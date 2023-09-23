Протестующие в Ереване обвинили Пашиняна в сдаче интересов армянского народа, полиция применила силу к демонстрантам

Наиболее массовая за всё последнее время акция протеста прошла в Ереване. В центре города собрались десятки тысяч человек, которые выдвигали требование об отправке Никола Пашиняна в отставку. В вину премьеру вменяют сдачу интересов армянского народа в Нагорном Карабахе и действия, которые впоследствии могут привести к утрате территориальной целостности уже самой Армении.Пока в МИД Армении занимались обвинениями в адрес Азербайджана в «этнических чистках в Арцахе», протестующие в центре Еревана требовали от правительства в полном составе уйти в отставку, «чтобы не позорить армянский народ».Однако Пашинян в отставку уходить не собирается. Об этом он сказал ещё несколько дней назад, заявив, что для него важной задачей является подписание мирного договора с Азербайджаном и делимитация границы. При этом армянский премьер продолжил обвинять российских миротворцев в том, что они «не справились со своей миссией». А что, в задачи российских миротворцев входили боевые действия с армией Азербайджана, в то время как армия Армении отсиживалась бы в своих казармах, и в то время как власти Армении продолжали бы де-юре признавать Нагорный Карабах частью Азербайджанской Республики? Если Пашинян не в курсе, то ему стоит напомнить, что такой задачи у миротворцев не было по выданному им мандату. Сам же Пашинян формат этого мандата и утверждал, если вдруг он и об этом забыл...Премьер Армении, который сам пришёл во власть на волне переворота, гораздо более активен в плане репрессий в отношении собственного народа. По приказу правительственных чиновников к протестующим была применена сила. Осуществлено жёсткое задержание нескольких десятков участников протеста против действий правительства. Телесные повреждения при задержании сотрудниками полиции получил и сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна. При этом власти Армении угрожают ещё и возбуждением уголовных дел против участников акции протеста.Интересная метаморфоза: когда Пашинян сам приходил к власти, он с площади призывал остановить «полицейский беспредел» в отношении митингующих. Теперь же всё иначе. Теперь это не полицейский беспредел, а защита конституционного строя...