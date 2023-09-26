Как лечили в России

Павловская больница. Архитектор Матвей Казаков
От языческой Руси до Ивана Грозного
С древнейших времён людей лечили волхвы, ведуны и их наследники – знахарки и знахари. Они пользовались народной медициной на основе лекарственных растений и магии слова (заговоры). Знания лекари передавали из поколения в поколение. Записывали в лечебниках (травники).
Особое значение в традиционном славянском лечении играла баня, закаливание и гигиена. Поэтому славяно-русы, в отличие от европейцев, где про гигиену забыли во время «тёмных веков», а опытных знахарей и травников отправляли на костёр, были более здоровым и продвинутым в искусстве врачевания народом.
После принятия христианства центрами медицинских знаний постепенно стали монастыри, где ухаживали за больными и появились прообразы современных стационаров. В монастырских огородах выращивали лекарственные растения, собирали их, делали настои и отвары. При этом сохранялась и народная медицина. Из Византии, где сохранилась часть античного научного наследия, эти знания попадали и на Русь.
Примерно с XV столетия знатные и богатые люди в русских городах стали пользоваться услугами иностранных лекарей, которые тянулись на Русь в поисках высоких заработков. В Западной Европе в этот период возрождаются традиции античной науки. При университетах появляются медицинские факультеты. Правда, шарлатанов в Европе также было достаточно. При этом на Руси деградирует медицина, сосредоточенная при монастырях. Религия стала конфликтовать с наукой, знание заменяет молитва и смирение.
Правда, услугами иностранных лекарей пользовался только ограниченный круг знати, богатые купцы. Народ сохранял традицию. Лекари лечили по опыту и испытанными травами. Доктор и аптекарь-фармацевт были в одном лице (в Европе разделение на врачей и аптекарей уже произошло). Венецианец Марко Воскурено, посетивший Москву в 1557 году, писал, что у русских
«нет философских, астрологических и медицинских книг. Врачи лечат по опыту и испытанными лечебными травами.»
«Знахарь». Картина Г. Мясоедова
Аптекарский приказ
При Иване IV Грозном была создана Государева аптека, где готовились лекарства для царской семьи. При его наследнике Фёдоре или Борисе Годунове создан Аптекарский приказ. Возглавил его Семен Никитич Годунов, троюродный брат Бориса – как говорили в народе, его «правое ухо». Врачи Аптекарского приказа получали поместье и по своему положению приравнивались к окольничим (придворный чин и должность).
Приказ занимал каменное здание напротив Чудова монастыря. Глава приказа ведал дворцовой и военной медицинской службой, кадрами и аптечным делом. Иностранных врачей с XVII в. стали приглашать не только для службы при дворе и для облуживания знати, но и в качестве полковых лекарей (в армию). Аптеки созданы в ряде городов, из их складов транспорты с лекарственными средствами поступали в полки. Интересно, что одним из главных источников финансирования Аптекарского приказа была заготовка и продажа водки, вина, пива и мёда.
Государева аптека и Новая аптека, открытая в 1672 году в Китай-городе, обладали монополией на торговлю лекарствами. Сначала большинство лекарственных препаратов выписывались из Европы и стоили по тем временам больших денег. При царе Алексее Михайловиче наладили систему заготовки лечебных трав. Занимались этим специально обученные травники. Существовала даже государственная «ягодная повинность».
С 1654 г. при приказе заработала Лекарская школа, в которой на протяжении 5-7 лет обучались дети стрельцов, дьяков и духовенства. Одним из преподавателей школы стал учёный монах Епифаний Славинецкий, который прибыл из Киево-Могилянской академии. Он перевёл на русский язык анатомический труд основоположника научной анатомии Андреаса Везалия «Эпитоме». Ученики давали своего рода клятву:
«...никому зла не учинить и не пить и не бражничать и никаким воровством не воровать...»
Они изучали латинский язык, анатомию, лекарственные растения, читали «докторские сказки» (так называли истории болезни) и практиковались в полковых лечебницах.
Больничные палаты Троице-Сергиевой лавры (1630-е годы)
Первый госпиталь
Первое государственное лечебное учреждение появилось при царе Петре I – это был военный госпиталь (от лат. hospitalis — «гостеприимный», «радушный»). 25 мая (5 июня) 1706 г. был издан указ,
«требующий построить гофшпиталь за Яузою рекою против Немецкой слободы, в пристойном месте для лечения болящих людей... деньги держать из сборов Монастырского приказа.»
Через полтора года после объявления указа был возведён госпиталь на 300 мест. 21 ноября (2 декабря) 1707 г. на его фронтоне появилась вывеска «Военная гошпиталь». Он был назван Московским генеральным сухопутным госпиталем. Основателем госпиталя (и первой в Российском государстве медицинской школы при нём) был Николай Бидлоо, голландский врач, который был личным царским врачом. Госпиталь был не только лечебным учреждением («для лечения болящих людей»), но и учебным заведением («для аптекарской науки»), для подготовки врачей, главным образом для армии и флота.
Лефортовский госпиталь оставался одним из ведущих военно-медицинских учреждений в царской и советской России. Во время Отечественной войны 1812 года он принял свыше 17 тыс. раненых и больных, во время Русско-японской воны – 55 тыс., в Первую мировую войну – более 370 тыс. Во время Великой Отечественной войны госпиталь в Лефортово специализировался только на самых сложных случаях, и через него прошло 74 тыс. пациентов. Врачи буквально творили чудеса: 8 из 10 тяжелых раненых после лечения возвращались в строй! За двести лет в госпитале пролечились почти 4 млн человек. В 1946 г. госпиталю было присвоено имя академика Н. Н. Бурденко. Ныне это Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко.
В 1718-1720 гг. были открыты первые госпитали в Петербурге и Кронштадте. При них также сформировали школы. При царе Петре появляются и первые частные («вольные») аптеки.
В 1707 году в Петербурге была учреждена Аптекарская канцелярия, первоначально действовавшая параллельно с Аптекарским приказом. В 1714-1716 гг. ведомство было подчинено архиатру (с греч. «главный врач»), первому царскому лейб-медику. Первым архиятром стал шотландец Роберт Арескин, который был вместе с тем назначен президентом Аптекарской канцелярии и Аптекарского приказа.
В 1721 г. Аптекарский приказ был преобразован в Медицинскую канцелярию, которая осуществляла надзор за всеми госпиталями, школами при них, аптеками, ведала всеми медиками, принимала меры для борьбы с заразными болезнями.
Военный госпиталь в Лефортово, начало XIX века. Художник Ф. Алексеев
Первая публичная больница
В 1762 году императрица Екатерина II с наследником Павлом Петровичем прибыли в Москву. Внезапно он серьёзно заболел, и для лечения призвали лучших медиков. Всё обошлось, и в память о спасении цесаревича был издан указ об открытии в Москве больницы для бедных. Поэтому больница стала называться Павловской. Чтобы сохранить память об этом событии, была отчеканена медаль с изображением цесаревича и надписью:
«Освобождаясь сам от болезней, о больных помышляет.»
В качестве места для постройки выбрали усадьбу генерал-прокурора Правительствующего сената, генерала А. Глебова, который в это время попал в опалу из-из мздоимства. Больница была официально открыта 14 (25) сентября 1763 г.
Больница была бесплатной и предназначалась для лечения бедных и неимущих, финансировалась из личных средств цесаревича Павла Петровича. После его смерти больница перешла под опеку к его супруге – вдовствующей императрице Марии Федоровне, которая щедро финансировала лечебницу. Сначала в больнице было всего 25 кроватей, но уже в 1766 г. построили большой корпус и два флигеля для служащих. После пожара 1784 г. архитектор Казаков в 1803 г. построил новое каменное здание Павловской больницы. В 1830 г. архитектором Д. Жилярди было дополнительно построено два каменных флигеля, два корпуса для персонала.
В 1904 г. указу императора Николая II при больнице были организованы курсы подготовки санитаров, что положило начало преподавательской деятельности. До сегодняшнего дня Павловская больница является крупнейшим медицинским и научным центром России.