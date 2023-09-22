Военное обозрение
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Украинский боевик жалуется в соцсетях на невозможность вывезти убитых и раненых с передовой

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Украинский боевик жалуется в соцсетях на невозможность вывезти убитых и раненых с передовой

Украинский боевик, видимо отвечая на вопрос своего находящегося в тылу товарища, рассказывает в одной из иностранных соцсетей, в каких условиях им приходится «защищать Украину». Описывая ситуацию на передовой, он жалуется на нечеловеческие условия содержания раненых 110-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которых невозможно вывезти в тыл.


Укровоин не уточняет, на каком именно участке находятся эти подразделения, но судя по данным из открытых источников, эти бригады пытаются вести контрнаступление на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Именно пытаются. К слову, боевиков 36-й ОБрМП наши бойцы и ополченцы НМ ДНР изрядно потрепали еще весной прошлого года в Мариуполе. Тогда в апреле при попытке вырваться из окружения с территории завода им. Ильича рядом с «Азовсталью» был ликвидирован командир этой бригады полковник Баранюк с группой офицеров.

Впрочем, возвращаясь к «жалобному» рассказу о ситуации на фронте, выложенному наверняка не просто так в сеть. Боец ВСУ ведет репортаж, в котором сообщает, что давно и безвылазно они сидят в каком-то подвале, откуда не могут выбраться в силу очень плотного и непрерывного огня с российских позиций.

В подвале много раненых, оказывать помощь им нечем, лекарств нет, заканчиваются бинты, жгуты и бандажи отсутствуют вовсе. Эвакуация «трехсотых» не проводится по причине того, что комбриг экономит броню и не предоставляет транспорт, даже какую-нибудь старенькую «мотолыгу» (советский армейский вездеход образца 60-х годов прошлого века). Раньше раненых хоть как-то помогали вывозить волонтеры, продолжает всушник, но «их, к сожалению, накрыло» во время последней эвакуации.



Почему так раненых много? Потому что очень трудно их вывезти отсюда. Командование могло бы нам помочь: комбриг, но он... ну.. экономит, не хочет нам броню давать

— констатирует солдат ВСУ.

Заканчивая повествование, украинский боевик рассказывает, что в отдельном помещении они складывают тела «двухсотых», которых никто даже не собирается вывозить.

Почему-то он забывает «поблагодарить» за все происходящее с ним и его сослуживцами украинского президента Зеленского, который раскатывает по Америке, выпрашивая новые поставки вооружений, чтобы продолжить военный конфликт, а значит, и дальнейшее истребление своего народа. Впрочем, к такому финалу украинцы сами шли не один год и даже десятилетия семимильными шагами, резко ускорившийся после майданного переворота в 2014 году.
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8 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:00
    +4
    Остаётся одно им - включить мозг и сдаться.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:12
      0
      75Сергей hi, тем более что и частота и позывной ИЗВЕСТЕН ВСЕМ на Л. Б. С. рации есть у всех, так что либо руки в гору, либо умрите за Вашингтон.
  2. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:00
    +6
    Горит земля под ногами укрооккупантов, заслужили полностью.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:01
    +3
    Интересная заметка. Ничего нового в ней нет, но читать занятно. wink
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 18:16
    +1
    СяЯ вот лично по радио звал их забрать воняющих жмуров . Ответ был непереводимым . Они к убитым относятся как к мусору . Там уже не 400тыс.+ погибших , а за милион , просто трупаков никто споля не забирает
  5. air wolf
    air wolf Сегодня, 18:22
    0
    Бандеровцы не сдаются, они идейные террористы, и даже подготовка типа нато, особо не помогает, понимаю, ввп их экономит, типа исправятся, а нет, они не исправимы! Хороший бандеровец - только мертвый am
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 18:22
    0
    Бандеровцы не сдаются, они идейные террористы, и даже подготовка типа нато, особо не помогает, понимаю, ввп их экономит, типа исправятся, а нет, они не исправимы! Хороший бандеровец - только мертвый am
  7. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 18:41
    0
    Почему-то он забывает «поблагодарить» за все происходящее с ним и его сослуживцами украинского президента Зеленского, который раскатывает по Америке, выпрашивая новые поставки вооружений


    Значит всё его устраивает