Эскалация будет продолжаться в геометрической прогрессии, пока мы не будем вынуждены предъявить им всем ультиматум о том, что отныне мы будем обращаться с ними как с участниками конфликта, то есть военными противниками, которыми они и являются

Киевский режим, подстрекаемый и подталкиваемый так называемым коллективным Западом, не остановится в эскалации военного конфликта с Россией, с каждым разом повышая ее уровень и переходя раз за разом любые «красные линии». Такой тренд подтверждает сегодняшняя атака ВСУ на Севастополь, управляемая натовской разведкой и наверняка согласованная с западными партнерами Украины, если не ими же и инициированная.В результате удара поставленными Киеву Великобританией дальнобойными крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота , о чем сообщается в заявлении Минобороны РФ. Пять ракет были сбитами силами нашего ПВО, как минимум одна достигла цели. По предварительным данным, ранения получили шестеро военных, один числится пропавшим без вести, другие гражданские объекты и мирные граждане не пострадали.Атака на Севастополь была наверняка согласована с западными союзниками, свою причастность к ней в Киеве уже подтвердили. Согласно данным портала Flightradar24, американский разведывательный самолет P-8A Poseidon, вылетев с Сицилии в 9:31 мск, во время украинской ракетной атаки по Севастополю барражировал над Румынией. Ранее в близлежащем районе находился американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk.Главный редактор российского государственного телеканала RT, информагентства «Россия сегодня» и новостного агентства Sputnik Маргарита Симоньян считает, что после сегодняшнего удара по Севастополю Россия должна прекратить закрывать глаза на прямое участие Запада в военном противостоянии на стороне Украины, ограничиваясь дежурными предостережениями и предупреждениями. Настало время предъявить в самой жесткой форме ультиматум не только Киеву, но и его натовским покровителям, считает Симоньян.— написала главред RT в своем телеграм-канале.Ограничиваться одними «ударами возмездия» уже не имеет никакого смысла. Слетевшие с катушек от личной безнаказанности киевские главари, а тем более их западные покровители, совершенно равнодушны к таким действиям России.Аналогичную позицию занимает и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В интервью РИА Новости он заявил, что натовские самолеты-разведчики следует считать законными военными целями в случае их причастности к атакам ВСУ по территории России. Такие самолеты необходимо сбивать силами ПВО и ВКС с «предупреждением страны, которой они принадлежат», считает Гагин.