Украинский военнослужащий

Российские военнослужащие, находящиеся на позициях на стыке ДНР и Запорожской области, сообщают о том, что противник в последние сутки полностью отказался от ведения наступательных действий. Такой ход событий проявляет себя впервые как минимум с начала июня.В подразделениях батальона «Восток» ночь на 23 сентября назвали «удивительной» именно ввиду того, что стороны ВСУ фиксировалась полная тишина – отсутствие штурмовых действий и даже попыток ведения таковых.Сообщается о том, что в течение нескольких суток до этого ВСУ обрушивали настоящий артиллерийских шторм на российские позиции, используя в том числе поставленные американцами кассетные боеприпасы. После артиллерийского шторма последовала попытка пехоты пойти на штурм, несколько российских позиций были взяты.Однако потом ситуация перевернулась. По пытавшемуся закрепиться противнику российская артиллерия нанесла массированный удар, в результате чего тот понёс значительные потери и контроль над взятыми позициями утратил.В такой ситуации, возможно, командование ВСУ утвердилось в мысли о том, что любой наступательный порыв ведёт к значительным потерям с отсутствием гарантии удержания взятых позиций. Соответственно, к минувшей ночи противник перешёл к укреплению собственной линии обороны, от штурмовых действий отказавшись.И уже в ближайшие дни станет понятно, временное ли это затишье со стороны ВСУ или же наступательные действия любой ценой будут продолжаться после некоторой передышки.