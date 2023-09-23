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Не менее 7 взрывов прогремели ночью на промышленных объектах и командных пунктах противника в Днепропетровске и Запорожье

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Не менее 7 взрывов прогремели ночью на промышленных объектах и командных пунктах противника в Днепропетровске и Запорожье

Иллюстративное фото



В ночь на 23 сентября российские войска нанесли серию ударов по объектам киевского режима в тыловых районах. Стало известно о поражении целей в Днепропетровске и области.

По последним данным, взрыв прогремел на промышленном предприятии, которое использовалось для производства, восстановления и технического обслуживания военной техники. Ещё несколько взрывов прогремели на объектах размещения личного состава и в одном из командных пунктов ВСУ.

Удары были нанесены и по объектам размещения командования вооружённых сил Украины в оккупированном ВСУ Запорожье. Там же огневое поражение нанесено объекту промышленности, использовавшемуся киевским режимом в военных целях.

В общей сложности, в Днепропетровске и Запорожье в течение ночи прогремели не менее 7 взрывов в разных частях этих городов.

Воздушную тревогу ставленники киевского режима объявляли и в Одесской области. Туда, как утверждает украинские сторона, российские войска направили несколько ракет «Оникс». Из сообщения украинских медиа:

Высокая опасность ракетного удара в Белгороде-Днестровском (Одесская область, прим. «ВО»).

К настоящему моменту сообщений о взрывах в этом одесском городе не поступало.

Напомним, что несколькими днями ранее по объектам в Белгороде-Днестровском уже был нанесён удар, с которым украинская ПВО не справилась. А «справилась» она с ним лишь в традиционном компьютерном отчёте спикера ВС ВСУ Игната.

Поражены несколько целей в результате ночных ударов в оккупированном ВСУ Херсоне. Среди них - пункт размещения личного состава противника. С недавних пор на Украине такие пункты принято называть «рекреационными комплексами».
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12 комментариев
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  1. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:17
    0
    Если это правда, то молодец!
    Как это выглядит спереди? на передовой, на самых сложных участках фронта?
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 07:29
      -4
      Да никак не выглядит, да и на потенциале ВСУ особенно не сказывается. СУ 24 которые били по Севастополю уже уничтожили 2 или 3 раза. Вот вам и весь Сказ!!!
      1. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 07:43
        -4
        в чем-то ты прав.
        Например, если бы СУ 24 были уничтожены, не было бы атак на Крым. объективно говоря! Фронт и уничтожение украинской авиации – важнейшие задачи на данный момент.
        Если серьезно отнестись к сообщениям с Запада, то дела российских вооруженных сил сейчас обстоят не очень хорошо.
  2. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 07:20
    0
    Ночью…… когда на объектах нет никого.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:21
    +7
    Значит опять начнут биться вертолеты с матрасами в Австралиях и Канадах, а также тонуть яхты с отпускниками... Ну и пара генералов в горы пойдет, причем без страховки - народная примета wink
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:31
    +4
    Идёт рутинная работа ,по мере поступления развединформации назначается наряд сил для поражения вражеских объектов.В течении дня узнаем что нагрохали
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:34
    +4
    Нанесение ударов стало уже стабильным и систематическим, но как показывают ответные действия Киева (тот же Севастополь) еще не достаточными. Есть еще производственный потенциал, функционируют энергосистемы, стоят склады (места хранения) с английскими ракетами и западным оружием, еще летают Су-24, кипит работа в депо на узловых станциях..., хотя периодически и сообщается об уничтожении очередного склада, самолета (ов), удара по предприятию.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 08:13
      0
      "Достаточно" - это вот когда все НАТО бомбами и ракетами пару месяцев утюжит Югославию, которой в военном отношении не помогает никто. Или вот когда фронтовая артиллерия с штурмовиками начинает бить Берлин - без всяких " гуманитарных коридоров" .
      А так - конечно же все будет маловато. Не из-за того, что наш Генштаб рохля - а элементарно средств недостает.
  6. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:36
    +2
    Что можно сказать...если все российские удары действительно эффективны и не попадают в обманки то опять же российские удары эффективны но не эффектны...а вот удары укровермахта эффектны но не эффективны. Укровермахт бьет по эмоциям и по ярким символам то есть по тому что ярко видно и вызывает большие эмоции что в военном плане вообще ничтожно и равно нулю..а вот российская армия бьет именно по военным стратегическим и тактическим целям которые никто не видит и не знает и их как бы нет в плане эмоций и эффектности.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 08:18
      0
      Молодец! Тысяча плюсов. Ежу понятно, что в здании штаба ЧФ враг поразил мышей, а также сопутствующих им котов, потому что при существующих вариантах связи реально штаб ЧФ может располагаться где угодно, хоть в Урюпинске, потому что рассчитывать необходимое количество солярки, снарядов и макарон можно где угодно. Но зато какой эффект. Со вчерашнего дня ВО заполнены пламенными возгласами ораторов на тему доколе. А вот сравнить реальную стоимость ракеты сторм шэдоу и продырявленной крыши в историческом здании Севастополя никому в голову не пришло. Но если командование Украины под управлением НАТО идет на такие жертвы значит это для чего-то надо. Там сидят не и.диоты. А вот для того и надо, чтобы получился в российском обществе желательный им выхлоп, чтобы в очередной раз убедить общество России в никчемности нашего руководства . Ну зачет им. А вот часики на Украине тихонько тикают, надеюсь когда-то будильник зазвонит.
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:36
    +1
    Что можно сказать...если все российские удары действительно эффективны и не попадают в обманки то опять же российские удары эффективны но не эффектны...а вот удары укровермахта эффектны но не эффективны. Укровермахт бьет по эмоциям и по ярким символам то есть по тому что ярко видно и вызывает большие эмоции что в военном плане вообще ничтожно и равно нулю..а вот российская армия бьет именно по военным стратегическим и тактическим целям которые никто не видит и не знает и их как бы нет в плане эмоций и эффектности.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:48
      +1
      Землекоп (Землекоп), я с двух раз не понял, можно повторить в третий раз? Но плюсую вас безжалостно и тоже два раза. На всякий случай подскажу, здесь есть функция редактирования своих комментариев, если увидели ошибку или подобный повтор. Гляньте на значки, которые появляются на некоторое время под комментарием, который можно отменить или исправить. Пользуйтесь....