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Генштаб ВСУ намерен поменять тактику наступления из-за массового применения российской армией противопехотных мин

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Генштаб ВСУ намерен поменять тактику наступления из-за массового применения российской армией противопехотных мин

Контрнаступление на южном направлении снова застопорилось, ВСУ вынуждены перейти к позиционной войне на фоне больших потерь. Как оказалось, причиной этого стало большое количество противопехотных мин, которые применяет российская армия. Об этом сообщают украинские ресурсы.


Российские войска начали массово применять новую систему минирования, когда вместе с противотанковыми минами выставляются и противопехотные. Это значительно усложнило разминирование, которое у ВСУ фактически проводится вручную по причине уничтожения машин разминирования еще на первых этапах контрнаступления. Все это привело к возрастанию потерь личного состава, а саперы так вообще выступают в качестве расходного материала.

Как заявляется, такая тактика стала неожиданностью для украинского Генштаба, поскольку противопехотные мины практически отсутствовали у первых линий обороны российских войск, хотя противотанковые поля были значительного размера. Теперь украинские генералы в раздумьях, как нивелировать эту проблему и какую тактику избрать для продолжения контрнаступления. Как заявляется, для преодоления инженерных заграждений необходима тяжелая техника, но она быстро уничтожается при появлении на поле боя. Российские военные устраивают охоту на бронетехнику, особенно западного производства.

Контрнаступление замедлилось из-за массового применения противопехотных мин, которых летом практически не было. Дальнейшее продвижение невозможно без увеличения тяжелой техники, потери ВСУ продолжают расти, что заставляет Генштаб снова менять тактику

- пишут украинские паблики.

Как сообщают уже российские ресурсы, в настоящее время на Запорожском и Южно-Донецком направлениях наступление ВСУ фактически остановилось, идет перегруппировка с небольшими вылазками. Бронетехника в "накатах" практически не участвует.
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12 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 18:55
    +4
    Я так понимаю, солдатам ВСУ крылья дадут и реактивные рюкзаки... А как же танки...??? Танки грязи не боятся, а как насчёт мин...??? Или танки будут на воздушной подушке?
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 18:59
      +4
      Я так понимаю солдатам ВСУ крылья дадут и реактивные рюкзаки...
      Им бы хотябы просто перестать скакать по минам. Но они уже не могут, кастрюли приросли намертво.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:27
        0
        Гробовщика им в помощь.
        Ну а нашим побольше "Земледелия"
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 20:02
        0
        Цитата: A2AD
        Я так понимаю солдатам ВСУ крылья дадут и реактивные рюкзаки...
        Им бы хотябы просто перестать скакать по минам. Но они уже не могут, кастрюли приросли намертво.

        Пусть вспоминают школьные "классики" и прыгают между мин на одной ноге.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:03
      +1
      Они применяют артиллерию для пробития проходов в минных полях
    3. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:14
      +2
      Цитата: Lev_Russia
      Я так понимаю, солдатам ВСУ крылья дадут и реактивные рюкзаки...

      Что-то мне это напомнило what
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 19:15
      +3
      Большая благодарность создателям системы минирования "Земледелие".
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:01
    -1
    В чем была проблема и первые линии обороны также жирно нашпиговать и противопехотными минами?Тогда и потерь у них было бы значительно больше,и территорий меньше мы бы потеряли.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:04
      +1
      Цитата: Бережливый
      В чем была проблема и первые линии обороны также жирно нашпиговать и противопехотными минами?Тогда и потерь у них было бы значительно больше,и территорий меньше мы бы потеряли.

      Заманивали.
  3. MaikCG
    MaikCG Сегодня, 19:04
    +3
    Ээ, а как же кусты? Раньше же они были виноваты.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:20
    0
    Толпа рагулей- лучшее средство для разминирования. Главное- кастрюлю на голову им надеть.)
  5. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 19:28
    0
    Ув. господа-товарищи-барины!
    Вспомним обожаемого-необожаемого нашего с Вами, сами понимаете, не Шекспира, а Шерлока Холмса с его знаменитым методом дедукции- индукции...Элементарно, Ватсон, предлагается БандероНацХрюкам вспомнить высотные скачки гапака на Майдане и с молитвой надеяться на духовную помощь Бандеры, ну, подумаешь, кому-то повезёт, а кому-то нет...Зато назло москалям попасть в передовицы газет НедоЗапада и в историю военной науки изобретением новой военной тактики контрнаступа!....
    Честь имею