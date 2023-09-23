Военное обозрение
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Власти США дали понять руководству Польши, что оно слишком много на себя берёт словами о приостановке оказания военной помощи Украине

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Власти США дали понять руководству Польши, что оно слишком много на себя берёт словами о приостановке оказания военной помощи Украине

Американская пресса пишет о реакции США на заявления польских властей относительно приостановки оказания военной помощи Украине.


Напомним, что несколько дней назад такое высказывание сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. А ранее президент той же Польши Анджей Дуда заявил, что Украине, которая угрожает Варшаве судом за введённое эмбарго на украинского зерно, стоило бы помнить, что именно через польскую территорию идёт основной транзит военной помощи. Прозрачный намёк на то, что польские власти могут приостановить и транзит военных грузов.

Однако власти США дали понять Варшаве, что в данном вопросе она на себя слишком много берёт.

Так, «Блумберг» выходит со статьёй, в которой, ссылаясь на источники в Минобороны США, пишет, что в Пентагоне потребовали от Варшавы объяснения относительно слов Моравецкого о приостановке военной помощи Украине.

Источник информагентства говорит о том, что в США хотят прояснить позицию польского руководства, которая «не вполне ясна».

Из материала:

Польско-украинские противоречия ставят под сомнение единство НАТО в плане оказания помощи Украине. Возникли разногласия, которые ещё не привели к расколу коалиции, однако нужно внимательно относиться к такой ситуации.

Далее отмечается, что военная помощь Украине, «вероятно, продлится ещё несколько лет».

Таким образом, в США прямо дают понять, что вне зависимости от того, кто будет находиться в Овальном кабинете Белого дома, Америка настроена на длительную войну с Россией руками украинцев. Недавно об этом прямо сказал один из конгрессменов, заявив, что ослабление России выгодно США, так как одновременно позволяет сдерживать и Китай.

Вообще, эта ситуация красноречива свидетельствует о том, кто сегодня реальных хозяин Польши. Что скажут в США, то и будут делать Дуда с Моравецким, иначе им быстро подберут замену.
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21 комментарий
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:25
    +4
    власти США дали понять Варшаве, что в данном вопросе она на себя слишком много берёт.
    Этого и следовало ожидать. Не позволено сегодня вступать в политическую конфронтацию с Киевом даже такому преданному вассалу, как Польша. И базу под свое возмущение подвели непробиваемую
    Польско-украинские противоречия ставят под сомнение единство НАТО..
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:29
      +6
      Цитата: rotmistr60
      Не позволено сегодня вступать в политическую конфронтацию с Киевом даже такому преданному вассалу, как Польша.

      Вт потому Зеля такой наглый! Пока США его поддерживают - ему море по колено.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 06:36
      +4
      Тут на ВО уже несколько человек сказали, что пинды их поставят на место. Все видно же. Польша будет делать все что ей прикажут, так как остальные. Сегодня видим, что с Россией делает США за неповиновение и как поступали во времена Горбачева - Ельцина!
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:24
      +1
      Блюмберг ( вонючий сыр) одно из самых лживых из параллельной вселенной запада.Врёт ,как дышит.Последний пример: Вонючий сыр ,уже неделю педалирует тему ,Египет отказался покупать зерно в России.Это продолжалось до вчера ,пока глава МИД Египта не сказал - информация по зерновым сделкам с Россией не соответствует действительности.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:09
        +1
        Так они черпают инфу от сотрудников ЦРУ и наперед иного выскакивают. Планы расскрывают
  2. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 06:26
    +6
    Ну, что ж полякам показали их истинное место- послушных исполнителей воли господина.
    Шаг враво, шаг влево- бунт, прыжок на месте- провокация.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:30
    +6
    Польша всегда была излишне амбициозна. История Польши тому- доказательство. А все ее амбиции рассчитаны на внутреннее по ребление. Повякают и перестанут. Такова участь буферного государства. Хотя, сейчас буфер- Украина.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:41
      +4
      Цитата: Андрей Николаевич
      Повякают и перестанут.

      До первого пинка - такова участь всех мелких шавок...
      1. bambr731
        bambr731 Сегодня, 07:08
        +1
        ---------------Хорошо сказано!!!------------------ hi
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:33
    -4
    Это для тех фантастов на сайте которые пишут что янки все-не сегодня так завтра бросят помогать ук-роине!
  5. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 06:36
    +5
    Ну, что, Дуда, додуделся? Сейчас поводочек станет покороче.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:40
    +4
    Таким образом, в США прямо дают понять, что вне зависимости от того, кто будет находиться в Овальном кабинете Белого дома, Америка настроена на длительную войну с Россией руками украинцев.

    И не только...Тут определённое желание оставить на весь мир единственного гегемона...Можно ещё Британию в соучастники пристегнуть...
    * * *
    Здесь враг не в отражении... Здесь враг в Северо-американском расположении...Бесится, паскуда, от собственной безнаказанности...
  7. Roust
    Roust Сегодня, 06:40
    +3
    Нагадили обнимашки друг другу, няня их развела по углам, но ведь запашок - то всё равно остался. А дерьмо кто будет убрать!?
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:44
    +3
    Подляки , вы такие-же холопы как и хахлы , хозяин это вам доступно объяснил.
  9. Earl
    Earl Сегодня, 06:50
    +1
    Знаменитый польский гонор проявился вновь. Впрочем, сейчас с американцами поляки станут ссориться едва ли.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:06
    0
    Просто поляки посмотрели, как США помогали Армении - и захотели так же помочь Окраине)))
  11. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:10
    -1
    Неважно, что говорят американцы, что говорят поляки. Это просто отвлечение.
    Что важнее, например, сколько украинских самолетов было уничтожено.
    Где Шойгу и его генштаб, Шойгу наконец-то набрался смелости и теперь приносит к столу нужные столовые приборы. Или он купил виллу в Северной Корее или Иране?для его выхода на пенсию.

    В Распутице могут летать украинские самолеты, могут летать британские, американские, немецкие, французские ракеты. Всегда лучше смотреть на обе стороны.
    Когда смотришь фронтовые сводки с Запада, есть два варианта: это правда или это пропаганда.
    Если предположить, что сообщения с линии фронта на Западе правдивы, то дела российских войск обстоят не так хорошо.
    например немецкий отчет о фронте; https://www.youtube.com/watch?v=XXTBWZZXhUA

    Миссия выполнена; У России больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил в Крыму.
    Правда это или нет, но Россия должна доказать, что она может дать отпор. массовый, целенаправленный и эффективный. В любом случае нанесите ответный удар, чтобы нечто подобное вчерашнему не повторилось.
  12. barclay
    barclay Сегодня, 07:18
    0
    Два неуравновешанных вассала периодически взбрыкивают, и пытаются городить отсебятину, но хозяин их плеточкой, плеточкой...
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:48
    0
    Какой вывод из этого:
    - Польша такая же марионетка в руках США, как и другие страны Эуропы;
    - в США правит не президент, а военные корпорации, по сути, президент в их руках, также марионетка;
    - кто питал надежду, что Укронацистам перестанут поставлять оружие - могут закатать губу и раскрыть глаза.
  14. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:02
    0
    да да, счас будут играть в игру, что польша сама по себе и без нато на Россию нападет.
  15. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 08:15
    0
    Танцы с бубнами начались, польше дали понять, что они такие же сателиты, как и украина. Проще говоря вассал на всех нассал