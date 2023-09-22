Командующий Воздушными силами Украины поблагодарил летчиков ВСУ за атаку на Севастополь

Как и предполагалось, ракетный удар по штабу Черноморского флота был делом рук украинских военных. Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук поблагодарил пилотов ВСУ за атаку на Севастополь.
Он сделал это в своем Telegram-канале, комментируя результат атакующих действий.
В своем посте он напомнил, что когда неделю назад ВСУ атаковали Севастополь, он пообещал, что «продолжение следует». Теперь сигналы воздушной тревоги снова звучат на главной базе Черноморского флота России. Украинский офицер пренебрежительно отозвался о работе российских систем ПВО и назвал Севастополь «городом Военно-морских сил ВСУ».
В одном из СМИ Украины допустили, что украинские военные применили для удара по Севастополю ракеты дальнего действия воздушного базирования британского производства Storm Shadow.
Отражая сегодняшнюю атаку, наши ПВО сбили пять ракет противника. К сожалению, ему удалось нанести серьезный ущерб историческому зданию штаба Черноморского флота. После удара жителей города предупредили о возможности повторной атаки. Вскоре воздушную тревогу отменили. Администрация перекрыла дороги и попросила жителей не выезжать в центральную часть Севастополя.
Согласно данным сервиса Flightradar, во время атаки на штаб ЧФ России над акваторией Черного моря примерно в 300 километрах от места событий в воздухе находился противолодочный разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий ВВС США. Он вылетел с авиабазы на Сицилии и патрулировал акваторию над территориальными водами Румынии. А немногим ранее в близлежащем районе находился американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk. Не исключено, что действия этих летательных аппаратов имеют прямое отношение к произошедшему в Севастополе.