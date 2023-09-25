Сверхмалая подлодка JFD Shadow Seal завершает испытания

Shadow Seal в надводном положении
Британская компания JFD завершает работы по перспективной сверхмалой подводной лодке Shadow Seal, предназначенной для перевозки боевых пловцов и некоторых грузов. Сформирован окончательный облик такого изделия, и сейчас оно проходит последние заводские испытания. В ближайшем будущем готовый образец передадут одному из потенциальных заказчиков для дополнительной проверки и оценки.
Развитие проекта
Первый вариант сверхмалой подлодки (СМПЛ) Shadow Seal («Теневой тюлень») был разработан в середине десятых годов нидерландской компанией Ortega Submersibles. Тогда это изделие рассматривалось как многоцелевое транспортное средство, и его планировали предлагать как военным, так и гражданским заказчикам.
В 2019 г. проект «Шэдоу Сил» выкупила британская компания JFD (г. Абердин, Шотландия) из состава группы James Fisher and Sons plc. Она занялась развитием и совершенствованием конструкции, а также пересмотрела ее предназначение. Подлодку полностью перевели в категорию военной техники и планировали предлагать военно-морским силам разных стран. Предполагалось, что такая СМПЛ заинтересует спецподразделения боевых пловцов. Кроме того, на основе технологий и решений купленного проекта разработали несколько своих изделий с разными особенностями.
В марте 2022 г. компания JFD подписала соглашение о сотрудничестве с американской фирмой Blue Tide Marine, главной целью которой был выход на рынок США и получение соответствующих контрактов. Новую СМПЛ собирались предложить Командованию спецопераций и другим государственным структурам, нуждающимся в особых средствах для водолазов.
В мае 2023 г. Командование спецопераций Пентагона провело очередную выставку-конференцию, и в ней приняли участие компании JFD и BTM. На этом мероприятии показали новый вариант подлодки Shadow Seal, который планируется предложить американским заказчикам. Компании предсказуемо хвалили свой проект и утверждали, что он обязательно заинтересует Пентагон.
Планы на будущее
В мае сообщалось, что подлодка Shadow Seal уже вышла на заводские испытания и демонстрирует свои характеристики и возможности. Эти работы планировалось завершить в течение нескольких месяцев, после чего ожидалась передача опытного образца потенциальному заказчику для его собственных испытаний и оценки.
Недавно эти данные уточнили. 12-15 сентября в Лондоне проходила военно-техническая выставка DSEI-2023, и компании JFD и BTM не упустили возможности показать свою новую разработку и раскрыть планы на будущее. Как сообщает Jane’s, уже изготовлена первая СМПЛ серийного облика, и готовится финальный этап испытаний.
Испытания пройдут у шотландских берегов, вблизи завода-изготовителя. На их проведение потратят около шести недель, и мероприятия завершатся к началу ноября или позже. Затем подлодка пройдет необходимое обслуживание, и ее отправят в США, на предприятие BTM в г. Форт-Лодердейл, шт. Флорида.
Под водой на малой глубине
Американская компания займется продвижением «Шэдоу Сила» на местном рынке. Она будут участвовать в соответствующих конкурсах Пентагона и других структур, проводить демонстрации и т.д. Также ожидается проведение испытаний с участием Командования спецопераций, которое рассматривается в качестве основного заказчика. Насколько успешными будут все эти мероприятия, покажет время.
Технические особенности
Изделие Shadow Seal представляет собой сверхмалую подлодку характерного облика, предназначенную для перевозки водолазов и/или некоторых грузов. Обеспечивается движение в надводном, полупогруженном или подводном положении. В конструкции использован ряд характерных решений, направленных на повышение основных характеристик, удешевление производства и упрощение эксплуатации.
Основой конструкции является корпус из стеклопластика обтекаемой формы, похожий на лодку. В носовой части корпуса размещена часть основных агрегатов, вероятно, таких как аккумуляторные батареи. Центр отдан под две двухместные кабины для экипажа, а в корме находится силовая установка и другие устройства. В носовой и кормовой части корпуса предусмотрены горизонтальные рули большой площади.
Общая длина подлодки – ок. 8 при ширине ок. 1 м. Собственная масса конструкции – 2 т. Полезная нагрузка достигает 750 кг. Подлодка рассчитана для работы на глубинах не более 22-24 м.
Пост управления
Подлодка выполнена полностью электрической. За движение отвечают два гребных винта в кольцевых каналах. В надводном положении судно может развивать скорость до 4,5 узла. Максимальная дальность хода при этом достигает 80 морских миль, максимальная продолжительность плавания – 20 ч. Полупогружное положение уменьшает максимальную скорость до 4 узлов и сокращает длительность непрерывного движения. В подводном положении СМПЛ движется еще медленнее, а дальность плавания зависит, в первую очередь, от снаряжения экипажа.
Shadow Seal перевозит до четырех человек в водолазном снаряжении. Они размещаются по двое в двух кабинах тандемной компоновки. Кабины выполнены открытыми и имеют только прозрачные козырьки. Также в корпусе предусмотрен отсек для переводки дополнительного снаряжения, вооружения и т.д.
В передней кабине имеется пост управления. На нем присутствуют монитор для вывода различной информации, в т.ч. видеосигнала, а также все необходимые органы управления. В распоряжении экипажа имеется оптико-электронная станция, выполняющая функции перископа. Камеры расположены на телескопической мачте высотой 4,2 м и могут использоваться в надводном и подводном положении.
Сообщается о наличии режима дистанционного управления. В таком случае СМПЛ контролируется оператором с берега или с борта другого судна. Дальность работы в таком режиме ограничена и зависит от условий, определяющих прохождение радиосигнала.
Shadow Seal (вверху) в сравнении с другой подлодкой от JFD
Подлодка Shadow Seal, в зависимости от специфики поставленной задачи, может действовать самостоятельно или в связке с носителем. Последним может быть любое судно с возможностью перевозки, спуска на воду и подъема СМПЛ. Вместе с подлодкой на его борту должны размещаться средства обслуживания, дистанционного управления и т.д.
В процессе проверки
На данный момент «Теневой тюлень», уже в серийном облике, проходит очередной этап испытаний. Речь идет о финальных проверках, по результатам которых изделие полноценно выведут на рынок. Кроме того, теперь готовую разработку смогут показать потенциальным заказчикам, в т.ч. приоритетным. Каким будет результат такой демонстрации и последующих испытаний, пока неизвестно.
С технической точки зрения СМПЛ Shadow Seal является достаточно интересным образцом. Компании Ortega Submersibles и JFD нашли удачное соотношение современных технологий, материалов и инженерных решений, за счет которого достигнуты высокие технические и рабочие характеристики. После определенной доработки и адаптации такая конструкция способна удовлетворить требования и нужды боевых пловцов.
Изделие «Шэдоу Сил» является достаточно компактным и легким, что позволяет использовать различные носители. При этом оно перевозит четырех водолазов с личным снаряжением, а также дополнительный груз. Полностью электрическая энергетическая установка дает достаточные ходовые характеристики, а также снижает шумность и, как следствие, вероятность обнаружения.
Исторические и современные подлодки для боевых пловцов
Представляет интерес предложенный состав бортового оборудования и его функции. Так, в отличие от ряда других аналогичных плавсредств, Shadow Seal имеет собственные простейшие средства разведки в виде ОЭС. Наличие этого устройства серьезно улучшает ситуационную осведомленность экипажа и дает сопутствующие преимущества. Также интересно наличие дистанционного управления. К примеру, оно позволит возвращать подлодки на носитель после высадки пловцов или подавать последним транспорт для эвакуации.
Ближайшие события
Таким образом, британская компания JFD взяла нидерландский проект Shadow Seal, доработала его по новым требованиям и теперь собирается предлагать готовый продукт военным ведомствам разных стран. В первую очередь, в качестве потенциального покупателя рассматриваются США – они всегда проявляют интерес к новым разработкам и имеют возможность размещения крупных заказов.
Гипотетический контракт от Командования спецопераций Пентагона или иной американской структуры имеет особую ценность для компаний JFD и BTM. Он принесет ожидаемую прибыль, а также станет рекламой для изделия Shadow Seal. Положительное решение США может стать дополнительным конкурентным преимуществом, и другие страны тоже пожелают приобрести такую технику.