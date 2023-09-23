Очередное западное экспертное агентство пересмотрело прогноз по развитию экономики РФ в сторону увеличения

Западные экспертно-аналитические агентства, буквально наступая себе на горло, раз за разом пересматривают прогнозы относительно российской экономики, регулярно отказываясь от собственных ранее сделанных заявлений и признавая улучшение практически всех показателей как в текущем моменте, так и на перспективу. Если начиная с весны прошлого года МВФ, Всемирный банк и прочие аналитические институты, в основном созданные и контролируемые США, предрекали крах экономики РФ под давлением беспрецедентных западных санкций, то сейчас там публикуют очень даже оптимистичные отчеты.
Не стала исключением и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), созданная в 1948 году и реорганизованная в 1961, сейчас в нее входит 38 стран, в основном члены Евросоюза. В этих государствах сосредоточено порядка 60 процентов мирового ВВП, при этом в них проживает всего 20 процентов населения мира. Россия в этом объединении не представлена, хотя переговоры о вступлении были начаты в 2007 году, но процесс прервался в 2014-м после присоединения к РФ Крыма. Естественно, заморозка переговоров наступила не по инициативе Москвы.
В последнем промежуточном докладе аналитики ОЭСР признались, что ошиблись ранее, когда предрекали падение российской экономики по итогам текущего года на полтора процента. Теперь эксперты уверены, что ВВП России по окончанию этого периода вырастет на 0,8 процентов, а в следующем году экономика РФ прибавит еще 0,9 процентов. Аналитики констатируют, что затяжной рецессии в нашей стране не случилось, структурная трансформация в условиях санкций уже приносит свои плоды.
Пересмотрели в ОЭСР и свой более ранний прогноз по инфляции в России. Теперь там считают, что по итогам 2023 года этот показатель составит не более 5,2 процентов вместо предполагаемых ранее 5,4 процентов. Международный валютный фонд еще более оптимистичен. МВФ в этом году уже трижды менял оценки: в январе предполагали рост на 0,3 процента, теперь — сразу на полтора. В 2024-м российский ВВП прибавит еще 1,3 процента.
Оказывается, ошиблись в прогнозах даже эксперты российского правительства, но вот журить их за это точно не стоит. Ранее Минэкономразвития РФ прогнозировало рост российского ВВП по итогам текущего года на 1,2 процента, теперь заявляется о цифре в более чем два раза большей — 2,8 процента. В свою очередь, в Минфине и ЦБ РФ считают, что уже в следующем году инфляция в России вернется к целевому показателю в четыре процента. Более того, в настоящее время в России фиксируется самый низкий уровень безработицы за всю новейшую историю существования нашего государства.