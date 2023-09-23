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Претендент на пост президента США: Зеленский посетил Америку только ради денег

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Претендент на пост президента США: Зеленский посетил Америку только ради денег

Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил Америку только ради денег. Его интересует исключительно финансовая поддержка со стороны властей Соединенных Штатов.


Как сообщает американский журнал Forbes, об этом заявил претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

Целью визита Зеленского в Соединенные Штаты по его мнению, является получение как можно большего количества денежных средств.

Вот почему он здесь

- призвал политик американцев честно признать очевидный факт.

Вряд ли эта цель Зеленского хоть для кого-то является секретом.

Он несогласен с утверждением президента Украины, что помощь Киеву является не благотворительным актом, а выгодной инвестицией. Его сомнения основаны на том, что киевское руководство всеми силами противится попыткам сделать прозрачным расходование финансовых средств, поступающих на Украину от США и других западных стран.

Рамасвами считает первоочередной задачей Белого Дома недопущение втягивания Америки в вооруженный конфликт с ядерной державой и попыток разжигания Третьей мировой войны. А что касается помощи Украине, то, по мнению политика, в Вашингтоне должны задуматься, насколько она соответствует национальным интересам США.

Ранее кандидат в президенты неоднократно заявлял, что американским властям следует больше внимания уделять многочисленным внутренним проблемам Америки, а не поддержке киевского режима.
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16 комментариев
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  1. Dzerzhinsky
    Dzerzhinsky Сегодня, 10:35
    +1
    Нет он по Байдену соскучился. Понятно же что ради денег
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:51
      +2
      Америку вообще посещают только ради трёх целей.
      Турризм, терроризм и деньги.
      Иногда совмещают несколько целей.
      Других причин не существует.
      А политики, как правило, не занимаются турризмом и терроризмом (у них для этого подчинённые есть)
  2. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 10:43
    0
    Ну разумеется ради денег. И ради оружия. И ради пиара, у него выборы скоро. Не очень понимаю что обличает харирама.
  3. GeorgeSev85
    GeorgeSev85 Сегодня, 10:45
    0
    У нас тоже есть люди которые "радиденег" я тут под звуки сирены (ракетная угроза) по телеграму гулял и нашел очень интересны комментарий ... пожалуй оставлю его здесь.

    Удар по штабу ЧФ в Севастополе - это сокрушительный удар по всей российской элите, которая всерьез настроилась на заморозку конфликта осенью 2023 года.

    Они по-прежнему не хотят воевать. Они согласны на любые, самые позорные условия перемирия. Они по-прежнему считают 24.02.2022 катастрофической ошибкой Путина и намерены сделать все, чтобы убедить его в этом. Идеальным способом им представляется "ограниченное" военное поражение России. Нужно просто доказать, что победить мы не можем.

    Наши враги нас никогда не подведут. Они заставят нас воевать хотя бы потому, что они не согласны на "ограниченное" поражение. Они намерены разгромить российскую армию и поставить на колени российскую власть.

    А русский народ нужно просто еще раз довести до коллективной депрессии, как это уже было в 1996 после Хасавьюрта.

    Дело совершенно не в том, что там обещали всякие начальники и где они рисовали красные линии. Речь идет о том, что в обороне война не выигрывается.

    И еще одно. Ракетные удары по Крыму - это еще и демонстративное уничтожение нашего любимого мифа "вернули Крым без единого выстрела в 2014 году".

    Не надо себя обманывать. И в 2014 не стоило, и сейчас. Войны не останавливаются на пол-пути. Войны ведут до победы, пока очередной Гитлер или Порошенко не пустит себе пулю в лоб.

    Карабах, кстати, еще одно подтверждение этой несложной аксиомы.

    Если бы в 2008 году русские танки не остановились в 30 километрах от Тбилиси, а дошли до границы Армении, если бы русский спецназ расстрелял Саакашвили в его резиденции, а сушки "по ошибке" разбомбили американское посольство в Грузии, сегодня не было бы убитых азербайджанскими солдатами русских миротворцев в Карабахе. Потому что, никаких азербайджанских солдат там просто не было бы. И Пашиняна, кстати, тоже не было бы...

    (С) МАРДАН.
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:47
    0
    Вот интересно , а опухший задаётся вопросом "куды бечь"? Ведь на западе он неудобоварим , а в России подсуден
  5. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 10:56
    0
    Еврей приехал в америку в поисках невыбитых лохов! В европе уже лоха занесли в красную книгу , а зелЬцеру надо где-то харчеваться , вот и поехал за океан.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    0
    Зеленский посетил Америку только ради денег.
    Ну не ради же того, чтобы увидеть банер "Слава Урине". Деньги, ракеты, танки - дайте, дайте, дайте...
    в Вашингтоне должны задуматься, насколько она (помощь Украине) соответствует национальным интересам США
    Зачем задумываться если есть возможность попробовать если не победить, то ослабить Россию да еще чужими руками. Задумываться - это для настоящих политиков, а не нахрапистых и агрессивных дилетантов возомнивших себя "мировым гегемоном".
  7. ettore
    ettore Сегодня, 10:58
    0
    Претендент на пост президента США: Зеленский посетил Америку только ради денег

    Кхе. А было когда то по другому? От США кроме денег и гадостей ничего другого не получить.
  8. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:01
    0
    Na druhou stranu, umírají Ukrajinci za zájmy USA! Vlastizrádná fašistická vláda Ukrajinu prodala.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:01
      0
      С другой стороны, украинцы гибнут за интересы США! Предательское фашистское правительство продало Украину.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 11:01
    0
    Опять видимо оружие заканчиваться стало, поехал клянчить, получается им оружия только на месяц что ли хватает? Или все же Россия им успешно склады разнесла в текущем месяце.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:11
    +1
    Претендент на пост президента США: Зеленский посетил Америку только ради денег
    . На этом предвыборные очки не заработаешь... кого в полосатии интересует что то вовне, тем более какие то зелебобики?
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:11
    +1
    глава киевского режима Владимир Зеленский посетил Америку только ради денег. Его интересует исключительно финансовая поддержка со стороны властей Соединенных Штатов.
    request Ну да, Зеленский законченный патриот. feel И ради денег для "неньки" он готов годами стоять на коленях.Как он обещал в предвыборной программе. recourse Так он все исполнил, вон оно что.... what Просто он Путина сненил на Байдена, а что мир у него не получился, так это к Байдену вопросы.... feel
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:12
    0
    Претендент на пост президента США: Зеленский посетил Америку только ради денег
    А более всего он хотел прояснить для себя, куда его ( и как ? ) денут после краха ненужной. laughing
  13. alystan
    alystan Сегодня, 11:13
    0
    Как бы этот проныра не пронюхал, что

    Талибы наладили обслуживание танковых войск Афганистана, включая танки еще советского производства Т-55.

    Начнет канючит, разжалобит хехемона, а тот слезно начнет упрашивать талибов "поделиться" ненавистными советскими игрушками с братьями-шайтанами.
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:20
    0
    Претендент на пост президента США: Зеленский посетил Америку только ради денег


    зеленский (теперь всё украинское буду писать со строчной буквы) предсказуем, как любой наркозависимый клоун. Доллары, как известно, печатают в США...