Глава ГУР МО Украины: Даже танки «Абрамс» в современном общевойсковом бою «долго не проживут»

Даже если мы вернемся к нашей нынешней наступательной операции, в Генеральном штабе (ВСУ) никто не сможет с уверенностью сказать, как долго она будет продолжаться

Во время недавнего посещения США в составе украинской делегации начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью онлайн-изданию War Zone. Некоторые тезисы его выступления весьма неожиданно выбиваются из общей канвы, продвигаемой киевской пропагандой в публичном пространстве. Правда, «откровения» эти скорее вынужденные и просто констатируют очевидные факты.Глава военной разведки Украины скептически оценил роль бронетехники в современной войне с учетом большого количества средств ее поражения, таких как минные поля, ПТУРы, дроны -камикадзы. По его словам, основную роль в достижении успеха на поле боя играет артиллерия и пехота. Так Буданов прозрачно объяснил, а вернее оправдал тот факт, что командование ВСУ больше не задействует в ходе так называемого контрнаступления бронетехнику, бросая в атаки в основном пешие отряды.Вновь констатируя очевидное, глава ГУР Украины заявил, что даже американские танки «Абрамс» в современном общевойсковом бою «долго не проживут». Оно и понятно, с учетом того, как уже горят на полях сражений хваленые немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры».Буданов признал, что в военном плане Украина значительно уступает России, в том числе по человеческим ресурсам, которых «у русских намного больше». Вывод из этого он сделал совсем не оригинальный, заявив, что для победы Киеву позарез необходимо как можно больше артиллерии и других дальнобойных средств поражения.Глава украинской военной разведки подтвердил, что ВСУ несут значительные потери в попытке прорвать российскую оборону в ходе контрнаступления по сравнению с предыдущим периодом. Пытаясь хоть как-то нивелировать эту в прямом смысле слова убийственную статистику, Буданов заявил, что потери ВС РФ при этом «выше украинских».Далее глава ГУР Украины вернулся к излюбленной теме киевских попрошаек. По его словам, передача небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS не изменит ситуацию на фронте. Он считает, что необходимы сотни таких ракет, чтобы эффективно поражать командные пункты и другие цели ВС РФ в глубоком тылу за линией фронта, в том числе российские боевые самолеты на аэродромах. Бороться с авиацией ВКС РФ одними средствами ПВО «очень затратно и неэффективно».Говоря о продвижениях российских войск на Купянском направлении, Буданов назвал их «локальными операциями», а не масштабным успехом. По его словам, ВСУ сумели остановить наступление ВС РФ на этом участке и продолжают удерживать оборону.Ракеты «Нептун», которыми Украина атакует Крым, «находятся в процессе развития», продолжил Буданов излюбленную для него тему ударов по российскому полуострову, который он ранее уже неоднократно обещал «деоккупировать» в самое ближайшее время. Что примечательно, на этот раз любящий делать громкие заявления о скорых победах ВСУ глава ГУР Украины не стал распространяться на эту тему.— весьма пессимистично закончил свои разглагольствования Буданов.Еще из интересного, что прозвучало из уст главного военного разведчика Украины. Он считает, что куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на самом деле не погиб, этому нет никаких подтверждений. Пожаловался Буданов и на Илона Маска, за то что тот уже однажды отключал работу спутникового интернета Starlink в районе Крыма на месяц. Полное прекращение действия Starlink на Украине «станет катастрофой для ВСУ», констатировал глава ГУР.