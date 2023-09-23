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Очередное западное экспертное агентство пересмотрело прогноз по развитию экономики РФ в сторону увеличения

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Очередное западное экспертное агентство пересмотрело прогноз по развитию экономики РФ в сторону увеличения

Западные экспертно-аналитические агентства, буквально наступая себе на горло, раз за разом пересматривают прогнозы относительно российской экономики, регулярно отказываясь от собственных ранее сделанных заявлений и признавая улучшение практически всех показателей как в текущем моменте, так и на перспективу. Если начиная с весны прошлого года МВФ, Всемирный банк и прочие аналитические институты, в основном созданные и контролируемые США, предрекали крах экономики РФ под давлением беспрецедентных западных санкций, то сейчас там публикуют очень даже оптимистичные отчеты.


Не стала исключением и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), созданная в 1948 году и реорганизованная в 1961, сейчас в нее входит 38 стран, в основном члены Евросоюза. В этих государствах сосредоточено порядка 60 процентов мирового ВВП, при этом в них проживает всего 20 процентов населения мира. Россия в этом объединении не представлена, хотя переговоры о вступлении были начаты в 2007 году, но процесс прервался в 2014-м после присоединения к РФ Крыма. Естественно, заморозка переговоров наступила не по инициативе Москвы.

В последнем промежуточном докладе аналитики ОЭСР признались, что ошиблись ранее, когда предрекали падение российской экономики по итогам текущего года на полтора процента. Теперь эксперты уверены, что ВВП России по окончанию этого периода вырастет на 0,8 процентов, а в следующем году экономика РФ прибавит еще 0,9 процентов. Аналитики констатируют, что затяжной рецессии в нашей стране не случилось, структурная трансформация в условиях санкций уже приносит свои плоды.

Пересмотрели в ОЭСР и свой более ранний прогноз по инфляции в России. Теперь там считают, что по итогам 2023 года этот показатель составит не более 5,2 процентов вместо предполагаемых ранее 5,4 процентов. Международный валютный фонд еще более оптимистичен. МВФ в этом году уже трижды менял оценки: в январе предполагали рост на 0,3 процента, теперь — сразу на полтора. В 2024-м российский ВВП прибавит еще 1,3 процента.

Оказывается, ошиблись в прогнозах даже эксперты российского правительства, но вот журить их за это точно не стоит. Ранее Минэкономразвития РФ прогнозировало рост российского ВВП по итогам текущего года на 1,2 процента, теперь заявляется о цифре в более чем два раза большей — 2,8 процента. В свою очередь, в Минфине и ЦБ РФ считают, что уже в следующем году инфляция в России вернется к целевому показателю в четыре процента. Более того, в настоящее время в России фиксируется самый низкий уровень безработицы за всю новейшую историю существования нашего государства.
Использованы фотографии:
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8 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:14
    +2
    Очередное западное экспертное агентство пересмотрело прогноз по развитию экономики РФ в сторону увеличения
    Ну, теперь заживём! laughing
  2. alystan
    alystan Сегодня, 11:15
    +1
    Очередное западное экспертное агентство пересмотрело прогноз по развитию экономики РФ в сторону увеличения

    А Набиулина на голубом глазу заявила обратное, т.е. снизила даже прогнозные ожидания.
    И кто теперь из них более прозападный, а кто более пророссийский? Хотя цели они, скорее всего, преследуют одни и те же.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:17
    0
    Западные экспертно-аналитические агентства, буквально наступая себе на горло...
    Вот это и удивительно. К чему бы это?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: rotmistr60
      Западные экспертно-аналитические агентства, буквально наступая себе на горло...
      Вот это и удивительно. К чему бы это?

      Они что видят, то и поют. Не стесняются же они говорить о рецессии в Европе.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:20
    0
    Если начиная с весны прошлого года МВФ, Всемирный банк и прочие аналитические институты, в основном созданные и контролируемые США, предрекали крах экономики РФ под давлением беспрецедентных западных санкций, то сейчас там публикуют очень даже оптимистичные отчеты.
    .Ну что же, придется верить, это же Запад, там врать не будут, поди. feel
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:22
    +1
    Как оказалось что мы с своим ВВП не такие оказывается и слабые в мировой экономике.Один пролёт минуя нашу территорию приносит колоссальные издержки.Дружественные для нас страны туда сюда через нас шастают по воздуху и морям.Если грамотно взаимодействовать с атомфлотом ,всё прекрасно получается с КНР и азиатским регионом.Да и прикол ,Египту на его проекты не хватает валюты.Лезет в кредиты,ждём повышения цен по проходу через Суэц ,это самое лёгкое для Египта.
  6. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 11:28
    +1
    ОЭСР находится под англосаксонским колпаком. И местные иксперды пишут то, что угодно хозяевам. Не имея доступа к целому ряду данных, которые Россия теперь не публикует, не зная ситуации в крупных компаниях, нельзя составить профессиональный прогноз. Аналогично про МВФ и ВБ. Такие же иксперды.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:29
    0
    Очередное западное экспертное агентство пересмотрело прогноз по развитию экономики РФ в сторону увеличения

    МВФ в этом году уже трижды менял оценки: в январе предполагали рост на 0,3 процента, теперь — сразу на полтора. В 2024-м российский ВВП прибавит еще 1,3 процента.

    Повторюсь для лёгкости восприятия:
    Ключевой показатель для экономики каждой страны — валовой внутренний продукт (ВВП). Это общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в государстве за год. Обязательное условие — производство должно находиться внутри страны. Если гражданин занимается бизнесом в другом государстве, его товары и услуги не увеличивают отечественный ВВП и поэтому не учитываются в нем.

    Судя ТОЛЬКО (!!!) по росту цен на топливо показатели явно занижены, ибо рост цен на энергоносители ведёт к естественному подорожанию на транспортные услуги и т.д. и т.п. и...ВНИМАНИЕ!!!
    К РОСТУ ВВП!!! fellow
    По этому вывод напрашивается сам собой: оценка экономики посредством роста ВВП не является показателем РОСТА САМОЙ ЭКОНОМИКИ!!!