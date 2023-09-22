NBC News: Байден лично пообещал Зеленскому поставить «небольшое количество» оперативно-тактических ракет ATACMS

Официальные лица, которые не были уполномочены выступать публично, не сказали, когда ракеты будут доставлены или когда будет сделано публичное объявление

Соединенные Штаты все же поставят Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, но в "небольшом" количестве. Соответствующее решение якобы принял лично Джо Байден. Об этом сообщает NBC.По данным американской телекомпании, ссылающейся на трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомых с ситуацией, Джо Байден якобы лично пообещал Зеленскому поставить "небольшое количество" ракет ATACMS для "противостояния России". Однако, как уточняют источники, они не знают, когда это произойдет и сколько ракет Вашингтон передаст Киеву.- говорится в сообщении телекомпании.В общем, NBC News попытались сделать сенсацию на пустом месте, выдав информацию, которая ни о чем не говорит. Вроде бы "сонный Джо" что-то пообещал "киевскому клоуну", но никакой конкретики нет. Об этом и ранее заявлялось.А вот по данным The Washington Post, решение о передаче ракет еще не принято, но администрация Байдена близка к этому. По данным издания, США планируют передать Украине более старую версию ракет ATACMS с кассетной боевой частью, а не моноблочной. Сейчас обсуждение идет на уровне различных ведомств, далее к нему присоединится Байден.В Пентагоне считают, что кассетные ракеты позволят ВСУ наносить удары вглубь обороны российской армии, нарушая логистические маршруты и выбивая резервы. Тем более, что ракет с кассетной боеголовкой на складах армии США гораздо больше, чем обычных. К тому же они считаются уже устаревшей версией ракеты.