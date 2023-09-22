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Глава евродипломатии: Страны Евросоюза являются травоядными животными в мире хищников

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Глава евродипломатии: Страны Евросоюза являются травоядными животными в мире хищников

Страны Евросоюза можно сравнить с травоядными животными в мире, где правят хищники. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.


В ходе интервью британскому изданию The Guardian Боррель отметил, что Евросоюз все еще продолжает тщетно полагать, что посредством заявлений о верховенстве закона и торговых связей может на что-либо влиять в мире, в котором правит силовая политика. Однако, по мнению Борреля, европейцы, несмотря на свою приверженность концепции верховенства закона, должны прийти к осознанию, что существуют лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому.

Боррель также добавил, что считает, что Евросоюзу следует как можно быстрее принимать решения, касающиеся поставок вооружений украинской армии. Он напомнил, что некоторые решения о предоставлении Киеву определенных типов военной техники принимались довольно продолжительный период времени. Дискуссии были по поводу поставок Украине танков, ЗРК Patriot, и в конечном итоге истребительной авиации.

По словам Борреля, наиболее значимым достижением в своей карьере на дипломатическом поприще он считает то, что ему удалось убедить правительства стран-членов Евросоюза после начала российской спецоперации начать поставки оружия на Украину.

Говоря о перспективах членства Украины в ЕС, глава европейской дипломатии в очередной раз повторил, что для этого необходимо сначала провести ряд реформ как в этой стране, так и в самом Евросоюзе.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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13 комментариев
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  1. УАТ
    УАТ Сегодня, 19:09
    0
    Т.е. Европа - "сад" истребляется "травоядными" странами Европы? автор (Боррель) жжот!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:12
      +2
      Цитата: УАТ
      "сад" истребляется "травоядными" странами Европы?

      Сад истребляется хищниками, а травоядные их корм.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:15
        +4
        Цитата: carpenter
        Сад истребляется хищниками, а травоядные их корм.

        Верно, травоядная Европа, корм для англосаксов. Всегда.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 19:25
          0
          Падальщики они, а не травоядные.
          Стайные падальщики.
          Вот потому и нельзя перед ними слабость показывать. Сожрут.
        2. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 19:27
          0
          Баррелю давно пора в скотники или пастухи--- следить, lol а то жвачные травоядные или загадят всё вокруг или хищники пожрут их. Хищники всегда умней
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 19:33
      0
      Волки/шакалы/гиены в овечьей шкуре травоядными не считаются!
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:10
    +2
    Страны Евросоюза можно сравнить с травоядными животными в мире, где правят хищники. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Вот это заява ! Не уж то перепил с и горя выдал "на гора" !
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:21
    0
    "Горе тем, которые зло называют добром и добро — злом, тьму почитают светом и свет — тьмою, горькое почитают сладким и сладкое — горьким!"(Исаия 5:20. Синодальный перевод).
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 19:23
    0
    Я не знаю за прочие страны, а Польша гиеной была, гиеной и осталась, а эта животина ну никак не травоядная!
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:37
    0
    А Боррель очевидно назначенный хищниками пастух, помогает жатве
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:01
    0
    Признавайтесь, кто деду вискаря в чай налил?-оно опять бредит!
  7. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 20:03
    0
    травоядные животные из райского сада..да ему сказки надо писать...какой же он тупой..мама родная
  8. костя1
    костя1 Сегодня, 20:09
    0
    Если они и травоядные-то явно-глисты laughing