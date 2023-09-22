Прокомментировавший удар по Севастополю секретарь СНБО Данилов «предсказал» будущее Черноморского флота России

Лучший и самый безопасный выход для сохранения целостности Севастополя и прилегающих территорий - добровольное затопление. (...) В другом варианте - ЧФ будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары

Нанесение ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе воодушевило политическую верхушку киевской хунты, которая сделала несколько "громких" заявлений на тему "скорого освобождения" Крыма и т.д. Отметился там и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, пожелавший российскому флоту уничтожения.Сегодня на Украине прямо "день откровений", один рассказывает про тысячелетнюю историю Украины, второй грезит ликвидацией Черноморского флота. Речь идет о не отличающемся особым умом Данилове, это он не раз демонстрировал, делая различные заявления. На этот раз он объявил, что Черноморский флот имеет всего два варианта будущего и оба они связаны с его ликвидацией. По слова секретаря СНБО, либо флот уничтожит Украина в рамках продолжающейся войны, либо его затопит сама Россия, чтобы он не достался Украине. Вариант ликвидации самой Украины Данилов не рассматривает, поскольку уверен, что с помощью Запада Киев непременно победит Россию.В общем, воодушевленный Данилов, комментируя ракетный удар по Севастополю, пообещал наносить высокоточные удары по объектам Черноморского флота и дальше, уничтожая их постепенно, если Россия сама не затопит корабли и не сдаст добровольно Крым.- написал Данилов в одной из запрещенных в России соцсетей.Черноморский флот России явно является для секретаря СНБО "больной" темой, в последнее время он неоднократно делал заявления в отношении его, предлагая уничтожить. По словам Данилова, после того, как Россия лишится флота, Украине с ее "передовыми вооружениями" не составит труда разбить российскую армию. По-видимому, следуя логике украинского чиновника, на данный момент российские войска держатся исключительно на флоте.