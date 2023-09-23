Российский боец заявил, что группа разведчиков ВС РФ подбила танк Leopard с экипажем из Бундесвера

Иллюстративное фото
Появилось очередное свидетельство того, что на стороне ВСУ в зоне боевых действуют воюют наёмники из стран НАТО. Причём зачастую это не простые наёмники, а так называемые «отпускники» - кадровые военнослужащие армий стран западного военного блока.
Информационная служба РИА Новости публикует свидетельство российского военнослужащего, участвующего в боях на Ореховском направлении в Запорожской области. Военнослужащий имеет позывной «Легенда».
По его словам, подразделение армейской разведки ВС РФ подбило танк Leopard с помощью ПТУР. После нанесения удара по танку, группа российских разведчиков выдвинулась к этому танку с задачей «взять языка». Когда они получили доступ к внутреннему пространству танка, то выживший мехвод начал кричать по-немецки «Не стреляйте» («нихьт шиссен»).
«Легенда» отметил, что остальные члены экипажа погибли, а получивший ранение механик-водитель многократно заявил, что он не просто «доброволец» или наёмник, а военнослужащий Бундесвера и потому имеет особый статус.
В материале утверждается, что немецкий военнослужащий получил медпомощь, он сообщил о месте дислокации его бригады и о том, что весь экипаж танка был составлен из военнослужащих бундесвера.
«Военное обозрение» к настоящему моменту не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Никаких видеоматериалов с пленным немецким военнослужащим официальные каналы Минобороны РФ к настоящему моменту не публиковали. В связи с этим стоит подождать появления таких кадров и более подробной информации об экипаже «Леопарда», подбитого в Запорожской области.