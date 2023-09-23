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К настоящему моменту сообщений о взрывах в этом одесском городе не поступало.

В ночь на 23 сентября российские войска нанесли серию ударов по объектам киевского режима в тыловых районах. Стало известно о поражении целей в Днепропетровске и области.По последним данным, взрыв прогремел на промышленном предприятии, которое использовалось для производства, восстановления и технического обслуживания военной техники. Ещё несколько взрывов прогремели на объектах размещения личного состава и в одном из командных пунктов ВСУ.Удары были нанесены и по объектам размещения командования вооружённых сил Украины в оккупированном ВСУ Запорожье. Там же огневое поражение нанесено объекту промышленности, использовавшемуся киевским режимом в военных целях.В общей сложности, в Днепропетровске и Запорожье в течение ночи прогремели не менее 7 взрывов в разных частях этих городов.Воздушную тревогу ставленники киевского режима объявляли и в Одесской области. Туда, как утверждает украинские сторона, российские войска направили несколько ракет «Оникс». Из сообщения украинских медиа:Высокая опасность ракетного удара в Белгороде-Днестровском (Одесская область, прим. «ВО»).Напомним, что несколькими днями ранее по объектам в Белгороде-Днестровском уже был нанесён удар, с которым украинская ПВО не справилась. А «справилась» она с ним лишь в традиционном компьютерном отчёте спикера ВС ВСУ Игната.Поражены несколько целей в результате ночных ударов в оккупированном ВСУ Херсоне. Среди них - пункт размещения личного состава противника. С недавних пор на Украине такие пункты принято называть «рекреационными комплексами».