Президент Бразилии - Зеленскому: мирный план не может быть таким, чтобы он устраивал только одну сторону продолжающегося конфликта

Идеальный путь – прекращение конфликта, сохранения десятков тысяч жизней, мирные переговоры.

Считаю, что это коллективный долг всех стран, и обособляться от решения проблемы не нужно.

Зарубежная пресса приводит некоторые подробности разговора между президентами Бразилии и Украины, который состоялся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, куда оба прибывали для участия в 78-й сессии Генеральной ассамблеи. Напомним, что ранее Зеленский подтвердил, что встретился с Лудой да Силвой, но никаких деталей приводить не стал, заявив лишь, что поблагодарил бразильского лидера.Как стало известно, президент Бразилии в непродолжительной беседе с главой киевского режима заявил тому, что военного решения украинского конфликта не существует. При этом Зеленский пытался поправлять президента Бразилии, говоря о том, что не следует называть «российское вторжение украинским конфликтом». В ответ Лула заявил, что в Киеве это могут называть так, в других частях мира иначе, но суть одна:По словам бразильского президента, Бразилия выступала и выступает за коллективные усилия по прекращению украинского конфликта.Лула да Силва:Зеленский заявил Луле, что он представил «10 пунктов мирного плана». В ответ президент Бразилии дал понять, что мирный план не может быть таким, чтобы он устраивал исключительно одну сторону продолжающегося конфликта. На этом беседа двух президентов в Нью-Йорке завершилась.Сегодня о «наилучших условиях» для завершения украинского конфликта заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, наилучшие они просто потому, что дальше будет только хуже, если не остановить конфликт сейчас.