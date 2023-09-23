Украинский генерал: признаком успешного контрнаступление ВСУ могло бы стать взятие под контроль Токмака

На днях, выступая на брифинге, украинский президент Зеленский заявил, что перед армией поставлена задача «взять под контроль Бахмут (Артёмовск) и ещё два города». Зеленский не уточнил, о каких городах идёт речь. И вот теперь генерал ВСУ Тарнавский фактически отвечает на этот вопрос, называя один из городов-целей для ВСУ.
По словам Тарнавского «признаком успешного контрнаступления» могло бы стать «освобождение Токмака».
Токмак – город в Запорожской области, который, если верить первоначальным оценкам командования киевского режима и натовских генералов, ВСУ должны были взять буквально в течение двух-трёх суток с начала контрнаступления. Минуло уже больше трёх с половиной месяцев с начала широко разрекламированного «контрнаступа», но эта цель ВСУ не достигнута.
К настоящему времени продолжаются встречные бои ВС РФ и ВСУ в районе Работино и Вербового. Тот же Тарнавский уже в который раз заявляет об «определённом успехе украинских войск» в районе Вербового, однако эта информация с мест не подтверждается.
В связи с заявлениями Тарнавского и направлениями контрнаступления ВСУ можно предположить, что вторым городом, который собирается брать Зеленский, являются либо запорожские Пологи, либо Мелитополь.
В западной прессе считают, что если ВСУ пойдут на Мелитополь, это может обнулить все оставшиеся резервы украинской армии в течение месяца-двух.