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NBC News: Байден лично пообещал Зеленскому поставить «небольшое количество» оперативно-тактических ракет ATACMS

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NBC News: Байден лично пообещал Зеленскому поставить «небольшое количество» оперативно-тактических ракет ATACMS

Соединенные Штаты все же поставят Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, но в "небольшом" количестве. Соответствующее решение якобы принял лично Джо Байден. Об этом сообщает NBC.


По данным американской телекомпании, ссылающейся на трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомых с ситуацией, Джо Байден якобы лично пообещал Зеленскому поставить "небольшое количество" ракет ATACMS для "противостояния России". Однако, как уточняют источники, они не знают, когда это произойдет и сколько ракет Вашингтон передаст Киеву.

Официальные лица, которые не были уполномочены выступать публично, не сказали, когда ракеты будут доставлены или когда будет сделано публичное объявление

- говорится в сообщении телекомпании.

В общем, NBC News попытались сделать сенсацию на пустом месте, выдав информацию, которая ни о чем не говорит. Вроде бы "сонный Джо" что-то пообещал "киевскому клоуну", но никакой конкретики нет. Об этом и ранее заявлялось.

А вот по данным The Washington Post, решение о передаче ракет еще не принято, но администрация Байдена близка к этому. По данным издания, США планируют передать Украине более старую версию ракет ATACMS с кассетной боевой частью, а не моноблочной. Сейчас обсуждение идет на уровне различных ведомств, далее к нему присоединится Байден.

В Пентагоне считают, что кассетные ракеты позволят ВСУ наносить удары вглубь обороны российской армии, нарушая логистические маршруты и выбивая резервы. Тем более, что ракет с кассетной боеголовкой на складах армии США гораздо больше, чем обычных. К тому же они считаются уже устаревшей версией ракеты.
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12 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:27
    0
    В Пентагоне считают, что кассетные ракеты позволят ВСУ наносить удары вглубь обороны российской армии, нарушая логистические маршруты и выбивая резервы. Тем более, что ракет с кассетной боеголовкой на складах армии США гораздо больше, чем обычных

    что РФ делать будет а верней руководство ?????????? дальше некуда уже ! или
    ATACMS так ерунда ? на сколько она на 300км или больше ??????????? это система артиллерийских ракет, предназначенная для поражения наземных и морских целей на большом расстоянии приёмником спутниковой системы навигации NAVSTAR. Кассетная боевая часть оснащена тремястами боевыми элементами M74.Система ATACMS может быть оснащена различными средствами целеуказания, такими как GPS, инфракрасные сенсоры и оптические прицелы, что обеспечивает высокую точность поражения.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 18:34
      -2
      Понятно что всё равно дадут... Вопрос только сколько и когда...??? Боюсь, так и будут повышать градус конфронтации вплоть до ядерного тактического, если только мы их не опередим... Играя вторым номером выиграть войну невозможно...
      Мы «играем» в «СВО»,
      А они воюют с нами ...
      Пора в это баловство
      Прекращать играть с врагами.
      Если биться то всерьёз,
      Применяя всё что можно,
      Чтобы не стоял вопрос –
      Больно бить, аль осторожно...???
      Чтобы враг наш никогда
      Не грозил стране войною,
      Врагам нужно иногда
      Бить по морде всею «зброей»!!!
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 18:41
      -1
      А что бы Вы предложили бы сделать на месте руководства РФ?

      Есть полуутопические сценарии на тему поставки "Искандеров" Венесуэле.

      А в реальности, ответить можно разве что стиранием Банковой или гос.учреждений на Крещатике.
      Но с другой стороны - РФ уже допустила дроны по Москве, Рязани, Туле, чему угодно. К чему теперь кидать такие ответки - непонятно.

      Ах да, есть ещё секта "ударов по мостам, погранпереходам и туннелям" - но это в Кащенко лучше обращаться. Там полно таких экспертов.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:27
    0
    Не понятно КОГДА, не понятно СКОЛЬКО, не понятно КТО именно сказал, но новости уже разлетелись, "журналисты" такие "журналисты".
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 18:33
      0
      Американские СМИ - это ручные собачонки. Что им прикажут,то они и напишут.
      Это Дэвид Рокфеллер ещё более полувека тому назад сказал
    2. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 18:38
      0
      Операция Ы. Ну что бы никто не догодался.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:39
    +1
    Отрк по крайней мере издалека видно, если пвошники не будут спать должны сбить. А вообще давно должны были заглушить всё gps на сотни км от линии фронта, это не слишком сложная задача, гораздо проще чем потом строить новые самолёты и корабли взамен потерянных
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:39
    0
    Я же говорил что янки поставят несколько десятков ракет. Они будут помогать всукам очень и очень долго!
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:39
    0
    Я же говорил что янки поставят несколько десятков ракет. Они будут помогать всукам очень и очень долго!
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 18:40
    0
    В ответ мы должны поставить несколько ракет Искандер в США и желательно сразу своим ходом.
  7. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 18:42
    0
    Надо уже думать, что они уже там и в любой момент могут быть применены.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:45
    0
    Как бы уже не передал. Совсем дед Бидон из ума выжил.
    Может нам бандам в штатах тоже что-нибудь поставить?