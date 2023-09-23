Крымские депутаты обратились в Госдуму за изменением положения закона о границах с Украиной, так как у полуострова с Украиной границ уже нет

Как известно, осенью прошлого года в составе России появились четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Соответственно, Крымский полуостров перестал граничить с Украиной как на суше, так и на море.
В связи с подобными изменениями в обе палаты российского парламента обратились депутаты Госсовета Крыма с законодательной инициативой. Инициатива касается необходимости изменения некоторых положений федерального закона о границах с Украиной.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергея Трофимова, это связано с тем, что теперь у региона нет сухопутных границ с Украиной. Кроме того, нет необходимости в разграничении морского пространства между Россией и Украиной в Азовском море, так как оно стало внутренним морем России.
Вопрос очевидный, думаю, никаких сложностей с его принятием в осеннюю сессию не будет
— отметил депутат.
Напомним, что Сергей Трофимов является сопредседателем специальной рабочей группы Госсовета Крыма по совершенствованию законодательства региона.
По словам Трофимов, парламент республики подготовил также проект запроса в КС России об отмене закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма УССР.