Крымский депутат: При передаче Крыма УССР Президиум ВС СССР пошёл на подлог

Вопрос относительно того, как и почему Крым оказался в советское время в составе Украины, много раз обсуждался российскими экспертами.
Напомним, что 19 февраля 1954 года Крымская область из состава РСФСР была передана УССР. Это событие произошло по инициативе Никиты Хрущева, который с 1938 по 1949 год фактически возглавлял Украинскую ССР.
Однако по словам депутата крымского Госсовета Сергея Трофимова, который также возглавляет комитет по законодательству, при передаче Крыма Президиумом Верховного Совета СССР был совершен подлог при принятии этого решения. Об этом депутат рассказал в интервью РИА Новости.
Трофимов заявил, что в ходе передачи Крыма Президиум ВС СССР утверждает документ, которого «в природе не существовало». Речь идёт о совместном представлении президиумов ВС РСФСР и УССР о передаче Крымской области. По словам депутата, отдельные постановления имели место, но совместного не было. Таким образом получается, что ВС СССР не принимал решение о передаче Крыма, а лишь утвердил указ своего президиума.
Исходя из этого можно сделать вывод, что передача Крыма была произведена в нарушение как конституции СССР, так и конституции его двух республик, отметил Трофимов.
Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР
- заключил депутат Госсовета Крыма.