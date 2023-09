Порой бьют навылет: обстрел Т-54 кумулятивными снарядами «Гвоздики», «Малютки» и танка Т-72

Противотанковый ракетный комплекс «Малютка» с ракетой 9М14П1







Локализация попаданий ракетами 9М14П1 по танку Т-54/55



Попадание ракеты 9М14П1, имеющей бронепробиваемость 520 мм по нормали, в верхнюю лобовую деталь корпуса танка Т-54/55 прямиком в основание буксировочного крюка со стороны механика-водителя. Кумулятивная струя пробила лобовую броню, прошла сквозь имитатор механика-водителя и, пробив перегородку моторно-трансмиссионного отсека, остановилась только в головке блока цилиндров двигателя. Механик-водитель, а также командир и наводчик получили бы серьёзные ранения. Гарантированно выжить при таком попадании мог только заряжающий



Попадание ракеты 9М14П1 в правую «скулу» башни танка чуть левее пулемётной амбразуры. Кумулятивная струя, пробив лобовую броню, повредила пулемётную установку, радиостанцию, а также боеукладку в кормовой части башни, выйдя наружу. Будь в боеукладке не учебные, а боевые выстрелы, всё закончилось бы детонацией или пожаром. Но даже без них заряжающий был бы с большой вероятностью убит, а двое других башнёров получили серьёзные ранения. На фото слева выходное отверстие от кумулятивной струи в корме башни, а справа – повреждённая боеукладка

Самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» с кумулятивным 122-мм снарядом 3ВБК-9







Локализация попаданий снарядов «Гвоздики» по танку



Попадание снаряда «Гвоздики» по левой надгусеничной полке танка. Вырвало как её, так и куски гусеницы, однако танк сохранил свою подвижность. Экипаж машины цел



Попадание 122-мм снаряда в левую лобовую часть башни. Башня сорвана с погона. Кумулятивная струя, пробив лобовую броню, условно убила наводчика и командира танка, ранила заряжающего, повредила казённик пушки и радиостанцию, попав в боеукладку машины. В боевых условиях это привело бы к детонации или пожару боекомплекта. Но даже если бы боевых выстрелов в нём не было, танку требовался капитальный ремонт в условиях завода



Попадание снаряда «Гвоздики» в правый борт башни Т-54/55. Кумулятивная струя пробила броню, прошла через имитатор заряжающего (условно убит) и попала в казённую часть пушки. Танк полностью выведен из строя: заклинило как пушку, так и разломало её казённик



Попадание снаряда «Гвоздики» в правый борт танка. Рвануло так, что разнесло надгусеничную полку и вырвало топливные баки на ней. Разорвана гусеница, повреждён опорный каток. Кумулятивная струя пробила бортовую броню и попала в боевое отделение. Экипаж остался бы жив, но танк обездвижен



Попадание снаряда «Гвоздики» в кормовую часть башни Т-54/55. Кумулятивная струя, пробив броню, остановилась в казённой части пушки, которая была сорвана с креплений и смещена вперёд на несколько сантиметров. Из экипажа гарантированно смог бы обойтись без ранений только механик-водитель. При наличии боевых выстрелов в башенной боеукладке – детонация или пожар с полным уничтожением танка. К слову, сила взрыва снаряда деформировала крышу моторно-трансмиссионного отсека



Попадание снаряда «Гвоздики» в кормовой бронелист корпуса танка. Пробив броню, кумулятивная струя разорвала радиатор системы охлаждения двигателя (справа на фото) и проникла в боевое отделение. Ранения получили бы все находящиеся в башне танкисты. Танк обездвижен и требует серьёзного ремонта

Танк Т-72 с кумулятивным 125-мм снарядом 3БК-14М







Локализация попаданий 125-мм кумулятивных снарядов танка Т-72 по танку Т-54/55



Попадание кумулятивного 125-мм снаряда по верхней лобовой детали корпуса Т-54/55. Кумулятивная струя пробила лобовую броню, поразила бак-стеллаж с боеприпасами и топливом, остановившись в башенном погоне. В такой ситуации заряжающий условно погиб, а наводчик и командир могли бы отделаться ранениями или вовсе не пострадать. Однако наличие боевых выстрелов в баке-стеллаже гарантированно привело бы к уничтожению как танка, так и экипажа в целом



Попадание кумулятивного снаряда Т-72 в левую лобовую часть башни Т-54/55 вблизи от амбразуры оптического прицела наводчика. Уничтожен и вырван с креплений прицел. Кумулятивная струя, пробив броню, условно убила командира и наводчика, достигнув башенной боеукладки и выйдя наружу через кормовую броню башни (изображение выходного отверстия справа вверху приложенного фото). При наличии боевых выстрелов в боеукладке, танк был бы уничтожен. Без них – в долгий ремонт



Попадание 125-мм кумулятивного снаряда в нижнюю лобовую деталь корпуса практически посередине. Кумулятивная струя, пробив броню, прошла сквозь боевое отделение, пробила перегородку моторно-трансмиссионного отсека и остановилась в двигателе. Танк, будь в нём топливо и боевые выстрелы в боеукладках, был бы обречён на уничтожение от пожара или детонации взрывчатки в снарядах

Источник информации:

Partial translation of a four part article series titled «Kísérleti lövészet T54-es harckocsikra 1989-ben, a «0» ponti gyakorlótéren» published in the Hungarian military’s Haditechnika magazine, written by Colonel István Ocskay of the Hungarian MoD Defense Technology Research Centre (ORCID: 0000-0003-0279-8215).

Ранее мы уже писали о том, что могут сделать с танком , у которого нет комбинированной брони и динамической защиты, противотанковые ракеты комплексов «Фагот» и «Конкурс», а также кумулятивные снаряды САУ «Акация». Теперь настал черёд рассказать и показать, какие страшные последствия для танка Т-54/55 наступают при встрече с 122-мм кумулятивными боеприпасами «Гвоздики», ракетами «Малютки» и 125-мм оперёнными «кумулятивами» пушки Т-72.В качестве источника информации, как и ранее, выступает венгерский отчёт по испытаниям танка обстрелом, который планировали использовать в качестве обучающего материала для военнослужащих.Условия эксперимента неизменны: для исключения опасных ситуаций, связанных с детонацией взрывчатки и пожарами, в боеукладках танка используются учебные инертные боеприпасы, а вместо топлива залита вода. При этом для моделирования воздействия поражающих факторов на экипаж, на местах танкистов установлены деревянные имитаторы, одетые в штатную униформу.И вновь можно резюмировать: результаты испытаний наглядно показали, что стальное бронирование танков, актуальность которого сохранялась лет 10-20 после Второй мировой войны, никакой надежды на защиту от кумулятивных боеприпасов не даёт даже при стрельбе в лоб. Поэтому всё, на что в данном случае можно рассчитывать – это «удачное» попадание снаряда, когда кумулятивная струя не задевает экипаж и опасное оборудование машины. То есть – на чистую случайность.Так что при использовании «старичков» Т-54/55 в нынешних военных конфликтах эта особенность должна учитываться в полном объёме, поэтому применять их по прямому назначению нельзя. Только и исключительно для стрельбы с закрытых огневых позиций и в качестве базы для различных полевых модификаций с установкой автоматических пушек и проч., действующих там, где вероятность получить мощный пробивной снаряд по броне минимальна.