Американская газета: В США все больше сомневаются в способности ВСУ прорвать оборону ВС РФ на юге и выйти к Крыму

Но господин Зеленский опроверг такие аргументы, настаивая на том, что его силы не остановятся, поскольку передышку искали как раз российские силы

В Соединенных Штатах все более скептически относятся к способности ВСУ в ходе буксующего четвертый месяц контрнаступления прорвать оборону ВС РФ на юге, а тем боле продвинуться настолько, чтобы перерезать или хотя бы сузить сухопутную дорогу в Крым. Об этом со ссылкой на чиновников из Белого дома пишет американская газета The New York Times в статье с красноречивым заголовком «Визит Зеленского показал стратегический разрыв между Украиной и США».Главной причиной провала наступления украинской армии в статье называют обширные минные заграждения перед российскими позициями. Пытаясь их преодолеть и выйти хотя бы к первой линии обороны российской армии, ВСУ несут значительные потери в живой силе и технике.Во время недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского с американскими высокопоставленными чиновниками, последние объявили ему открытым текстом, что вскоре наступать ВСУ станет еще сложнее. Начнется осенняя распутица, кроме того, в силу больших потерь, понесенных украинской армией за последнии месяцы, ей требуется длительное восстановление. Некоторые чиновники в Белом доме считают, что украинским войскам понадобится перерыв по меньшей мере в несколько недель для восстановления запасов техники и отдыха солдат.— пишет американское издание.На встрече украинского президента и американских официальных лиц в Вашингтоне, очевидно, с участием военачальников Пентагона, была затронута и тема упрямого стремления Зеленского вернуть контроль над Бахмутом (Артемовском). В Вашингтоне не раз заявляли, что ВСУ следует отказаться от этой операции, дабы сосредоточить основные силы для наступления на южном направлении.Однако Зеленский продолжает упорствовать в этом вопросе, что, по мнению автора статьи в NYT, показывает все более «растущую пропасть между Киевом и американскими военными планировщиками, которые считают, что Украине следует больше сосредоточиться на юге». Борьбу за Бахмут любой ценой в Вашингтоне называют «навязчивой идеей» Зеленского и его военачальников.Подобные публикации показывают, что разногласия по стратегическим вопросам ведения военной кампании между Вашингтоном и Киевом все более нарастают. Эксперты считают, что такое поведение Зеленского может привести к его отставке или даже устранению. Однако расчитывать, что в этом случае США и коллективный Запад прекратят поддерживать Украину в борьбе с Россией не стоит.