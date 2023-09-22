Сенаторы США интересовались у Зеленского числом потерь ВСУ в ходе контрнаступления и возможностях их восполнения

Американские медиа со ссылкой на сенаторов публикуют некоторые подробности вчерашнего появления Зеленского в верхней палате законодательного органа США, а также раскрывают причину того, почему выступление главы киевского режима носило закрытый характер.
Дело в том, что во время выступления Зеленского ему были заданы вопросы, ответы на которые ни в Киеве, ни в Вашингтоне не хотели бы предавать огласке. При этом информация о самих вопросах просачивается в прессу.
Так, у Зеленского американские сенаторы выясняли, какова целесообразность поставок дальнобойных ракет вооружённым силам Украины. Не собирается ли командование использовать удары этими ракетами по российским тылам вместо наступления? Ещё один вопрос, который явно беспокоит американские власти, состоит в том, какой процент подготовленных для «весеннего/летнего» контрнаступления военнослужащих остаётся боеспособными на Украине и сколько времени понадобится, чтобы потери восполнить.
Напомним, что изначально на Украине говорилось о подготовке к «контрнаступу» 10 бригад, потом их число «выросло» в отчётах до 12-ти. К настоящему моменту в боях «контрнаступа» успели поучаствовать абсолютно все подготовленные бригады, однако ввиду крупных потерь командованию ВСУ пришлось бросать в бой и стратегические резервы в виду десантно-штурмовых бригад, которые, по изначальному плану, должны были в итоге чуть ли не входить в Ялту.
На тему потерь, как пишут в американских медиа, Зеленский перед сенаторами говорил неохотно. Притом, что большая часть слушателей и сама прекрасна знала примерные цифры. Больше сенаторов беспокоили не столько потери как таковые, сколько то, зачем выделять Зеленскому новые десятки миллиардов, если львиную долю предыдущих миллиардов он слил под Артёмовском и Работино, потеряв сотни поставленных танков, БМП, средств артиллерии.
Сенаторов беспокоило то, что, даже если они выделят новые средства, Зеленский банально не сможет набрать достаточного числа военнослужащих для подготовки, чтобы потом бросить в бой. А если сможет, то уже другой вопрос: сколько времени на их подготовку потребуется? Исходя из подготовки к «первому контрнаступлению», этот срок не менее 3 месяцев (для относительно качественной подготовки), хотя многие украинские военнослужащие откровенно говорят, что обучали их не более двух недель.