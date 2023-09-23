Власти США дали понять руководству Польши, что оно слишком много на себя берёт словами о приостановке оказания военной помощи Украине

Польско-украинские противоречия ставят под сомнение единство НАТО в плане оказания помощи Украине. Возникли разногласия, которые ещё не привели к расколу коалиции, однако нужно внимательно относиться к такой ситуации.

Американская пресса пишет о реакции США на заявления польских властей относительно приостановки оказания военной помощи Украине.Напомним, что несколько дней назад такое высказывание сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. А ранее президент той же Польши Анджей Дуда заявил, что Украине, которая угрожает Варшаве судом за введённое эмбарго на украинского зерно, стоило бы помнить, что именно через польскую территорию идёт основной транзит военной помощи. Прозрачный намёк на то, что польские власти могут приостановить и транзит военных грузов.Однако власти США дали понять Варшаве, что в данном вопросе она на себя слишком много берёт.Так, «Блумберг» выходит со статьёй, в которой, ссылаясь на источники в Минобороны США, пишет, что в Пентагоне потребовали от Варшавы объяснения относительно слов Моравецкого о приостановке военной помощи Украине.Источник информагентства говорит о том, что в США хотят прояснить позицию польского руководства, которая «не вполне ясна».Из материала:Далее отмечается, что военная помощь Украине, «вероятно, продлится ещё несколько лет».Таким образом, в США прямо дают понять, что вне зависимости от того, кто будет находиться в Овальном кабинете Белого дома, Америка настроена на длительную войну с Россией руками украинцев. Недавно об этом прямо сказал один из конгрессменов, заявив, что ослабление России выгодно США, так как одновременно позволяет сдерживать и Китай.Вообще, эта ситуация красноречива свидетельствует о том, кто сегодня реальных хозяин Польши. Что скажут в США, то и будут делать Дуда с Моравецким, иначе им быстро подберут замену.