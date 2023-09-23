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Крымские депутаты обратились в Госдуму за изменением положения закона о границах с Украиной, так как у полуострова с Украиной границ уже нет

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Крымские депутаты обратились в Госдуму за изменением положения закона о границах с Украиной, так как у полуострова с Украиной границ уже нет

Как известно, осенью прошлого года в составе России появились четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Соответственно, Крымский полуостров перестал граничить с Украиной как на суше, так и на море.


В связи с подобными изменениями в обе палаты российского парламента обратились депутаты Госсовета Крыма с законодательной инициативой. Инициатива касается необходимости изменения некоторых положений федерального закона о границах с Украиной.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергея Трофимова, это связано с тем, что теперь у региона нет сухопутных границ с Украиной. Кроме того, нет необходимости в разграничении морского пространства между Россией и Украиной в Азовском море, так как оно стало внутренним морем России.

Вопрос очевидный, думаю, никаких сложностей с его принятием в осеннюю сессию не будет
— отметил депутат.

Напомним, что Сергей Трофимов является сопредседателем специальной рабочей группы Госсовета Крыма по совершенствованию законодательства региона.

По словам Трофимов, парламент республики подготовил также проект запроса в КС России об отмене закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма УССР.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Госсовета Крыма
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6 комментариев
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:21
    +3
    Вообще-то крымчане прав, это надо было сделать раньше. Ведь Закон должен конкретно оговаривать существующее положение дел.
    1. Insait
      Insait Сегодня, 13:29
      +1
      Цитата: AlexGa
      Вообще-то крымчане прав, это надо было сделать раньше. Ведь Закон должен конкретно оговаривать существующее положение дел.

      Ну раньше бесполезно было ,этот вопрос подымать ,а сейчас время настало ..
      Запад устал от украины и хочет как то все это по тихому замять
      И нужно их додавливать и как можно мощнее юридически грамотно и т.д.
      Ну и военным путем само собой ,так же методично выдавливая и уничтожая..
  2. Russian_Ninja
    Russian_Ninja Сегодня, 13:23
    +2
    Возможно я как-то не правильно думаю, но неужели этот вопрос требует такого «срочного» решения? Почему бы не подождать конца СВО? Или мы таможенную пошлину через эти «границы» Украине платим?

    Не лучше ли обратиться с изменением других законов и постановлений или добавлением действительно нужных именно сейчас (особенно после атаки по зданию ЧФ РФ) - по укреплению обороны и т.п.
    1. Insait
      Insait Сегодня, 13:32
      +2
      Цитата: Russian_Ninja
      Возможно я как-то не правильно думаю, но неужели этот вопрос требует такого «срочного» решения? Почему бы не подождать конца СВО?

      Ну СВО это поддержка так сказать ,а юридические претензии по международному праву ,это ОЧЕНЬ важно ! Видать настало время !
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:42
      0
      Не лучше ли обратиться с изменением других законов и постановлений или добавлением действительно нужных именно сейчас
      Сразу вспомнился самый первый вопрос и законопроект Первой ГД нового созыва после развала СССР. Страна загибалась в конвульсиях Перестройки, шахтеры долбили асфальт касками перед Белым домом в Москве, инфляция съедала зарплату на следующий день, если не успевал купить валюту....
      Первым вопросом вынесенным на обсуждение был закон о пчеловодстве!!! Умом Россию не понять.... request lol
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 13:56
    0
    Мое мнение по этому поводу однозначное - дармоеды на солидной зарплате.