Генштаб ВСУ намерен поменять тактику наступления из-за массового применения российской армией противопехотных мин

Контрнаступление замедлилось из-за массового применения противопехотных мин, которых летом практически не было. Дальнейшее продвижение невозможно без увеличения тяжелой техники, потери ВСУ продолжают расти, что заставляет Генштаб снова менять тактику

Контрнаступление на южном направлении снова застопорилось, ВСУ вынуждены перейти к позиционной войне на фоне больших потерь. Как оказалось, причиной этого стало большое количество противопехотных мин, которые применяет российская армия. Об этом сообщают украинские ресурсы.Российские войска начали массово применять новую систему минирования, когда вместе с противотанковыми минами выставляются и противопехотные. Это значительно усложнило разминирование, которое у ВСУ фактически проводится вручную по причине уничтожения машин разминирования еще на первых этапах контрнаступления. Все это привело к возрастанию потерь личного состава, а саперы так вообще выступают в качестве расходного материала.Как заявляется, такая тактика стала неожиданностью для украинского Генштаба, поскольку противопехотные мины практически отсутствовали у первых линий обороны российских войск, хотя противотанковые поля были значительного размера. Теперь украинские генералы в раздумьях, как нивелировать эту проблему и какую тактику избрать для продолжения контрнаступления. Как заявляется, для преодоления инженерных заграждений необходима тяжелая техника, но она быстро уничтожается при появлении на поле боя. Российские военные устраивают охоту на бронетехнику, особенно западного производства.- пишут украинские паблики.Как сообщают уже российские ресурсы, в настоящее время на Запорожском и Южно-Донецком направлениях наступление ВСУ фактически остановилось, идет перегруппировка с небольшими вылазками. Бронетехника в "накатах" практически не участвует.