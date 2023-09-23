Вот почему он здесь

Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил Америку только ради денег. Его интересует исключительно финансовая поддержка со стороны властей Соединенных Штатов.Как сообщает американский журнал Forbes, об этом заявил претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.Целью визита Зеленского в Соединенные Штаты по его мнению, является получение как можно большего количества денежных средств.- призвал политик американцев честно признать очевидный факт.Вряд ли эта цель Зеленского хоть для кого-то является секретом.Он несогласен с утверждением президента Украины, что помощь Киеву является не благотворительным актом, а выгодной инвестицией. Его сомнения основаны на том, что киевское руководство всеми силами противится попыткам сделать прозрачным расходование финансовых средств, поступающих на Украину от США и других западных стран.Рамасвами считает первоочередной задачей Белого Дома недопущение втягивания Америки в вооруженный конфликт с ядерной державой и попыток разжигания Третьей мировой войны. А что касается помощи Украине, то, по мнению политика, в Вашингтоне должны задуматься, насколько она соответствует национальным интересам США.Ранее кандидат в президенты неоднократно заявлял, что американским властям следует больше внимания уделять многочисленным внутренним проблемам Америки, а не поддержке киевского режима.