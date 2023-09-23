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Экс-сотрудник ЦРУ: Украина стала меньше интересовать США после потери богатых природными ресурсами регионов

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Экс-сотрудник ЦРУ: Украина стала меньше интересовать США после потери богатых природными ресурсами регионов

Украина стала гораздо меньше интересовать США после потери богатых природными ресурсами регионов. Вероятно, это является одной из причин «скромных» результатов визита Зеленского в Америку.


Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для канала Стивена Гарднера.

Инвестиционные возможности Украины неперспективны

- считает экс-сотрудник ЦРУ.

Он предположил, что именно поэтому Зеленский получил гораздо меньше, чем просил, оставшись этим недоволен.

По словам аналитика, американцы нуждаются в доступе к ресурсам на территориях, очищенных от ВСУ и перешедших под контроль России. Джонсон считает, что именно эти регионы являются наиболее привлекательными на Украине, так как здесь сосредоточена большая часть ее промышленной базы. Теперь они освобождены Россией. Они будут ею контролироваться и использоваться.

Самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать

- отмечает эксперт.

А так как эти территории утеряны Украиной, рассуждает Джонсон, то ее инвестиционная привлекательность в глазах американцев существенно снизилась.

Ранее претендент на должность главы Белого Дома Вивек Рамасвами заявил, что украинский президент посетил США исключительно из-за денег. А секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов признался, что у Киева нет плана на случай отказа Соединенных Штатов от предоставления помощи киевскому режиму.
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11 комментариев
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  1. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 13:06
    +2
    А секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов признался, что у Киева нет плана на случай отказа Соединенных Штатов от предоставления помощи киевскому режиму.
    Тогда и самого режима не будет.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:11
    +4
    Да ладно, потеряли только Крым и Донбасс пока - "дотационные регионы"(ТМ) Там же остался Центр всей Планеты - Бохатые Карпаты!!! Кабы не западенцы с Карпат, никакое бы СССР в космос никогда не летало!!! По заявлению Юща только там живут "настоящие украинцы - с Западной Украины"! Неужто не хотят такое сокровище себе в США взять? laughing Они им и на трембите подудят, и на коленях постоят - они это дело обожают, и расскажут как им все-все кругом должны(а как же!). Правда делать нихрена не умеют, и никогда не умели - их даже монголы. пройдя по их головам, данью обкладывать не стали - что с убогих хоббитов взять-то?
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 13:15
      +3
      Акромя Карпат есть ещё газ на левом берегу Днепра под Харьковом и Сумами. Так что есть ещё способы снизить инвестиционную привлекательность
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:32
      +1
      В Карпатах не жил, а жил в школьные годы в Закарпатье в Мукачево, где отец служил в ракетной части. Из полезных ископаемых там была соль (Солотвина) , лес ценнейших пород бук, граб, ель и минеральная вода множество уникальных источников. А в Прикарпатье добывают нефть (Коломыя. Дрогобыч), конечно же не в тех масштабах, которые могут заинтересовать инвесторов. поэтому для меня загадка про инвестиционную привлекательность Карпат. если только для туризма, природа и климат там действительно уникальные.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:07
      0
      Вся эта байда исключительно из-за Крыма!!! Все остальное для пиндов вторично. Да ресурсы хорошая заманка, но только для халуев США. Нет Крыма - нафиг не нужна окраина! Зачем они туда так рвутся известно только им и нашим руководителям . Для нас это лишь догадки
  3. HAM
    HAM Сегодня, 13:13
    +4
    Если забрать ещё и урановые рудники в Кировоградской области и порты Одессы,то кому будет интересен нахлебник на шее?Земля и так уже не украинская...
    Да,заметили??----"Россия освободила!"!!
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 13:28
      +2
      Если забрать ещё и урановые рудники в Кировоградской области...

      Абсолютно с Вами согласен! В Европе эти урановые рудники самые крупные по обьему добычи.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:28
    +1
    Украина стала гораздо меньше интересовать США после потери богатых природными ресурсами регионов.
    Пока не все, но есть надежда, что потеряют все "нажитое непосильным трудом" (доставшиеся после распада СССР). А еще была голубая американская мечта - база в Крыму и контроль всего Черного моря, которая растаяла, как корабль в тумане.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 13:50
      +2
      А еще была голубая американская мечта - база в Крыму и контроль всего Черного моря


      Меня постоянно мучит вопрос.
      Неужели Севастополь так уникален?
      А чем же это румынская ВМБ Констанца или болгарская ВМБ Варна им не угодили?
      А еще есть турецкие ВМБ Синоп и Самсун, чем тоже не подошли?
      А еще им же можно договориться с Грузией насчет Поти и Батуми.

      То есть потенциально 2/3 всего побережья Черного моря в их распоряжении!
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 13:42
    +1
    Главная инвестиционная ценность любой территории это не ресурсы, а это проживающие на ней люди. И конечно их образование, знания, навыки, опыт и т п.

    И американцы очень хорошо это знают. А Ларри Джонсон либо глуп (что сомнительно), либо намеренно гонит дезинформацию.
  6. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 13:44
    +1
    ....так как эти территории утеряны Украиной....

    То зачем тогда их "молодая демократия"‽ И защищать и дружить с таким не надо.