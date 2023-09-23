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Солдат ВСУ в интервью The Times: Я сделаю всё, лишь бы не возвращаться на фронт

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Солдат ВСУ в интервью The Times: Я сделаю всё, лишь бы не возвращаться на фронт

Военные действия на Украине затягиваются, а победы, которую в скором времени предвещали киевские власти в итоге контрнаступления, в ближайшей перспективе не видно. Такое положение дел ведёт к усталости от него не только на Западе, но и самих украинцев, которые всё меньше хотят отдавать свои жизни на фронте.


Как пишет британское издание The Times, украинские мужчины стараются как могут, чтобы не попасть в армию и оказаться на передовой. При этом издание отмечает, что подобные мысли разделяет и часть тех, кто уже побывал на фронте. В частности, The Times приводит слова 20-летнего сержанта, названного Андреем.

Я совершенно точно готов прострелить себе ногу, лишь бы не возвращаться на фронт, сделаю для этого всё

- заявил этот Андрей.

По данным издания, этот украинский военнослужащий был дважды ранен и дезертировал из своей части после лечения в госпитале.

Военнослужащий также объяснил причины такого поступка. По его словам, в армии царят коррупция и некомпетентность и на ему подобным там наплевать. Солдат говорит, что одни врачи требовали у него денег, чтобы выпустить, а другие утверждали, что, несмотря на ранения, он может воевать.

Почему я должен возвращаться? Я больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом

– сказал теперь уже бывший солдат ВСУ.
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6 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:56
    +7
    Когда дойдёт до фраз: я лучше буду убивать этих гадов, которые продали страну и гонят нас на фронт, чем русских, разбудите.

    Пока ещё сыроваты, хотя определённо направление верное
    1. Insait
      Insait Сегодня, 14:06
      -2
      Цитата: parabyd
      Когда дойдёт до фраз: я лучше буду убивать этих гадов, которые продали страну и гонят нас на фронт, чем русских, разбудите.

      Пока ещё сыроваты, хотя определённо направление верное

      Да поздновато уже я думаю ..Лучше уж все как есть ,станем жалеть ,они опять нож в спину воткнут ! Пусть донецкие с ними разбираются ,у них есть что предъявить .!
      Я имею ввиду структуры типо СМЕРШ и т.д. Они их по глазам вычисляют обычно .
  2. МЮД
    МЮД Сегодня, 13:56
    +1
    Для чистоты восприятия, может стоило бы разместить здесь объяснение нашего дезертира, подавшегося в бега недавно в Белгородской обл., которого ловили в нескольких соседних регионах.
    Мотивация у всех дезертиров практически одинакова с любой из воюющих сторон. Отличаться может только их количество.
  3. Insait
    Insait Сегодня, 14:03
    -1
    Я совершенно точно готов прострелить себе ногу, лишь бы не возвращаться на фронт, сделаю для этого всё

    Штурмуйте Киев ,захватывайте штабы и берите власть в свои руки,поговорим поможем ..
    Тогда может и не попадете на фронт.
    ВВП вам это давно еще предлагал ! Вас используют ,как пушечное мясо,и зарабатывают баснословные состояния ..
    Посмотрите на Зеленского внимательно в эти испуганные глазенки и может поймете ! А если нет ,то Россия ОЧЕНЬ злая стала ,особенно когда на территории появились натовские танки и прочее вооружение ,которое наших убивает ,а мы будем ВАС убивать и жалости уже нет никакой !!!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:08
    0
    Я совершенно точно готов прострелить себе ногу, лишь бы не возвращаться на фронт, сделаю для этого всё
    Ну хоть откровенно, а главное британскому изданию. А то в Британии уже некоторые охрипли от пения дифирамбов ВСУ и подпрыгивают в ожидании их скорой "победы".
  5. Million
    Million Сегодня, 14:09
    0
    Такие очевидные вещи пишете.
    Да никто не хочет воевать,кроме политиков,которые из за своей глупости не могут договариваться.