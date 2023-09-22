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Президент Бразилии - Зеленскому: мирный план не может быть таким, чтобы он устраивал только одну сторону продолжающегося конфликта

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Президент Бразилии - Зеленскому: мирный план не может быть таким, чтобы он устраивал только одну сторону продолжающегося конфликта

Зарубежная пресса приводит некоторые подробности разговора между президентами Бразилии и Украины, который состоялся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, куда оба прибывали для участия в 78-й сессии Генеральной ассамблеи. Напомним, что ранее Зеленский подтвердил, что встретился с Лудой да Силвой, но никаких деталей приводить не стал, заявив лишь, что поблагодарил бразильского лидера.


Как стало известно, президент Бразилии в непродолжительной беседе с главой киевского режима заявил тому, что военного решения украинского конфликта не существует. При этом Зеленский пытался поправлять президента Бразилии, говоря о том, что не следует называть «российское вторжение украинским конфликтом». В ответ Лула заявил, что в Киеве это могут называть так, в других частях мира иначе, но суть одна:

Идеальный путь – прекращение конфликта, сохранения десятков тысяч жизней, мирные переговоры.

По словам бразильского президента, Бразилия выступала и выступает за коллективные усилия по прекращению украинского конфликта.
Лула да Силва:

Считаю, что это коллективный долг всех стран, и обособляться от решения проблемы не нужно.

Зеленский заявил Луле, что он представил «10 пунктов мирного плана». В ответ президент Бразилии дал понять, что мирный план не может быть таким, чтобы он устраивал исключительно одну сторону продолжающегося конфликта. На этом беседа двух президентов в Нью-Йорке завершилась.

Сегодня о «наилучших условиях» для завершения украинского конфликта заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, наилучшие они просто потому, что дальше будет только хуже, если не остановить конфликт сейчас.
Использованы фотографии:
сайт президента Бразилии
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6 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 19:50
    +2
    Ну не сможет Зеленский выйти за рамки сценария,написанного англосаксами.
    И знает ли Луда да Силва,что Зеленский издал указ,запрщающий переговоры с РФ.
  2. XYZ
    XYZ Сегодня, 19:51
    +1
    А мне нравятся эти Лулы и Моди , которые за все хорошее и против всего плохого. За мир и дружбу. Только вот они такие мягкие и пушистые только, когда смотрят на чужие конфликты, со стороны. Когда что-то подобное случается с их странами они почему-то вдруг превращаются из ярых пацифистов в жестких милитаристов. И это понятно, когда беда происходит с другими, то обычно говорят - "ну это бывает, это жизнь", а когда с тобой, то это вселенская катастрофа.
    1. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 20:34
      0
      Цитата: XYZ
      А мне нравятся эти Лулы и Моди , которые за все хорошее и против всего плохого. За мир и дружбу. Только вот они такие мягкие и пушистые только, когда смотрят на чужие конфликты, со стороны
      ещё нравится, что начинают активно агитировать за мирное решение конфликта, когда на поле боя Россия показывает явный успех
  3. костя1
    костя1 Сегодня, 20:05
    0
    Почему же не может?-победитель диктует условия
    1. Володин
      Володин Сегодня, 20:14
      0
      Когда в конфликте есть победитель, он, стало быть, закончен. А Лула говорит о "продолжающемся" конфликте. Есть разница.
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 20:20
    0
    президент Бразилии дал понять, что мирный план не может быть таким, чтобы он устраивал исключительно одну сторону продолжающегося конфликта.


    Звучит вполне разумно.

    «Компромисс — это достижение обоюдного удовлетворения при сохранении некоторой доли индивидуального недовольства» (с) Э.Севрус