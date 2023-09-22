ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому военному аэродрому, на котором базировались носители Storm Shadow

Российская армия нанесла удар крылатыми ракетами по украинскому военному аэродрому "Большая Кахновка" в городе Кременчуг Полтавской области. На этом аэродроме базировались носители британских ракет Storm Shadow, которыми боевики киевского режима наносят удары по объектам в Крыму.
Сообщается, что на принадлежащем летному колледжу аэродроме, расположенном на расстоянии около пяти километров от Кременчуга, помимо прочего базировались оставшиеся у украинской армии самолеты Су-24М, которые способны нести поставленные Великобританией боевикам киевского режима ракеты. Украинские бомбардировщики в момент удара не успели покинуть места своего базирования и с большой долей вероятности были уничтожены.
Также сообщается об уничтожении двух украинских самолетов МиГ-29 и СУ-25 на Сватовском участке линии боевого соприкосновения. МиГ-29 был сбит российским истребителем, а Су-25 бойцам 38-й бригады ВС РФ удалось сбить при помощи ПЗРК.
Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз совершили ракетную атаку на Крымский полуостров. Сначала с территории Одесской области боевиками была выпущена противокорабельная ракета "Нептун", которую удалось сбить над Бельбеком российской ПВО.
Однако вслед за первой украинские формирования предприняли еще одну атаку: с четырех бомбардировщиков Су-24М были осуществлены пуски не менее семи британских крылатых ракет Storm Shadow. Две выпущенные противником ракеты были сбиты над Стерегущим, еще несколько также были сбиты уже на подлете к Севастополю.
Как минимум одна британская ракета попала в здание штаба Черноморского флота в Севастополе. Сообщается о шести пострадавших и одном пропавшем без вести. В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб региона.