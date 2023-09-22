Наступающие под Купянском российские войска уничтожили два танка Leopard 2 - Минобороны

Ситуация на линии соприкосновения значительных изменений не претерпела, но ВСУ уже не так активно идут в атаку, это особенно заметно на линии Работино-Вербовое, где они скорей обозначают наступление и при первой возможности отступают. В то же время противник активно работает артиллерией по нашим позициям, не давая контратаковать. Немецкие танки Leopard снова появились на передовой, но на этот раз в районе Купянска.
На Донецком направлении обстановка все еще тревожная, ВСУ продолжают атаки, периодически меняя направление ударов. За последние сутки российские войска отбили четыре атаки в районах Водяное и Марьинка, уничтожив порядка 200 всушников. По "железу": две боевые машины пехоты, три автомобиля, по одной М777 и Гиацинт-Б, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Две атаки противник предпринял в районе Григоровки и Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении. Наши отразили накат штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады Нацгвардии, уничтожив порядка 60-и человек личного состава ВСУ, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30.
На Запорожском направлении наши работают артиллерией и авиацией по позициям ВСУ в районах Работино и Вербовое, противник атак не предпринимает, предпочитая сидеть на своих позициях. Но и нам атаковать не дает, активно работая артиллерией. Как сообщают с передовой, противник снова пересаживается на внедорожники, легкая бронетехника представлена практически одними М113, все остальное догорает в полях. За сутки ВСУ потеряли не больше 20 человек, две боевые бронированные машины и два автомобиля, из артиллерии: одна М777, одна САУ Гвоздика и три гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком противник тоже "притих", в атаки не ходит, но продолжает работать артиллерией. Наши работают в ответ, удары наносятся в районах Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое и Приютное. За сутки ВСУ потеряли до 110 всушников, две боевые бронированные машины и три пикапа. В районе Зеленый Гай поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.
Под Купянском продолжается медленное продвижение российских войск с одновременными ударами по ВСУ в районах Артемовка, Синьковка, Берестовое и Ивановка. Противник попыток контратак фактически не предпринимает, поэтому потери относительно маленькие: до 20 человек личного состава, два танка Leopard, скорей всего 2A4, поскольку 1A5 только начали поступать на вооружение ВСУ, и три автомобиля. По артиллерии: САУ Krab и PzH 2000, две гаубицы Мста-Б и одна Д-30, а также противотанковая пушка «Рапира». В районе Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады ТРО.
На Херсонском направлении за сутки потери ВСУ составили до 80 убитых и раненых, семь автомобилей, а также гаубица Д-30. В районе Новопетровка поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16.