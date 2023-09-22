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Командующий Воздушными силами Украины поблагодарил летчиков ВСУ за атаку на Севастополь

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Командующий Воздушными силами Украины поблагодарил летчиков ВСУ за атаку на Севастополь

Как и предполагалось, ракетный удар по штабу Черноморского флота был делом рук украинских военных. Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук поблагодарил пилотов ВСУ за атаку на Севастополь.


Он сделал это в своем Telegram-канале, комментируя результат атакующих действий.

В своем посте он напомнил, что когда неделю назад ВСУ атаковали Севастополь, он пообещал, что «продолжение следует». Теперь сигналы воздушной тревоги снова звучат на главной базе Черноморского флота России. Украинский офицер пренебрежительно отозвался о работе российских систем ПВО и назвал Севастополь «городом Военно-морских сил ВСУ».

В одном из СМИ Украины допустили, что украинские военные применили для удара по Севастополю ракеты дальнего действия воздушного базирования британского производства Storm Shadow.


Отражая сегодняшнюю атаку, наши ПВО сбили пять ракет противника. К сожалению, ему удалось нанести серьезный ущерб историческому зданию штаба Черноморского флота. После удара жителей города предупредили о возможности повторной атаки. Вскоре воздушную тревогу отменили. Администрация перекрыла дороги и попросила жителей не выезжать в центральную часть Севастополя.

Согласно данным сервиса Flightradar, во время атаки на штаб ЧФ России над акваторией Черного моря примерно в 300 километрах от места событий в воздухе находился противолодочный разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий ВВС США. Он вылетел с авиабазы на Сицилии и патрулировал акваторию над территориальными водами Румынии. А немногим ранее в близлежащем районе находился американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk. Не исключено, что действия этих летательных аппаратов имеют прямое отношение к произошедшему в Севастополе.
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23 комментария
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  1. corrado
    corrado Сегодня, 18:21
    +4
    Хочу, чтобы он висел на подвеске Су-34... за горло.
    1. Комментарий был удален.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 18:45
      -1
      Если не будет ударов по банковой, я этого не пойму... Здание Рады и Офис президента цели №1 и N 2
    3. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 18:48
      0
      Я и раньше говорил и сейчас считаю, что для снижения активности ВСУ по обстрелу Крыма достаточно и необходимо сбить американский беспилотник над Чёрным морем. При этом сбить его было необходимо сразу после прилета в штаб ракеты.
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:22
    -7
    А кто сказал и уверовал что именно укропилоты на укросамолетах зап3скали эти ракеты? Если наше дырявое ПВО не могло засечь запуски и вообще сами самолеты якобы су-24 то что можно говорить об остальном. С такой дырой спокойно и свободно могут натовские пилоты на натовских самолетах с территории укры и пулять. А американский самолет разведчик он же целеуказатель свободно плюя на Россию рядом кружит и наводит эти ракеты..а путин продолжает сопли жевать.
    1. osp
      osp Сегодня, 18:35
      +1
      Наводить эти ракеты не нужно - есть у нее радиовысотомер хороший что считывает рельеф местности под ракетой и выдает сигнал в бортовую ЭВМ где идет сравнение результата с цифровой картой маршрута к цели заложенной в ракету на земле.
      Стабилизирует и ведет ракету высокоточный гироскоп , поправка на точность постоянно вносится сигналом с GPS.

      То что делают украинские пилоты с советских Су-24 , это ума много не надо вообще.
      Задача для курсантов 4-5 курса.
      Просто поднять груз, вынести в расчетный район и сбросить там.
      Всю недостающую электронику для полетного контроля ракеты заменяет старый планшет на ногах у пилота.

      Такие ракеты можно запросто запускать с вертолетов или транспортных самолетов подходящей грузоподъемности.
      Но у Украины нету таких машин, да и много заморочек с креплением держателя/выводом проводов в кабину.
      На Су-24 все свое остается, кроме жгута-переходника и балки-держателя.
      1. стар
        стар Сегодня, 18:47
        +1
        Су-24 где-то стоят (вряд-ли в лесу), но видимо сверху не видать.. Генштабу. Или они больше доверяют докладам Конашенкова, который раз пять докладывал о полном уничтожении вражеской авиации. В любом случае пощечина звонкая.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:24
    -7
    что РФ делать будет а верней руководство ???????? пропускать нельзя такой удар
    1. ian
      ian Сегодня, 18:29
      +1
      Нельзя так нельзя. Раз вы так говорите, придется что то делать... Но лучше позвоните в генштаб. Вдруг они ваше сообщение не прочитали.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:25
    +2
    Посмотрим, чем ответит Кремль, очередным дежурным ночным ударом, который обзовут возмездием, или что пожирнее "отпишут" Киеву. Там сейчас эйфория царит.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 18:41
      +1
      Да ничего не будет!!! Нашим руководителям позориться не превыкать! А говорить и писать страшные вещи это не делать. А что касается ПВО, то как самолёты врага могут взлетать и спокойно садиться, где наша хваленая авиация!!! Мы же уже уничтожили всё носители как было сказано! Интересно, что после наших таких результативных ударов ВСУ всё продолжают наступать и даже по Севастополю бьют. А мы наверное просто не хотим признать, что реальность другая.
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 18:42
      0
      Сегодня пятница, завтра выхи начнуться, дача , шашлычок. До понедельника ждем. Это уже было.
  5. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 18:26
    -3
    В Харькове безопаснее, чем в Севастополе. Фигачат все, от позиций ЗРК и аэродромов, до штаба и кораблей
  6. osp
    osp Сегодня, 18:29
    -1
    Тут можно сказать что Украина очень умело использует оставшиеся советские бомбардировщики Су-24М которые прошли невиданное "скрещивание" с современными западными крылатыми ракетами авиационного базирования.
    За последние полтора года у ВВС ВСУ осталось примерно с десяток таких бомбардировщиков в строю.
    А остальные 20-25 что были уже потеряны в боях или разбились.

    Но на хранении может находится еще до полусотни Су-24 доставшихся от СССР.
    Из той армады в 200 машин такого типа что осталось в 1992 году.
  7. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 18:31
    0
    Президент улыбается, бензин дорожает. Солярки нет на заправке Липецкая область. Все хорошо!
  8. Петрович44
    Петрович44 Сегодня, 18:33
    +3
    А почему всё время подчёркивается, что здание штаба Черноморского флота историческое?
    Командование флота собирается подать жалобу в ЮНЕСКО?
    1. osp
      osp Сегодня, 18:38
      0
      Подавать жалобу можно хоть куда - хоть в ООН ихнею или еще.
      Но нам четко дали понять что отныне сила права заменена правом силы.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:36
    0
    Это успех - потратить 8 ракет на повреждение крыши исторического здания находящегося в аренде у ЧФ.Управление ЧФ потеряно?Обороноспособность Крыма пострадала?Один вопрос: почему последнее время бьют только по неподвижным 100 % целям,хотя должны быть в приоретете корабли ЧФ.Не так то это просто оказывается устроить налёт на корабли,надо ещё их найти и прорваться к ним.Крышу отремонтируют ,не велика потеря.А перемогу то раздули, как будто весь ЧФ потопили.
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:43
    0
    В одном он прав-налицо недоработка наших ПВО!И излишняя мягкотелость там где только жестокость должна быть нормой.
  11. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 18:43
    0
    Они могут и делают, а мы видимо по киеву или не можем или не хотим,какое это странное сво получается
  12. osp
    osp Сегодня, 18:44
    -1
    Появление F-16 вообще станет катастрофой - линии борьбы с ними будет проходить где-то в районе Новороссийска или Анапы.
    Воздушные бои будут теперь не у линии фронта , а над Черным морем.
    Интеграция на F-16 европейских крылатых ракет такого типа как "Грозовая Тень" , немецких ракет Taurus и американских AGM-158 не заставит себя долго ждать.
    И лететь они будут десятками в залпе. Какие-то по-любому пробьются.

    Ракеты "Воздух-воздух" AIM-120 уже в производстве на американских заводах под передаваемые F-16 с европейских стран.
    Начнется охота на наши штурмовики , вертолеты и фронтовые бомбардировщики.
    Вероятно над нашей территорией и водами Черного моря.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: osp
      Появление F-16 вообще станет катастрофой - линии борьбы с ними будет проходить где-то в районе Новороссийска или Анапы.

      Не паникуйте, армия продолжает начатое дело, пусть Ф-16 или крокодилы, но все сдюжит Россия и "чехов" победит.
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:45
    0
    В своем посте он напомнил, что когда неделю назад ВСУ атаковали Севастополь, он пообещал, что «продолжение следует».

    Продолжение последует, но по Украине и не думай, что это вам безнаказанно обойдется. Верю в Россию.
  14. Altmann
    Altmann Сегодня, 18:45
    +1
    Дорогие друзья, вы не представляете, как выглядит подобная статья в «Чеки новины». Журналист из всего делает вывод: Севастополь капитулирует. К счастью, большинство людей понимают, что журналист хочет зарабатывать на жизнь, а вот остальным из нас, простых смертных, сложно найти логическое заключение российского эксперта, но да, я его понимаю. Как бывший солдат, я знаю, что защита крепости является приоритетом, но граждан города необходимо защищать в укрытиях. Раздвоение обороны крепости или защиты народа – сложная проблема. Россия официально не находится в состоянии войны. В "Чекки новины" есть сообщение, что дроны уничтожили весь штаб ВМФ, что устраивает молодых "ков", они радуются am