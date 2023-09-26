Атака Севастополя крылатыми ракетами Storm Shadow – будет ли ответ России

22 сентября ВСУ нанесли очередной удар по Крыму – на этот раз с помощью ракет Storm Shadow, три из которых, судя по видео, которые есть в социальных сетях, несмотря на официальные заявления о том, что «силы ПВО успешно отразили атаку», поразили штаб Черноморского флота в Севастополе. Следуя официальным данным, в результате атаки погиб один военнослужащий, а еще шесть человек получили ранения.
«Коммерсант» со ссылкой на источники в Черноморском флоте сообщил, что удары были нанесены двумя Су-24 ВВС Украины ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Кроме того, СМИ сообщали, что за несколько часов до атаки в воздушном пространстве близ Крыма были замечены американский ударно-разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry.
После атаки различные блогеры, журналисты и диванные патриоты вновь заговорили о красных линиях и жестких ответах в виде ударов по центрам принятия решений и даже об ударах по странам НАТО. Официальные власти при этом постарались не акцентировать внимание на данном событии и никаких заявлений не делали.
Каким будет ответ России на атаку на Крым и будет ли он вообще? Об этом и порассуждаем в данном материале.
Почему нет жестких ответов на украинские атаки?
«Применение ракет Storm Shadow вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины»,
– заявлял еще в июне министр обороны РФ Сергей Шойгу.
После атаки на Крым это заявление активно распространяется как в украинском, так и в российском секторе Telegram – в первом случае со злорадно-ироническим подтекстом, во втором – с искренним возмущением и непониманием. Где же мощный ответ за ракетную атаку на Крым?
Ответ на самом деле последовал. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил после ракетного удара, осуществленного украинской армией, что в Севастополе «спонтанно начался флешмоб»: горожане поют гимн города и выкладывают видеозаписи в социальные сети. «Московский комсомолец» на полном серьезе написал, что «флешмоб жителей города напугал украинцев больше, чем ответные удары». Это ли не мощный ответ за удар?
А если серьезно, то на взгляд автора, представляется очевидным, что заявление Шойгу об ударах по центрам принятия решений не несло в себе никакой смысловой нагрузки (как не несут посты в «Телеграме» Дмитрия Медведева), а являлось дежурным политическим заявлением.
В материале «Жёсткого ответа за украинскую атаку на Кремль не будет» автор уже отмечал, что военный конфликт на Украине «модерируется» (понятное дело, что с креном в пользу Киева) глобальными игроками, и есть некие негласные правила, которые политические игроки должны соблюдать. Да, эти «негласные правила» регулярно нарушаются, однако у Москвы есть и ряд внутренних ограничений, следуя которым она действует так, а не иначе.
Во-первых, российское руководство не хочет нарушать «негласные правила», чтобы не провоцировать Вашингтон и коллективный Запад, потому что рассчитывает на заключение мирного соглашения или хотя бы заключения договоренностей о заморозке конфликта. Очевидно, что политическое руководство пытается избежать эскалации, ставка делается на усталость Запада от Украины.
Во-вторых, похоже, что никаких «планов возмездия» у Москвы попросту не существует. Ракетные удары по целям на Украине наносятся регулярно, но хаотично и бессистемно. Не очень ясно, как они вообще вписываются в общую стратегию Российских войск.
В-третьих, даже если Москва нарушит эти «негласные правила», шанс того, что удары по «центрам принятия решений» в Киеве уже дадут какой-то результат, кроме разрушения полупустых зданий, крайне невелик. Если подобное решение будет принято, то данные удары на общую стратегическую ситуацию никак не повлияют. Ибо бить нужно в первую очередь по мостам и транспортным узлам, а не по административным зданиям.
ВС РФ перешли к обороне не потому, что это изначально был такой план, а потому что их к этому вынудил противник. Стороны конфликта оказались в позиционном тупике, не потому что так задумывалось, а потому что так сложилась ситуация на поле боя. Именно по причине сложности выхода из позиционного и стратегического тупика вынуждают РФ действовать так, а не иначе. Изначальный план быстрой СВО провалился, а плана «Б», судя по всему, не существовало.
Теперь же, с учетом сложившихся реалий, ставка делается на усталость Запада и изматывание ВСУ, что рано или поздно, по мнению российского руководства, должно привести к переговорному процессу.
Чем опасны излишне радикальные ответы?
Некоторые патриотические блогеры и военкоры предлагают особо радикальные ответы на удары по Республике Крым. В частности, Роман Сапоньков после атаки на Севастополь написал:
«Очевидным ответом являлся бы удар по приграничной военной инфраструктуре стран НАТО с постановкой вопроса, что дальше удары будут перенесены вглубь. Вы скажете, я с ума сошел – предлагаю войну с НАТО. Во-первых, далеко не факт, что начнётся, во-вторых – ракеты НАТО убивают наших высших офицеров в городе-герое Севастополе. Вы реально думаете, что война с НАТО ещё не идёт?»
Это заявление следует разобрать подробнее, потому что оно несет в себе несколько достаточно опасных заблуждений.
Во-первых, ни США, ни НАТО не ведут открытую войну с Россией. То, что происходит на Украине, можно назвать прокси-войной РФ с США и коллективным Западом или опосредованной войной, т. е. такой войной, когда страны ведут войну чужими руками: отправляют военную технику, оборудование и даже какие-то добровольческие подразделения или ЧВК третьей стране.
Например, во время гражданской войны в Испании Советский Союз отправлял республике военную технику и военных советников, а нацистская Германия и фашистская Италия также помогали техникой (в первую очередь самолетами) и добровольцами франкистам. Иностранные добровольцы воевали и на стороне республиканцев, и на стороне франкистов. Другой пример – корейская война, где опосредованных участников конфликта было куда больше.
Во-вторых, то, что предлагает Сапоньков – это провоцирование не только мировой войны, но и ядерной войны. «Давайте вдарим и посмотрим – авось не ответят!» А что будет, если ответят? Представим, что в ответ НАТО нанесло ракетный удар возмездия по территории РФ. России придется отвечать и на это, а дальше эскалация возрастает по нарастающей.
Учитывая то, как непросто для России проходит специальная военная операция, можно сделать прогноз, что остановить армию вторжения НАТО Россия сможет только с помощью большого количества стратегического ядерного оружия (СЯО), что автоматически означает ядерную войну.
Подобные радикальные призывы делаются на эмоциях, без возможных оценок вероятных последствий от таких действий. Какие-то радикальные шаги, например, применения тактического ядерного оружия (ТЯО) следует тщательно продумывать, и они должны являться частью общей стратегии, а не спонтанным и эмоциональным решением.
Выводы
Итак, отвечая на вопрос, который вынесен в заголовок данной статьи, следует в первую очередь отметить, что, скорее всего, ответ России на данную атаку будет рядовым – удар по очередным военным целям на Украине. Никакого другого ответа с высокой вероятностью не будет по причинам, указанным в первой части материала.
Красные линии существуют только в виртуальном пространстве, реальность же от нее несколько отличается. Военный конфликт продолжается, и подобные атаки являются его частью. Это новая реальность, привыкнуть к которой, конечно, очень сложно, если не невозможно.
Усиление атак на Крым стало результатом прекращения зерновой сделки и того, что Украине, неудачно проводящей контрнаступление, требуются какие-то громкие акции. Следует прогнозировать, что атаки на полуостров будут продолжаться и в дальнейшем, что создает угрозы для базирующегося в Крыму Черноморского флота. Именно он и становится первоочередной мишенью для противника.