Военное обозрение
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ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому военному аэродрому, на котором базировались носители Storm Shadow

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ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому военному аэродрому, на котором базировались носители Storm Shadow

Российская армия нанесла удар крылатыми ракетами по украинскому военному аэродрому "Большая Кахновка" в городе Кременчуг Полтавской области. На этом аэродроме базировались носители британских ракет Storm Shadow, которыми боевики киевского режима наносят удары по объектам в Крыму.


Сообщается, что на принадлежащем летному колледжу аэродроме, расположенном на расстоянии около пяти километров от Кременчуга, помимо прочего базировались оставшиеся у украинской армии самолеты Су-24М, которые способны нести поставленные Великобританией боевикам киевского режима ракеты. Украинские бомбардировщики в момент удара не успели покинуть места своего базирования и с большой долей вероятности были уничтожены.



Также сообщается об уничтожении двух украинских самолетов МиГ-29 и СУ-25 на Сватовском участке линии боевого соприкосновения. МиГ-29 был сбит российским истребителем, а Су-25 бойцам 38-й бригады ВС РФ удалось сбить при помощи ПЗРК.

Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз совершили ракетную атаку на Крымский полуостров. Сначала с территории Одесской области боевиками была выпущена противокорабельная ракета "Нептун", которую удалось сбить над Бельбеком российской ПВО.

Однако вслед за первой украинские формирования предприняли еще одну атаку: с четырех бомбардировщиков Су-24М были осуществлены пуски не менее семи британских крылатых ракет Storm Shadow. Две выпущенные противником ракеты были сбиты над Стерегущим, еще несколько также были сбиты уже на подлете к Севастополю.

Как минимум одна британская ракета попала в здание штаба Черноморского флота в Севастополе. Сообщается о шести пострадавших и одном пропавшем без вести. В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб региона.
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51 комментарий
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  1. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 19:37
    +13
    Итак, видимо, получив от не принимающего новых мировых реалий экс-гегемона разрешение на удары по российским городам в Крыму, чумной барак сегодня попытался атаковать город русской военно-морской славы Севастополь шестью крылатыми ракетами. Получилось так себе, из шести ракет пять было сбито, одна попала в неиспользующееся историческое здание штаба Черноморского Флота.

    В сухом остатке - один пропавший без вести военнослужащий Вооружённых Сил России, с военной точки зрения это даже не пшик, это абсолютное ничто. Зато, как и следовало ожидать, медийный эффект превзошёл все ожидания. Украинские каналы зашлись в безумном гопаке Перемог, накал идиотии такой, что складывается ощущение, будто бы полностью уничтожен Крымский мост и взят штурмом Перекоп.

    Не отстают от накала безумия в чумном бараке и отечественные военблогеры. Обмазавшись в самых нескромных местах красными линиями, активисты гневно вопрошают у Министерства Обороны "доколе мы будем это терпеть?", публикуют леденящую душу кадры из Севастополя, констатируют прискорбный для них факт нашего окончательного поражения в информационной войне и в очередной раз требуют нанести смелый, решительный удар по Банковой в целях моральной компенсации полученного урона. Короче говоря, движуха идёт вовсю, рекламка крутится, лавешка мутится.

    А в это время ракетные части ВС РФ получают координаты новых целей, на аэродромах снаряжают к вылету очередные Ту-95, а на ЛБС наши парни продолжают буднично уничтожать лезущих при поддержке "лучшей боевой техники в мире" из стран НАТО полчища укрозергов.

    Поэтому, друзья, информгигиена прежде всего. Мы побелим и в принципе уже побеждаем. Тем более с учетом 100% истощения запасов артснарядов НАТО а также уничтожения ~80% сухопутного военного потенциала Запада. Да и депопуляция 404 произведена уже на 50-60%, причем безвозвратная и невосстановимая в веках, а завершить вбобмливпние укрлсвинарника в 19 век - ВКС это доделают нынешней осенью-зимой.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 19:48
      +3
      Да и депопуляция 404 произведена уже на 50-60%, причем безвозвратная и невосстановимая в веках

      Это действительно радует. Пусть укросвиньи порадуются напоследок перед тем как сдохнуть...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:49
      +1
      А не рановато ли начинаем отмечать победу?Нет,конечно чепчики можно вверх подкинуть по поводу нанесения удара вдогонку,с непонятным результатом
      1. Msi
        Msi Сегодня, 19:52
        +4
        А не рановато ли начинаем отмечать победу?
        а кто отмечает? идёт тяжёлая борьба. Урон укросвиньям нанесён несравнимо больший чем нам...
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 19:59
          +7
          В отчетах Конашенкова он нанесен.
          Уже и украинский аэродром "уничтожили", с которого атаковали Крым.
          А до этого что? Знали о существовании этого аэродрома и не трогали его? Почему? Сказочники...
          1. Msi
            Msi Сегодня, 20:04
            -1
            В отчетах Конашенкова он нанесен.
            я имею ввиду за всё время конфликта. Свинки умываются кровью...можно сказать захлёбываются...
            1. invisible_man
              invisible_man Сегодня, 20:06
              0
              Мы тоже несем потери, и немаленькие. Читайте не только ура-патриотические сайты, тогда и сложится в голове более-менее объективная картина противостояния.
              1. Msi
                Msi Сегодня, 20:08
                -2
                Мы тоже несем потери, и немаленькие
                да несём, но они ниже поросячих, где то в 6 или 10 раз...война - ужасная вещь...
              2. Msi
                Msi Сегодня, 20:12
                -1
                тогда и сложится в голове более-менее объективная картина противостояния.
                разьясните пожалуйста, какова ситуация "на самом деле"? Сделайте усилие...
                1. ALCA056000
                  ALCA056000 Сегодня, 20:20
                  -1
                  А зачем ему "усилие" ? Его работа гуано на вентилятор набрасывать, волю хозяйскую выполнять.
          2. Dart2027
            Dart2027 Сегодня, 20:08
            +1
            Цитата: invisible_man
            А до этого что? Знали о существовании этого аэродрома и не трогали его? Почему?

            Знать про то что есть аэродром и знать, что на нем находятся самолеты это разные вещи.
            1. invisible_man
              invisible_man Сегодня, 20:14
              -2
              Мягко говоря, это уже не первая атака Крыма с использованием Шторм Шэдоу.
              В очередной раз видим неэффективность разведки, как и на всем протяжении СВО.
    3. V.B.
      V.B. Сегодня, 19:55
      0
      От всей души, желаю попасть в без вести пропавшие. Да писать или писать легко.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 19:57
        +2
        От всей души, желаю попасть в без вести пропавшие.
        и вам не хворать...
    4. Комментарий был удален.
  2. Barmaglot_07
    Barmaglot_07 Сегодня, 19:41
    -8
    Это, как я понимаю, 173-й сбитый Су-25 из 33-х наличных? Так держать!
    1. MinskFox
      MinskFox Сегодня, 19:53
      +1
      Откуда данные про 33 в наличии, из википедии?
      1. Barmaglot_07
        Barmaglot_07 Сегодня, 20:16
        0
        Цитата: MinskFox
        Откуда данные про 33 в наличии, из википедии?

        По памяти. Память подвела - их там, на 2021-й год, было 17.
        https://www.flightglobal.com/download?ac=83735
        Правда были 4 штуки поставлены из Македонии, один из четырёх - нелётный, на запчасти.
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 20:15
      0
      Так, что не сбивали этот Су-25, укропы опровергают? Или им не собирали все советские самолёты от бывших. " друзей" СССР?
      Лишь бы прокукарекать. Впрочем, что удивляться? Вражий голос, идёт война, в том числе, и информационная.
      Аэродромов в Укропии много осталось от советских времён. Чтобы вывести гарантированно один крупный узел из строя нужно не два - три, а десятки попаданий Геранями и Калибрами. Но кроме авиабаз есть ещё объекты для поражения. "Где на все набрать зубов", как пел поэт?
      Наверное, нужно сконцентрироваться на личностях. Т.е. на уничтожении главарей и к ним приближенных громадян. Испепелить правительственный квартал Куева? Но там же главарей не будет, погибнет и пострадает тысяча, другая гражданских, развалины станут обсасывать во всех СМИ.... Зато удар по боевому возбуждению части щирых тоже, конечно, будет. Что лучше? Ничего не хорошо, но, наверное, надо будет сделать, сильно нарываются.
      И далее, если, запад не прекратит эскалацию путем поставок вооружения ( вот и ОТРК уже на готове) нужно прямо заявить, что для купирования этих угроз ВС РФ могут применить ТЯО. И вина за это возлагается на Запад, мол, довели. Предупредить заранее, чтоб гражданских вывели и ожидали " трандеца" в течении, скажем недели. Или штыки в землю. Вот тогда аэродромы уже точно не будут "працювати".
      Ну и ядерные испытания провести обязательно надо. Чтобы задумались кураторы бандерлогов. Вот они наносили удар Стрижом по базе стратегов в Энгельсе. Чем не casus belli?
  3. topol717
    topol717 Сегодня, 19:43
    -1
    Зачем по аэродромам стрелять? Надо стрелять по ГСМ и энергетике.
    Выключить свет и лишить топлива.
    Через 2 месяца согласятся на всё.
    1. Barmaglot_07
      Barmaglot_07 Сегодня, 19:49
      -2
      Цитата: topol717
      Зачем по аэродромам стрелять? Надо стрелять по ГСМ и энергетике.
      Выключить свет и лишить топлива.
      Через 2 месяца согласятся на всё.

      Всю прошлую зиму стреляли почти ежедневно. Где согласие?
      1. Msi
        Msi Сегодня, 19:56
        +1
        Всю прошлую зиму стреляли почти ежедневно
        стреляли, да очень избирательно. Боится наш президент гуманитарной катастрофы в 404 ой...жалеет свинок...
        Считает нас братским народом, немного застрял президент в прошлом...многое изменилось и многое открылось нового...
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 20:07
          -3
          Цитата: Msi
          Всю прошлую зиму стреляли почти ежедневно
          стреляли, да очень избирательно. Боится наш президент гуманитарной катастрофы в 404 ой...жалеет свинок...
          Считает нас братским народом, немного застрял президент в прошлом...многое изменилось и многое открылось нового...

          Ну это совершенно не серьезно.
          1. Msi
            Msi Сегодня, 20:13
            +1
            Ну это совершенно не серьезно.

            request Глубоко... what
        2. Barmaglot_07
          Barmaglot_07 Сегодня, 20:19
          +1
          Цитата: Msi
          стреляли, да очень избирательно

          Били по электроподстанциям непрерывно. Некий Мангушев, "Капитан Берег", большой герой и жонглёр черепами, тогда открыто заявил: "Этой зимой украинские города должны умереть". Правда Мангушев уже дискутирует с могильными червями, а укранские города живы.
  4. Dekabrist
    Dekabrist Сегодня, 19:43
    +3
    Украинские бомбардировщики в момент удара не успели покинуть места своего базирования и с большой долей вероятности были уничтожены.

  5. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 19:46
    +4
    "ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому военному аэродрому, на котором базировались носители Storm Shadow"(с)

    "Шо, опять?!" (с). В прошлый раз, писали, что разбомбили, а они восстали из пепла!
    1. Ботановед
      Ботановед Сегодня, 19:56
      -1
      Цитата: Русфанер
      В прошлый раз, писали, что разбомбили,

      Это аэродром с грунтовкой, там только вертолеты.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 20:23
      +2
      "Шо, опять?!"

      Хотите предскажу будущее?После очередной атаками штормами этот склад/аэродром вновь уничтожат wink
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:47
    0
    А толку то? Уничтожать надо ЛА, а главное тех, кто планируется исполняет.
    Интересно, а другие штабы тоже в местах постоянной дислокации сидят - ждут?
  7. Станислав82
    Станислав82 Сегодня, 19:48
    +3
    Долго к этому шли. Я вообще не могу понять. Вот есть аэродром. Там стоит десяток самолетов, там есть инфраструктура, там есть склад гсм, там есть личный состав, там есть пожарная служба... там.., что я еще забыл указать? ПОЧЕМУ МЫ ЖДЕМ КОГДА УДАРЯТ ПО НАМ И МЫ ОТВЕТИМ?
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:49
    +1
    Если конечно конашенков очередной раз не врёт, то самолёты с аэродрома подскока просто не успели уйти на аэродромы постоянного базирования в страны НАТО.
    1. Ботановед
      Ботановед Сегодня, 19:58
      0
      Цитата: Владимир М
      самолёты с аэродрома подскока просто не успели уйти

      А они там были? Там вообще то грунтовая полоса, бетонка только на площадках
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 20:01
        -2
        Тогда, по каким носителям конашенков наносил удар?
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 20:00
      0
      Если конечно конашенков очередной раз не врёт, то самолёты с аэродрома подскока просто не успели уйти на аэродромы постоянного базирования в страны НАТО.

      Там расстояния грубо говоря смешные.
      Самолету не надо останавливаться в 404. Достаточно взлететь в Польше отстреляться и потом точно так же вернуться в Польщу.
  9. евгений-дальневосточник
    евгений-дальневосточник Сегодня, 19:50
    0
    Вдруг вспомнился налёт украинских вертолётов на нефтебазу в Белгороде. Пожалуй самый первый по территории РФ...Две вертушки залетели, атаковали и ушли. И лишь после этого по аэродрому в Миргороде был нанесён удар....
    Так и сейчас....
    Понятно что разбомбить свободно любой аэродром или объект как в Сирии не имеют возможности, но разведка то должна работать???
  10. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 19:51
    +1
    Похоже, с глобальной спутниковой разведкой у нас совсем кисло, а прочие виды оной, акромя агентурной, оперативную доставку информации не обеспечивают. Какельные бомберы прыгают по аэродромам подскока как блохи: поди -прихлопни в таких условиях!
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:55
    0
    А раньше, на упреждение никак было разворотить там всё
  12. Dzerzhinsky
    Dzerzhinsky Сегодня, 19:57
    0
    Наша песня хороша, начинай сначала
  13. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:59
    +4
    В министерстве обороны России не хватает циганки или ясновидца,,ибо такие фразы как "вероятно уничтожили" уже утомляют! Уж циганка по картам или ясновидец по линиям погон министра обороны точно дадут ответ-попали и куда попали! А если вероятно только повредили и то пару-тройку самолётов максимум?Не устали бить только в ответку а не бить на упреждение?
    1. Xenofont
      Xenofont Сегодня, 20:10
      -1
      На ясновидящих бюджет не отпущен, а ведь на телеканале ТНТ такое количество прозорливых уникумов, кои видят "наскрозь" и прошлое и будущее и где и что происходит. laughing
  14. костя1
    костя1 Сегодня, 20:03
    0
    За столько времени не уничтожили все самолеты у украинцев? belay
  15. Nubia2
    Nubia2 Сегодня, 20:08
    0
    Радует. Но, хотелось бы чтобы подобные мероприятия проводились почаше.?
  16. Фактор
    Фактор Сегодня, 20:10
    +3
    По Конашенкову уже все самолеты укрорейха сбиты и аэродромы разбомблены. ПВО тоже уничтожено. Но в действительности украинцы летают, а наша авиация появляется только в прифронтовой полосе. Дальше следует вывод: небо не за нами и поэтому нет ковровых бомбардировок вражеских группировок на марше. Бомбим, когда они уже развернули боевые порядки. Не тот эффект.
  17. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 20:16
    +2
    Каждый раз после такой атаки по их аэродромам самолёты всё же так же взлетают с этими ракетами.
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:16
    0
    Надо выключать эти аэродромы так чтобы ими невозможнобыло пользоваться десятилетиями после этого.
  19. Фактор
    Фактор Сегодня, 20:17
    +2
    А тем временем англосаксы повышают ставки.

    Чем ответит наш Верховный Главнокомандующий и Генштаб?

    Пафосные речи Путина уже не к месту. Да мы помним героев В.О.В, но тогда был Сталин и полководцы.

    Байден уведомил Зеленского, что США передадут Украине «небольшое количество» дальнобойных ракет ATACMS, сообщает NBC.

    При этом источники издания не назвали точные сроки передачи ракет.

    А The Washington Post пишут, что США близки к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, но оснащенных кассетными бомбами, а не одиночной боеголовкой.

    Дискуссии об этом уже перешли на уровень комитета руководителей разных ведомств. Дальше решение за Байденом.

    Такие кассетные системы ATACMS позволят Украине наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и логистическим маршрутам РФ далеко за линией фронта.
  20. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:29
    0
    надеюсь спутниковые снимки то покажут уничтоженных
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:35
      0
      Надейтесь а то потом окажется что у спутника на орбите был перекур,он солнечные батареи чистил от космической радиации ..
  21. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 20:30
    0
    Не так давно была на ВО новость: «российскими крылатыми ракетами был успешно поражен центр принятия решений на Украине». Никаких фото или других доказательств не было. У меня вообще есть вопросы, если наша разведка провалилась при начале вторжения, откуда сейчас данные по местонахождению приоритетных целей в глубине?

    Читаем эту новость :
    Украинские бомбардировщики в момент удара не успели покинуть места своего базирования и с большой долей вероятности были уничтожены.


    В общем с большой долей вероятности… воздушные силы Украины уже уничтожены наверное по третьему кругу. Ну по крайней мере написали где находится объект поражения, а не как в новости про «центр принятия решений». Ну понятно же что что нужно было дать какую то информационную ответку на атаку Севастополя, все равно потом никто проверять не будет, через неделю забудут.
    Уважаемые читатели, вас вот это вранье еще не достало?
  22. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 20:33
    0
    Пропавший безвести мог и поставить маячок по заданию укробандитов.
  23. Cap.Nemo58rus
    Cap.Nemo58rus Сегодня, 20:37
    0
    Мыло-мочало, начинай сначала. Уничтоженная несколько раз свинская авиация возродилась и пуляет ракетами. Опять,как плохой боксёр,который встал и тупо прикрывает табло, пропустили очередной удар. А тренер врага, летает в нетральных водах и подсказывает как точнее ударить...Может кинуть что-нибудь, в этого подзкажчика пора? Пусть даже нематериальное что-то... angry