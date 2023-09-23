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ВСУ в очередной раз предприняли попытку ракетной атаки на Севастополь

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ВСУ в очередной раз предприняли попытку ракетной атаки на Севастополь

Боевики киевского режима в очередной раз атаковали Севастополь при помощи ракет и БПЛА. По предварительной информации, над Севастополем средствами ПВО была сбита ракета, обломки которой упали в районе причала в Сухарной балке за пределами городской черты Севастополя. Предполагается, что для атаки украинские боевики использовали противокорабельные ракеты "Нептун" или "Гарпун", запущенные противником с территории Одесской области.


Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждает жителей региона о необходимости придерживаться необходимых мер безопасности из-за угрозы новых украинских ракетных атак по Крымскому полуострову.

Украинское командование сосредоточило в районе Одесской области значительное количество вооружений, при помощи которых имеет возможность производить атаки на Крым. Среди имеющихся на вооружении ВСУ средств, способных поразить цели на территории полуострова, присутствуют ОТРК "Гром-2", ЗРК/ОТРК "Сапсан", БРК - "Нептун", ОТРК "Точка У", С75, С125, С200, прошедшие модернизацию для ударов по целям на земле и спутниковому наведению, а также довольно широкий спектр в значительных количествах поставленных Западом реактивных и всевозможных винтовых БПЛА.

Удары украинских боевиков по Крыму, как правило, наносятся при активном взаимодействии с армией США, предоставляющей своим вассалам в Киеве данные спутниковой и авиационной разведки. Практически непосредственно перед каждой такой атакой в непосредственной близости от Крыма фиксируются пролеты американских разведывательных самолетов и БПЛА.
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12 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 11:20
    +1
    Может это с помощью модернизированного А-50У все стало намного лучше получаться у ПВО-шников?
    1. Русфанер
      Русфанер Сегодня, 11:26
      0
      Откуда лучше-то? Сбивают над городом!
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:29
      0
      Нашему противнику оказывают серьёзную помощь забугорные радетели... нивелировать все и всегда, очень сложно.
      Быстро нарастить наши возможности в плане ПВО, не получится, отодвинуть противника за пределы возможностей ударных средств, тоже пока нет...
      Что будет дальше, вопрос???
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:20
    0
    украинские боевики использовали противокорабельные ракеты "Нептун" или "Гарпун", запущенные противником с территории Одесской области
    Значит ночью будет громыхать в р-не Одессы и не только.
    непосредственно перед каждой такой атакой в непосредственной близости от Крыма фиксируются пролеты американских разведывательных самолетов и БПЛА
    Так может пришла пора сбивать и не только БПЛА? Что мы теряем кроме "своих цепей"? А ведь действия Сша и др. членов НАТО - организация и содействие агрессии на российскую территорию.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:24
    0
    Очевидно, что "занять аэродром противника", не давать ему возможность наносить удары по нашим тыла, пока не получается... отражать его атаки надеясь на ПВО, сложно и прорыватся ему удаётся, иногда...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:25
    0
    Очевидно, что "занять аэродром противника", не давать ему возможность наносить удары по нашим тыла, пока не получается... отражать его атаки надеясь на ПВО, сложно и прорыватся ему удаётся, иногда...
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:25
    -1
    Ну понятно, что пытаются выжать хоть какую-то медийность, но ежу понятно, что атака имеет даже минимальный шанс ну успех сугубо медийный - только ежели накопить кучу ракет и разом запустить - тогда хоть одну крышу пустого дома удастся поразить. А тут и шанса не было. Даже на успех, который годится ТОЛЬКО для ципсоты(кстати, вчера посмешило - все ЦИПСО целиком на ВО усиралось, или кто-то "в лавке остался"?)
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:28
      +1
      Цитата: Bingo
      Ну понятно, что пытаются выжать хоть какую-то медийность, но ежу понятно, что атака имеет даже минимальный шанс ну успех сугубо медийный - только ежели накопить кучу ракет и разом запустить - тогда хоть одну крышу пустого дома удастся поразить. А тут и шанса не было. Даже на успех, который годится ТОЛЬКО для ципсоты(кстати, вчера посмешило - все ЦИПСО целиком на ВО усиралось, или кто-то "в лавке остался"?)

      Совсем нет. Командование ПВО вынуждено концетрировать больше своих систем ПВО в Крыму, а знчит войска и тылы в районах линии б/д получают меньшее прикрытие.
  6. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 11:27
    0
    Пора уже дистанционно минировать Одесскую область
  7. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 11:27
    0
    Пора уже дистанционно минировать Одесскую область
  8. ric
    ric Сегодня, 11:28
    +1
    А воздушный налёт бомбардировщиков нельзя или по договорённости подписаной в Стамбуле нельзя провести на Одессу ,Киев ( Куев). Чтоб земля горела у бандеровцев .
    Правильно сказал Пригожин перед своей смертью , чтоб вести боевые действия невзирая на заклятых партнёров, надо иметь стальные яйца . Надо сделать так чтобы от Киева камня не осталось на камне , о пох...... жертвы , хохлам наплевать на жертвы в Крыму, почему в России должно быть жалко что будет на Украине.
  9. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 11:28
    0
    Уже даже армяне смеются над Россией. И насмехаются,.. А причина это руководство армией .. Неумение просчитывать ходы вперёд.. Зачем в Крыму в доке была последняя ллодка и 2 корабля сразу.. Это же цель шикарная.. украинец и воспользовался .. За Севастополь незамедлительно должен гореть Харьков, а Сумы вообще сровнять с землей