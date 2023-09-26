Поисковый отряд «Русские витязи»: Смоленщина, Кубань, Ставрополье

Материал для фильма мы снимали в течение двух лет. Выезжали с поисковиками на места раскопок в восточный район Ставрополья, побывали на их базе в станице Сенгилеевской, общались, смотрели, слушали.
Военно-спортивный клуб возник в середине 1990-х, как говорится, снизу, по инициативе офицеров и просто неравнодушных людей. Поисковая работа началась гораздо позднее, в 2011 году, когда ребята попали на места боёв в Смоленскую область.
Наши земляки-ставропольцы воевали здесь в составе кавалерийского корпуса генерала Льва Доватора, 102-й танковой и 103-й механизированной дивизий. Тысячи из них остались лежать в смоленской земле.
Поработали вместе с опытными поисковиками довольно успешно – в первую же Вахту Памяти обнаружили останки свыше 40 красноармейцев. Мало того, установили памятные камни на местах боёв. Затем были три поездки в станицу Крымскую Краснодарского края, где тоже проходили тяжелейшие бои.
Ну а сейчас на протяжении уже нескольких лет сводный поисковый отряд «Русские витязи» работает на Ставрополье, в Курском районе.
О том, зачем они участвуют в подобной работе, как она ведётся, какие находки обнаруживают поисковики, рассказывают опытные и совсем молодые участники поискового движения.
21 сентября прошла премьера фильма в зале музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в Ставрополе. Одновременно в холле комплекса была развёрнута выставка экспонатов, демонстрирующих результаты деятельности отряда.
На премьере присутствовали участники поискового движения, представители ветеранских организаций и, конечно, молодёжь – кадеты президентского училища и кадетской школы, юнармейцы, студенты высших и средних учебных заведений, военнослужащие.
Что дальше?
Будем показывать фильм, как и другие наши работы, в учреждениях образования и культуры, воинских частях, на любых других площадках.