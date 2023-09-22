Военное обозрение
Войти Регистрация

Наступающие под Купянском российские войска уничтожили два танка Leopard 2 - Минобороны

8
Наступающие под Купянском российские войска уничтожили два танка Leopard 2 - Минобороны

Ситуация на линии соприкосновения значительных изменений не претерпела, но ВСУ уже не так активно идут в атаку, это особенно заметно на линии Работино-Вербовое, где они скорей обозначают наступление и при первой возможности отступают. В то же время противник активно работает артиллерией по нашим позициям, не давая контратаковать. Немецкие танки Leopard снова появились на передовой, но на этот раз в районе Купянска.


На Донецком направлении обстановка все еще тревожная, ВСУ продолжают атаки, периодически меняя направление ударов. За последние сутки российские войска отбили четыре атаки в районах Водяное и Марьинка, уничтожив порядка 200 всушников. По "железу": две боевые машины пехоты, три автомобиля, по одной М777 и Гиацинт-Б, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Две атаки противник предпринял в районе Григоровки и Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении. Наши отразили накат штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады Нацгвардии, уничтожив порядка 60-и человек личного состава ВСУ, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30.

На Запорожском направлении наши работают артиллерией и авиацией по позициям ВСУ в районах Работино и Вербовое, противник атак не предпринимает, предпочитая сидеть на своих позициях. Но и нам атаковать не дает, активно работая артиллерией. Как сообщают с передовой, противник снова пересаживается на внедорожники, легкая бронетехника представлена практически одними М113, все остальное догорает в полях. За сутки ВСУ потеряли не больше 20 человек, две боевые бронированные машины и два автомобиля, из артиллерии: одна М777, одна САУ Гвоздика и три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком противник тоже "притих", в атаки не ходит, но продолжает работать артиллерией. Наши работают в ответ, удары наносятся в районах Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое и Приютное. За сутки ВСУ потеряли до 110 всушников, две боевые бронированные машины и три пикапа. В районе Зеленый Гай поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

Под Купянском продолжается медленное продвижение российских войск с одновременными ударами по ВСУ в районах Артемовка, Синьковка, Берестовое и Ивановка. Противник попыток контратак фактически не предпринимает, поэтому потери относительно маленькие: до 20 человек личного состава, два танка Leopard, скорей всего 2A4, поскольку 1A5 только начали поступать на вооружение ВСУ, и три автомобиля. По артиллерии: САУ Krab и PzH 2000, две гаубицы Мста-Б и одна Д-30, а также противотанковая пушка «Рапира». В районе Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады ТРО.

На Херсонском направлении за сутки потери ВСУ составили до 80 убитых и раненых, семь автомобилей, а также гаубица Д-30. В районе Новопетровка поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:47
    +1
    Противник активно работает артиллерией-вот это самое неприятное.От артиллерии-основные потери.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 17:55
    +2
    Вам не кажется господа, что эту фооографию уже публиковали? recourse
    1. Arisaka
      Arisaka Сегодня, 18:04
      +5
      Так это обычная КДПВ - Картинка Для Привлечения Внимания. К контексту статьи она, как правило, отношения не имеет.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:14
      +2
      Арон Заави hi, тут некоторые фото уже не один и не два и даже не три раза к разным статьям прекрепляют)
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:37
      0
      Цитата: Арон Заави
      Вам не кажется господа, что эту фооографию уже публиковали?

      Да это старая, ждем новых.
  3. Altmann
    Altmann Сегодня, 18:07
    +4
    Прежде всего, глупые чехи не понимают борьбы российской армии и с энтузиазмом относятся к армии Украины. Хоть чехи и устали от войны, им хотелось бы мира, но в них запечатлен 1968 год, который я тоже пережил молодым лейтенантом. Между тем в школах 25 лет не преподавали историю, детям не разрешали рассказывать, кто их освободил и что на территории Чехословакии пало 140 000 красноармейцев и 19 000 чехословаков. Единственное, что они знают, это то, что Пльзень освободили американцы. Я рассматриваю эту искусственно привитую ненависть как проблему. Мы, старшее поколение, скоро вымрем и молодым придется понять реальность жизни.
    Слава Российской армии!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:40
      0
      Цитата: Altmann
      Хоть чехи и устали от войны, им хотелось бы мира, но в них запечатлен 1968 год

      "Чехи" устали от войны, но это не те "чехи" 1968 года, а 2023 года из Украины.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:42
      0
      Цитата: Altmann
      Мы, старшее поколение, скоро вымрем и молодым придется понять реальность жизни.

      Но мы все помним, и знаем, Россию не победить.