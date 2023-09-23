Военное обозрение
Войти Регистрация

Крымский депутат: При передаче Крыма УССР Президиум ВС СССР пошёл на подлог

31
Крымский депутат: При передаче Крыма УССР Президиум ВС СССР пошёл на подлог

Вопрос относительно того, как и почему Крым оказался в советское время в составе Украины, много раз обсуждался российскими экспертами.


Напомним, что 19 февраля 1954 года Крымская область из состава РСФСР была передана УССР. Это событие произошло по инициативе Никиты Хрущева, который с 1938 по 1949 год фактически возглавлял Украинскую ССР.

Однако по словам депутата крымского Госсовета Сергея Трофимова, который также возглавляет комитет по законодательству, при передаче Крыма Президиумом Верховного Совета СССР был совершен подлог при принятии этого решения. Об этом депутат рассказал в интервью РИА Новости.

Трофимов заявил, что в ходе передачи Крыма Президиум ВС СССР утверждает документ, которого «в природе не существовало». Речь идёт о совместном представлении президиумов ВС РСФСР и УССР о передаче Крымской области. По словам депутата, отдельные постановления имели место, но совместного не было. Таким образом получается, что ВС СССР не принимал решение о передаче Крыма, а лишь утвердил указ своего президиума.

Исходя из этого можно сделать вывод, что передача Крыма была произведена в нарушение как конституции СССР, так и конституции его двух республик, отметил Трофимов.

Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР

- заключил депутат Госсовета Крыма.
Использованы фотографии:
bangkokbook.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Insait
    Insait Сегодня, 12:04
    +13
    Поздно уже что то доказывать и бесполезно ...А если уж по серьезному ,то и границы украины ,не были оформлены юридически ,после развала СССР. (в ООН и т.д.) Россия преемник СССР и все эти границы мы прекрасно знаем как чертились в те времена (от руки Ленин начеркал ,хотя Сталин был против этого из истории )
    Ну а Хрущ помнится все в вышиванке бегал и амнистировал бандеровщину ..
    Это мое мнение
    1. Msi
      Msi Сегодня, 12:07
      +11
      Вопрос относительно того, как и почему Крым оказался в советское время в составе Украины, много раз обсуждался российскими экспертами.
      зачем наши поднимают обсуждение этого вопроса??? Крым российский и всё...обсуждения неуместны.
      1. guest
        guest Сегодня, 12:34
        +3
        Цитата: Msi
        зачем наши поднимают обсуждение этого вопроса?

        Ну вообще то теоретически можно предъявить требование компенсаций за незаконный захват и оккупацию Крыма Украиной. laughing
        1. Msi
          Msi Сегодня, 12:55
          +1
          Ну вообще то теоретически можно предъявить требование компенсаций за незаконный захват и оккупацию Крыма Украиной. laughing
          да зачем нам какие - то компенсации. Мы территориями компенсируем...они бесценны...
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 13:22
            +1
            Вообще-то инициатором был не Хрущёв, а Кириченко, секретарь ЦК Украины.
            Под предлогом, что руководить строительством каскада гидроэлектростанций и двух оросительных каналов (один - в Донбасс, а другой, Северо-Крымский, в Крым) будет проще, если все работы будут весьтись на территории одной республики.
            Но главная вина да, на Хрущёве. Что это решение "протолкнул", да ещё и с нарушением законов
    2. alystan
      alystan Сегодня, 12:18
      -1
      Нет не поздно. Не надо только про бесполезность. Надо все проверять и перепроверять, делать новые выводы и заключения, чтобы иметь в нужное время чем обосновать свою правоту.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:38
        +1
        Цитата: alystan
        чтобы иметь в нужное время чем обосновать свою правоту.

        правота будет того кто победит и все ваш досужие рассуждения бесполезны
        победил бы в 45 гитлер, правота была бы третьего рейха со всеми вытекающими последствиями, подписали мы капитуляцию в 91 и правы оказались матрасы, победим сейчас, правы будем мы, не зависимо от решений лысого кукурузника, проиграем, ни какие бумажки не помогут
    3. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 12:28
      +4
      Хрущев кроме подляны с Крымом еще одну бомбу подкинул.
      Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг "
      По требованию запада Хрущев немедленно выпустил, вернул конфискованное и закрыл уголовные дела на:
      - граждан СССР состоящих в ОУН УПА
      - бандеровцев
      - состоявших на службе вермахта и СС
      - коллаборантов работавших в полиции и обслуживании лагерей
      - вышеперечисленных лиц покинувших территорию СССР и живущих за границей.

      В итоге 60 тыщ упырей было отпущено внутри страны и 60 тыщ обратно прибежало из канады и сша... при чем завербованных спецслужбами сша и британии.
      Эти лица с 60-х годов стали беспрепятственно проникать в органы местной власти на Украине и часть в РСФСР и к 80-м
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 13:37
        +1
        Вот полный Указ: "Указ Президиума Верховного Совета СССР «об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.»

        Москва, Кремль 17 сентября 1955 г.

        После победоносного окончания Великой Отечественной войны советский народ добился новых больших успехов во всех областях хозяйственного и культурного строительства и дальнейшего укрепления своего социалистического государства.

        Учитывая это, а также прекращение состояния войны между Советским Союзом и Германией и руководствуясь принципом гуманности, Президиум Верховного Совета СССР считает возможным применить амнистию в отношении тех советских граждан, которые в период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. по малодушию или несознательности оказались вовлеченными в сотрудничество с оккупантами.

        В целях предоставления этим гражданам возможности вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными членами социалистического общества Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

        1. Освободить из мест заключения и от других мер наказания лиц, осужденных на срок до десяти лет лишения свободы включительно за совершенные в период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. пособничество врагу и другие преступления, предусмотренные статьями 58−1, 58−3, 58−4, 58−6, 58−10, 58−12 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующими статьями Уголовных кодексов других союзных республик.

        2. Сократить наполовину назначенное судом наказание осужденным на срок свыше десяти лет за преступления, перечисленные в статье первой настоящего Указа.

        3. Освободить из мест заключения независимо от срока наказания лиц, осужденных за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях.

        Освободить от дальнейшего отбывания наказания лиц, направленных за такие преступления в ссылку и высылку.

        4. Не применять амнистии к карателям, осужденным за убийства и истязания советских граждан.

        5. Прекратить производством все следственные дела и дела, не рассмотренные судами, о преступлениях, совершенных в период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., предусмотренных статьями 58−1, 58−3, 58−4, 58−6, 58−10, 58−12 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующими статьями Уголовных кодексов других союзных республик, за исключением дел о лицах, указанных в статье четвертой настоящего Указа.

        6. Снять судимость и поражение в правах с граждан, освобожденных от наказания на основании настоящего Указа.

        Снять судимость и поражение в правах с лиц, ранее судимых и отбывших наказание за преступления, перечисленные в статье первой настоящего Указа.

        7. Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые в период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. сдались в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях.

        Освободить от ответственности и тех, ныне находящихся за границей советских граждан, которые занимали во время войны руководящие должности в созданных оккупантами органах полиции, жандармерии и пропаганды, в том числе и вовлеченных в антисоветские организации в послевоенный период, если они искупили свою вину последующей патриотической деятельностью в пользу Родины или явились с повинной.

        В соответствии с действующим законодательством рассматривать как смягчающее вину обстоятельство явку с повинной находящихся за границей советских граждан, совершивших в период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. тяжкие преступления против Советского государства. Установить, что в этих случаях наказание, назначенное судом, не должно превышать пяти лет ссылки.

        8. Поручить Совету Министров СССР принять меры к облегчению въезда в СССР советским гражданам, находящимся за границей, а также членам их семей, независимо от гражданства, и их трудоустройству в Советском Союзе.

        Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов
        Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. Пегов

        ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 72. Д. 522. Л. 110−112"
    4. dump22
      dump22 Сегодня, 12:51
      +2
      Ну а Хрущ помнится все в вышиванке бегал


      Это при том, что он был чистокровный русский из Курска и на Украину впервые попал только в 44 года!

      амнистировал бандеровщину ..


      17 сентября 1955 года вышел Указ Президиума ВС СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период ВОВ». Указ был за подписью Ворошилова.

      Кстати тогда же отпустили и немецких пленных, остававшихся в СССР на принудительных работах.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:07
    +11
    Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР
    А стоит ли в который раз говорить на эту тему если Крым опять территория России? Если это очередное разъяснение для западной публики, то оно им все равно по барабану. Крым наш и этим все сказано.
    1. Insait
      Insait Сегодня, 12:44
      +1
      Цитата: rotmistr60
      А стоит ли в который раз говорить на эту тему если Крым опять территория России? Если это очередное разъяснение для западной публики, то оно им все равно по барабану. Крым наш и этим все сказано.

      Ну все же периодически нужно подымать такие вопросы на мировой уровень с документами из архивов и особеннокем были бандеровцы и т.д.
      А то на западе память очень короткая обычно ..Вон уже Росси обвинили на высшем уровне ,что это мы на Хиросиму бомбу сбросили ..Жуть ,как все выворачивают падлы ..
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 13:01
        0
        Цитата: Insait
        периодически нужно подымать такие вопросы на мировой уровень с документами из архивов

        Увы, так не получается.
        Все вопросы приходится решать на поле боя.
        А документы потом подгоняются под результат.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:07
    +2
    Однако по словам депутата крымского Госсовета Сергея Трофимова, который также возглавляет комитет по законодательству, при передаче Крыма Президиумом Верховного Совета СССР был совершен подлог при принятии этого решения. Об этом депутат рассказал в интервью

    Самое время про то, как Крым попал в УССР подемагогствовать!!!
    Из Крымского Госсовета депутат стремится куда то повыше перебраться? Или все текущие законодательные вопросы уже решили?
    1. alystan
      alystan Сегодня, 12:24
      +1
      депутат крымского Госсовета Сергея Трофимова возглавляет комитет по законодательству

      Вы не находите, что это его прямая должностная обязанность как народного депутата Крыма?

      Из Крымского Госсовета депутат стремится куда то повыше перебраться? Или все текущие законодательные вопросы уже решили?

      Такого дотошного и надо переводить повыше, в ту же Госдуму или в Совет Федерации. На место просиживающих там впустую и никуда выше уже не стремящихся.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:39
        +1
        Цитата: alystan
        Вы не находите, что это его прямая должностная обязанность как народного депутата Крыма?

        вообще-то нет, основная его обязанность это представительская функция
    2. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 13:14
      0
      есть вопрос к этому депутату - почему это он решил сейчас озвучить, а не в 14 и ранее годах?!

      и в целом вытекающий вопрос - на сколько он герой?!
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:10
    +7
    Ой, да там и без этого хватает. Город союзного значения НИ В КАКОЙ Крым/Украину не входил и входить не мог, но самое клевое - "возврат Украины к признаным мировым сообществам границам 1991 года" Проблема в том, что границы у Окраины были - только совпадающие с границами СССР, остальных просто не было, потому что Окраина отказалась от их демаркации - и "мировому сообществу" просто нечего признавать. Так что к великой печали Селянского - Россия никаких границ даже не нарушала. И вообще Крым был ОККУПИРОВАН военной силой в 1995 году, оккупант - Украина! В нарушение собственной Конституции, Конституции АРК и Будапештского меморандума, все - пакуйте вещи
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:42
      +2
      возврат Украины к признаным мировым сообществам границам 1991 года

      Да без проблем. На первое января 1991-го...
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 12:53
      0
      Окраина отказалась от их демаркации - и "мировому сообществу" просто нечего признавать


      Вообще-то есть:
      Договор о государственной границе между Украиной и РФ подписан президентами Кучмoй и Путиным 28 января 2003 года в Киеве и ратифицирован парламентами обеих стран.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:26
        +1
        Цитата: dump22
        Договор о государственной границе между Украиной и РФ

        договор и демаркация не совсем одно и то же
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 13:12
      0
      В СССР не было городов союзного подчинения. Вся территория СССР состояла из территорий союзных республик, а также из акваторий внутренних Азовского и Белого морей.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:30
        +1
        Президиум верховного совета РСФСР. Указ. от 29 октября 1948 года N 761/2. ... Выделить город Севастополь в самостоятельный административно хозяйственный центр со своим особым бюджетом и отнести его к категории городов республиканского подчинения. Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР И.Власов.
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 13:30
        +1
        Цитата: Sergej1972
        В СССР не было городов союзного подчинения.

        Хватит нести чушь...Москва, Ленинград, Севастополь, Калининград...
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:17
    +5
    ну и к чему все это?!!!!
    этот поезд ушел в 1954 году
    после уже был 91 со всеми вытекающими последствиями, именно в 91 и пришла трагедия, в 54 перекладывали "бумажник" из одного "кармана" в другой, а в 91 "костюм" разодрали на части
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:52
    +1
    что передача Крыма была произведена в нарушение как конституции СССР, так и конституции его двух республик, отметил Трофимов.

    Шоб я был таким умным до
    как моя Сара после
    (Мойша из Одессы)

    wassat
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 12:56
    +1
    В политике при желании в любой теме можно найти подтверждения любой позиции. Поэтому нет смысла мусолить тему принадлежности Крыма. В любом случае она определится на поле боя.
    Вернее, уже определилась...
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:56
    -1
    Цитата: alystan
    , чтобы иметь в нужное время чем обосновать свою правоту.

    В международном уголовном суде? Думаю там просто не будут никого с нашей стороны слушать...
  9. МЮД
    МЮД Сегодня, 12:59
    0
    Хватит ворошить прошлое, данная передача проходила в рамках одного государства. Для экономики того государства это было удобно, для людей пофиг, кто куда хотел туда и ездил в рамках того государства.
    Территория где я сейчас проживаю расположена так, что мне на Украину было удобно ездить через Белоруссию и ни каких границ я не наблюдал и препятствий мне ни кто не строил.
    Если глубже капнуть то моя земля входила в Черниговскую губернию, в Гомельскую область, в Орловскую область, а сейчас в Брянскую. И что мне теперь? Получается я сежу на мине которую опять заложил Ленин, только не пойму куда он ее залаживал толи под Украину, толи под Белоруссию. Не пойму кто подсовывает идеи президенту насчет "исторических мин", или по мере необходимости будут эти "мины" вытаскивать то против Украины, то против Белоруссии (ей же были переданы часть смоленских земель), то против Казахстана (там у него весь север русские земли). Или тут играем, тут не играем, а здесь рыбу заворачиваем.
  10. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:09
    +1
    То, что любое законное действие подразумевает определённую процедуру--это верно.

    Но ЭТО курам на смех после того, как три чувака ночью в декабре 1993 В ЛЕСУ- подписали бумажку, что СССР больше нет. И после сего их не упрятали в тюрьму или в дурдом. Молчал бы лучше депутат не законного собрания.....
    Он понимает, что его собственное положение не легитимно?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:31
      +1
      Цитата: иван2022
      декабре 1993

      ну правды ради 91