В зоне проведения спецоперации на Купянском направлении российскими силами был уничтожен зенитный ракетный комплекс М1097 Avenger американского производства. Потери украинских военных только на данном участке фронта составили 215 человек в течение недели.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в недельной сводке.
Там говорится, что по военной инфраструктуре ВСУ было нанесено в общей сложности 12 групповых ударов за неделю. Атаки производились с применением вооружения большой дальности воздушного и наземного базирования, а также с помощью ударных дронов.
Среди прочего, была уничтожена в местах хранения часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном. Стоит также отметить эффективные удары по производственным помещениям, где производился ремонт средств авиации и бронетехники противника, а также по предприятиям нефтеперерабатывающей промышленности. Удалось нанести существенный ущерб логистике ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Пострадали от российских ударов также украинские центры подготовки разведчиков и диверсантов.
Отдельно в сводке отмечена высокая эффективность российских сил противовоздушной обороны. В течение недели им удалось перехватить большое количество вражеских снарядов, ракет и дронов. Среди них 46 ракет, выпущенных реактивными системами HIMARS производства США, девять британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также две «умные» авиабомбы JDAM и три противорадиолокационные ракеты HARM.