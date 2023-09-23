Инвестиционные возможности Украины неперспективны

Самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать

Украина стала гораздо меньше интересовать США после потери богатых природными ресурсами регионов. Вероятно, это является одной из причин «скромных» результатов визита Зеленского в Америку.Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для канала Стивена Гарднера.- считает экс-сотрудник ЦРУ.Он предположил, что именно поэтому Зеленский получил гораздо меньше, чем просил, оставшись этим недоволен.По словам аналитика, американцы нуждаются в доступе к ресурсам на территориях, очищенных от ВСУ и перешедших под контроль России. Джонсон считает, что именно эти регионы являются наиболее привлекательными на Украине, так как здесь сосредоточена большая часть ее промышленной базы. Теперь они освобождены Россией. Они будут ею контролироваться и использоваться.- отмечает эксперт.А так как эти территории утеряны Украиной, рассуждает Джонсон, то ее инвестиционная привлекательность в глазах американцев существенно снизилась.Ранее претендент на должность главы Белого Дома Вивек Рамасвами заявил, что украинский президент посетил США исключительно из-за денег. А секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов признался, что у Киева нет плана на случай отказа Соединенных Штатов от предоставления помощи киевскому режиму.