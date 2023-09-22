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Симоньян: После удара по Севастополю мы должны выдвинуть ультиматум коллективному Западу как участнику военного конфликта с РФ

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Симоньян: После удара по Севастополю мы должны выдвинуть ультиматум коллективному Западу как участнику военного конфликта с РФ

Киевский режим, подстрекаемый и подталкиваемый так называемым коллективным Западом, не остановится в эскалации военного конфликта с Россией, с каждым разом повышая ее уровень и переходя раз за разом любые «красные линии». Такой тренд подтверждает сегодняшняя атака ВСУ на Севастополь, управляемая натовской разведкой и наверняка согласованная с западными партнерами Украины, если не ими же и инициированная.


В результате удара поставленными Киеву Великобританией дальнобойными крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, о чем сообщается в заявлении Минобороны РФ. Пять ракет были сбитами силами нашего ПВО, как минимум одна достигла цели. По предварительным данным, ранения получили шестеро военных, один числится пропавшим без вести, другие гражданские объекты и мирные граждане не пострадали.

Атака на Севастополь была наверняка согласована с западными союзниками, свою причастность к ней в Киеве уже подтвердили. Согласно данным портала Flightradar24, американский разведывательный самолет P-8A Poseidon, вылетев с Сицилии в 9:31 мск, во время украинской ракетной атаки по Севастополю барражировал над Румынией. Ранее в близлежащем районе находился американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk.

Главный редактор российского государственного телеканала RT, информагентства «Россия сегодня» и новостного агентства Sputnik Маргарита Симоньян считает, что после сегодняшнего удара по Севастополю Россия должна прекратить закрывать глаза на прямое участие Запада в военном противостоянии на стороне Украины, ограничиваясь дежурными предостережениями и предупреждениями. Настало время предъявить в самой жесткой форме ультиматум не только Киеву, но и его натовским покровителям, считает Симоньян.

Эскалация будет продолжаться в геометрической прогрессии, пока мы не будем вынуждены предъявить им всем ультиматум о том, что отныне мы будем обращаться с ними как с участниками конфликта, то есть военными противниками, которыми они и являются

— написала главред RT в своем телеграм-канале.

Ограничиваться одними «ударами возмездия» уже не имеет никакого смысла. Слетевшие с катушек от личной безнаказанности киевские главари, а тем более их западные покровители, совершенно равнодушны к таким действиям России.

Аналогичную позицию занимает и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В интервью РИА Новости он заявил, что натовские самолеты-разведчики следует считать законными военными целями в случае их причастности к атакам ВСУ по территории России. Такие самолеты необходимо сбивать силами ПВО и ВКС с «предупреждением страны, которой они принадлежат», считает Гагин.
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56 комментариев
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  1. крокодил в ванной
    крокодил в ванной Сегодня, 19:06
    +23
    Уже выдвигали в конце 2021 года. Потом пришлось красные линии в обратную сторону отодвигать.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 19:17
      -6
      То есть грозная Симоньян требует объявить войну НАТО? Или что?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:21
        +8
        Как минимум нужно результативно бить по Зеленским,Залужным и им подобным ,а не ждать погоды у моря.Это путь в никуда.Сделай это в первые же дни СВО и не было бы 500 тыс. убитых ВСУшников и давно бы уже всё закончилось.Нет решили коту резать хвост по маленьким частям и получили самую кровавую войну после ВМВ.Хотели как лучше, а получилось как всегда.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 19:25
          +1
          Цитата: Orange-Bigg
          Как минимум нужно результативно бить по Зеленским,Залужным и им подобным ,а не ждать погоды у моря.Это путь в никуда.Сделай это в первые же дни и не было бы 500 тыс. убитых ВСУшников и давно бы уже всё закончилось.Нет решили коту резать хвост по маленьким частям.

          Нужно. А если вы этого не можете? Например если ваша разведка не может вам дать координаты тех мест, где они вне бункеров?
          1. alexoff
            alexoff Сегодня, 19:34
            +3
            Так все равно кого-то в министерствах да накроет. И раньше они очевидно сами сообщали где будут, чтобы всякие зеленские могли спокойно позировать в Херсоне или Изюме.
          2. Бережливый
            Бережливый Сегодня, 20:11
            +3
            Арон,там иная проблема,излишний либерализм кремля. Был бы жёсткий человек у власти в стране,он бы в угоду друзьям войска не отводил от Киева,и города не отдавал без обороны!
        2. Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов Сегодня, 19:25
          -3
          Симонян на днях уже за Армению "заступилась"!
          Насчет начать бить полностью согласен! Только не ей это решать и не Гагину тоже, он вообще откуда взялся?
        3. Msi
          Msi Сегодня, 20:36
          0
          не было бы 500 тыс. убитых ВСУшников
          ну это скорее плюс, а не минус. Зачем они нам были бы нужны???
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 19:45
        -2
        Пашиняна своего бы лучше лучше учила! Училка, понимаешь...
      3. ettore
        ettore Сегодня, 20:02
        -1
        Цитата: Monster_Fat
        То есть грозная Симоньян требует объявить войну НАТО? Или что?

        Не сс... те, не будет пока войны.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 19:18
      +3
      Потом пришлось красные линии в обратную сторону отодвигать.

      Враг пересёк наши «красные линии»,
      Вот уж в который раз…
      Так для кого эти «красные линии»
      Кто-то рисует у нас…???
      Может забыть нам про линии эти?
      Хватит врагам всё прощать!!!
      Чтоб никогда не пришлось нашим детям
      Снова нацизм добивать!!!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:41
        +1
        Цитата: Lev_Russia
        Хватит врагам всё прощать!!!

        Пора прекратить эти "красные линии"
        Врага пора уничтожать, как наш отцы,
        Для нас нет, ни красных и белых линий,
        Враг должен разбит и не нужно прощать,
        И красные, белые линии.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:16
      -1
      Может быть нужно для начала Путина разбудить?Чтобы он подумал что это за война такая когда нас бьют безответно?Не пора ли начать не переставлять кровати,а менять бездарей в мо на боевых офицеров?
    4. Msi
      Msi Сегодня, 20:34
      0
      Настало время предъявить в самой жесткой форме ультиматум не только Киеву, но и его натовским покровителям

      Пишу об этом с апреля 2022 года. Ядерный шантаж...очень хорошая идея.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:12
    +11
    Сколько всего сказано говорящими головами всех рангов, что подобные высказывания и комментировать не хочется.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:16
      -1
      Этой Симоньян балаболить-не мешки тягать..Это все,что надо знать о таких заявлениях
    2. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 19:19
      +12
      Сказано не сказано, а валить американских разведчиков над Чёрным морем придётся. Лучше рано чем поздно. Начать нужно с БПЛА.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:43
        +6
        Цитата: Сарбоз
        Сказано не сказано, а валить американских разведчиков над Чёрным морем придётся. Лучше рано чем поздно.

        Это нужно было делать 23 февраля 2022 года, а мы все глаголим.
  3. Олександр Кисельов
    Олександр Кисельов Сегодня, 19:13
    +13
    Безнаказанность рождает вседозволенность.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:44
      +3
      Цитата: Олександр Кисельов
      Безнаказанность рождает вседозволенность.

      Безнаказанность, дает врагу право нападать на вас.
  4. olegfbi
    olegfbi Сегодня, 19:14
    +3
    Уронить с неба посейдон и сказать, мы не знаем кто и вообще НЕ в курсе, что он упал ... laughing
    1. ettore
      ettore Сегодня, 20:05
      +1
      Цитата: olegfbi
      Уронить с неба посейдон и сказать, мы не знаем кто и вообще НЕ в курсе, что он упал ... laughing

      Это инициативная группа укров с яхты запустили.
  5. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 19:14
    +9
    Пустые хлопоты наших ЛОМов, ибо эта та самая "странная война", смысл которой большинству болеющих за нашу победу не доступен. Можно долго перечислять необходимые действия опережающего свойства, а не только ответную реакцию, да только "темна вода во облацех", то бишь за красно-кирпичными стенами.
    1. cmax
      cmax Сегодня, 19:50
      +2
      Цитата: Xenofont
      Пустые хлопоты наших ЛОМов, ибо эта та самая "странная война", смысл которой большинству болеющих за нашу победу не доступен. Можно долго перечислять необходимые действия опережающего свойства, а не только ответную реакцию, да только "темна вода во облацех", то бишь за красно-кирпичными стенами.

      Да не будет никаких действий. Нечем то воевать, проснитесь! Техника ещё Советских времён. Хоть одна супервафля ,анонстровангая ранее нашими стратегами без образования, воюет сейчас на фронте? Связи нет нормальной, защищённой! Чфлот заперт в Черном море. По штабу флота прилетело
      . Что ещё надо сделать, чтобы эти.....проснулись, а не открывали колеса обозрений и слали на фронт иконы. Беда а не ......
      1. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 20:04
        +2
        Эти и не спят! У них по инерции мышления продолжается постройка бизнес-схем. Там рассуждают так: Государство-это Мы, а значит наши интересы и есть интересы Государства!
  6. arnulla
    arnulla Сегодня, 19:17
    +4
    Для начала надо демонстративно уронить хоть один глобал
    Именно демонстративно
  7. GeorgeSev85
    GeorgeSev85 Сегодня, 19:18
    +2
    Да, нарисуем зеленые линии и озабоченности. Ну а потом попросим что бы украинцы восстановили трубу с аммиаком ).

    тут это еще ...
    По Кременчугу нанесен ракетный удар, поражен склад имущества ВСУ


    Склад имущества! Ого! При том что НПЗ продолжает работать.

    Так и жили, окно продали дверь купили.
  8. RockerMan
    RockerMan Сегодня, 19:18
    0
    Симонян ультиматум выдвигает?
    Это что, рождение конашенкова-2?
  9. Uno
    Uno Сегодня, 19:20
    +5
    Иногда лучше молчать чем говорить, но для внутреннего потребителя пойдет)
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:23
    +3
    А сама пропагандистка не хочет отправиться на фронт? А то она из всех утюгов советы раздает и неплательщиков алиментов в батальоны формирует...
    Принимать решение об ответе точно не ее куриным мозгам! Надеюсь, в моей стране еще остались приличные люди, которые действительно правильно ответят...
  11. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 19:26
    +2
    Я целиком и полностью согласна с позицией Симонян.
    Запад зарвался,а значит и жёстче с ними говорить надо!
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:30
      +3
      А в чем зарвался ? Когда например СССР поставлял оружие Вьетнаму США не грозили ядерным оружием и СССР и красные линии не рисовали.
      1. ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 Сегодня, 19:45
        +5
        Напомните это когда во вьетнамскую войну вьетконговцы советским оружием наносили удары по Калифорнии, Техасу, сколько потопили ракетных крейсеров, атаковали базу расположения стратегической авиации, сожгли транспортных самолетов на базах?
  12. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 19:35
    -3
    Россия большая, линий можно ух сколько понарисовать. Порой мне кажется, если по условному Владивостоку прилетит, ух уж вот тогда утремся то
  13. север 2
    север 2 Сегодня, 19:36
    -1
    Симонян слишком много значения придаёт своей персоне . Соловьёву , который её просто обожает , будет на тв . кому в унисон подпевать - Соловьёв про удары атомным оружием по Британии , Симонян про ультиматумы Западу . Кстати , столько же лишнего значения своей персоне придаёт и сам Соловьёв ,что касается его позиции и истеричных "рецептов" для внешней политики государства .
    1. ettore
      ettore Сегодня, 20:09
      0
      Цитата: север 2
      Симонян слишком много значения придаёт своей персоне . Соловьёву , который её просто обожает , будет на тв . кому в унисон подпевать - Соловьёв про удары атомным оружием по Британии , Симонян про ультиматумы Западу . Кстати , столько же лишнего значения своей персоне придаёт и сам Соловьёв ,что касается его позиции и истеричных "рецептов" для внешней политики государства .

      Как же подобные вам боятся отвечать, да и не хотят, думая - раз бьют значит любят.
  14. bob03
    bob03 Сегодня, 19:36
    -1
    Кого Симоньян имеет ввиду под местоимением "мы". Пусть в кремль напишет письмо, там у нас решения принимают.
  15. WapentakeLokki
    WapentakeLokki Сегодня, 19:40
    -3
    ну сказали(даже ЭМОЦИОНАЛЬНО)сказали ну чел из Донецка (видать наболело)предложил ..и что..весь пар уйдёт в свисток..ну прям как из первой(на мой взгляд_лучшей)ДМБ вещает военком...ччтой-то там..как секс в презервативе_движение есть _прогресса нет..
  16. Birch fresh
    Birch fresh Сегодня, 19:47
    0
    Странно, блин. В 1994 меня забрили в Чечню, несмотря на зрение -9. Сейчас меня не взяли.
    Я бы, со своим опытом...
    Может и погиб бы сразу. От шального снаряда, но мог бы и пользу принести... Тут ХЗ...

    И таких как я - десятки тысяч. И всё... И кирдык укропам. И мотивация есть, и уродов с той стороны видели. Но МО РФ решило набрать по мобилизации тех, кто войны не видел. С моей нынешней работы гребли млодых и крепких. Правда пока все живы. И это хорошо.
    Читаю и смотрю репортажи. И порой простов недоумении - ну как можно сейчас называть СВО? Был по сути план блицкрига. Сейчас это уже и правда война. Война на истощение.
    Долго ещё наши СМИ будут называть это спецоперацией?

    Может и не по существу - но наболело...
  17. V.B.
    V.B. Сегодня, 19:50
    +1
    В войне 08.08., если бы взяли Тбилиси, грохнули саакашвили, сегодня не было-бы Карабаха и Россия твёрдо стояла в Закавказье. Кто это не сделал, остановив войска? Формально Медведев, мы понимаем Путин. Из Закавказья Россию очень скоро вышвырнут. В 2014, после присоединения Крыма, не взяли всю окраину. Теперь имеем реки крови, после Севастополя, ждём опять удар по мосту. Кто за это должен отвечать? Путин. Постоянные обстрелы русской земли, кто должен
    защитить русский народ? Опять Путин. На будущий год выборы, надо обязательно выбирать Путина, (его друзей), может, глядишь, останется пшик, а война так и будет в обороне на одном месте. Не напомните, приверженцы, через сколько дней Курской битвы был взят Орёл и Белгород? А Киев? Два дня хвастались, что самолётик поразили за 70км от фронта. А по Пскову, Москве, Подмосковью, Адлеру, Туапсе украинцы бьют, это как? Расстояние какое? По Ржешуву ударить? Путин и лавров, герасимов и фанерный? А денюшки на западе?
    1. Birch fresh
      Birch fresh Сегодня, 20:01
      +1
      Не во всем - но подпишусь.
      По поводу Путина - знаю людей, которые ещё лет10 назад его помоями поливали.
      Я к нему отношусь хоршо. За время его "диктатуры" лично я и моя семья стали жить лучше. Но некоторые решения нашего главковерха повергают в шок. Этакий байденизм прослеживается.
      Так то понятно - он не знает как живут простые граждане. Ему с его вершин не видно. А подвижники приносят новости только одни - челядь живёт в удовольствие. И "средняя ЗП" в 70000 это норма. И всем хватает. И на все.
      Тут вот оторванный от жизни депутат Гос Думы предложил студентам не клянчит денег у госдурства, а учиться на отлично, получать стипендию, работать и брать ипотеку. Сразу - с 1 курса.
  18. Dzerzhinsky
    Dzerzhinsky Сегодня, 19:51
    -2
    Маргоше лучше помолчать, за умную бы сошла
  19. Нариман Курбанов
    Нариман Курбанов Сегодня, 19:53
    +4
    Блинов объелись что-ли...Как бы цинично не звучало именно при ведении военных действий они придерживаются установленных правил... Не языком надо было болтать "рисуя" на 3й день танки в Киеве, а страну развивать. СССР за тысячу километров порядки устанавливал, и тогда весь потенциал запада был задействован во Вьетнаме например. И тогда никто никаких ультиматумов друг другу не ставили обиженных детей с песочницы не строили..
  20. Олег Багаев
    Олег Багаев Сегодня, 19:55
    -1
    Рано или поздно Россия ударит по Жешуву, что бы дать понять западу что они дошли до последней черты после которой мрак, иначе позорное поражение.
  21. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 19:58
    +3
    Опять ультиматумы.
    Да никто уже не верит в наши красные линии.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 20:29
      0
      Цитата: Neo-9947
      Опять ультиматумы.
      Да никто уже не верит в наши красные линии.

      Это не просто ультиматум.
      Это ультиматум САМОЙ Симоньян! laughing
  22. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:59
    -1
    А что мы тогда стесняемся передать ограниченное неизвестное количество ракет скажем искандер-э кому нибудь с оговоркой об применении по полосатым базам всеми желающими?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 20:05
      0
      Цитата: evgen1221
      А что мы тогда стесняемся передать ограниченное неизвестное количество ракет скажем искандер-э кому нибудь с оговоркой об применении по полосатым базам всеми желающими?

      США передадут свои Томагавки ВСУ. А это уже не маленький БПЛА по Кремлю.
  23. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 20:04
    -1
    Ультиматум - наше абсолютное оружие!
    Не ударить в ответ, боже упаси - надо очередной раз стрррррашно погрозить!
  24. костя1
    костя1 Сегодня, 20:06
    +1
    Участнику военного конфликта с нами-положены не ультиматумы-а морду бить
  25. cmax
    cmax Сегодня, 20:09
    +2
    Причина удара по Крыму и Севастополю в первую очередь в нас самих и тех руководителях, так называемых, которые рулят СВО. Война 1,5 года идёт. Крым, от Севастополя до Геническа по побережью Черного и Азовского морей, береговая линия километров 400. Местность равнинная, почти. Не наладить ПВО- оборону просто преступление, тем более угрозы от чубатых чуть не каждый день слышим. Но нет, не могут или не хотят, или нечем или просто так их учили. Это не парадами командовать. Если так и дальше будет продолжаться ждём удара по ГШ в Москве. Это уже вполне реальная перспектива. Опять пишу, к сожалению. Бытие определяет сознание.
  26. zoland
    zoland Сегодня, 20:10
    -1
    Цитата: Lev_Russia
    Потом пришлось красные линии в обратную сторону отодвигать.

    Враг пересёк наши «красные линии»,
    Вот уж в который раз…
    Так для кого эти «красные линии»
    Кто-то рисует у нас…???
    Может забыть нам про линии эти?
    Хватит врагам всё прощать!!!
    Чтоб никогда не пришлось нашим детям
    Снова нацизм добивать!!!

    Так ваши красные линии только ленивый не перешёл
  27. MrTulandra
    MrTulandra Сегодня, 20:15
    0
    Ультиматум запутался в красных линиях. no
  28. al3x
    al3x Сегодня, 20:25
    -1
    Пароспускатели-пропагандисты. С таким же успехом можно и на этом сайте подобных комментов настрочить, толку столько же, что и от слов Симоньян на федеральном канале, а именно 0.
    Тут многие пишут, что это ерунда, один погиб, здание не функционирует, чуть ли не заброшено (а что там тогда делали люди?). Это дело десятое. До февраля 2022 года кто-то мог представить удары по всем приграничным регионам, где уже десятки погибших и раненых мирных коренных жителей, по столице? Нет! Несчастный Донецк стал обстреливаться в десятки и сотни раз больше. Точно всё по плану? 1,5 года, а воз и ныне там.
  29. Million
    Million Сегодня, 20:25
    -1
    Путин не пойдет против партнеров.Бесполезно призывать его к чему то.
    По всей вероятности,у СВО другие цели.
  30. Алексей Кошкаров
    Алексей Кошкаров Сегодня, 20:31
    0
    А может выдать парочку трофейных ракет Шотландской Освободительной Армии и шандарахнуть по нужным адресам ?