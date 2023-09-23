Украинский генерал: признаком успешного контрнаступление ВСУ могло бы стать взятие под контроль Токмака

На днях, выступая на брифинге, украинский президент Зеленский заявил, что перед армией поставлена задача «взять под контроль Бахмут (Артёмовск) и ещё два города». Зеленский не уточнил, о каких городах идёт речь. И вот теперь генерал ВСУ Тарнавский фактически отвечает на этот вопрос, называя один из городов-целей для ВСУ.По словам Тарнавского «признаком успешного контрнаступления» могло бы стать «освобождение Токмака».Токмак – город в Запорожской области, который, если верить первоначальным оценкам командования киевского режима и натовских генералов, ВСУ должны были взять буквально в течение двух-трёх суток с начала контрнаступления. Минуло уже больше трёх с половиной месяцев с начала широко разрекламированного «контрнаступа», но эта цель ВСУ не достигнута.К настоящему времени продолжаются встречные бои ВС РФ и ВСУ в районе Работино и Вербового. Тот же Тарнавский уже в который раз заявляет об «определённом успехе украинских войск» в районе Вербового, однако эта информация с мест не подтверждается.В связи с заявлениями Тарнавского и направлениями контрнаступления ВСУ можно предположить, что вторым городом, который собирается брать Зеленский, являются либо запорожские Пологи, либо Мелитополь.В западной прессе считают, что если ВСУ пойдут на Мелитополь, это может обнулить все оставшиеся резервы украинской армии в течение месяца-двух.