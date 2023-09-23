Военное обозрение
Войти Регистрация

Российский боец заявил, что группа разведчиков ВС РФ подбила танк Leopard с экипажем из Бундесвера

79
Российский боец заявил, что группа разведчиков ВС РФ подбила танк Leopard с экипажем из Бундесвера

Иллюстративное фото



Появилось очередное свидетельство того, что на стороне ВСУ в зоне боевых действуют воюют наёмники из стран НАТО. Причём зачастую это не простые наёмники, а так называемые «отпускники» - кадровые военнослужащие армий стран западного военного блока.

Информационная служба РИА Новости публикует свидетельство российского военнослужащего, участвующего в боях на Ореховском направлении в Запорожской области. Военнослужащий имеет позывной «Легенда».

По его словам, подразделение армейской разведки ВС РФ подбило танк Leopard с помощью ПТУР. После нанесения удара по танку, группа российских разведчиков выдвинулась к этому танку с задачей «взять языка». Когда они получили доступ к внутреннему пространству танка, то выживший мехвод начал кричать по-немецки «Не стреляйте» («нихьт шиссен»).

«Легенда» отметил, что остальные члены экипажа погибли, а получивший ранение механик-водитель многократно заявил, что он не просто «доброволец» или наёмник, а военнослужащий Бундесвера и потому имеет особый статус.

В материале утверждается, что немецкий военнослужащий получил медпомощь, он сообщил о месте дислокации его бригады и о том, что весь экипаж танка был составлен из военнослужащих бундесвера.

«Военное обозрение» к настоящему моменту не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Никаких видеоматериалов с пленным немецким военнослужащим официальные каналы Минобороны РФ к настоящему моменту не публиковали. В связи с этим стоит подождать появления таких кадров и более подробной информации об экипаже «Леопарда», подбитого в Запорожской области.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
79 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. poquello
    poquello Сегодня, 14:30
    +4
    может и правда, но вероятно "батарейки кончились"
    1. ННиколаичЪ
      ННиколаичЪ Сегодня, 14:42
      +14
      Конечно хотелось бы, что бы это была правда, но если бы там и был немецкий экипаж, толку то с того?
      Это же "странная военная операция", здесь логика другая, если там действительно были фрицы, то это всего лишь какой то повод для очередного торга или очередной сделки,, а что бы выкатить предъяву, так это НИ-НИ..:))
      1. poquello
        poquello Сегодня, 14:49
        +2
        Цитата: ННиколаичЪ
        Это же "странная военная операция", здесь логика другая, если там действительно были фрицы, то это всего лишь какой то повод для очередного торга или очередной сделки,, а что бы выкатить предъяву, так это НИ-НИ..:))

        а смысл? и так понятно кто с кем воюет
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:11
        +1
        Цитата: ННиколаичЪ
        Конечно хотелось бы, что бы это была правда, но если бы там и был немецкий экипаж, толку то с того? ....

        И раньше знали, что Шольц врёт, когда говорит, что не сторона конфликта. А теперь и живое подтверждение. Или что --- танки сами налогоплательщики посылают, отпускники сами едут туда, а Шольц только Леопарды оплакивает crying и клянчит их не разрушать? Пусть ещё порыдает! Ливерная Колбаса протухшая.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 15:26
          +2
          Советский Союз разве не поставлял вооружение Северной Корее и Северному Вьетнаму (притом в масштабах в сотни раз превышавших поставки Запада Украине)? Разве там не было наших летчиков и расчетов ПВО? Но в США никто и не думал (на самом деле думали - в Корейской войне) считать СССР или Китай стороной конфликта.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 15:54
            +2
            Цитата: blackGRAIL
            Советский Союз разве не поставлял вооружение Северной Корее и Северному Вьетнаму (притом в масштабах в сотни раз превышавших поставки Запада Украине)? ....никто и не думал.....считать..

            Я тоже этому удивлялся. recourse Но в то время не было такой техники, информации как сейчас..... Дипломатия тоже была другая. request
          2. svp67
            svp67 Сегодня, 16:01
            +2
            Цитата: blackGRAIL
            Советский Союз разве не поставлял вооружение Северной Корее и Северному Вьетнаму (притом в масштабах в сотни раз превышавших поставки Запада Украине)? Разве там не было наших летчиков и расчетов ПВО? Но в США никто и не думал (на самом деле думали - в Корейской войне) считать СССР или Китай стороной конфликта.

            Не мы это начали. Вспомните, как целенаправленно Украина и "Запад" делали из России "сторону конфликта" ..., сейчас просто идет "ответка"
        2. rocket757
          rocket757 Сегодня, 15:46
          +2
          И все таки, туман войны + содатский фольклор, это есть реальность и развеять его, как то, могут только официальные заявления подтвержденные фактами.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 15:57
            -1
            Цитата: rocket757
            И все таки, туман войны + содатский фольклор, это есть реальность и развеять его, как то, могут только официальные заявления подтвержденные фактами.

            Наши молодцы! Как бы не было ----- эти все нацисты и русофобы, на каком бы языке не говорили.
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 16:17
              0
              Все сложно/просто!
              Родину защищать, это понятно, только так и надо.
              Воевать за чьи то сторонние интересы, это не правильно.
              Сложно разобраться, что по чем и почему... так бывает.
              Человеку на то голова дана, что б думать!
              Всё сложно когда толпа с отбитыми мозгами идёт туда, куда её ведут... на убой, как вариант.
      3. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 15:35
        +3
        Как это фриц еще " гитлер капут" не кричал?.. не сиделось ему дома.
      4. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 15:53
        +1
        Цитата: ННиколаичЪ
        это всего лишь какой то повод для очередного торга или очередной сделки,, а что бы выкатить предъяву, так это НИ-НИ

        В том-то и дело, что у нас почему-то не понимают, что обнародование или публичный процесс над солдатами НАТО - для нас гораздо выгоднее, чем любая сделка! Представьте себе приговор суда - и публичное повешение на площади этого фрица... с трансляцией по всем СМИ. А теперь представьте себе, ЧТО начнется в Германии! Да там сметут любое самое проамериканское правительство, там любому хабеку или шольцу башку оторвут, когда немцы увидят, как их солдат вешают в России за то, что они воевали с оружием в руках на стороне укрорейха.
        Такого профита не сможет перебить никакая, самая выгодная сделка.
    2. фа2998
      фа2998 Сегодня, 16:19
      +1
      Такая новость прямо проситься в ГЛАВНУЮ новость всех телеканалов.А также большой козырь для МИДа и МО.Но что то тишина. what
  2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:34
    +1
    Довольно интересный " спектакль" наши устроили.Бербок счаз как крутанёт "башней" на 360 градусов.А экипаж " Лепы" точно умер? bully
    1. poquello
      poquello Сегодня, 14:43
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А экипаж " Лепы" точно умер?

      "мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять "языка". И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли."
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:34
    -22
    Подтверждение необходимо,иначе это просто лапша на уши. Хотя бы фотки трупов в немецкой форме!Неужели не у кого не было в наличии не трубы с камерой не даже цифровой мыльницы?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 14:36
      +26
      Цитата: Бережливый
      Хотя бы фотки трупов в немецкой форме!

      В немецкой форме?? Ну это уж был бы точно перебор
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 14:45
        -3
        Володин-в той форме в которой они танке,и с теми документами которые у них есть в наличии!
        1. Msi
          Msi Сегодня, 16:04
          0
          Володин-в той форме в которой они танке,и с теми документами которые у них есть в наличии!
          вы часто всякий бред стали писать. Форма с шевронами т.н. украины и документы военнослужащих украины у них конечно же имеются...
      2. blackcat
        blackcat Сегодня, 15:37
        +4
        Притом в ссовской , дивизии "мертвая голова" am , надо всё-таки дождаться официоза laughing
      3. Тихий Дон
        Тихий Дон Сегодня, 15:57
        0
        Причем в форме какой нибудь танковой дивизии SS laughing
    2. Andreich A.
      Andreich A. Сегодня, 14:46
      +1
      Форма? С большей вероятностью они были одеты в форму Вермахта, чем в бундесверовскую.
      В подвалах Азовстали кадровые америкосы практически наверняка сидели, но для плебса мелкобритского Эйден Аслина продемонстрировали.

      Впору задумываться о целях создания подобного "информационного шума".
    3. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 14:51
      +4
      Такие вопросы с кондачка не решаются!
      Если и впрямь поймали бундесов , то это повод для торга. Хотя я полагаю что верещал укр, обучавшийся в Германии. Верещал , абы не пристрелили сразу. Им в тупые бошки вдолбили что русские их будут на ремни резать и перцем-солью присыпать.
      1. Тополь
        Тополь Сегодня, 16:21
        0
        Цитата: Wolfskin1993
        Такие вопросы с кондачка не решаются!
        Если и впрямь поймали бундесов , то это повод для торга. Хотя я полагаю что верещал укр, обучавшийся в Германии. Верещал , абы не пристрелили сразу. Им в тупые бошки вдолбили что русские их будут на ремни резать и перцем-солью присыпать.

        Мне кажется, как раз наоборот: даже если там сидел Ганс, он должен был верещать на мове. С наемниками обычно разговор короче, и все это знают.
        А вообще, у меня есть сомнения по поводу этого рассказа. Во-первых, сомневаюсь, что в нашей разведгруппе был переводчик с немецкого, потому что все эти прописанные подробности без переводчика не поймёшь или поймёшь как-нибудь не так. А если фрица допрашивали уже потом, то вряд ли нашему бойцу всё доложили, да и интервью скорее всего брали бы тогда не у него. А во-вторых, если информация о бундесах не секретная, то МО наверное уже что-нибудь сказало, хотя бы в общих чертах или просто подтвердило сам факт. А если инфа секретная, то этот боец уже бы десять бумажек подписал о неразглашении и молчал, "как рыба об лёд".
    4. Huggi
      Huggi Сегодня, 14:54
      +3
      да что уж там, сразу с шевронами СС и фуражкой с черепом
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:49
        +1
        гитлеровские танкисты фуражки не носили - не положено. по уставу - береты или пилотки черного цвета.
    5. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:01
      +4
      А толку. Вот есть фото, но в упор никто не верит, что это первый укрокосмонавт(в квадратике). Кстати, тоже бывший член экипажа лепы, лепа - внизу фото

      ПиСи: как резко у ципсят-любителей фото настроение в МИНУС ушло! laughing
    6. svp67
      svp67 Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: Бережливый
      Хотя бы фотки трупов в немецкой форме!

      Ну на форме явно будут шевроны с украинской символикой. А так, не стоит волноваться, "кому надо" доказательства покажут, другое дело, что эти "ктонадо", будут всё отрицать и говорить, что "их там нет"...
  5. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:36
    +5
    Такие заявления надо обязательно подтверждать видел фактами, а иначе нас скоро вообще перестанут слушать и слышать.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:44
      +7
      Нас и так не слушают и не слышат. Это только враги могут брехать безостановочно и им никаких репутационных потерь
    2. poquello
      poquello Сегодня, 14:47
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Такие заявления надо обязательно подтверждать видел фактами, а иначе нас скоро вообще перестанут слушать и слышать.

      это на чужой территории, съемочной группы рен-тв с собой нету, а может они где в районе Бремена?
  6. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 14:36
    +1
    что он не просто «доброволец» или наёмник, а военнослужащий Бундесвера и потому имеет особый статус.

    Это какой-такой особый статус?
    После допроса быть подвешанным за ... ногу на березе?
    1. 41 РЕГИОН
      41 РЕГИОН Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: Neo-9947
      После допроса быть подвешанным за ... ногу на березе?

      Почти со всем согласен , вот только не за ногу
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:40
    +9
    Бросай оружие - Вафэн хинлейгэн!
    Руки вверх - Хэндэ хох!
    Не двигайся, а то убью - Рюр дихь нихьт зонст бисту тот!
    Молчать, а то убью - Швайк, зонст бисту тот!
    Где остальные? Сколько? - Во зинт ди андерн? Вифиль ман?
    Покажи место их нахождения - Цайк, во зи зинт
    Понимаешь русский или украинский язык? - Фэршстэйсту русиш одэр украиниш?
    laughing
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 14:52
      +4
      Искренне посмеялся переводу в исполнении на кириллице. Исковеркано потрясающе! Воистину, deutsche Sprache а-ля Соловьёв. laughing
      1. МятныйПряник
        МятныйПряник Сегодня, 14:58
        +9
        Это из полевого переводчика для разведчиков, второй мировой, буква в букву. Ею наши деды пользовались. request
        1. Fachmann
          Fachmann Сегодня, 15:06
          +1
          Да, известно это.
          К тому же, когда тебя сейчас просто пристрелят, за непонимание, ты и китайский сразу поймёшь.
      2. linux28
        linux28 Сегодня, 15:02
        +2
        Бессмертное:
        Когда же подпоручик Дуб сделал по направлению к нему еще два шага и снова потребовал от него пароль, он наставил на него ружье и, не зная как следует немецкого языка, заорал на смешанном польско-немецком языке: "Бенже шайсн, бенже шайсн"
        /Прим: Буду стрелять! (Солдат-поляк плохо говорит по-немецки, и у него выходит scheisen вместо schiesen, то есть "" вместо "стрелять")/
    2. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 15:54
      +2

      коммент слишком короток...еще короток
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:40
    +5
    ранение механик-водитель многократно заявил, что он не просто «доброволец» или наёмник, а военнослужащий Бундесвера и потому имеет особый статус.
    Фриц сразу вспомнил о статусе военнопленного, но забыл, что Германия официально с Россией не воюет, а значит его смело можно отнести к наемнику. А вот в целях информационной войны показать по всем каналам, как он рассказывает о том, что является военнослужащим Бундесвера и каким образом попал на Украину.
    Бережливый
    Хотя бы фотки трупов в немецкой форме!
    Вы, что серьезно считаете, что они были в немецкой форме?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:51
      0
      показать по всем каналам, как он рассказывает о том
      Он предусмотрительно умер черз несколько минут после допроса (от ран yes ), со слов захватившего его разведчика с многозначительно звучащим позывным "Легенда".
      Неужели так до сих пор и не научились в пропаганду sad Хоть бы Че Гевару почитали- он в этом деле знал толк.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 14:54
        -7
        Болторез,он умер ещё перед допросом,а информацию давал будучи уже мёртвым... laughing
  9. Sandy Andy
    Sandy Andy Сегодня, 14:43
    +1
    Если это подтвердится, для рядовых бюргеров это будет бомба laughing вояки бундесвера в комплект входят? lol
  10. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:43
    +2
    Искренне, не верю.
    Про танки ВСУ, с заваренными люками, тоже рассказывали и про две тысячи иностранных спецов, инструкторов, наёмников на Азовстали также сообщали...
    К тому же, проживая в Германии, могу ответственно сказать, нет в стране ощущения, что немцы хоть чуть-чуть подобным образом впрягутся за Украину.
    1. faridg7
      faridg7 Сегодня, 15:36
      +2
      Думаю тут ещё надо уточнить в какой германии проживаете, не так давно мне однокашник показал прелюбопытнейшую карту нынешней германии, на ней чётко видно, что есть восточная и западная, границу можно различить прям как она была до объединения. А он всего лишь нанёс на карту мечети, все о которых смог найти упоминания.
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 15:53
        -1
        Уважаемый faridg7, Ваш однокашник ввёл Вас в заблуждение.
        Нет на официальных картах границ между бывшей Западной и Восточной Германиями.
        Конечно, такое можно найти, как историческую справку.
        А живу я во Франкфурте на Майне.
        С уважением. hi
        1. faridg7
          faridg7 Сегодня, 16:29
          0
          Официально конечно границы нет, и на карте Германа её нет, а вот по количеству мечетей её видно. видать в ГДР мусульмане не в почёте( вернее не в почёте политика ФРГ)
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 15:38
      0
      Вас наделили полномочиями выражать ощущения всего германского народа? wassat
      Верить не верить дело личное каждого. Вы пока тоже ни каких аксиом не предоставили.
  11. Алексей52
    Алексей52 Сегодня, 14:43
    -8
    Ахах, байки из склепа, доказательства то хоть есть или опять басни кокашенкова?
    1. linux28
      linux28 Сегодня, 14:54
      +3
      Человек с таким говорящим позывным не может врать :-)
  12. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 14:44
    -2
    Сказки венского леса.Если бы правда такое было, Конашенков уже давно комментировал бы видео с допросом немца
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:45
    -3
    весь экипаж танка был составлен из военнослужащих бундесвера.

    Дождались...
    Кто бы сомневался в другом исходе...
  14. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 14:47
    +1
    Наверняка обставились и гражданство Украины оформлено.
  15. _КГБ-СССР_
    _КГБ-СССР_ Сегодня, 14:51
    +2
    Что то в статье не дописано, что этот мехвод, по их версии уже 200:
    "Я спросил у дока — сколько он еще проживет, и док ответил — еще несколько минут. Я сказал немцу, что ранение слишком тяжелое и шансов выжить у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать. Мы начали его готовить к эвакуации, но он отключился и через пару минут "задвухсотился" ("груз 200" — погибший в боевых действиях. — Прим. ред.)", — рассказал "Легенда".
    1. linux28
      linux28 Сегодня, 14:56
      +1
      Сентиментальный немец. Традиционный персонаж нашей литературы.
  16. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:51
    +4
    Кстати автор статьи, не упомянул, что последний выживший через несколько минут стал 200, а последние слова были, мол что сожалеет о своём участии, оставшихся жене и детях. Это всё со слов РИА новости, первоисточника нет. what
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 15:28
      0
      РИА новости такое любит,так как сам автор их и придумывает
  17. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:52
    -2
    выживший мехвод начал кричать по-немецки «Не стреляйте» («нихьт шиссен»)

    Генетическая память включилась))) Пора им разговорник осваивать... "Нихт шиссен, их бин арбайтер, их абен цвай киндер"))) Эти песни в наших краях уже все знают без перевода
  18. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:57
    +4
    Кучу НАТОвских генералов, полковников и их секретарш уже однажды "чуть-чуть" не "словили" в Мариуполе. Но в это время то ли батарейка в телефоне села, то ли заранее праздновать стали, только кроме пустых разговоров ничего не осталось.
    Сейчас опять началось. Предъявите хоть одного немца, англичанина или поляка народу. А то, к сожалению, на-слово уже не верится.
    А увидеть пленных европейцев с побитыми мордами и вещающих, что "они не такие" "оченно хотчется".
    1. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Сегодня, 15:24
      -3
      Цитата: Дилетант
      Предъявите хоть одного немца, англичанина или поляка народу. А то, к сожалению, на-слово уже не верится.

      Зачем? Наши воевали в Корее, во Вьетнаме, в Египте... И погибали. И никто никому ничего не предъявлял. Я, конечно, понимаю, что у нас героические разведчики (воины интернационалисты), а у них подлые шпионы (наемники), но возбуждения по этому поводу не понимаю и не разделяю, обычная практика для всех.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 16:12
      0
      Предъявите хоть одного немца, англичанина или поляка народу.

      Ну про поляка вы загнули...потери около 10 тыс. сообщала польская пресса. До этого несколькими месяцами ранее в воеводстве (не помню в каком)открыли кладбище на 1700 мест для польских военнослужащих.
  19. Oldi
    Oldi Сегодня, 15:00
    +1
    группа разведчиков ВС РФ подбила танк Leopard с экипажем из Бундесвера
    ну это просто супер! А если этого и не было, то надо было инсценировать с записью на го про! Было бы потрясно для общественности, еврогейской в особенности laughing
  20. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 15:01
    +2
    Как вариант может украинец со страху решил под германца закосить? Типа может уважение проявят к иностранцу.
  21. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 15:12
    -1
    Если мехвод говорил («нихьт шиссен») то это еще не говорит о его принадлежности к бундесверу. Возможно он из другой страны. На иврите эта фраза звучит примерно так же. После попадагие ПТУРа в башню танкист мог и по японски заговорить и заявить о самурайском происхождении. А если другие танкисты были из Бундесвера то на них если даже нету документов то наверняка есть жетоны из нержавейки.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 15:21
      +1
      "На иврите эта фраза звучит примерно так же".
      На идиш. Точно, как нееврей заявляю. hi
  22. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 15:21
    +1
    Хотелось бы увидеть какие-то свидетельства всего этого уничтожения штабов, складов вооружений, аэродромов и других стратегических объектов после ударов РФ. Вы видели какие-нибудь спутниковые снимки всех этих громко анонсированных успехов в последнее время? Напишу так, через несколько часов после атаки на корабли в сухом доке в западных сетях уже появились спутниковые фотографии, показывающие разрушения. Через несколько часов я увидел спутниковые снимки нападения на штаб флота.
    Для тех, кто не понимает, о какой точности спутникового обзора идет речь, прилагаю иллюстративное фото из Крыма. Покажите хотя бы раз какие-нибудь наши фотографии со всех этих разрушенных объектов, о которых я так много читаю каждый день.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 15:41
      +1
      Вам кто обязан подтвердить, преподносимую информацию?
  23. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 15:23
    +3
    РИА новости и солдатские байки,это уже классика!
  24. synodontis
    synodontis Сегодня, 15:37
    0
    Идут военные действия. Можно в боевых условиях проверить новые изделия, естественно с нормальной обслугой, в бою. Так делают все, у кого есть такая возможность
  25. Андрей Шпаков
    Андрей Шпаков Сегодня, 15:38
    +2
    Смешная мулька. Особенно .. нихьт шиссен .. гитлер капут
  26. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 15:40
    0
    .он не просто «доброволец» или наёмник, а военнослужащий Бундесвера и потому имеет особый статус

    Ну и надо было его на стволе пушки повесить особо статусно.
  27. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:42
    0
    В материале утверждается, что немецкий военнослужащий получил медпомощь, он сообщил о месте дислокации его бригады и о том, что весь экипаж танка был составлен из военнослужащих бундесвера.

    «Военное обозрение» к настоящему моменту не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
    . Жить захочешь ещё не так заговориш.
  28. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:49
    +2
    "... механик-водитель многократно заявил, что он не просто «доброволец» или наёмник, а военнослужащий Бундесвера и потому имеет особый статус..."(с) У вас гадов один статус- "200".
  29. К-50
    К-50 Сегодня, 15:49
    0
    Пристрелить его, хоть и пленный.
    Никто их не заставлял идти на Россию с войной, сами вызвались, скорее всего.
    Видимо решили по стопам предков пройтись - выжженная украина, убийство русских, ностальгия.
    Вот и унавозить его на чернозём, как и предков его!!! am
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: К-50
      Пристрелить его, хоть и пленный.

      Он и сам скопытился через несколько минут, как его достали
  30. Radikal
    Radikal Сегодня, 15:50
    +2
    В связи с этим стоит подождать появления таких кадров и более подробной информации об экипаже «Леопарда», подбитого в Запорожской области.
    Если информация соответствует действительности, то никаких кадров и подробностей думаю мы не увидим, и не услышим. А возможно и наоборот. На всё воля...Василича. bully
  31. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:24
    0
    Ладно, согласен - "нихт шиссен" я тоже со школы помню, но потом, что вот так все на передовой свободно владеют немецким?
  32. senima56
    senima56 Сегодня, 16:30
    0
    Смеяться грешно над погибшем... request Но как мне кажется, кроме «Не стреляйте» («нихьт шиссен»), он должен был кричать "Штольц капут!" hi negative
  33. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 16:31
    0
    Немцы, как были фашисты так и будут всегда. Нас едут убивать твари.