Почему так раненых много? Потому что очень трудно их вывезти отсюда. Командование могло бы нам помочь: комбриг, но он... ну.. экономит, не хочет нам броню давать

Украинский боевик, видимо отвечая на вопрос своего находящегося в тылу товарища, рассказывает в одной из иностранных соцсетей, в каких условиях им приходится «защищать Украину». Описывая ситуацию на передовой, он жалуется на нечеловеческие условия содержания раненых 110-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которых невозможно вывезти в тыл.Укровоин не уточняет, на каком именно участке находятся эти подразделения, но судя по данным из открытых источников, эти бригады пытаются вести контрнаступление на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Именно пытаются. К слову, боевиков 36-й ОБрМП наши бойцы и ополченцы НМ ДНР изрядно потрепали еще весной прошлого года в Мариуполе. Тогда в апреле при попытке вырваться из окружения с территории завода им. Ильича рядом с «Азовсталью» был ликвидирован командир этой бригады полковник Баранюк с группой офицеров.Впрочем, возвращаясь к «жалобному» рассказу о ситуации на фронте, выложенному наверняка не просто так в сеть. Боец ВСУ ведет репортаж, в котором сообщает, что давно и безвылазно они сидят в каком-то подвале, откуда не могут выбраться в силу очень плотного и непрерывного огня с российских позиций.В подвале много раненых, оказывать помощь им нечем, лекарств нет, заканчиваются бинты, жгуты и бандажи отсутствуют вовсе. Эвакуация «трехсотых» не проводится по причине того, что комбриг экономит броню и не предоставляет транспорт, даже какую-нибудь старенькую «мотолыгу» (советский армейский вездеход образца 60-х годов прошлого века). Раньше раненых хоть как-то помогали вывозить волонтеры, продолжает всушник, но «их, к сожалению, накрыло» во время последней эвакуации.— констатирует солдат ВСУ.Заканчивая повествование, украинский боевик рассказывает, что в отдельном помещении они складывают тела «двухсотых», которых никто даже не собирается вывозить.Почему-то он забывает «поблагодарить» за все происходящее с ним и его сослуживцами украинского президента Зеленского, который раскатывает по Америке, выпрашивая новые поставки вооружений, чтобы продолжить военный конфликт, а значит, и дальнейшее истребление своего народа. Впрочем, к такому финалу украинцы сами шли не один год и даже десятилетия семимильными шагами, резко ускорившийся после майданного переворота в 2014 году.