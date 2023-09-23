Премьер-министр Польши Зеленскому: Никогда больше не оскорбляй поляков

Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков. Поляки никогда этого не позволят

Отношения между Варшавой, которая с самого начала конфликта пыталась быть в авангарде «помощников» Украины в Европе, и Киевом в последнее время стали охлаждаться.На такое положение дел указывают как преграды, которые Варшава ставит украинскому зерну в Европе, так и сокращение поставок оружия Украине. Кроме того, о такой политике некоторых своих «союзников» Зеленский сказал, выступая на этой недели в Генассамблее ООН.Эти слова неодобрительно восприняли в Варшаве, где украинскому послу выразили решительный протест. А глава польского правительства Матеуш Моравецкий призвал Зеленского больше не оскорблять поляков.— заявил Моравецкий в ходе своей встречи с избирателями.Польский премьер отметил, что для Варшавы в первую очередь важны свои собственные интересы. При этом он добавил, что Польша продолжает активно помогать Украине, и напомнил, что его страна уступает по объему военных поставок Украине лишь США и Великобритании.Ранее польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, который может утопить вместе с собой тех, кто хочет ему помочь.