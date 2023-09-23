Военное обозрение
Войти Регистрация

Финляндия может передать украинской армии беспилотники, способные нести осколочные снаряды

13
Финляндия может передать украинской армии беспилотники, способные нести осколочные снаряды

Финская компания Insta разработала беспилотник Steel Eagle, способный нести осколочно-фугасные боеприпасы. Эти БПЛА могут начать поставлять боевикам киевского режима, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов.


Как сообщает издание Defense News со ссылкой на исполнительного директора финской компании новая разработка способна удовлетворить потребности Киева в вооружениях, предназначенных для поражения значительных скоплений пехоты, сконцентрированных на открытой местности в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов.

Финский беспилотник способен нести порядка трех тысяч способных пробивать легкую броню осколочных боеприпасов, зона поражения которых достигает "трети футбольного поля" (на Западе традиционно предпочитают для наглядности вместо общепринятых единиц площади использовать сравнения с футбольными полями и т.д.).

Как утверждают разработчики, БПЛА можно запрограммировать таким образом, чтобы он непосредственно перед взрывом снижался на малые высоты для увеличения плотности рассеивания поражающих элементов.

В публикации также отмечается, что новая разработка финской компании может практически полностью удовлетворить потребности украинской армии в вооружениях, предназначенных для борьбы со скоплениями пехоты на открытой местности в условиях дефицита артиллерийских снарядов. Однако, каким образом их возможно использовать в условиях работы по праву считающихся одними из лучших в мире российских средств РЭБ, на Западе, похоже, не задумываются.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 10:25
    +6
    А финам въезд в Россию запретили? Вывоз продуктов, топлива из России?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:02
      -1
      Цитата: Mitos
      А финам въезд в Россию запретили? Вывоз продуктов, топлива из России?

      По логике вещей давно пора.
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 11:04
      0
      Эта новость для тех, кто пропустил вчерашнюю

  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:27
    +5
    Финляндия может передать украинской армии беспилотники, способные нести осколочные снаряды

    На основании чего? Какая существует договорённость?
    * * *
    Может быть, пора готовить аналогичные БПЛА и запускать их в соответствующей пропорции на территорию Финляндии, заведомо послав её (ей) предупреждение через МИД?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:03
      -2
      Цитата: ROSS 42

      Может быть, пора готовить аналогичные БПЛА и запускать их в соответствующей пропорции на территорию Финляндии, заведомо послав её (ей) предупреждение через МИД?

      Т/е Вы хотите развязать прямые б/д со страной НАТО?
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 11:14
        0
        Цитата: Арон Заави
        Т/е Вы хотите развязать прямые б/д со страной НАТО?

        Какая интересная еврейская принципиальность! fellow Или в вас проснулась горячая любовь к бывшей родине?
        А страна, намедни вступившая в НАТО, не боится принимать участие в вооружённом конфликте третьих стран посредством снабжения одной из сторон вооружением и думая, что ей за это ничего не будет?
        Надо будет - вспомним всё...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:30
    +4
    Посмотрел статью в оригинале ,это пока хотелки автора Себастьяна Шпренгера ,он бы всё отдал что было на противотанковой выставке.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:09
      0
      Разобрался, вся "прелесть " в Insta Steel Lynx - мина типа нашей ТМ62( по геометрии корпуса) подбрасываемая автоматически в верх ,вроде сжатым воздухом.Ориентирована всегда ударными элементами вниз.С програмируемым подрывом на определённой высоте.Просто фины предлагают её не только в наземном варианте ,а присобачили её к квадрокоптеру.Начало производства мины конец 2023 г.Можно изхитриться и закупить её через третью страну.Контакты на сайте компании опубликованы.ТТХ в целях рекламы явно завышены.
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:30
    +2
    На сегодня у финнов не просматривается Маннергейм, посему с ними надо жестче работать по экономике.
    Закрывать все сообщения по земле и воздуху сами сдадутся.
  5. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 10:35
    +2
    Финский беспилотник способен нести порядка трех тысяч способных пробивать легкую броню осколочных боеприпасов

    В других источниках пишут про три тысячи поражающих элементов (готовых осколков).
    Всяко есть разница между поражающих элементом и боеприпасов.
    Никому верить нельзя!
  6. ИССИДОР
    ИССИДОР Сегодня, 10:38
    0
    Вес и размер такого БПЛА будет слишком большим, если он будет лететь низко, то уязвим для стрелкового оружия, если высоко, то легче сбить будет ПВО.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    +1
    Вчера была эта статья на сайте и стой же заставкой. Добавлю к написанному вчера. Про Киев, говоря о беспилотнике, финны вспомнили ради дополнительного реверанса в сторону НАТО, членом которого стали. Сейчас необходимо быть в обойме и поддерживать "корпоративную этику".
  8. Анатолий_П
    Анатолий_П Сегодня, 11:07
    +1
    Все финские БПЛА со взрывчаткой должны при помощи российских РЭБ перенаправлены на территорию Финляндии, где и прекратят своё существование по назначению! Даже если эти БПЛА, по пути "домой" - в Финляндию, упадут на территории Польши - ничего страшного, тоже хорошо...