Атака Севастополя крылатыми ракетами Storm Shadow – будет ли ответ России

Почему нет жестких ответов на украинские атаки?

«Применение ракет Storm Shadow вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины»,

Чем опасны излишне радикальные ответы?

«Очевидным ответом являлся бы удар по приграничной военной инфраструктуре стран НАТО с постановкой вопроса, что дальше удары будут перенесены вглубь. Вы скажете, я с ума сошел – предлагаю войну с НАТО. Во-первых, далеко не факт, что начнётся, во-вторых – ракеты НАТО убивают наших высших офицеров в городе-герое Севастополе. Вы реально думаете, что война с НАТО ещё не идёт?»

Выводы