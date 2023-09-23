Военное обозрение
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Пресса США: Администрация Байдена решением о передаче ракет ATACMS Киеву подталкивает Берлин к передаче Taurus

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Пресса США: Администрация Байдена решением о передаче ракет ATACMS Киеву подталкивает Берлин к передаче Taurus

Американское издание The Wall Street Journal выходит с материалом, в котором рассматривается принятое администрацией Байдена решение о передаче Украине «небольшой партии дальнобойных ракет ATACMS». Как уже сообщало «Военное обозрение», Байден одобрил поставку. Только ракеты эти, как утверждается, будут поставляться с кассетной боевой частью, а не с «единой» боеголовкой, как хотелось киевскому режиму.


В WSJ пишут о том, что сама по себе эта поставка не столь важна, как то, что может последовать за ней или даже до её начала. Американские эксперты предполагают, что цель администрации Байдена состоит в том, чтобы подтолкнуть правительство Германии во главе с Шольцем к поставкам Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Напомним, что несколько дней назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус посетовал на то, что Киев упрекает Германию в отказе поставлять ракеты «Таурус». По словам немецкого министра, «ракеты не сыграют такой роли для Украины, как системы ПВО, которые Германия уже давно активно поставляет».

Видимо, у Белого дома иное мнение. И если учитывать тон статьи в крупном американском издании, то США действительно могут демонстративно передать Украине несколько ATACMS, чтобы в конечном итоге Шольц и Ко передали ВСУ гораздо больше своих «Таурусов». Или даже ожидать передачи немецких ракет до передачи своих.

Примерно по той же схеме действовали американцы и с «Абрамсами». Тогда было объявлено о решении танки Украине передать, однако сама передача не состоялась до сих пор. Зато танки стали активно передавать немцы, и уже несколько десятков их «Леопардов» сгорели на поле боя.

Интересно, что сегодня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и вовсе не подтвердила решение Байдена о передаче ATACMS. По её словам, такие ракеты могут быть «переданы в будущем».
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14 комментариев
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  1. Dzerzhinsky
    Dzerzhinsky Сегодня, 14:14
    +4
    Опять в ромашку на публику играют. Конечно передадут, если уже не передали.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 14:49
      +1
      Это как с леопардами они их обещали передать сразу как сша передаст абрамсы. Лео во всю горят абрамсы все еще едут. Ракеты одноразовый вариант поставят легко и за одно подтолкнут европу к краю пропости.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:19
    +4
    Цель США организовать войну в ЕС и переметнутся к победителям и отсидеться за лужей,беспроигрышный вариант.В третий раз прокатит?
    1. Insait
      Insait Сегодня, 14:28
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Цель США организовать войну в ЕС и переметнутся к победителям и отсидеться за лужей,беспроигрышный вариант.В третий раз прокатит?

      Верно подметили ,ведь укрорейх эти ракеты дальние использует без промедления и тогда война ..Россия и так уже терпит эти провокации с БПЛА по нашей территории. .
      И самое обидное ,фрицы ведутся на это angry Опять их используют в темную англосаксы ! Эх немцы ,немцы Как вас обворовали и обваровывают сейчас ,да еще опять травят с Русскими . В этот раз уже вам не поверим ! soldier
  3. fif21
    fif21 Сегодня, 14:29
    +1
    А кто подталкивает Берлин отправлять своих кадровых военнослужащих на Украину ? Уничтожен немецкий Леопард , экипаж - солдаты Бундесвера ! Ранен механик -водитель , остальной экипаж мертв .( источник РИА Новости ) Немцы забыли уроки второй мировой ? hi
    1. Insait
      Insait Сегодня, 15:44
      0
      Цитата: fif21
      А кто подталкивает Берлин отправлять своих кадровых военнослужащих на Украину ? Уничтожен немецкий Леопард , экипаж - солдаты Бундесвера ! Ранен механик -водитель , остальной экипаж мертв .( источник РИА Новости ) Немцы забыли уроки второй мировой ? hi

      Да черт с этими танками и экипажем фрицев ..Шольц урорейху ракеты хочет поставить средней дальности ..Они ведь мирных начнут методично убивать и разрушать !!! Вот ,что страшно ..Эх немчура ..Может там у вас арабов с неграми поджечь ? Много их там у вас накопила Меркель с англосаксами ..
      Вот это бомба замедленного действия ! hi
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:35
    0
    США действительно могут демонстративно передать Украине несколько ATACMS, чтобы в конечном итоге Шольц и Ко передали ВСУ гораздо больше своих «Таурусов»
    С "Абрамсами" американцы поступили хитрее заставив Германию поставить свои "Леопарды" первой и понаблюдать, как они горят. А ракеты поставят и немцы и американцы и полетят эти ракеты к сожалению в наши глубокие тылы.
    1. Insait
      Insait Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: rotmistr60
      С "Абрамсами" американцы поступили хитрее заставив Германию поставить свои "Леопарды" первой и понаблюдать, как они горят. А ракеты поставят и немцы и американцы и полетят эти ракеты к сожалению в наши глубокие тылы.

      История повторяется ..Геннадий .! Англосаксы опять немцев с русскими стравливают и конкретно уже в открытую ! И сами хотят в стороне остаться ,как обычно и списать свои триллионные долги .
      Ау немцы и которые из России особенно ..Вы что очумели там совсем ?
      Что творите там ..?
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:39
    -1
    А какая проблема поменять на ракете боевую часть с кассетной на моноблочную?
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:29
    0
    Фотография говорящая: "Опять урок невыполнил лоботряс!" good
  7. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 15:36
    0
    Какой у Бидона надкаминник закопченный. Все бабло на Шумерию пошло древним украм, а на уборщицу не хватает...
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 15:48
      0
      Зачем? Вот же косячник перед ним сидит, сейчас отработает.
      За ракеты он весь Белый дом добела оттерет.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:51
    0
    Пресса США: Администрация Байдена решением о передаче ракет ATACMS Киеву подталкивает Берлин к передаче Taurus
    Это не новость... полосатики не первый день пытаются спихнуть заботу о зелебобика на свои подручных.
  9. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 16:30
    0
    Думаю, что Вашингтонская рейхсканцелярия и так могла нациков заставить. Скорее, попытка опробовать свои ракеты на нормальном ПВО, что бы понять сильные и слабые стороны, свои и ПВО.