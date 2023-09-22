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ВС РФ отбили очередную попытку наступления ВСУ на Запорожском направлении

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ВС РФ отбили очередную попытку наступления ВСУ на Запорожском направлении

Подразделениям российской армии удалось пресечь очередную попытку наступления боевиков киевского режима в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.


Сообщается, что противник уже традиционно следуя своей стандартной тактике предпринял попытку атаковать позиции российской армии малыми группами штурмовой пехоты под прикрытием нескольких единиц бронетехники.



Российским десантникам удалось прицельным огнем артиллерии остановить атаку украинских боевиков, при этом были уничтожены две единицы бронетехники и несколько человек живой силы противника.

Кроме того, отступающие силы украинской армии бросили у подбитой техники пятерых боевиков, получивших ранения. Несмотря на оказанную российскими медиками первую помощь, раненые впоследствии скончались. Российская артиллерия продолжила накрывать огнем отступающие остатки подразделения ВСУ, что увеличило число потерь противника.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило с других участков в район населенных пунктов Работино и Вербовое более десяти тысяч военнослужащих. По мнению экспертов, усиление группировки ВСУ на этом направлении может свидетельствовать о подготовке к активным действиям.

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, завершается переброска украинской армии в районе Работино. По всей видимости, в ближайшее время ожидается обострение ситуации.
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6 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 19:23
    -4
    О ВСУ...
    Мы, наступая, отступаем
    И дружно пятимся назад...
    По мирным гражданам стреляя,
    Мы врём, что русский виноват...
    Мы, мародёрствуем, воруем,
    Мы наркоманим, грабим, пьём,
    Сапог хозяина целуя,
    Исподтишка в него плюём...
    И злить нас «Западу» не надо –
    Вам очень нужно позарез,
    Чтоб взяли нас скорее в НАТО
    И в вашу, как её...??? ЕС....
    Мы защищаем всю Европу
    От «русских варваров» сейчас..,
    Платите или «полной ЖОПОЙ»,
    Закончится война для вас...
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:25
      +1
      И где они там отступают ? Идиотский стих получается по нему Россия не может победить банду пьяниц наркоманов.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 20:24
        0
        победить банду пьяниц наркоманов.
        мне тут один товарищ посоветовал изучать мойву (украинский диалект), сначало подумал бред...но потом передумал. Вдруг пленных допрашивать придётся.
        Вот новое слово узнал.
        Мы бьёмся с бандой францюватых. (и информацию прочитал откуда они возникли)
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 19:29
      +2
      Главное на фронте
      Готовы к штурму Запорожья.
      Возрождение Днепровской флотилии.
      20 сентября 2023 года

      Пока наше внимание приковано к боям в районе Орехова и Времьевского выступа, не менее интересные события происходят южнее. В частности  на огромном рубеже от Васильевского плацдарма ( те самые Пятихатки), и до села Большая Лепетиха. В целом это береговая линия наверное уже бывшего Каховского водохранилища протяженностью более ста километров. На правом фланге в районе Васильевки здесь воюет один из самых опытных полков 58 «осетинской» армии - 429-й. Интересно, что укры именно это направление считают одним из самых прорывоопасных - здесь в ближнем тылу притаилась мощнейшая 5 отдельная танковая бригада из Улан-Уде. Те самые буряты, которые наводят ужас на укропов. А вот на левом фланге воюет не мене грозная 10 отдельная бригада ГРУ. Не так далеко от нее находится так же 11 штурмовая бригада ВДВ, так же из Бурятии.  Только одно это заставляет укров держаться здесь очень настороженно - от нашего передового рубежа в районе села Каменское до Запорожья меньше 4-х десятков километров.
      Здесь интересная информация, бойцы 71 полка 58 армии и подразделения БАРС-11 завершили зачистку Работино. Одновременно передовые отряды 429 полка проводят разведку боем на рубеже Пятихатки-Лобковое-Каменское. А на левом фланге активизировалась речная война - наши диверсионные группы по сообщению вражеских источников, начали появляться на огромном рубеже от Михайловки до Берислава. В эти дни было по тихому уничтожено несколько опорников врага в районе Берислава. Это к вопросу об отсутствии у наших бойцов лодок и средств переправы. Согласно информации врага в последние две недели ночные диверсионные операции на укропском берегу Днепра проводятся ежедневно.
      Так же вражеские аналитики считают, что наши войска сконцентрировали в ближнем тылу в направлении Запорожья кулак порядке 700-800 танков (сами понимаете не подтвердить ни опровергнуть эту информацию я не могу). Например они считают что где то здесь прячется наша знаменитая Кантемировская дивизия (если что 600 танков по открытым источникам). В случае удара, эти танки в течении нескольких часов окажутся на окраине Запорожья. При одновременном форсировании обмелевшего Днепра на рубеже от Берислава до Никополя - это создаст укропом здесь  огромные проблемы. И это не считая нашей группировки собранной на рубеже от Новой Каховки до Херсона, также  заточенной под форсирование водных преград и которая так же готова в любой момент начать наступательную операцию. Об этом направлении поговорим в следующих выпусках. 
      На сегодняшний день сами укры вынуждены фиксировать, что наши силы установили в течении лета полный контроль над Днепром на рубеже от Запорожья до Херсона. Иными словами мы полностью готовы к форсированию этой водной артерии. Более того, по их данным мы сформировали здесь мощную днепровскую флотилию, состоящую из малых катеров и надувных лодок.
      А вот у укров здесь откровенные проблемы - общая группировка их здесь от Запорожья до Никополя насчитывает менее 30 тысяч человек. Это при общей протяженности южного фронта более 200 километров очень мало. Сравните на 100 километров запорожском фронте  от Пятихаток до Новодонецкого было собрано на начала контрнаступа около 150 тысяч отборных войск.  Сейчас эта группировка как минимум сократилась вдвое и ее очень сильно потрепали. Насколько она сможет сопротивляться нашему массированному удару на широком фронте от Запорожья до Берислава - очень большой вопрос.
    3. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 19:35
      +1
      Наступление - ждем команды?
      Зачем на фронт приехал Дмитрий Медведев?
      Фронтовая сводка
      11-18 сентября 2023 года

      Минувшая неделя прошла под знаком больших украинских фейков. Сначала укры, еще не успев остыть от виртуального прорыва первой линии обороны российских войск под Вербовым (Ореховское направление), сгоряча объявили о взятии части села Опытное под Авдеевкой (звучит-то как эпично - часть села). Победу укры праздновали целую ночь, потом выяснилось, что к Опытному противник и близко не подошел, но нашего оппонента было уже не остановить.
      Через день укропы объявили о взятии крошечного и разрушенного в хлам села Андреевка. И вновь праздновали ровно ночь, потом посыпалось видео о том, что село в принципе никому не принадлежит, так как находится в серой зоне.
      Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. После этого, окончательно войдя в раж, украинцы на выходных объявили заодно и Клещеевку своей и даже повесили там свой флаг. Правда как-то неубедительно, то ли в каком-то подвале, то ли просто положили на груде щебня. Одним словом, скромненько так.
      (Подробно ситуацию под Артемовском разбирал во вчерашней сводке, желающие могут обратиться к ней).

      В целом же череда этих виртуальных побед свидетельствует о том, в каком отчаянии находится ВСУ. Вы вслушайтесь только, как унизительно все это звучит - битва за Клещеевку и Работино, вошли в Андреевку и Опытное. То есть боевой дух упал настолько, что понадобилось буквально на ходу  сочинять победы, чтобы хоть как-то оправдать происходящее. Реальное положение дел на фронте украинское командование уже не интересует - главное предъявить белому хозяину хоть какие-то успехи. Пусть и высосанные из пальца.
      На самом же деле дела у них идут все хуже и хуже. И дело даже не в том, что обещанный украинский «контрнаступ» провалился - глобальная проблема для укров заключается в том, что ситуация для них ухудшается буквально во всем и по всему протяжению фронта каждый день.
      Многие наблюдатели этого не замечают, но тенденция именно такая - Россия постепенно наращивает давления буквально по всем направлениям и категориям. Выражаясь образно, варит лягушку на медленном огне. И делает, судя по всему, это настолько успешно, что сторонники этого метода войны на политическом олимпе нашей страны пока убедительно одерживают верх над теми, кто предлагает перейти к решительным действиям. И в частности начать большое наступление. 
      В этой статье  мы разберем часть фактов, которые льют воду на мельницу сторонников этой точки зрения, и попытаемся понять, почему же откладывается казалось бы уже готовое Большое наступление. Готовое - в том смысле, что это кажется так наблюдателям со стороны.
      Начнем как всегда с малого и перейдем к большому.

      Лично для меня очень показательными в контексте того, как изменилась общая расстановка сил с зимы прошлого года, стали события конца прошлой недели. Когда украинцы, казалось бы неожиданно, перебросили  свежие элитные части (морпехов и особо мотивированную 53 бригаду)  под Авдеевку и ударили по позициям моей Первой Славянской бригады. Сегодня уже очевидно, что укры испытывали настолько острую нужду в успехах, что попытались добиться хоть чего-то через вот такой авантюрный наскок.
      Село Опытное оно чуть чуть выдается вперед из общей линии обороны на этом участке. И за спиной наших бойцов здесь находится небольшая речка - то есть гипотетически укры рассчитывали наскоком влететь в село, а потом артой затруднить нам снабжение передовых частей. И таким образом отжать село. Но не тут-то было.
      Мало того, что наши были абсолютно готовы к атаке, но стоило украм прекратить наступательный импульс, как Славянка, абсолютно не напрягаясь, перешла к наступательным действиям.
      И в данный момент разбирает один за другим несколько опорников противника. Еще раз подчеркну - все это без какого-то особого напряжения, без привлечения резервов, без особой какой-то штурмовщины и мобилизации.
      Просто бригада оказалась настолько готова к работе, что спокойно в обычном режиме перешла от обороны к наступлению.

      Понятно, что до большого прорыва еще далеко - для этого действительно понадобится значительная концентрация сил. Более того, пока данный способ ведения боевых действий - постепенное, одно за другим уничтожение опорных пунктов противника (а их на нашем участке , я напомню, десятки, и все перекрывают друг друга) - это наиболее экономичный и разумный способ боевых действий.
      Небольшими силами, при относительно небольшом расходе ресурсов и низких потерях.
      Так как именно в таких боевых действиях мы выигрываем.
      Если брать только участок нашей Славянки, то продвинулись вперед с зимы около 9 километров на разных направлениях. Вроде не так уж много. Но не надо забывать, что по концентрации оборонительных укреплений фрицев это, вероятно, самый насыщенный участок фронта. И, тем не менее, прогрызаем их метр за метром. Опорник за опорником.
      Начиная с февраля, как бы противник не пытался здесь атаковать, сколько бы подкреплений не бросал, но фронт упрямо движется только в их сторону.

      А рядом, с другой стороны Авдеевки, точно так же медленно, но верно идут вперед части 136 бригады. У них даже побольше продвижение - на некоторых участках 15 километров.
      А с другой стороны, так же медленно, но не отвратимо освобождает метр за метром Марьинку 150-я дивизия.
      Я уже не говорю о Свато-Купянском рубеже, где тоже мы идем постоянно вперед.
      При этом, за всем этим наблюдаю изнутри подразделения, день за днем. И вижу, как меняются бойцы и командиры, как меняется общая обстановка в подразделении, настроение, улучшается человеческий климат.
      Как совершенствуется боевая часть, материальное обеспечение и так далее.
      Бригада постепенно эволюционирует в лучшую сторону - я не могу говорить о подробностях, но в целом во всех компонентах бригада растет.
      За один-два дня это трудно увидеть, но в перспективе полугода - разница просто поражает. И так же практически у всех смежников и соседей.

      Например, зимой Славянке были преданы два полка мобилизованных, это недавно сформированные подразделения, что называется, почти с нуля. Всего за полгода они превратились из абсолютно сырых новичков в крепко сбитые, обстрелянные и профессиональные боевые части.
      Здесь интересный момент: недавно началась очередная дискуссия про следующую волну мобилизации и заодно демобилизации.
      Так вот, если еще весной довольно часто мобилизованные ребята мечтали о скором возвращении на гражданку. То теперь таких стало значительно меньше (и по лично моим ощущениям и по разговорам с командирами), особенно среди молодежи - получив боевой опыт, многие из них превратились в уверенных в себе мужчин, обретших на войне смысл жизни и самоуважение.
      И, что немаловажно, очень хорошие зарплаты.
      И по моим оценкам, большая часть мобилизованных, если предоставить выбор, останется на контрактной службе.
      То есть не только идем вперед, но и наращиваем боевой потенциал подразделений.

      Отдельно стоит вопрос снабжения армии. Во время сердюковщины снабжения армии новыми видами оружия буксовало. Руководство экономическим блоком экономило на  военных расходов. А либеральные министры иногда срывали военный заказ. Сейчас больше года у наших военных и ВПК - доступно огромное окно возможностей. Когда здесь мне удается поговорить достаточно откровенно с кем-то из высокопоставленных  офицеров, то всегда возникает разговор о том, что государство вплотную обратило внимание на Армию и техника идет в больших количествах. Иными словами, Армия как структура заинтересована в том, чтобы использовать как можно эффективнее нынешние возможности и выстроить по максимуму боевые части в условиях боевых действий средней интенсивности. То есть неся потери по минимуму, 1:100 по отношению к врагу.
      Это и позволяет совершенствовать и модернизировать Армию в долгосрочной перспективе. Собственно, ровно это мы и видим.
      Пока части на земле набираются сил и боевого опыта, армия наращивает количество ударов по тылам противника, не давая ему делать то же самое.
    4. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 19:36
      +1
      Главное на фронте
      Гвардия продолжает наступать на Севере.
      Взято важное село.
      Короткая фронтовая сводка. 
      Пока наша блогерская сеточка обсасывала украинские фейки о взятии Клещеевки и Андреевки (под Бахмутом) части нашей доблестной Первой ударной танковой армии (47 дивизия) и 27 (Севастопольской) мотострелковой бригады продвинулись по трассе Н-026 и заняли очень важное село Крахмальное. Напомню, Н-026 важнейшая рокада (то есть трасса которая идет вдоль линии фронта) этой войны и связывает важнейшие города трех областей -Купянск-Кременная-Сватово-Бахмут и т.д. вплоть до Угледара и далее).   Само село очень не большое, но является стратегическим для продвижения в сторону переправы через реку Оскол в районе деревни Сеньково (не путать с Синьковкой). См Карту 1.
      В данный момент начинается штурм следующего рубежа: деревень Табаевка, Берестовая и расположенного чуть в глубине села Пески. Это открывает прямую дорогу в направлении вышеозначенной переправы. Самое важное что надо знать об этой операции - беспрерывное движение наших войск от рубежа Кисловка-Новоселовское укры не могут остановить уже третью  неделю. Продвижение за выходные составило более трех километров, а всего за неделю на этом направлении наши войска продвинулись около 8 километров. То есть ровно столько сколько за три месяца боев укры продвинулись под Работино.
      Учитесь укропы - это вам не фейки про Клещеевку сочинять. Без воплей и криков.
      Здесь так же надо обратить внимание на то, что здесь начали работать части Первой танковой армии. Это наша ударная армия, за зиму полностью перевооруженная на современные образцы военной техники. Прежде всего это танки Т-90, название которых говорит само за себя, - Прорыв.  А так же РСЗО Торнадо «Смерч» и «Град».
      Части Первой танковой начинали работать в первой половине лета Севернее - в районе Купянска, на рубеже Ольшаны-Синьковка-Петропавловка. А теперь вот появились и южнее, на рубеже Кисловка-Новоселовское. Вместе с частями свежей и одной из лучших наших пехотных бригад Севастопольской 27-й, они составили мощный ударный кулак. Который без шума и пыли продвигается к намеченной цели. Укры если что, пытаются противостоять  здесь нам силами 6 бригад. Наши же силами всего трех полков (то есть как минимум в два раза меньше) успешно продавливают их. И все это без воплей и истерик. Давайте от всей души поздравим нашу гвардию - так держать ребята, вы большие молодцы.