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Командир спецназа «Ахмат» описал ситуацию в Клещеевке

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Командир спецназа «Ахмат» описал ситуацию в Клещеевке

Украинские военные несут серьезные потери, но не снижают активности в окрестностях Артемовска. Так командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом российской армии Апты Алаудинов описал реальную ситуацию в Клещеевке (ДНР).


Его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам Алаудинова, многочисленные штурмы ВСУ Клещеевки не приносят им успеха, хотя о взятии этого населенного пункта Зеленский и другие украинские официальные лица регулярно сообщают еще с начала лета. Они утверждают, что Клещеевка ими полностью контролируется, хотя это далеко не так.

ВСУ заняли часть села и некоторые высоты в окрестностях, другими же высотами и остальной Клещеевкой владеют российские силы.

Есть серая зона между нами, если противник туда заходит – мы его выбиваем

- рассказывает офицер.

Примерно то же самое, по его словам, происходит при попытках занять эту часть села российскими военными.

Алаудинов говорит, что враг регулярно пытается прорвать нашу линию обороны, но ему это не удается. Каждый раз он отступает с большими потерями и в следующий раз снова предпринимает очередную безуспешную попытку.

Общая линия – ее можно считать устойчивой и на данный момент контролируемой на этом всем участке линии соприкосновения

- делает вывод командир «Ахмата».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что расположенные под Артемовском Клещеевка и Андреевка находятся в серой зоне. По его словам, эти населенные пункты находятся под огневым контролем российских сил.
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10 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 09:14
    +11
    Удачи и успеха тебе, и твоим бойцам , Апты ! Очень надеемся на вас , и на ваше военное мастерство !
    1. Николай С.
      Николай С. Сегодня, 09:44
      -5
      А как дышал: Я семь городов взял, Вагнер против меня никто.. А по факту: взяли зэки ключевую высоту Зверинец под Марьинкой - он потерял, взял Вагнер Клещеевку и укреп на высоте западнее Клещеевки - он потерял. И, судя по всему, людей потерял много больше, чем Вагнер в этом районе боёв. Хотелось бы, чтобы у нас росли умелые командиры, а не удобные.
  2. Kusja
    Kusja Сегодня, 09:27
    +3
    А зачем нашим заходить тогда в серую зону, если происходит то же самое? Уж лучше долбить заходящих туда каклов ради спасения жизни наших воинов..
  3. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 09:37
    -7
    Севастополь с утра атакуют ракеты и бпла
    ❗️СИГНАЛ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ❗️
    1. igorlvov
      igorlvov Сегодня, 09:43
      -8
      минусатор убейся об стену,уже 5 минут сирена гудит,сбита ракета,ждём...
    2. igorlvov
      igorlvov Сегодня, 09:53
      -6
      Повторная ракетная опасность в Севастополе. Жителей призывают плотно закрывать окна и не подходить к ним.

      Тем, кто находится не дома, рекомендовано проследовать в укрытия. Над городом поднята дымовая завеса
    3. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 09:58
      +5
      Обычная война к которой в Севастополе все готовы.
      Предварительно над Севастополем была сбита ракета БРК Нептун или Гарпун.
      Запущенная из Одесской области
      ▪️Про поражение нефтебазы в Севастополе — украинский фейк
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:55
    +2
    Если суммировать слова Апты получается что Клещеевка ничья.
    Все кто в неё заходят несут большие потери и отходят.
    И вот с этого момента в голову приходят уже другие мысли про потери и успехи наших.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:50
      0
      Так оно и есть: мясорубка от Артёмовска до Работино.

  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:54
    0
    Чеченцы будут сопротивляться вместе с остальной российской армией. Они долгое время сопротивлялись и нанесли противнику тяжелые потери.