытания пройдут у шотландских берегов, вблизи завода-изготовителя. На их проведение потратят около шести недель, и мероприятия завершатся к началу ноября или позже. Затем подлодка пройдет необходимое обслуживание, и ее отправят в США, на предприятие BTM в г. Форт-Лодердейл, шт. Флорида.Американская компания займется продвижением «Шэдоу Сила» на местном рынке. Она будут участвовать в соответствующих конкурсах Пентагона и других структур, проводить демонстрации и т.д. Также ожидается проведение испытаний с участием Командования спецопераций, которое рассматривается в качестве основного заказчика. Насколько успешными будут все эти мероприятия, покажет время.Изделие Shadow Seal представляет собой сверхмалую подлодку характерного облика, предназначенную для перевозки водолазов и/или некоторых грузов. Обеспечивается движение в надводном, полупогруженном или подводном положении. В конструкции использован ряд характерных решений, направленных на повышение основных характеристик, удешевление производства и упрощение эксплуатации.Основой конструкции является корпус из стеклопластика обтекаемой формы, похожий на лодку. В носовой части корпуса размещена часть основных агрегатов, вероятно, таких как аккумуляторные батареи. Центр отдан под две двухместные кабины для экипажа, а в корме находится силовая установка и другие устройства. В носовой и кормовой части корпуса предусмотрены горизонтальные рули большой площади.Общая длина подлодки – ок. 8 при ширине ок. 1 м. Собственная масса конструкции – 2 т. Полезная нагрузка достигает 750 кг. Подлодка рассчитана для работы на глубинах не более 22-24 м.Подлодка выполнена полностью электрической. За движение отвечают два гребных винта в кольцевых каналах. В надводном положении судно может развивать скорость до 4,5 узла. Максимальная дальность хода при этом достигает 80 морских миль, максимальная продолжительность плавания – 20 ч. Полупогружное положение уменьшает максимальную скорость до 4 узлов и сокращает длительность непрерывного движения. В подводном положении СМПЛ движется еще медленнее, а дальность плавания зависит, в первую очередь, от снаряжения экипажа.Shadow Seal перевозит до четырех человек в водолазном снаряжении. Они размещаются по двое в двух кабинах тандемной компоновки. Кабины выполнены открытыми и имеют только прозрачные козырьки. Также в корпусе предусмотрен отсек для переводки дополнительного снаряжения, вооружения и т.д.В передней кабине имеется пост управления. На нем присутствуют монитор для вывода различной информации, в т.ч. видеосигнала, а также все необходимые органы управления. В распоряжении экипажа имеется оптико-электронная станция, выполняющая функции перископа. Камеры расположены на телескопической мачте высотой 4,2 м и могут использоваться в надводном и подводном положении.Сообщается о наличии режима дистанционного управления. В таком случае СМПЛ контролируется оператором с берега или с борта другого судна. Дальность работы в таком режиме ограничена и зависит от условий, определяющих прохождение радиосигнала.Подлодка Shadow Seal, в зависимости от специфики поставленной задачи, может действовать самостоятельно или в связке с носителем. Последним может быть любое судно с возможностью перевозки, спуска на воду и подъема СМПЛ. Вместе с подлодкой на его борту должны размещаться средства обслуживания, дистанционного управления и т.д.На данный момент «Теневой тюлень», уже в серийном облике, проходит очередной этап испытаний. Речь идет о финальных проверках, по результатам которых изделие полноценно выведут на рынок. Кроме того, теперь готовую разработку смогут показать потенциальным заказчикам, в т.ч. приоритетным. Каким будет результат такой демонстрации и последующих испытаний, пока неизвестно.С технической точки зрения СМПЛ Shadow Seal является достаточно интересным образцом. Компании Ortega Submersibles и JFD нашли удачное соотношение современных технологий, материалов и инженерных решений, за счет которого достигнуты высокие технические и рабочие характеристики. После определенной доработки и адаптации такая конструкция способна удовлетворить требования и нужды боевых пловцов.Изделие «Шэдоу Сил» является достаточно компактным и легким, что позволяет использовать различные носители. При этом оно перевозит четырех водолазов с личным снаряжением, а также дополнительный груз. Полностью электрическая энергетическая установка дает достаточные ходовые характеристики, а также снижает шумность и, как следствие, вероятность обнаружения.Представляет интерес предложенный состав бортового оборудования и его функции. Так, в отличие от ряда других аналогичных плавсредств, Shadow Seal имеет собственные простейшие средства разведки в виде ОЭС. Наличие этого устройства серьезно улучшает ситуационную осведомленность экипажа и дает сопутствующие преимущества. Также интересно наличие дистанционного управления. К примеру, оно позволит возвращать подлодки на носитель после высадки пловцов или подавать последним транспорт для эвакуации.Таким образом, британская компания JFD взяла нидерландский проект Shadow Seal, доработала его по новым требованиям и теперь собирается предлагать готовый продукт военным ведомствам разных стран. В первую очередь, в качестве потенциального покупателя рассматриваются США – они всегда проявляют интерес к новым разработкам и имеют возможность размещения крупных заказов.Гипотетический контракт от Командования спецопераций Пентагона или иной американской структуры имеет особую ценность для компаний JFD и BTM. Он принесет ожидаемую прибыль, а также станет рекламой для изделия Shadow Seal. Положительное решение США может стать дополнительным конкурентным преимуществом, и другие страны тоже пожелают приобрести такую технику.