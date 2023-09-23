Военное обозрение
Войти Регистрация

В России приостановили разработку новой баллистической ракеты «Змеевик»

24
В России приостановили разработку новой баллистической ракеты «Змеевик»

Ещё летом прошлого года некоторые СМИ сообщали, что в России идёт разработка баллистической ракеты «Змеевик» наподобие китайских ракет DF-21D и DF-26. Ракета должна была иметь гиперзвуковое боевое оснащение.


Однако, как передаёт ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе страны, дальнейшие работы по этому проекту пока приостановлены. Возможно, это связано с нехваткой средств или более рациональным их использованием.

По словам источника агентства, решение о замораживании разработки «Змеевика» связано с целесообразностью направить все усилия на модернизацию ракетного оружия, которое уже давно проверено и опробовано.

Работы по «Змеевику» заморожены, так как сейчас все усилия оборонки направлены на совершенствование всего того ракетного оружия, которое уже летает

— отметил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, «Змеевик» должен был стать ответом на разрабатываемую в США гиперзвуковую ракету Dark Eagle. Однако Пентагон столкнулся с некоторыми трудностями в создании этой ракеты, что также стало причиной временной заморозки проекта «Змеевик».

В этом месяце американское агентство Bloomberg сообщало об отмене Пентагоном запланированных ранее испытаний ракет Dark Eagle.
Использованы фотографии:
www.ferra.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:03
    +9
    Сначала наши СМИ придумали работы по проекту Змеевик ,а потом сами же их и отменили.Молодцы. wassat
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:53
      0
      Кто то светит то, что на стадии разработки засвечивать нельзя.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:06
    +2
    Ну и название))) Без пол-литра не понять)))
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:23
      -2
      Без пол-литра не понять)))
      Да ну, не поверю... Если сами не гнали самогон, то наверняка видели главную деталь устройства аппарата.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 16:10
        -1
        Сабуров,к самогонному аппарату название отношения не имеет,,скорее к минералологии...
    2. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 15:46
      +1
      Может быть название соответствует предполагаемой траектории полёта? winked
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:07
      0
      Бинго-змеевик или серпентит минерал такой,название происходит от слова серпента-змеяhi
    4. MainJet88
      MainJet88 Сегодня, 16:22
      0
      Чего же тут непонятного. Камень это.
      Камнерезы жали славу
      И вдыхаючи отраву
      Подгоняли под оправу
      Ядовитый змеевик
      (с) А.Новиков
  3. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 15:11
    +3
    Автор хочет сказать что китайские Df гиперзвуковые и лучше чем у нас? То есть Китай опередил и нас и амеров?
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 15:12
      0
      у нас да же чипов нет, вы на что надеетесь?
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:31
        +5
        у нас да же чипов нет, вы на что надеетесь?
        Надо проявить солидарность с фронтом и сдавать на чипы свои импортные стиралки и холодильники... lol Предлагаю не извлекать оттуда чипы, а вставлять прямо с корпусами бытовой техники. Пусть наводят ужас на врага летящие Indesit&Boch. fellow
      2. Светлан
        Светлан Сегодня, 15:51
        -4
        Цитата: Constantin N
        у нас да же чипов нет, вы на что надеетесь?

        Не свои силы, в отличие от вас, гиеноподобных. "Акелла промахнулся" на каждом углу, кричащих.
      3. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 15:57
        +1
        у нас да же чипов нет, вы на что надеетесь?


        Зато у нас прекрасные змеевеки! sad
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:26
      +1
      Автор хочет сказать

      А автора нет. Статья анонимная. Скорее всего машинный перевод из какого-то китайского источника. А может быть и "из пальца" однако!
    3. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 15:51
      0
      Цитата: Dizel200
      Df гиперзвуковые и лучше чем у нас? То есть Китай опередил и нас и амеров?

      DF-21D (CSS-5 Mod-4) противокорабельная баллистическая ракета, оснащаемая MaRV ( маневрирующая бич терминального наведения), она по определению будет «гиперзвуковой» ( или около того)
      Китай в ракете не «опередил».
      В ноябре 1973 года с дизель-электрической подводной лодки ВМФ СССР К-102 была запущена баллистическая ракета, головная часть которой точно поразила судно-мишень. Пуск проводился в рамках испытаний морского ракетного комплекса Д-5. Р-27К стала первой в истории баллистической ракетой, способной поражать движущиеся надводные корабли

      Китай опередил Россию: развернув спутники Jianbing-5/YaoGan-1 и Jianbing-6/YaoGan-2 и Яоган-IX/XVI
    4. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:19
      0
      Китай опередил тем, что не подписывал договора о ракетах средней дальности. Технических сложностей для нас бы не было, есть же циркон и Х32, баллистическая ракета гораздо проще, а вот у Китая цирконов нет.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:13
    +4
    Змеевик» должен был стать ответом на разрабатываемую в США гиперзвуковую ракету Dark Eagle.
    Я думал, это Штаты пытались ответить на наш гиперзвук.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:14
      -1
      Работы по «Змеевику» заморожены, так как сейчас все усилия оборонки направлены на совершенствование всего того ракетного оружия, которое уже летает— отметил источник ТАСС.


      Так была же инфа что Циркон приземлили с дальностью поражения 1500 км. А это как бы альтернатива Змеевику.К тому же есть Кинжал с дальностью поражения 2000 км и Х-32 с дальностью поражения 1000 км. Так что всё логично.Когда этот Змеевик создадут и чем он будет лучше вопрос.
      «Прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" уже создан. Как и в случае с БРК "Бастион", пусковая установка будет нести две ракеты», – приводят российские СМИ слова источника.
      Военка новости, 4 ноября 2022 г. - Появившаяся весной этого года информация о разработке нового берегового ракетного комплекса, вооруженного гиперзвуковой ракетой "Циркон", получила свое подтверждение. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, прототип мобильной пусковой установки под "Циркон" разработан и уже проходит испытания.Работы по созданию БРК с гиперзвуковой ракетой "Циркон" в самом разгаре, пусковая установка уже "в железе" и готовится к прохождению предварительных испытаний. По словам источника, мобильный комплекс напоминает БРК "Бастион" с "Ониксом", он также размещен на четырехосном шасси и несет две ракеты.

      https://dzen.ru/a/Y2Tl7Vcln3Xh1PE1
  5. mark1
    mark1 Сегодня, 15:22
    0
    Кима Ына надо в долю брать, уж он то вложится и интеллектуально и финансово и для него полезно и для нас не опасно.
    Не, ну а как поддерживать союзнические отношения, старыми МиГ-29 и боеприпасами?
  6. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 15:39
    +2
    Разработка "змеевика" приостановлена ввиду приспособления его использования по прямому назначению. laughing
  7. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 15:44
    -3
    "Змеевик" - это противокорабельная ракета. А с противокорабельными ракетами у нас и у НАТО в боевых условиях СВО возникли проблемы. Вспомните сколько год назад было шума вокруг поставок Украине "Гарпунов"... И... Черноморский флот как плавал, так и плавает.
    Гарпуны вернули американцам на доработку, а Нептуны стреляют по наземным целям.
    Уверен, что у наших Ониксов и Цирконов те же проблемы.
    ИИ в боевых условиях не работает.
    Надо что то делать с ониксами и цирконами, а не новые ракеты разрабатывать.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:23
      0
      А что с ониксами и цирконами? Они довольно сильно отличаются от гарпуна и его аналога Х35/нептуна, которые вообще не являются сложной целью для ПВО (если пвошники не спят) и брать должны были количеством (потому оникса по два на БРК, на Х35 уже 8 штук), которого очевидно у ВСУ нет. Да и сами они говорили, что первая партия нептунов была бракованной или саботированной.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:00
    +2
    Однако, как передаёт ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе страны, дальнейшие работы по этому проекту пока приостановлены. Возможно, это связано с нехваткой средств или более рациональным их использованием.

    Когда неназванные источники начинают говорить о нехватке средств или о рациональном их использовании, я всегда вспоминаю о сотнях выведенных из страны миллиардах, о НДФЛ на богатых (АЖ!!!) 15% и о прочих трёхстах миллиардах хрен знает кем и где замороженных...
    * * *
    Твёрдо уверен только в том, что преимущество в создании гиперзвукового оружия придаёт России больший вес в играх с партнёрами...Разумеется, если средства на его разработку не идут на создание оружия на новых физических принципах...
    1. Альф
      Альф Сегодня, 16:02
      +1
      Цитата: ROSS 42
      я всегда вспоминаю о сотнях выведенных из страны миллиардах, о НДФЛ на богатых (АЖ!!!) 15% и о прочих трёхстах миллиардах хрен знает кем и где замороженных...

      "Вы не понимаете, это другое..."