Глава евродипломатии: Страны Евросоюза являются травоядными животными в мире хищников

Страны Евросоюза можно сравнить с травоядными животными в мире, где правят хищники. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В ходе интервью британскому изданию The Guardian Боррель отметил, что Евросоюз все еще продолжает тщетно полагать, что посредством заявлений о верховенстве закона и торговых связей может на что-либо влиять в мире, в котором правит силовая политика. Однако, по мнению Борреля, европейцы, несмотря на свою приверженность концепции верховенства закона, должны прийти к осознанию, что существуют лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому.
Боррель также добавил, что считает, что Евросоюзу следует как можно быстрее принимать решения, касающиеся поставок вооружений украинской армии. Он напомнил, что некоторые решения о предоставлении Киеву определенных типов военной техники принимались довольно продолжительный период времени. Дискуссии были по поводу поставок Украине танков, ЗРК Patriot, и в конечном итоге истребительной авиации.
По словам Борреля, наиболее значимым достижением в своей карьере на дипломатическом поприще он считает то, что ему удалось убедить правительства стран-членов Евросоюза после начала российской спецоперации начать поставки оружия на Украину.
Говоря о перспективах членства Украины в ЕС, глава европейской дипломатии в очередной раз повторил, что для этого необходимо сначала провести ряд реформ как в этой стране, так и в самом Евросоюзе.