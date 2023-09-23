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Премьер-министр Польши Зеленскому: Никогда больше не оскорбляй поляков

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Премьер-министр Польши Зеленскому: Никогда больше не оскорбляй поляков

Отношения между Варшавой, которая с самого начала конфликта пыталась быть в авангарде «помощников» Украины в Европе, и Киевом в последнее время стали охлаждаться.


На такое положение дел указывают как преграды, которые Варшава ставит украинскому зерну в Европе, так и сокращение поставок оружия Украине. Кроме того, о такой политике некоторых своих «союзников» Зеленский сказал, выступая на этой недели в Генассамблее ООН.

Эти слова неодобрительно восприняли в Варшаве, где украинскому послу выразили решительный протест. А глава польского правительства Матеуш Моравецкий призвал Зеленского больше не оскорблять поляков.

Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков. Поляки никогда этого не позволят

— заявил Моравецкий в ходе своей встречи с избирателями.

Польский премьер отметил, что для Варшавы в первую очередь важны свои собственные интересы. При этом он добавил, что Польша продолжает активно помогать Украине, и напомнил, что его страна уступает по объему военных поставок Украине лишь США и Великобритании.

Ранее польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, который может утопить вместе с собой тех, кто хочет ему помочь.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Правительства Польши
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25 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 09:46
    +6
    Правильно ! Пусть знает, пся крев, свое место у порога ! Тявкать начал, ты посмотри на него !
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:51
      -1
      Цитата: monetam
      Правильно ! Пусть знает, пся крев, свое место у порога ! Тявкать начал, ты посмотри на него !

      В Польше скоро выборы. Все эти разборки нужны правящей партии для привлечения голосов.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:55
        +2
        Арон Заави hi, да не только дело в выборах, Вашингтон "поинтересовался" что там за риторика насчёт прекращения поставок оружия, так что в скором времени "нормализуются" отношения между Польшей и Украиной.
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 10:20
        +1
        На самом деле так и есть. Пока выборы пообещают все что угодно, а после можно и не выполнять. Так же как только почувствуют что силы "не друзей" заканчиваются, так можно под видом ссоры и "защиты" западных областей зайти туда. Правда за это прилетит от России. Но тут раньше хозяин за поводок их дернет.
  2. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 09:47
    +4
    Никакой благодарности пшеки от укропитеков не дождутся никогда, только наезды и попрёки будут
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:28
      +1
      Привет Дмитрий soldier
      Там где начинаются предвыборные дела/разборки и не такое можно услышать, может происходить. Сплошное фарисейство, игра на публику/избирателя.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:29
      +1
      Привет Дмитрий soldier
      Там где начинаются предвыборные дела/разборки и не такое можно услышать, может происходить. Сплошное фарисейство, игра на публику/избирателя.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 10:44
        +1
        Приветствую Виктор hi
        Цитата: rocket757
        .....Там где начинаются предвыборные дела/..... Сплошное фарисейство, игра на публику/избирателя.

        wassat посмотрим как будет laughing ведь стороны друг друга стоят lol
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 11:19
          0
          А как будет... "лесник" постоит в стороне, посмотрит, пока предвыборные дела идут, а потом придёт и разгонит всех по своим норам.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 11:25
            0
            Цитата: rocket757
            .... "лесник" .... придёт и разгонит всех по своим норам.

            Ага! Надоёт подзатыльников и пинков.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:49
    0
    Надо искать причину в деньгах- где-то зе полякам на хвост наступил или пытается наступить.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:57
      +1
      tralflot1832 hi, официально заруба началась из-за зерна украинского. А потом пошло поехало, но Вашингтон не позволит бадаться Варшаве и Киеву. Так что ПАПКА все разрулит.
  4. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 09:57
    +1
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: monetam
    Правильно ! Пусть знает, пся крев, свое место у порога ! Тявкать начал, ты посмотри на него !

    В Польше скоро выборы. Все эти разборки нужны правящей партии для привлечения голосов.

    Безусловно, но смотреть на это приятно)) Я как бывший житель Украины всегда говорил что никакая Россия не сможет наказать Украину так как это сделает Польша.
  5. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 10:03
    +1
    Ну, да, ну да. Типа рагули сейчас скажут, "хорошо, погорячились..."
    Да они скажут: "Заткнитесь, и делайте то что мы вам велим. А иначе будите иметь дело с нашим заокеанским папой! Всё ясно?"
  6. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 10:11
    +1
    Будку поставят во дворе и цепь на шею. Собаке собаково.
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:15
    0
    Зеля уже включил задний ход и извинился перед подляками выражением "Вы нас не так поняли ".
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:16
    0
    Зеля уже включил задний ход и извинился перед подляками выражением "Вы нас не так поняли ".
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:31
    0
    winked Пшеки сами себя оскорбляют своими действиями хлеще клоуна.
  10. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 10:33
    0
    Ещё бы из Турции на него, а так полный боекомплект+крымский хан, мы ещё увидим
  11. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 10:40
    +1
    Всем известна давняя любовь поляков к еврейцам! А евреи периодически сами провоцируют холокосты и погромы. Собственно и не скрывают этого.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    0
    Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков. Поляки никогда этого не позволят
    Ну сказал, а дальше что? Американцы уже высказали свое отношение к польскому демаршу по отношению к Киеву. Поэтому замечания хозяина польской стороной учтены и все очевидно вернется на круги своя, но с предупреждением - никогда не говори обо мне плохо.
  13. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 11:20
    0
    Эта союзность противоречива от корня. Поляки не любят 404-х и хотят свои территории назад. 404-ые не любят поляков, про Волынскую резню все помним. Но и у тех, и у других есть общее: они вообще не любят своих соседей. Польша ненавидит русских и белорусов, а также немцев. 404-ые ненавидят русских и белорусов, а еще венгров. Эти 2 нации, поляки и украинцы, поражены заразой зависти, ненависти и осознанием якобы собственной исключительности. Вообще не удивлюсь, если 404-ая пойдет под распад, поляки будут первыми, кто начнет ее грызть. И огрызут много.
  14. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:23
    0
    Отношения между Варшавой, которая с самого начала конфликта пыталась быть в авангарде «помощников» Украины в Европе, и Киевом в последнее время стали охлаждаться.
    Я так полагаю, что вся эта свара будет ровно до выборов в полякии. А потом, после 15 октября, снова дружба в засос)) laughing
  15. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:25
    0
    Милые бранятся только тешаться.... Не верю я в риторику польши. Старший брат сейчас цыкнет им и заткнутся
  16. alystan
    alystan Сегодня, 11:25
    0
    Зеленский премьер-министру Польши: "А то что?"