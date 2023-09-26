Как лечили в России



Павловская больница. Архитектор Матвей Казаков

От языческой Руси до Ивана Грозного

«нет философских, астрологических и медицинских книг. Врачи лечат по опыту и испытанными лечебными травами.»



«Знахарь». Картина Г. Мясоедова

Аптекарский приказ

«...никому зла не учинить и не пить и не бражничать и никаким воровством не воровать...»



Больничные палаты Троице-Сергиевой лавры (1630-е годы)

Первый госпиталь

«требующий построить гофшпиталь за Яузою рекою против Немецкой слободы, в пристойном месте для лечения болящих людей... деньги держать из сборов Монастырского приказа.»



Военный госпиталь в Лефортово, начало XIX века. Художник Ф. Алексеев

Первая публичная больница

«Освобождаясь сам от болезней, о больных помышляет.»