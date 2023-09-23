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Американская газета: В США все больше сомневаются в способности ВСУ прорвать оборону ВС РФ на юге и выйти к Крыму

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Американская газета: В США все больше сомневаются в способности ВСУ прорвать оборону ВС РФ на юге и выйти к Крыму

В Соединенных Штатах все более скептически относятся к способности ВСУ в ходе буксующего четвертый месяц контрнаступления прорвать оборону ВС РФ на юге, а тем боле продвинуться настолько, чтобы перерезать или хотя бы сузить сухопутную дорогу в Крым. Об этом со ссылкой на чиновников из Белого дома пишет американская газета The New York Times в статье с красноречивым заголовком «Визит Зеленского показал стратегический разрыв между Украиной и США».


Главной причиной провала наступления украинской армии в статье называют обширные минные заграждения перед российскими позициями. Пытаясь их преодолеть и выйти хотя бы к первой линии обороны российской армии, ВСУ несут значительные потери в живой силе и технике.

Во время недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского с американскими высокопоставленными чиновниками, последние объявили ему открытым текстом, что вскоре наступать ВСУ станет еще сложнее. Начнется осенняя распутица, кроме того, в силу больших потерь, понесенных украинской армией за последнии месяцы, ей требуется длительное восстановление. Некоторые чиновники в Белом доме считают, что украинским войскам понадобится перерыв по меньшей мере в несколько недель для восстановления запасов техники и отдыха солдат.

Но господин Зеленский опроверг такие аргументы, настаивая на том, что его силы не остановятся, поскольку передышку искали как раз российские силы

— пишет американское издание.

На встрече украинского президента и американских официальных лиц в Вашингтоне, очевидно, с участием военачальников Пентагона, была затронута и тема упрямого стремления Зеленского вернуть контроль над Бахмутом (Артемовском). В Вашингтоне не раз заявляли, что ВСУ следует отказаться от этой операции, дабы сосредоточить основные силы для наступления на южном направлении.

Однако Зеленский продолжает упорствовать в этом вопросе, что, по мнению автора статьи в NYT, показывает все более «растущую пропасть между Киевом и американскими военными планировщиками, которые считают, что Украине следует больше сосредоточиться на юге». Борьбу за Бахмут любой ценой в Вашингтоне называют «навязчивой идеей» Зеленского и его военачальников.

Подобные публикации показывают, что разногласия по стратегическим вопросам ведения военной кампании между Вашингтоном и Киевом все более нарастают. Эксперты считают, что такое поведение Зеленского может привести к его отставке или даже устранению. Однако расчитывать, что в этом случае США и коллективный Запад прекратят поддерживать Украину в борьбе с Россией не стоит.
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9 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 13:15
    +1
    Задолбали этой новостью
    Сколько можно повторять одно и то же
    Ну сомневаются, и что?
    Им же не нужна победа какой-то из сторон.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 13:17
      -1
      Ну, это же из серий "духоподьемных" статей. "Прошу отнестись с пониманием"...
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:23
        +3
        Monster Fat hi, NYT решила написать "духоподъемную" статью для России? Чудны дела твои Господи. Или эту статью написали в свете предстоящих выборов США чтоб показать пустую трату средст дем. партии?
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 13:24
      +2
      Зачем здесь публиковать бред американских СМИ. Их позиция понятна и обсуждать это смысла нет. Похоже, что у СМИ здесь своя цель. Больше просмотров, больше читателей, естественно, больше денежных знаков капает.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:33
        +1
        AlexGa hi, думаю всё правильно, во первых США наши противники причём главные поэтому про них писать выгодно, во вторых статья напрямую косается России, а в этом случае даже еслиб это написали в какой нибудь Замбезии статья бы появилась, пишут же про то что пишут про нас Малайзия и прочие Полинезии. И да денежные знаки тоже играют свою роль, журналистам они тоже нужны.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:16
    0
    Не думаю что мнение этих сомневающихся как то повлияет на решения тех кто их РЕАЛЬНО принимает. А по сему, пусть хоть сомневаются, хоть нет, США не свернет с курса на ослабление(а в идеале развала) России пока на Украине есть кому сражаться.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:21
    +1
    В Соединенных Штатах все более скептически относятся к способности ВСУ ...
    Появившийся скептицизм это конечно хорошо, но если бы он еще подкрепился пониманием, что деньги и вооружение Киеву это в итоге пустые траты с вытекающими из этого понимания последствиями, то было бы еще лучше.
    его силы не остановятся, поскольку передышку искали как раз российские силы
    Очередной бред в период наркотической ломки.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:29
      +1
      rotmistr60 hi, статья для внутренних разборок в свете предстоящих выборов, республиканцы будут давить на то что демократы в пустую потратили денежки налого платильщиков, как основное плюс попытаются раздуть дело семейства Байдена, а если основным станет Трамп то сделаем Америку вновь великой, версия 2:0.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:38
    +1
    Американская газета: В США все больше сомневаются в способности ВСУ прорвать оборону ВС РФ на юге и выйти к Крыму

    Оказывается, не всё международное право устраивает США...
    Почему Россию должны устраивать какие-то сомнения и претензии какого-то США?