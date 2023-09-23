Пресса США: Администрация Байдена решением о передаче ракет ATACMS Киеву подталкивает Берлин к передаче Taurus

Американское издание The Wall Street Journal выходит с материалом, в котором рассматривается принятое администрацией Байдена решение о передаче Украине «небольшой партии дальнобойных ракет ATACMS». Как уже сообщало «Военное обозрение», Байден одобрил поставку. Только ракеты эти, как утверждается, будут поставляться с кассетной боевой частью, а не с «единой» боеголовкой, как хотелось киевскому режиму.
В WSJ пишут о том, что сама по себе эта поставка не столь важна, как то, что может последовать за ней или даже до её начала. Американские эксперты предполагают, что цель администрации Байдена состоит в том, чтобы подтолкнуть правительство Германии во главе с Шольцем к поставкам Киеву дальнобойных ракет Taurus.
Напомним, что несколько дней назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус посетовал на то, что Киев упрекает Германию в отказе поставлять ракеты «Таурус». По словам немецкого министра, «ракеты не сыграют такой роли для Украины, как системы ПВО, которые Германия уже давно активно поставляет».
Видимо, у Белого дома иное мнение. И если учитывать тон статьи в крупном американском издании, то США действительно могут демонстративно передать Украине несколько ATACMS, чтобы в конечном итоге Шольц и Ко передали ВСУ гораздо больше своих «Таурусов». Или даже ожидать передачи немецких ракет до передачи своих.
Примерно по той же схеме действовали американцы и с «Абрамсами». Тогда было объявлено о решении танки Украине передать, однако сама передача не состоялась до сих пор. Зато танки стали активно передавать немцы, и уже несколько десятков их «Леопардов» сгорели на поле боя.
Интересно, что сегодня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и вовсе не подтвердила решение Байдена о передаче ATACMS. По её словам, такие ракеты могут быть «переданы в будущем».