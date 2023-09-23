В России приостановили разработку новой баллистической ракеты «Змеевик»

Работы по «Змеевику» заморожены, так как сейчас все усилия оборонки направлены на совершенствование всего того ракетного оружия, которое уже летает

Ещё летом прошлого года некоторые СМИ сообщали, что в России идёт разработка баллистической ракеты «Змеевик» наподобие китайских ракет DF-21D и DF-26. Ракета должна была иметь гиперзвуковое боевое оснащение.Однако, как передаёт ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе страны, дальнейшие работы по этому проекту пока приостановлены. Возможно, это связано с нехваткой средств или более рациональным их использованием.По словам источника агентства, решение о замораживании разработки «Змеевика» связано с целесообразностью направить все усилия на модернизацию ракетного оружия , которое уже давно проверено и опробовано.— отметил источник ТАСС.По словам собеседника агентства, «Змеевик» должен был стать ответом на разрабатываемую в США гиперзвуковую ракету Dark Eagle. Однако Пентагон столкнулся с некоторыми трудностями в создании этой ракеты, что также стало причиной временной заморозки проекта «Змеевик».В этом месяце американское агентство Bloomberg сообщало об отмене Пентагоном запланированных ранее испытаний ракет Dark Eagle.