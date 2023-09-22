ВС РФ отбили очередную попытку наступления ВСУ на Запорожском направлении

Подразделениям российской армии удалось пресечь очередную попытку наступления боевиков киевского режима в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.Сообщается, что противник уже традиционно следуя своей стандартной тактике предпринял попытку атаковать позиции российской армии малыми группами штурмовой пехоты под прикрытием нескольких единиц бронетехники.Российским десантникам удалось прицельным огнем артиллерии остановить атаку украинских боевиков, при этом были уничтожены две единицы бронетехники и несколько человек живой силы противника.Кроме того, отступающие силы украинской армии бросили у подбитой техники пятерых боевиков, получивших ранения. Несмотря на оказанную российскими медиками первую помощь, раненые впоследствии скончались. Российская артиллерия продолжила накрывать огнем отступающие остатки подразделения ВСУ, что увеличило число потерь противника.Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило с других участков в район населенных пунктов Работино и Вербовое более десяти тысяч военнослужащих. По мнению экспертов, усиление группировки ВСУ на этом направлении может свидетельствовать о подготовке к активным действиям.По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, завершается переброска украинской армии в районе Работино. По всей видимости, в ближайшее время ожидается обострение ситуации.