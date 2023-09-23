Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны России сообщило о поражении ЗРК Avenger и объекта с боеприпасами с обеднённым ураном

11
Минобороны России сообщило о поражении ЗРК Avenger и объекта с боеприпасами с обеднённым ураном

В зоне проведения спецоперации на Купянском направлении российскими силами был уничтожен зенитный ракетный комплекс М1097 Avenger американского производства. Потери украинских военных только на данном участке фронта составили 215 человек в течение недели.


Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в недельной сводке.

Там говорится, что по военной инфраструктуре ВСУ было нанесено в общей сложности 12 групповых ударов за неделю. Атаки производились с применением вооружения большой дальности воздушного и наземного базирования, а также с помощью ударных дронов.

Среди прочего, была уничтожена в местах хранения часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном. Стоит также отметить эффективные удары по производственным помещениям, где производился ремонт средств авиации и бронетехники противника, а также по предприятиям нефтеперерабатывающей промышленности. Удалось нанести существенный ущерб логистике ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Пострадали от российских ударов также украинские центры подготовки разведчиков и диверсантов.

Отдельно в сводке отмечена высокая эффективность российских сил противовоздушной обороны. В течение недели им удалось перехватить большое количество вражеских снарядов, ракет и дронов. Среди них 46 ракет, выпущенных реактивными системами HIMARS производства США, девять британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также две «умные» авиабомбы JDAM и три противорадиолокационные ракеты HARM.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:37
    -11
    А фотографии или видео будут?Я конечно понимаю что нужно так сказать поддерживать боевой дух военных наших,но иногда от цифр что даёт мо наше становится страшно-мы же уже полевропы должны деметализировать,а до сих пор ещё с ук-роиной возимся!!!
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 14:45
      +7
      А вы бы помогли точно бы справились тогда. Вам наверное надо видео с счетчиком гейгера на месте нанесения?! Уничтожили молодцы, меньше эта зараза будет зарожать Русские земли.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:17
        -1
        Вам наверное надо видео с счетчиком гейгера на месте нанесения?!
        Вроде писали, что взрыв на складах боеприпасов с обедненным ураном не приводит к радиоактивному заражению местности. Снаряд обязательно должен врезаться в броню или бетон, чтобы сердечник не только расплавился, а превратился в пыль или газообразное состояние. Именно в таком случае происходит химическое отравление объекта и территории.
        И по этому поводу вопрос в другом. Наверняка уже долбят такими снарядами по нашей броне и войска химзащиты должны определять зараженные объекты и что-то с ними делать. Но пока нет никакой информации про это и я понимаю, что не стоит раздувать панику среди гражданских, да и в армии тоже.
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 16:15
        -1
        Минос-на самолёте камеру установить для контроля за поражением цели мама не велит?Хватит писать чушь всякую!!!
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 14:47
      -3
      Цитата: Бережливый
      А фотографии или видео будут?

      К чему подробности, мелочи, текучка?
      Нужна бумага с заголовкам:
      АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ
      внизу подпись лица, уполномоченного такое подписывать.
    3. kulinar
      kulinar Сегодня, 14:57
      -2
      Цитата: Бережливый
      А фотографии или видео будут?Я конечно понимаю что нужно так сказать поддерживать боевой дух военных наших,но иногда от цифр что даёт мо наше становится страшно-мы же уже полевропы должны деметализировать,а до сих пор ещё с ук-роиной возимся!!!

      Зато с той стороны есть прекрасное видео с третьим прилетом по штабу ЧФ.
      https://www.bbc.co.uk/news/av/world-europe-66898073
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 15:10
        0
        ВСУ из кожи вон лезет чтобы пропиариться и показать свои удачи, даже если это не несет ни какого военного смысла.
      2. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 15:14
        +3
        Ссылка битая. Обычный метод - написать, что по ссылке видео, а что не открывается - ну, временные технические трудности... но видео там есть! мамой клянусь! И на нем именно то что я написал!
        Тьфу на вас :(
  2. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 14:46
    -4
    Цитата: Бережливый
    А фотографии или видео будут?Я конечно понимаю что нужно так сказать поддерживать боевой дух военных наших,но иногда от цифр что даёт мо наше становится страшно-мы же уже полевропы должны деметализировать,а до сих пор ещё с ук-роиной возимся!!!

    Нет конечно,какие фотографии, джентльменам(порядочным мужчинам) верят на слово.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 15:26
      +1
      Когда хорошо прилетело под Хмельницким , тоже сначала говорили хахах.Когда всплыло видео с камеры наблюдения начали говорить что это старое видео из Ирана . Когда на видео четко опознали ориентиры и появились спутниковые фото было и стало.....постарались забыть. А ещё всплеск фона.И тоже тишина
  3. VSO-396
    VSO-396 Сегодня, 16:34
    0
    Опять снаряды с обедненным ураном. То вчера эшелон с этими снарядами, то,...в общем, почти каждый день. А тех снарядов всего, ну, может тысяча. А это в один вагон влезет.