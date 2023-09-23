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Украинский генерал: признаком успешного контрнаступление ВСУ могло бы стать взятие под контроль Токмака

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Украинский генерал: признаком успешного контрнаступление ВСУ могло бы стать взятие под контроль Токмака

На днях, выступая на брифинге, украинский президент Зеленский заявил, что перед армией поставлена задача «взять под контроль Бахмут (Артёмовск) и ещё два города». Зеленский не уточнил, о каких городах идёт речь. И вот теперь генерал ВСУ Тарнавский фактически отвечает на этот вопрос, называя один из городов-целей для ВСУ.


По словам Тарнавского «признаком успешного контрнаступления» могло бы стать «освобождение Токмака».

Токмак – город в Запорожской области, который, если верить первоначальным оценкам командования киевского режима и натовских генералов, ВСУ должны были взять буквально в течение двух-трёх суток с начала контрнаступления. Минуло уже больше трёх с половиной месяцев с начала широко разрекламированного «контрнаступа», но эта цель ВСУ не достигнута.

К настоящему времени продолжаются встречные бои ВС РФ и ВСУ в районе Работино и Вербового. Тот же Тарнавский уже в который раз заявляет об «определённом успехе украинских войск» в районе Вербового, однако эта информация с мест не подтверждается.

В связи с заявлениями Тарнавского и направлениями контрнаступления ВСУ можно предположить, что вторым городом, который собирается брать Зеленский, являются либо запорожские Пологи, либо Мелитополь.



В западной прессе считают, что если ВСУ пойдут на Мелитополь, это может обнулить все оставшиеся резервы украинской армии в течение месяца-двух.
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17 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:25
    +3
    Фото в тему - рагуль с трембитой и в каске. Оружия ему не дают - и так страшный
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 12:46
      +4
      Для понимания. Притащил с "Лостамор". Текст от нашего, с ФИО, воевавшего в самом пекле укрокинтрнаступа, на Временскрм выступе, и раненого там...
      ***
      "Да, тему не раскрыл. Наше командование очень боится потерь. Ну вот очень. Толи приказ сверху Толи ещё что. Любого раннего или тем более 200 – это ЧП.
      Такое ощущение что сам лично император наш дал приказ не терять людей)

      Так да. Это и обнадёживает. Не из-за него одного борт гоняли (в Москву), но все равно..."

      Даже Соросовско-Госдеповская "Медиазона" пишет что потери ВС РФ к примеру за август 133 человека(при этом они их серьёзно завысили), при хтом за тот же август по западным оценкам ВСУки потеряли убитыми >20 тысяч, то есть соотношение убитых наших к врагу 1:150:
      https://www.putin-today.ru/archives/188605


      Кстати, НАТОВСУки за 8 месяцев ни разу не попали ни по одному нашему штабу, ни по одному расположению наших резервов, вот работает у нас в СВО ~150 тысяч, а в резерве еще 500-600 тысяч, причем это подтверждено и не секрет ни для толковых отечественных военных аналитиков(не путать с военкурятником) ни для Запада, НО где они в каких местах конкретно эти 500/600К - никто нифига не знает несмотря на тысячи НАТОвских спутников.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 12:51
        +1
        работает у нас в СВО ~150 тысяч, а в резерве еще 500-600 тысяч

        Любопытные оценки. А Росгвардии сколько, примерных данных нет?
        Была информация о наборе добровольцев в Росгвардию. Видимо прирастать территориями скоро будем. Тыл нужно обеспечить.
        1. Insait
          Insait Сегодня, 13:15
          +1
          Цитата: Msi
          работает у нас в СВО ~150 тысяч, а в резерве еще 500-600 тысяч

          Любопытные оценки. А Росгвардии сколько, примерных данных нет?
          Была информация о наборе добровольцев в Росгвардию. Видимо прирастать территориями скоро будем. Тыл нужно обеспечить.

          В погран службу идет набор большой контрактников и реклама идет ,неплохие условия и т.д.
          Так что Россия отступать не намерена ,а скорее всего развивать давление и выдавливания по всем фронтам
      2. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 13:04
        +3
        Цитата: Сармат Саныч
        Да, тему не раскрыл. Наше командование очень боится потерь. Ну вот очень. Толи приказ сверху Толи ещё что. Любого раннего или тем более 200 – это ЧП.
        Такое ощущение что сам лично император наш дал приказ не терять людей

        Тоже слышал об этом, еще прошлым летом. Источник слова знакомого, который слышал от другого знакомого, так что на точное знание не претендую, о тем не менее.
    2. Insait
      Insait Сегодня, 12:54
      +5
      Не знаю ,что еще писать по этой теме ..Но по моему уже так все и конкретно с украиной .

      Какие к черту натупы и т.д. .
  2. Msi
    Msi Сегодня, 12:25
    +2
    По словам Тарнавского «признаком успешного контрнаступления» могло бы стать «освобождение Токмака».
    задачи ставятся всё скромнее и скромнее...
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:49
      +2
      Он же там ещё задвинул, мол, погода, конечно, усложнит нам жизнь, но не сильно, мы пешочком...

      И сразу вспомнилась вчерашняя новость о том, что мы стали засыпать подходы противопехотными минами и вчерашнее же видео, как наши вынесли отделение пехоты кассетными боеприпасами за полминуты....

      Наступайте пешочком, чего уж терять
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:25
    +2
    На фото укровоен бамбук курит wassat ?
    То что он курит-длиннее комментария yes .
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 13:25
      +1
      На фото укровоен бамбук курит
      А я думал, что это узбек в карнай дудит. Звук такой же громкий и противный.
  4. Msi
    Msi Сегодня, 12:26
    +1
    Тот же Тарнавский уже в который раз заявляет об «определённом успехе украинских войск» в районе Вербового, однако эта информация с мест не подтверждается
    почему окраинские хенералы после таких провалов ещё не расстреляны?
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:28
    -8
    Цитата: Msi
    задачи ставятся всё скромнее и скромнее...

    Как и с нашей стороны, про денацификацию и демилитаризацию забыли, сейчас опять начнут тему коронавируса прокачивать да метро открывать...
    1. Msi
      Msi Сегодня, 12:35
      +5
      да метро открывать...

      А что плохого в открытии новых станций метро?
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 13:05
        +4
        Цитата: Msi
        что плохого в открытии новых станций метро

        Для некоторых все что сделает "эта власть" плохо.
    2. Insait
      Insait Сегодня, 12:57
      +4
      Цитата: Владимир80
      Как и с нашей стороны, про денацификацию и демилитаризацию забыли,

      Почему забыли ? Все идет полным ходом Потери укронациков огромные и в живой силе и в технике ..Просто об этом уже устали гворить и просто все молча делается hi Там просто жуть.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:38
    +1
    «признаком успешного контрнаступления» могло бы стать «освобождение Токмака».
    Три с половиной месяца бьются о российскую оборону, как баран о стенку, а все хотят, чтобы появился какой-то "признак успешного наступления". Потерять столько л/с и б/т ради того, чтобы Запад не урезал помощь не каждому дано. Но украинским генералам во главе с наркушей дано и дано из Вашингтона.
    К фото. В ночи раздавался заунывно-утробный звук трембиты - это украинские генералы трубили сбор для поиска "признака успешного наступления"..
    1. Insait
      Insait Сегодня, 13:04
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Три с половиной месяца бьются о российскую оборону, как баран о стенку, а все хотят, чтобы появился какой-то "признак успешного наступления". Потерять столько л/с и б/т ради того, чтобы Запад не урезал помощь не каждому дано. Но украинским генералам во главе с наркушей дано и дано из Вашингтона.

      И это с учетом того ,что Россия накопила резервов под 300 тыс. хорошо вооруженных ,мотивированных бойцов и ВПК работает в три смены .
      Куда их бросят на прорыв ,вот в чем вопрос ?