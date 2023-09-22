Военное обозрение
Войти Регистрация

Сенаторы США интересовались у Зеленского числом потерь ВСУ в ходе контрнаступления и возможностях их восполнения

9
Сенаторы США интересовались у Зеленского числом потерь ВСУ в ходе контрнаступления и возможностях их восполнения

Американские медиа со ссылкой на сенаторов публикуют некоторые подробности вчерашнего появления Зеленского в верхней палате законодательного органа США, а также раскрывают причину того, почему выступление главы киевского режима носило закрытый характер.


Дело в том, что во время выступления Зеленского ему были заданы вопросы, ответы на которые ни в Киеве, ни в Вашингтоне не хотели бы предавать огласке. При этом информация о самих вопросах просачивается в прессу.

Так, у Зеленского американские сенаторы выясняли, какова целесообразность поставок дальнобойных ракет вооружённым силам Украины. Не собирается ли командование использовать удары этими ракетами по российским тылам вместо наступления? Ещё один вопрос, который явно беспокоит американские власти, состоит в том, какой процент подготовленных для «весеннего/летнего» контрнаступления военнослужащих остаётся боеспособными на Украине и сколько времени понадобится, чтобы потери восполнить.

Напомним, что изначально на Украине говорилось о подготовке к «контрнаступу» 10 бригад, потом их число «выросло» в отчётах до 12-ти. К настоящему моменту в боях «контрнаступа» успели поучаствовать абсолютно все подготовленные бригады, однако ввиду крупных потерь командованию ВСУ пришлось бросать в бой и стратегические резервы в виду десантно-штурмовых бригад, которые, по изначальному плану, должны были в итоге чуть ли не входить в Ялту.

На тему потерь, как пишут в американских медиа, Зеленский перед сенаторами говорил неохотно. Притом, что большая часть слушателей и сама прекрасна знала примерные цифры. Больше сенаторов беспокоили не столько потери как таковые, сколько то, зачем выделять Зеленскому новые десятки миллиардов, если львиную долю предыдущих миллиардов он слил под Артёмовском и Работино, потеряв сотни поставленных танков, БМП, средств артиллерии.

Сенаторов беспокоило то, что, даже если они выделят новые средства, Зеленский банально не сможет набрать достаточного числа военнослужащих для подготовки, чтобы потом бросить в бой. А если сможет, то уже другой вопрос: сколько времени на их подготовку потребуется? Исходя из подготовки к «первому контрнаступлению», этот срок не менее 3 месяцев (для относительно качественной подготовки), хотя многие украинские военнослужащие откровенно говорят, что обучали их не более двух недель.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 17:05
    +9
    ...сколь веревочка ни вейся,
    а совьешься ты в петлю!.. © В.С.Высоцкий
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 17:48
      -1
      Как бы не продешевить-информация то секретная...
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:50
      +2
      Сенаторы США интересовались у Зеленского числом потерь ВСУ в ходе контрнаступления и возможностях их восполнения
      Нашли американские журналисты кого и о чём спрашивать! А именно.

      Еврея Зеленского совсем не интересует сколько славян по его вине на фронте погибло!
      Еврея Зеленского интересует, сколько ещё оставшихся в живых украинских славян, нужно и можно добить, убить на фронте. А не про то, сколько их уже погибло.
      Сказано же - и в Вашингтоне, и в НАТО, и в самом Киеве, что "Киев будет воевать до ПОСЛЕДНЕГО украинца"!

      Поэтому американские журналисты лучше спрашивали бы Зеленского о том, как быстро, как скоро режим Зеленского закончит на территории Украины этно-биологическую ЗАЧИСТКУ от тамошнего туземного укро-славянского населения с помощью - продолжающейся прокси-войны США против России!
      Вот это главный вопрос для Вашингтона!

      А что касается финансов США, то это для США не проблема!
      За 2022-2023 год США уже включили печатный долларовый станок и напечатали уже 80% от всех денег США!
      Госдолг США растёт - только возвращать его американцами украинскому народу будет просто уже некому, ибо украинцев просто в живых не останется.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:06
    +11
    Это вечный вопрос, который гложет янки: стоит ли платить или деньги уйдут впустую. Их не интересуют жизни людей только деньги: мерзость...
    1. alystan
      alystan Сегодня, 17:34
      +1
      Не совсем так. Вернее, есть еще оказывается трезво и честно рассуждающие политики в США.

      В Белом доме по традиции приняли Зеленского, после того, как с трудом вытащили его из машины, но наотрез отказались отвечать на вопросы журналистов.

      А встреча Зеленского с конгрессменами завершилась и вовсе плачевно. Лучше всего её итоги подвёл влиятельный сенатор от Висконсина Рон Джонсон, ответственный за повестку Европы в комитете по международным отношениям:

      Победы Украины и поражения России не случится. Всё, что случится, это больше смертей украинцев и русских, и больше разрушений на Украине.

      Точнее и не скажешь.
  3. Скобаристан
    Скобаристан Сегодня, 17:11
    0
    А потом сравнили цифры что им разведка озвучила? )
  4. alystan
    alystan Сегодня, 17:28
    +1
    У сенаторов тоже все должно быть как у людей - по плану и по графику. Отработали рабочий день/неделю и со спокойной душой на положенный отдых.

    Вот и очередной последний перед выходными рабочий день у конгрессменов в Вашингтоне закончился на редкость сумбурно и хаотично. Законодатели разъехались на отдых, так толком и не разобравшись с бюджетными войнами.

    А до очередного шатдауна правительству США остаётся всего каких-то девять дней. То есть неделя, если минус эти выходные. Как все на этот раз сложится никто не знает. Одно ясно, слушания по импичменту Байдена (республиканцы в Палате представителей планируют провести его 28 сентября) вместе с приближающимся шатдауном не дадут заскучать американцам. И возможно не только им.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:35
    0
    Нашли у кого узнать правду))) Самый кривой человек в мире из Кривого Рога...
  6. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 17:40
    +1
    Вообще ситуация, когда глава государства, не то что отчитывается, а даже просто посещает подобную собирушку другого государства - это уже нарушение протокола и поражение в статусе. Условно говоря: царь не отчитывается перед холопами, тем более перед чужими. Сам факт такого заседания говорит о реальном статусе Украины и ее главного холопа.