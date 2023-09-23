Эксперты в США: Зеленский рассчитывает с помощью дальнобойных ракет получить больше таких «картинок» как со штабом флота в Севастополе

Запросы главы киевского режима о поставках дальнобойных ракет стали всё более назойливыми. В США однозначно связали это с тем, что ВСУ не удалось в свою пользу решить вопрос с так называемыми весенним контрнаступлением. Продолжалось оно более 3,5 месяцев, а сегодня уже сложно сказать, называть ли происходящее на фронте продолжением контрнаступления ВСУ или же определять это как «действия по инерции».
Запрос украинского режима к США и Германии о поставках дальнобойных ракеты ATACMS и Taurus имеет вполне чёткую цель: при огромных потерях, понесённых ВСУ в ходе «контрнаступа», Зеленскому необходимо выиграть время. И сделать он это собирается нанесением ударов по российским тылам, пока будет осуществляться формирование и подготовку новых «мясных» бригад, в состав которых теперь решено включать и военнообязанных женщин.
Эксперты в США отмечают, что Зеленский рассчитывает с помощью дальнобойных ракет из стран НАТО «получить больше картинок, подобных последствиям удара по штабу ЧФ в Севастополе».
Напомним, что Байден согласился передать Киеву «небольшую партию» ракет ATACMS, причём с кассетной боевой частью. В Киеве хотели с «единой боеголовкой». Таким образом, США подталкивают командование ВСУ к использованию таких ракет не по тыловым объектам в России, а по позициям российских войск на поле боя – наносить удары с воздуха или с земли с помощью (HIMARS) с расстояния не менее 150 км до непосредственной линии боевого соприкосновения, чтобы избежать эффективной контрбатарейной борьбы.
Без сомнения, Зеленскому всё ещё удаётся убедить США продолжать оказания военной помощи. Однако делать это становится всё сложнее ввиду того, что украинская армия уже однозначно расписалась в том, что без постоянных поставок оружия из стран НАТО, причём оружия всё более совершенного, она не в состоянии решить те задачи, которые перед ней ставит киевский режим и его западные пока ещё спонсоры.