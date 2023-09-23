Финляндия может передать украинской армии беспилотники, способные нести осколочные снаряды

Финская компания Insta разработала беспилотник Steel Eagle, способный нести осколочно-фугасные боеприпасы. Эти БПЛА могут начать поставлять боевикам киевского режима, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов.Как сообщает издание Defense News со ссылкой на исполнительного директора финской компании новая разработка способна удовлетворить потребности Киева в вооружениях, предназначенных для поражения значительных скоплений пехоты, сконцентрированных на открытой местности в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов.Финский беспилотник способен нести порядка трех тысяч способных пробивать легкую броню осколочных боеприпасов, зона поражения которых достигает "трети футбольного поля" (на Западе традиционно предпочитают для наглядности вместо общепринятых единиц площади использовать сравнения с футбольными полями и т.д.).Как утверждают разработчики, БПЛА можно запрограммировать таким образом, чтобы он непосредственно перед взрывом снижался на малые высоты для увеличения плотности рассеивания поражающих элементов.В публикации также отмечается, что новая разработка финской компании может практически полностью удовлетворить потребности украинской армии в вооружениях, предназначенных для борьбы со скоплениями пехоты на открытой местности в условиях дефицита артиллерийских снарядов. Однако, каким образом их возможно использовать в условиях работы по праву считающихся одними из лучших в мире российских средств РЭБ, на Западе, похоже, не задумываются.