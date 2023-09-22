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В Германии завершены испытания демонстратора боевого лазера, установленного на борту фрегата Sachsen-Anhalt тип F125

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В Германии завершены испытания демонстратора боевого лазера, установленного на борту фрегата Sachsen-Anhalt тип F125

Компании MBDA Deutschland GmbH и Rheinmetall объявили о завершении испытаний демонстратора боевого лазера, установленного на борту фрегата Sachsen-Anhalt (Саксония-Анхальт) тип F125 ВМС Германии. Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall.


Испытания демонстратора лазерного оружия успешно завершены, находясь на борту немецкого фрегата он провел более ста различных тестов, в рамках которых поражал различные воздушные цели. В дальнейшем его демонтируют с корабля и проведут полное изучение результатов для дальнейшей разработки на его базе оперативной системы лазерного вооружения для кораблей.

Боевая эффективность демонстратора лазерного оружия (LWD) была доказана в сложных сценариях в реалистичных условиях эксплуатации против различных типов целей

- говорится в сообщении.

Решение о начале испытаний демонстратора лазерного оружия было принято в 2021 году, управление по закупкам Бундесвера выдало разрешение на его установку на борту боевого корабля. Предполагалось, что изделие мощностью около 20 кВт будет установлено на фрегат типа F124, но в дальнейшем в качестве платформы был выбран фрегат Sachsen-Anhalt тип F125.

О планах вооружить надводные корабли ВМС ФРГ лазерным оружием сообщалось еще в 2019 году. В том же году немецкие компании Rheinmetall и MBDA Deutschland заключили соглашение, в рамках которого анонсировали разработку и создание лазерных боевых систем.

Лазерный демонстратор работает на основе технологии спектральной связи, которую немецкая оборонная компания Rheinmetall исследует на протяжении многих лет. Выходная масштабируемая мощность до 20 кВт с высокой фокусировкой луча позволяет поражать широкий спектр воздушных целей.
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7 комментариев
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  1. костя1
    костя1 Сегодня, 20:01
    0
    А что такое "демонстратор"-макет?
  2. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 20:02
    0
    Лазерный демонстратор работает на основе технологии спектральной связи
    И что это за технология? С помощью оптического параметрического усиления чирпированных импульсов (OPCPA) в нелинейно-оптических кристаллах DKDP или LBO?
    1. point
      point Сегодня, 20:08
      0
      во, мощно загнул! но тут непонятно у кого спрашивать. Вроде бы и событие не вдруг и не тайна, но источник вброса не уточнен. Ибо важно то что? Важно не светить Рябова или другого, когда очередной раз делаешь рипост с иносми или там какого другого агрегатора.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:07
    0
    Вообще то 20кВт это лазер ближнего боя,три километра по дальности и километр по высоте в идеальных условиях. Разве что цена импульса невысока,,ибо наработки давно используются. Но "спектральная связь "это сильно!В какой части спектра хоть работает лазер?Хотя и так понятно что ближе к фиолетовой части спектра,,иначе мощность была бы значительно выше,поскольку ультрафиолетовый лазер даёт более высокую температуру излучения.
    1. km-21
      km-21 Сегодня, 20:26
      0
      Цитата: Бережливый
      Вообще то 20кВт это лазер ближнего боя,три километра по дальности и километр по высоте в идеальных условиях.

      Для лазера высотность и дальность должны быть как минимум одинаковы. А скорее всего высотность больше дальности, поскольку с высотой снижается плотность воздуха и повышается прозрачность.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:08
    0
    а пересвет то работает ????????? а то вроде были же у РФ такие установки
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 20:36
    0
    изделие мощностью около 20 кВт


    Мало, этого хватит для поражения только совсем легкого БПЛА.