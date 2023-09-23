Командир спецназа «Ахмат» описал ситуацию в Клещеевке

Украинские военные несут серьезные потери, но не снижают активности в окрестностях Артемовска. Так командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом российской армии Апты Алаудинов описал реальную ситуацию в Клещеевке (ДНР).
Его слова приводит агентство РИА Новости.
По словам Алаудинова, многочисленные штурмы ВСУ Клещеевки не приносят им успеха, хотя о взятии этого населенного пункта Зеленский и другие украинские официальные лица регулярно сообщают еще с начала лета. Они утверждают, что Клещеевка ими полностью контролируется, хотя это далеко не так.
ВСУ заняли часть села и некоторые высоты в окрестностях, другими же высотами и остальной Клещеевкой владеют российские силы.
Есть серая зона между нами, если противник туда заходит – мы его выбиваем
- рассказывает офицер.
Примерно то же самое, по его словам, происходит при попытках занять эту часть села российскими военными.
Алаудинов говорит, что враг регулярно пытается прорвать нашу линию обороны, но ему это не удается. Каждый раз он отступает с большими потерями и в следующий раз снова предпринимает очередную безуспешную попытку.
Общая линия – ее можно считать устойчивой и на данный момент контролируемой на этом всем участке линии соприкосновения
- делает вывод командир «Ахмата».
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что расположенные под Артемовском Клещеевка и Андреевка находятся в серой зоне. По его словам, эти населенные пункты находятся под огневым контролем российских сил.