Я совершенно точно готов прострелить себе ногу, лишь бы не возвращаться на фронт, сделаю для этого всё

Почему я должен возвращаться? Я больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом

Военные действия на Украине затягиваются, а победы, которую в скором времени предвещали киевские власти в итоге контрнаступления, в ближайшей перспективе не видно. Такое положение дел ведёт к усталости от него не только на Западе, но и самих украинцев, которые всё меньше хотят отдавать свои жизни на фронте.Как пишет британское издание The Times, украинские мужчины стараются как могут, чтобы не попасть в армию и оказаться на передовой. При этом издание отмечает, что подобные мысли разделяет и часть тех, кто уже побывал на фронте. В частности, The Times приводит слова 20-летнего сержанта, названного Андреем.- заявил этот Андрей.По данным издания, этот украинский военнослужащий был дважды ранен и дезертировал из своей части после лечения в госпитале.Военнослужащий также объяснил причины такого поступка. По его словам, в армии царят коррупция и некомпетентность и на ему подобным там наплевать. Солдат говорит, что одни врачи требовали у него денег, чтобы выпустить, а другие утверждали, что, несмотря на ранения, он может воевать.– сказал теперь уже бывший солдат ВСУ.