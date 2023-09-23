ВСУ в очередной раз предприняли попытку ракетной атаки на Севастополь

Боевики киевского режима в очередной раз атаковали Севастополь при помощи ракет и БПЛА. По предварительной информации, над Севастополем средствами ПВО была сбита ракета, обломки которой упали в районе причала в Сухарной балке за пределами городской черты Севастополя. Предполагается, что для атаки украинские боевики использовали противокорабельные ракеты "Нептун" или "Гарпун", запущенные противником с территории Одесской области.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждает жителей региона о необходимости придерживаться необходимых мер безопасности из-за угрозы новых украинских ракетных атак по Крымскому полуострову.
Украинское командование сосредоточило в районе Одесской области значительное количество вооружений, при помощи которых имеет возможность производить атаки на Крым. Среди имеющихся на вооружении ВСУ средств, способных поразить цели на территории полуострова, присутствуют ОТРК "Гром-2", ЗРК/ОТРК "Сапсан", БРК - "Нептун", ОТРК "Точка У", С75, С125, С200, прошедшие модернизацию для ударов по целям на земле и спутниковому наведению, а также довольно широкий спектр в значительных количествах поставленных Западом реактивных и всевозможных винтовых БПЛА.
Удары украинских боевиков по Крыму, как правило, наносятся при активном взаимодействии с армией США, предоставляющей своим вассалам в Киеве данные спутниковой и авиационной разведки. Практически непосредственно перед каждой такой атакой в непосредственной близости от Крыма фиксируются пролеты американских разведывательных самолетов и БПЛА.