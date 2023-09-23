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Глава ГУР МО Украины: Даже танки «Абрамс» в современном общевойсковом бою «долго не проживут»

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Глава ГУР МО Украины: Даже танки «Абрамс» в современном общевойсковом бою «долго не проживут»

Во время недавнего посещения США в составе украинской делегации начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью онлайн-изданию War Zone. Некоторые тезисы его выступления весьма неожиданно выбиваются из общей канвы, продвигаемой киевской пропагандой в публичном пространстве. Правда, «откровения» эти скорее вынужденные и просто констатируют очевидные факты.


Глава военной разведки Украины скептически оценил роль бронетехники в современной войне с учетом большого количества средств ее поражения, таких как минные поля, ПТУРы, дроны-камикадзы. По его словам, основную роль в достижении успеха на поле боя играет артиллерия и пехота. Так Буданов прозрачно объяснил, а вернее оправдал тот факт, что командование ВСУ больше не задействует в ходе так называемого контрнаступления бронетехнику, бросая в атаки в основном пешие отряды.

Вновь констатируя очевидное, глава ГУР Украины заявил, что даже американские танки «Абрамс» в современном общевойсковом бою «долго не проживут». Оно и понятно, с учетом того, как уже горят на полях сражений хваленые немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры».

Буданов признал, что в военном плане Украина значительно уступает России, в том числе по человеческим ресурсам, которых «у русских намного больше». Вывод из этого он сделал совсем не оригинальный, заявив, что для победы Киеву позарез необходимо как можно больше артиллерии и других дальнобойных средств поражения.

Глава украинской военной разведки подтвердил, что ВСУ несут значительные потери в попытке прорвать российскую оборону в ходе контрнаступления по сравнению с предыдущим периодом. Пытаясь хоть как-то нивелировать эту в прямом смысле слова убийственную статистику, Буданов заявил, что потери ВС РФ при этом «выше украинских».

Далее глава ГУР Украины вернулся к излюбленной теме киевских попрошаек. По его словам, передача небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS не изменит ситуацию на фронте. Он считает, что необходимы сотни таких ракет, чтобы эффективно поражать командные пункты и другие цели ВС РФ в глубоком тылу за линией фронта, в том числе российские боевые самолеты на аэродромах. Бороться с авиацией ВКС РФ одними средствами ПВО «очень затратно и неэффективно».

Говоря о продвижениях российских войск на Купянском направлении, Буданов назвал их «локальными операциями», а не масштабным успехом. По его словам, ВСУ сумели остановить наступление ВС РФ на этом участке и продолжают удерживать оборону.

Ракеты «Нептун», которыми Украина атакует Крым, «находятся в процессе развития», продолжил Буданов излюбленную для него тему ударов по российскому полуострову, который он ранее уже неоднократно обещал «деоккупировать» в самое ближайшее время. Что примечательно, на этот раз любящий делать громкие заявления о скорых победах ВСУ глава ГУР Украины не стал распространяться на эту тему.

Даже если мы вернемся к нашей нынешней наступательной операции, в Генеральном штабе (ВСУ) никто не сможет с уверенностью сказать, как долго она будет продолжаться

— весьма пессимистично закончил свои разглагольствования Буданов.

Еще из интересного, что прозвучало из уст главного военного разведчика Украины. Он считает, что куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на самом деле не погиб, этому нет никаких подтверждений. Пожаловался Буданов и на Илона Маска, за то что тот уже однажды отключал работу спутникового интернета Starlink в районе Крыма на месяц. Полное прекращение действия Starlink на Украине «станет катастрофой для ВСУ», констатировал глава ГУР.
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10 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:47
    +4
    Создается ощущение, что на фото- двойник. Настоящий буданов немного другой был. Особенно взгляд- поживее, поагрессивнее, будто зеля с ним своим порошком делился.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:54
      +1
      У меня все время возникает вопрос, почему ВС РФ не используют в Запорожских степях свои крупные танковые соединения. Ни на одном видео с БЛА , что российском, что украинском нигде не было больше танковой роты. Ну у ВСУ проблема понятна. Большая л/ф нехватка бронетехники , но где российские т/д?
      1. Любитель_чтения
        Любитель_чтения Сегодня, 14:09
        +1
        Ходаковский писал, что копят силы. Может опасаются такого же поражения бронетехники как у украинцев. ПТУРы и дроны-камикадзе никто не отменял.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:55
      0
      Создается ощущение, что на фото- двойник
      Зачем вам эти сомнения? Или вы надеетесь, что настоящего Буданова давно нет в живых? Вам это не напоминает многолетние домыслы всяких уродов, что и Путина давно подменили и нынешний совсем не похож на прошлого. lol
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:14
        0
        Или вы надеетесь, что
        Да мне как-то параллельно, вообще-то. Просто у меня возле остановки точь-в точь такой же ( как брат) свидомый захистник свободной Европы иногда пивом подзаправляется перед работой.
  2. МЮД
    МЮД Сегодня, 13:48
    0
    Хоть он и вражина но практически все сказал по делу.
    Поэтому он и опасен.
  3. Insait
    Insait Сегодня, 13:48
    -2
    Странное заявление ..Чую ракеты дальнего действия у сша выцыганивают ! Надеются долбить в глубь России по мирным ,вызывая панику и протесты . Буданов тот еще кровожадный нацик .
    Вывод тут один для России ,этого недогусударства не должно существовать ,теперь уже никогда ..Столько крови и разрухи принесли предатели веры и своих предков .
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:50
    0
    Полное прекращение действия Starlink на Украине «станет катастрофой для ВСУ», констатировал глава ГУР.

    А вот если заглушить каждый терминал сложно, то можно ли заглушить спутники, которых не слишком много над каждой точкой летает? Можно ли их заDDOSить, отправляя со станции РЭБ по миллиону запросов на соединение в секунду, не давая подсоединиться всушникам? Или партнёры огорчатся?
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:55
    0
    Давно пора убивать верхушку режима , а иначе эти опухшие и жирномордые никуда не денутся
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:59
    0
    даже американские танки «Абрамс» в современном общевойсковом бою «долго не проживут... подтвердил, что ВСУ несут значительные потери в попытке прорвать российскую оборону »
    Действительно неожиданно. Только вчера Киев уповал на американские танки, как на новое "вундерваффе" и вдруг все надежды в корзину. И большие потери ВСУ вынужден подтвердить, и конечно обязательное про ракеты и удары по российской территории.