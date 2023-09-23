Секретарь СНБО: У Киева нет плана на случай сокращения помощи от Вашингтона

Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана "Б"

Недавняя поездка украинского президента Владимира Зеленского в США не принесла ему желанных результатов – Вашингтон решил выделить на поддержку Украины вместо миллиардов долларов миллионы.Очевидно, что способность Киева продолжать противодействовать России напрямую зависит от западной помощи и особенно помощи США. Что будет делать Украина, если её не будет, непонятно. А по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, украинские власти даже не обсуждали какие-либо планы действий в случае сокращения американской помощи.- сказал Данилов в интервью телекомпании PBS.Кроме того, на Западе нет единства относительно будущего Украины, что вызывает обеспокоенность, отметил секретарь СНБО, добавив, что там говорят о помощи Украине, но не о её победе.Напомним, что с начала конфликта Украина получила от США помощи на сумму более 110 миллиардов долларов. Подобные затраты вызывают всё большее недовольство внутри страны. В итоге в ходе последней поездки Зеленского в США ему пообещали помощи на 325 миллионов долларов вместо 24 миллиардов, которые он просил. Вопрос о 24 млрд тем не менее будет рассматриваться конгрессом. В связи с этим один из конгрессменов заявил, что теперь точно знает - президентом США является Зеленский, так как конгресс готов рассматривать и удовлетворять любые его прихоти.