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Сообщения от российских военных с позиций на стыке ДНР и Запорожской области: в последние сутки противник полностью отказался от наступательных действий

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Сообщения от российских военных с позиций на стыке ДНР и Запорожской области: в последние сутки противник полностью отказался от наступательных действий

Украинский военнослужащий



Российские военнослужащие, находящиеся на позициях на стыке ДНР и Запорожской области, сообщают о том, что противник в последние сутки полностью отказался от ведения наступательных действий. Такой ход событий проявляет себя впервые как минимум с начала июня.

В подразделениях батальона «Восток» ночь на 23 сентября назвали «удивительной» именно ввиду того, что стороны ВСУ фиксировалась полная тишина – отсутствие штурмовых действий и даже попыток ведения таковых.

Сообщается о том, что в течение нескольких суток до этого ВСУ обрушивали настоящий артиллерийских шторм на российские позиции, используя в том числе поставленные американцами кассетные боеприпасы. После артиллерийского шторма последовала попытка пехоты пойти на штурм, несколько российских позиций были взяты.

Однако потом ситуация перевернулась. По пытавшемуся закрепиться противнику российская артиллерия нанесла массированный удар, в результате чего тот понёс значительные потери и контроль над взятыми позициями утратил.

В такой ситуации, возможно, командование ВСУ утвердилось в мысли о том, что любой наступательный порыв ведёт к значительным потерям с отсутствием гарантии удержания взятых позиций. Соответственно, к минувшей ночи противник перешёл к укреплению собственной линии обороны, от штурмовых действий отказавшись.

И уже в ближайшие дни станет понятно, временное ли это затишье со стороны ВСУ или же наступательные действия любой ценой будут продолжаться после некоторой передышки.
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8 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 10:19
    0
    Ходаковский об этом и пишет.
    Похоже, весь огневой шквал, которое ВСУ устраивало для наших бойцов за последние недели - все зря. Ни черта они не продвинулись, и потери нанесли совсем не критического характера.
  2. Dave36
    Dave36 Сегодня, 10:23
    +1
    Теперь они перейдут к активной обороне - и будут закидывать наши города летающими зарядами..
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:24
    +1
    В подразделениях батальона «Восток» ночь на 23 сентября назвали «удивительной» именно ввиду того, что стороны ВСУ фиксировалась полная тишина – отсутствие штурмовых действий и даже попыток ведения таковых.

    Сообщается о том, что в течение нескольких суток до этого ВСУ обрушивали настоящий артиллерийских шторм на российские позиции, используя в том числе поставленные американцами кассетные боеприпасы.

    Показуха перед визитом Зеленского в штаты потеряла актуальность, - вот и расслабляются.
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:34
    0
    Вопрос сейчас в одном - пойдем мы в наступление или останемся в обороне , дав майданутым отдышаться
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:53
    0
    Попытайтесь вернуть то немногое, чего добились украинцы. Поражение Зеленского будет полным
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:10
    0
    Копят силы для удара, надо внимательно смотреть, нет ли у них перегруппировки
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:15
    0
    Вопрос не в том, что делают они, вопрос в том, что наши военные будут делать и что ни позволят сделать противнику?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    0
    в последние сутки полностью отказался от ведения наступательных действий
    Действительно ближайшие дни покажут верно ли предположение. Но и в самом Киеве заговорили о переходе к "активной обороне" чего раньше не наблюдалось.