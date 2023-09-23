Военное обозрение
Войти Регистрация

Эксперты в США: Зеленский рассчитывает с помощью дальнобойных ракет получить больше таких «картинок» как со штабом флота в Севастополе

9
Эксперты в США: Зеленский рассчитывает с помощью дальнобойных ракет получить больше таких «картинок» как со штабом флота в Севастополе

Запросы главы киевского режима о поставках дальнобойных ракет стали всё более назойливыми. В США однозначно связали это с тем, что ВСУ не удалось в свою пользу решить вопрос с так называемыми весенним контрнаступлением. Продолжалось оно более 3,5 месяцев, а сегодня уже сложно сказать, называть ли происходящее на фронте продолжением контрнаступления ВСУ или же определять это как «действия по инерции».


Запрос украинского режима к США и Германии о поставках дальнобойных ракеты ATACMS и Taurus имеет вполне чёткую цель: при огромных потерях, понесённых ВСУ в ходе «контрнаступа», Зеленскому необходимо выиграть время. И сделать он это собирается нанесением ударов по российским тылам, пока будет осуществляться формирование и подготовку новых «мясных» бригад, в состав которых теперь решено включать и военнообязанных женщин.

Эксперты в США отмечают, что Зеленский рассчитывает с помощью дальнобойных ракет из стран НАТО «получить больше картинок, подобных последствиям удара по штабу ЧФ в Севастополе».

Напомним, что Байден согласился передать Киеву «небольшую партию» ракет ATACMS, причём с кассетной боевой частью. В Киеве хотели с «единой боеголовкой». Таким образом, США подталкивают командование ВСУ к использованию таких ракет не по тыловым объектам в России, а по позициям российских войск на поле боя – наносить удары с воздуха или с земли с помощью (HIMARS) с расстояния не менее 150 км до непосредственной линии боевого соприкосновения, чтобы избежать эффективной контрбатарейной борьбы.

Без сомнения, Зеленскому всё ещё удаётся убедить США продолжать оказания военной помощи. Однако делать это становится всё сложнее ввиду того, что украинская армия уже однозначно расписалась в том, что без постоянных поставок оружия из стран НАТО, причём оружия всё более совершенного, она не в состоянии решить те задачи, которые перед ней ставит киевский режим и его западные пока ещё спонсоры.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:07
    +1
    Все верно. Все идёт по нарастающей, осторожной поступью идём к 3ей мировой. И мистер Зе хочет попасть в историю хоть так.
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 08:08
    0
    Комплексов ПВО есть конкретное количество(в числа забредать не буду).Делаются они очень долго,и дороги.Значить либо оставить ПВО прикрывать наши войска на фронте,либо прикрывать тылы.Диллема непростая.Хоть разорвись. recourse request
    1. PN
      PN Сегодня, 08:12
      0
      Но эти ракеты явно будут нацелены на города, ну во всяком случае их часть.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:26
      0
      Есть войсковое,а есть обьектовое ПВО.Как раз с последним у нас не все ладно.Прикрывать тылы войсковыми системами сейчас никто не будет
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:08
    +5
    пробный шар от сша запущен. они посмотрят на очередное аморфное поведение вернее бездействие пу который после очередного удара этими ракетами с массовыми жертвами в очередной раз абсолютно промолчит и свои сопли сжует и потом эти ракеты пойдут массово и укровермахт …вернее его командование уверовав за 1.5 года в абсолютной безнаказанности начнет массово истреблять наше население на нашей территории до чего смогут дотянуться. В отличие от нас укровраги сопли не жуют – они прямо постоянно нам говорят что если будет возможность то сразу ударят.
  4. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:08
    0
    пробный шар от сша запущен. они посмотрят на очередное аморфное поведение вернее бездействие пу который после очередного удара этими ракетами с массовыми жертвами в очередной раз абсолютно промолчит и свои сопли сжует и потом эти ракеты пойдут массово и укровермахт …вернее его командование уверовав за 1.5 года в абсолютной безнаказанности начнет массово истреблять наше население на нашей территории до чего смогут дотянуться. В отличие от нас укровраги сопли не жуют – они прямо постоянно нам говорят что если будет возможность то сразу ударят.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:18
    0
    Если внимательно читать зерновые порталы ,запад даёт чёткую команду- владельцы западных зерновых хедж- фондов ,вложившихся в зерно черноморского региона очень нервничают из - за низких цен.Зе должен увеличить напряжённость в черноморком регионе.Вот и цели нарисовались для поставляемых ракет.
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 08:18
    0
    . получить больше картинок, подобных последствиям удара по штабу ЧФ в Севастополе».

    Что за удар? Какой удар? Я выпал на несколько дней. Что за удар был?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:24
      0
      Цитата: igorbrsv
      Что за удар? Какой удар? Я выпал на несколько дней. Что за удар был?

      ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
      https://www.1tv.ru/news/2023-09-22/461787-vsu_nanesli_raketnyy_udar_po_shtabu_chernomorskogo_flota_v_sevastopole