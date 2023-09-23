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Протестующие в Ереване обвинили Пашиняна в сдаче интересов армянского народа, полиция применила силу к демонстрантам

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Протестующие в Ереване обвинили Пашиняна в сдаче интересов армянского народа, полиция применила силу к демонстрантам

Наиболее массовая за всё последнее время акция протеста прошла в Ереване. В центре города собрались десятки тысяч человек, которые выдвигали требование об отправке Никола Пашиняна в отставку. В вину премьеру вменяют сдачу интересов армянского народа в Нагорном Карабахе и действия, которые впоследствии могут привести к утрате территориальной целостности уже самой Армении.


Пока в МИД Армении занимались обвинениями в адрес Азербайджана в «этнических чистках в Арцахе», протестующие в центре Еревана требовали от правительства в полном составе уйти в отставку, «чтобы не позорить армянский народ».

Однако Пашинян в отставку уходить не собирается. Об этом он сказал ещё несколько дней назад, заявив, что для него важной задачей является подписание мирного договора с Азербайджаном и делимитация границы. При этом армянский премьер продолжил обвинять российских миротворцев в том, что они «не справились со своей миссией». А что, в задачи российских миротворцев входили боевые действия с армией Азербайджана, в то время как армия Армении отсиживалась бы в своих казармах, и в то время как власти Армении продолжали бы де-юре признавать Нагорный Карабах частью Азербайджанской Республики? Если Пашинян не в курсе, то ему стоит напомнить, что такой задачи у миротворцев не было по выданному им мандату. Сам же Пашинян формат этого мандата и утверждал, если вдруг он и об этом забыл...

Премьер Армении, который сам пришёл во власть на волне переворота, гораздо более активен в плане репрессий в отношении собственного народа. По приказу правительственных чиновников к протестующим была применена сила. Осуществлено жёсткое задержание нескольких десятков участников протеста против действий правительства. Телесные повреждения при задержании сотрудниками полиции получил и сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна. При этом власти Армении угрожают ещё и возбуждением уголовных дел против участников акции протеста.

Интересная метаморфоза: когда Пашинян сам приходил к власти, он с площади призывал остановить «полицейский беспредел» в отношении митингующих. Теперь же всё иначе. Теперь это не полицейский беспредел, а защита конституционного строя...
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24 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 06:57
    +4
    Пашинян решил поиграть с америкосами и ему пришлось подарить туркам (НАТО) - азербайджанцам (други турков) Карабах! Что у него в голове не понятно. Видать подумал, что Россия сейчас слабая и нужно срочно переходить на сторону сильного. Но что он собирается делать завтра?
    1. Умник
      Умник Сегодня, 07:01
      +2
      Надеюсь пашика повесят на ближайшем столбе
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 07:43
      +2
      Цитата: Аргон
      пришлось подарить туркам (НАТО) - азербайджанцам (други турков) Карабах!

      Я Азербайджанец, хоть и терпеть не могу Пашиняна, но хочу сказать следующее.
      Во времена 2-ой Карабахской войны у армян погибло 8000 солдат и соответственно 1 к 3 раненный то есть 20 000. У Азербайджана 3500 погибших и более 10 000 раненных. Далее последняя война в Карабахе около 400 погибших у армян и 200 у Азербайджана. Скажите похоже что армяне подарили землю? Они его проиграли. Так как армянская самооценка не должна падать, придумали термин подарить. Они проиграли, потому что не были готовы к войне а Пашинян делал ровно то что в большинстве народа хочет. А теперь его крайним вытаскивают. Прозападная ориентация армян появилось не при Пашиняне.

      Цитата: Аргон
      Что у него в голове не понятно.

      Избавится от 2 вещей. 1) Россия 2) Карабах

      Цитата: Аргон
      Но что он собирается делать завтра?

      Они пытаются надавить на Азербайджан чтобы в Карабахе были западные войска. Но не ожидал что у них не получится. В ООН Венгрия поставила ВЕТО на антиазербайджанские санкции а евреи лоббируют интересы Азербайджана в сенате. Вот и всё. Коротко говоря они слабое звено в данном конфликте. Карабах баласт для развития Армении. Двери закрыты.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:03
      +1
      Цитата: Аргон
      ....Что у него в голове не понятно. Видать подумал, что Россия сейчас слабая и нужно срочно переходить на сторону сильного. Но что он собирается делать завтра?

      Он быстренько решил территориальные проблемы. Подписать мирный договор и вступить в НАТО. И ожидать за это аяких подачей от запада, США, как недобалты
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 08:18
        0
        Цитата: Reptiloid
        Он быстренько решил территориальные проблемы. Подписать мирный договор и вступить в НАТО. И ожидать за это аяких подачей от запада, США, как недобалты

        Совершенно верно! Ему западных бубликов хочется и армию из запада для защиты.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 07:01
    +6
    Защита конституционного строя путем " полицейского беспредела", можно подумать что где то это происходит по другому. Перед выборами говорят одно, а дорвавшись до власти всё делается с точностью до наоборот.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 07:08
      +1
      Так это и есть проблема смены режима особенно путём переворота. Новый правитель зачастую становятся теми кого сверг.
      1. Сергей250455
        Сергей250455 Сегодня, 07:38
        +1
        Убить дракона и стать новым драконом
    2. PN
      PN Сегодня, 07:41
      -2
      Все равно какая власть. Власть всегда пила чужую кровь (с)
      Группа - Ария. Песня - Дух войны
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:06
    +2
    Претензии конечно обоснованные, но опоздали, как минимум на три года (вторая карабахская война). Все же хочется спросить у армян, а кто привел Пашиняна к власти под анти российские лозунги, кто его поддерживал все это время, кто стремился слиться с Западом в экстазе? А теперь со слов Пашиняна и его окружения во всем оказывается виновата Россия. Украинская зараза перекинулась на Армению, а там этого даже не заметили или не захотели замечать.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:15
      +1
      А какие у армян были варианты? Даже если с нами не разругались бы. Алиев с другом Эрдоганом не отжали бы Карабах? Мы бы вступили в очередное СВО?
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:09
    +3
    Не пойму граждан Армении… Пашинян- избранный глава республики. Почему его надо отправлять в отставку? Вот, украинцы избрали Зеленского и на смерть идут ради своего « избранника». Учитесь у украинцев.))
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 07:46
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Не пойму граждан Армении…

      Им нужен коз-ёл отпушения на кого бы свалить свои неудачи. Задета их чувство достоинство. Как это какие то рыночные торгоши древних армян с непобедимым духом победили.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 08:01
        +1
        Чтобы не терять чувство достоинства, надо было думать, головой. При всем уважении, и к армянам и к азербайджанцам. И потом , армяне- нация врачей, полководцев, ученых и выбрали в итоге- дурачка к бейсболке- Пашиняна. Он же двух слов связать не может. И посмотрите на Алиева- младшего- прямая противоположность. Образован, воспитан.. Отцовские гены..
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 08:20
          0
          Цитата: Андрей Николаевич
          Чтобы не терять чувство достоинства, надо было думать, головой.

          А это уже другой вопрос hi

          Цитата: Андрей Николаевич
          И потом , армяне- нация врачей, полководцев, ученых и выбрали в итоге- дурачка к бейсболке- Пашиняна.

          Выше перечисленные не в Армении живут. (профи уезжает при первой возможности)
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:10
    +1
    Там даже есть протестующие, если руководитель делает ошибки?
    Еклмн... У нас наоборот, чем дальше в лес, тем крепче поддержка и одобрение. А иначе--разве смогли бы мы 32 года назад в декабре 1991 - поставить мировой рекорд?
  6. фа2998
    фа2998 Сегодня, 07:28
    -1
    А что может сделать маленькая Армения-крошечная страна,зажатая в горах,и окруженная врагами?
    Богатая Византия,под напором мусульман сначала ужалась до окрестностей Константинополя,потом совсем исчезла! А до этого,мусульмане откинули в горы "Великую Армению",забрав большую ее часть.
    Современная Армения еще сохранилась ТОЛЬКО ДРУЖБЫ С РОССИЕЙ.Без России ее судьба будет как у Константинополя(Стамбула) hi
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 07:50
      0
      Цитата: фа2998
      А что может сделать маленькая Армения-крошечная страна,зажатая в горах,и окруженная врагами?

      Врагами они сами себя сделали, имея земельные претензии к Турции, Грузии Джавахети, Азербайджан Карабах и Нахичеван, с Ираном поссорятся и там будут искать землю обитованны.

      Цитата: фа2998
      Богатая Византия,под напором мусульман сначала ужалась до окрестностей Константинополя,потом совсем исчезла!

      вот это и есть самая большая проблема. вы спите во времена Византии. Очнитесь нет Византии.

      Цитата: фа2998
      А до этого,мусульмане откинули в горы "Великую Армению",забрав большую ее часть.

      По вашим словам индейцы должны обьявить войну США? Честно смешно и противно вас читать вы как армяне спите в истории. Люди тут открывают другие планеты а они про великие горы. Жесть.

      Цитата: фа2998
      Современная Армения еще сохранилась ТОЛЬКО ДРУЖБЫ С РОССИЕЙ.Без России ее судьба будет как у Константинополя(Стамбула)

      Скажите вам куда ещё надо плюнуть чтобы вы очнулись что армяне не хотят быть с Россией не только со времен Пашиняна а Серж Саргсяна.
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:31
    0
    Правила и законы прикрываемые свободой и демократией только для местных лохов-туземцев. А для узурпаторов проамериканскоц власти на местах никаких законов нет. они всегда приходят на волне госпереворотов а потом сами устраивают тотальные репрессии и геноцид прикрываясь опять же свободой демократией и какими то законами. Короче кто лох то живет по установленным правилам из сша а кто не лох смело берет оружие и скидывает неприемлемых предателей по праву силы. Американцы никогда добровольно и тем более через какие то позорные выборы не отдадут власть .
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:32
    0
    Президенты уходят, инженеры остаются!
    В конечном итоге речь идет о нефти Каспийского моря. И трубопроводы!
    США чувствуют свои возможности!
  9. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 07:45
    0
    Пашинян сделал свое дело, Пашинян может и уйти. Другого поставят.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:55
    0
    Протестующие в Ереване обвинили Пашиняна в сдаче интересов армянского народа, полиция применила силу к демонстрантам

    А какими интересами руководствовался многострадальный армянский народ, выбирая этого г-на на должность? Или интересы армянского народа ТОГДА БЫЛИ направлены на другие проблемы, например, торгово-развлекательные?
    * * *
    Простите, но слишком часто за армянские проблемы расплачиваются российской кровью. Вы уже разберитесь, с кем вам по пути...
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:02
    0
    Да всё "нормально" у Армении будет, побузят и разойдутся, потихоньку вступят в НАТО и будут жить на его подачки, остатки трудоспособного населения разъедутся - как пример соседняя Грузия или Македония
  12. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 08:13
    0
    Протестующие в Ереване обвинили Пашиняна в сдаче интересов армянского народа


    А когда признал Карабах территорией азербайджана нигде не ёкало у армянского народа?