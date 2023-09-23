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Секретарь СНБО: У Киева нет плана на случай сокращения помощи от Вашингтона

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Секретарь СНБО: У Киева нет плана на случай сокращения помощи от Вашингтона

Недавняя поездка украинского президента Владимира Зеленского в США не принесла ему желанных результатов – Вашингтон решил выделить на поддержку Украины вместо миллиардов долларов миллионы.


Очевидно, что способность Киева продолжать противодействовать России напрямую зависит от западной помощи и особенно помощи США. Что будет делать Украина, если её не будет, непонятно. А по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, украинские власти даже не обсуждали какие-либо планы действий в случае сокращения американской помощи.

Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана "Б"

- сказал Данилов в интервью телекомпании PBS.

Кроме того, на Западе нет единства относительно будущего Украины, что вызывает обеспокоенность, отметил секретарь СНБО, добавив, что там говорят о помощи Украине, но не о её победе.

Напомним, что с начала конфликта Украина получила от США помощи на сумму более 110 миллиардов долларов. Подобные затраты вызывают всё большее недовольство внутри страны. В итоге в ходе последней поездки Зеленского в США ему пообещали помощи на 325 миллионов долларов вместо 24 миллиардов, которые он просил. Вопрос о 24 млрд тем не менее будет рассматриваться конгрессом. В связи с этим один из конгрессменов заявил, что теперь точно знает - президентом США является Зеленский, так как конгресс готов рассматривать и удовлетворять любые его прихоти.
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12 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:57
    -3
    Сделают янки дойными коровами евросоюз и нато перевалив на них основное бремя финансирования всучья,какая проблема?
  2. barclay
    barclay Сегодня, 09:00
    +3
    Зато у каждого из этих деятелей есть свой личный план "В", на100 проц.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:02
    +3
    украинские власти даже не обсуждали какие-либо планы действий в случае сокращения американской помощи.
    Когда уверен на 100%, что западная помощь будет продолжаться пока американцы не скажут стоп, а они этого не должны сказать, т.к. война в их интересах, то зачем думать о том, что будет если помощь прекратиться.
    там говорят о помощи Украине, но не о её победе.
    Данилов зря "расстраивается". т.к. все закономерно - вчера трындели исключительно о "победе на поле боя", сегодня глядя на результаты говорят лишь о помощи не вспоминая мифическую победу. Радуйтесь (пока), что еще говорят о помощи, хотя уже раздаются отдельные голоса даже в сенате Сша о ее прекращении.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:03
    +1
    Т.е. они не сомневаются, что помощь нацистам украины не прекратится до самого последнего момента, наверно сам дед Бидон Зелёному на ушко нашептал в порыве страсти, когда его пердолил.
  5. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 09:06
    -5
    Гейропа поможет и США доят всех в НАТО.
    Если даже Южная Корея помогает.
    Очередной раз помогут.
    Пока есть ресурсы у ВСУК.
    Тут посмотрим что будет дальше, где будут проблемы по миру.
    Вопрос только в том, что ультиматум мы могли сделать давным давно.
    Так как во время боевых действий и войны, те страны кто поставляет оружие - автоматически являются участником конфликта.
    Ну про это наше руководство молчит
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:12
    +3
    Ветеринар помогает вести свидомых жывотных на американскую бойню.
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 09:14
    +1
    Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана "Б"

    Мыло и верёвка - вот ваш единственный план "Б"
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:26
    0
    В итоге в ходе последней поездки Зеленского в США ему пообещали помощи на 325 миллионов долларов вместо 24 миллиардов, которые он просил
    Тем не менее, бидон пообещал наркоману некоторое количество ракет ATACMS. Весьма тревожно. Особенно после прилета по объекту в городе Герое Севастополь ракет, которые возможно передала наглия.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:39
    +2
    Могу предложить иметь при себе сок цикуты, как вариант рицин.
  10. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 09:50
    0
    нет планов

    А какие планы могут быть? recourse Клянчить у других request без вариантов
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:23
    0
    Секретарь СНБО: У Киева нет плана на случай сокращения помощи от Вашингтона

    Любой капиталист пойдёт на любое преступление...дальше по фразе Маркс/Даннинг.
    Хотелось бы выяснить у компетентных людей, что они знают о планах Москвы на случай увеличения помощи Киеву со стороны Запада?
    Когда, в конце концов, мы будем руководствоваться объективными причинами, а не субъективным восприятием реальности? Когда прекратится это: «если бы да кабы»? Там на Украине осталось меньше жителей, чем в Москве (по данным российских СМИ), а нам важно, есть ли у Киева план...
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  12. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 10:49
    0
    А кто Вам сказал, что у "Запада" нет плана относительно "Украины"? Проект Украина с 2014 года реально воплощён и следовательно должен быть доведен до логического конца. Другой вопрос с каким результатом! Думаю что "Запад" бенефициары так называемой "революции" в Украине при любом раскладе останутся довольными. soldier