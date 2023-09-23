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Le Figaro: Евросоюз не отреагировал на действия Баку в Карабахе, поскольку Азербайджан является крупным поставщиком газа в Европу

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Le Figaro: Евросоюз не отреагировал на действия Баку в Карабахе, поскольку Азербайджан является крупным поставщиком газа в Европу

Руководство Евросоюза пренебрегло правами армянского населения Нагорного Карабаха и жестко не отреагировало на силовые действия Баку, поскольку после сокращения поставок российских энергоносителей Азербайджан стал одним из крупнейших поставщиков газа в Европу.


Как сообщает французское издание Le Figaro, в прошлом году, когда страны Евросоюза в срочном порядке искали альтернативу поставкам газа из России, одним из крупнейших поставщиков "голубого топлива" стал Азербайджан, в настоящее время поставляющий до 5% газа на европейские рынки.

Французское издание приводит слова эксперта в области энергетики Фрэнсиса Перрена, отметившего, что наличие проблем в газовой отрасли Евросоюза объясняет то, что руководство стран Европы стало значительно осторожнее критиковать Баку за несоответствие "европейским ценностям".

Депутаты французского парламента, призывавшие руководство Евросоюза в связи с событиями в Нагорном Карабахе отказаться от торгового сотрудничества с Азербайджаном, при этом обвиняя Баку в проведении "этнических чисток", были проигнорированы официальным Брюсселем.

Несколько французских парламентариев в связи с этим выступили против зависимости Франции от "государства с воинственными устремлениями", каковым они считают Азербайджан.

Также сообщается, что жители Еревана оставляют цветы у здания российского посольства в Армении. Таким образом они хотят почтить память российских миротворцев, погибших в Нагорном Карабахе.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Cpl Tatum Vayavananda
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19 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:48
    +1
    Тамошняя замута мало кого волнует... на той фактур, политические дивиденды не заработаешь.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 15:52
      +1
      на той фактур, политические дивиденды не заработаешь.

      Тот кто сидит на американских газовых откатах, может заработать.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:58
        0
        Сложная, какая то схема... и при чем здесь Арцах?
        Кто то к Азербайджану какие то притензии выкатывал?
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 16:30
          0
          Цитата: rocket757
          и при чем здесь Арцах?

          Виктор, пожалуйста, не надо использовать название Арцах, так как его основатель в древние века был Албанский князь Хасан Джалал....арменизировать его армянам не удалось, а вот Вы почему называете никем не признанное название я не понимаю.
      2. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 16:09
        0
        Цитата: АндрейKam_Z
        американских газовых откатах


        “На самом деле, Армения начала разворачиваться в сторону Запада еще с середины 90-х годов прошлого века, а в начале 2000-х годов этот процесс стал особенно активным. -Хочу напомнить, что накануне апрельских событий 2016 года Армения была готова подписать соглашение о стратегическом партнерстве с ЕС, ее представители уже участвовали в различных проектах НАТО, а в самой Армении закрывались русскоязычные школы. То есть еще до Пашиняна, будучи сателлитом РФ, членом ОДКБ и ЕАЭС, Ереван последовательно развивал отношения с ЕС и США. Так что Пашинян лишь продолжил эту политику, в чем его поддержал народ Армении. Кроме того, надо учесть, что Запад не поддержал Пашиняна в конфликте с Азербайджаном, США и Европа не поставляли Еревану оружие и не вводили санкций против Азербайджана. На мой взгляд, Армения не будет полностью разворачиваться в сторону Запада, а, скорее всего, продолжит лавирование между Россией и Евросоюзом”.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:13
          0
          Не знаю правда насколько эта информация соответствует действительности , но вот ссылка.Аресты военных азербайджанских бригад,в том числе высокопоставленных, проведённые на днях это косвенно подтверждают.Чтобы арестовывать только что победивших в войне военных нужны веские причины.Согласитесь.
          Азербайджанские войска прорвались в северную часть Нагорного Карабаха уже ночью 19 сентября, захватив Дромбон и взяв в окружение села Вардадзор, Мец Шен, Неркин Хоратагх и Чанкатагх. Армянская сторона уведомила миротворческий контингенто том, что по имеющейся информации азербайджанские солдаты в настоящее время занимаются массовыми расстрелами, изнасилованиями и надругательствами над трупами мирных жителей в упомянутых сёлах. В связи с чем, заместитель командующего миротворческим контингентом Иван Ковган и ряд офицеров выехали в направлении упомянутых сел с целью увидеть, что там происходит. Их поездка НЕ была согласована с азербайджанской стороной, поскольку маршрут пролегал внутри зоны ответственности российского контингента.



          По словам того офицера, чей брат все это рассказал, главный у них ему лично сказал, что русских нельзя отпускать, "они все видели и их наши ребята сейчас нейтрализуют за селом, просто тут в селе могут быть свидетели...".Россияне выехали из села Хоратагх в направлении Агдере (Мартакерт на армянском), но в районе поворота на другое захваченное азербаджанцами село Вардадзор их ждала засада второй группы азербайджанцев, которые в это время грабили и убивали армян в этом селе. Азербайджанские военные в упор расстреляли автомобили российских миротворцев, а когда те потеряли управление и сьехали с дороги, то подошли и добили россиян в упор.


          https://dzen.ru/a/ZQ5yPnARMX5nflI3

          В результате инцидента в Карабахе, где погибли российские миротворцы, первые подозреваемые были задержаны. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. Кроме того, командир корпуса Вооруженных Сил Азербайджана, подчиненные которого причастны к гибели миротворцев, был отстранен от своих обязанностей.

          В связи с произошедшим, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину и выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших миротворцев.

          https://newsfrol.ru/24/12353/

          Так что выходит что армяне правы.Миротворцы не смогли обеспечить безопасность мирных жителей Карабаха.А могли?С одной стрелковкой. По-моему ответ очевиден.
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 16:33
            0
            Цитата: Orange-Bigg
            Миротворцы не смогли обеспечить безопасность мирных жителей Карабаха.

            Не смогли?)))))))))))))))))))) Российские миротворцы?))))))))))))) Во 1-ых безопастность мирных жителей Азербайджаном по максимум следили. Далее, что значит не смогли? Один звонок Путина Алиеву и всё, других вопросов не будет.

            Цитата: Orange-Bigg
            Так что выходит что армяне правы.

            В чём они правы что Россия не смогла или не захотела? Да не захотела, даже больше скажу, Россия нашими руками наказывает блудного сына.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:51
    +2
    Армянская диаспора во Франции не всесильна,мало денег в Еврокомиссариат занесли надо сумками- сумками и побольше.Еврокомиссары в ЕС продажные ,в США сенаторы.И вообще-то на азербайджанской трубе сидят англичане,англичан не тронь. Порвут макорона.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: tralflot1832
      Армянская диаспора во Франции не всесильна

      Армянская диаспора везде не хилая. Пол сената США женаты на армянок. Один из сенаторов который часто катит бочку на Баку это Роберт Менендес. Вчера подал на отставку. Менты у него дома золотые слитки нашли. То есть что хочу сказать. Вы все говорите про бочку нефти и газа. Я не понял у России нет газа? Нефти? Или у Саддама не было? Или у Каддафи? Нет друг мой, в Европе не мало стран которые за нас, плюс самый главный козырь Азербайджана это еврейское лобби, которая любой документ против Азербайджана анулируют. А вчера в ООН Венгрия ВЕТО поставила на антиазербайджанские санкции. Венгрией мы дружим давно, ещё до того как туда нефть и газ поставляли. У нас с ними хороший бизнес.



      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:35
        0
        А фотка Пашиняна со Снуп Догом есть?
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 16:11
      0
      И вообще-то на азербайджанской трубе сидят англичане,англичан не тронь. Порвут макорона.

      Ошибаетесь. В месторождениях и трубопроводе 60-90% доля Азербайджана. Кстати доля Total во многих проектах выше BP.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 16:35
        0
        Цитата: АндрейKam_Z
        Кстати доля Total во многих проектах выше BP.

        Кстати почему Французский Тотал Азербайджан не посылает на 3 буквы, я не знаю.
  3. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 15:56
    +2
    А Россия была мелким поставщиком газа еврогомосекам?
  4. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 16:07
    0
    РФ тоже была крупнейшим поставщиком газа в Европу, однако же... Может быть дело в чём-то другом?
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 16:07
    +1
    тут чисто политические причины,а не экономические
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:08
    0
    Le Figaro: Евросоюз не отреагировал на действия Баку в Карабахе, поскольку Азербайджан является крупным поставщиком газа в Европу

    Вот так оказывается решаются дела в мире, а мы продолжаем мотать сопли на кулак...
    Не любят в мире болтунов и слабаков...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:18
      0
      Цитата: ROSS 42
      Не любят в мире болтунов и слабаков...

      Хана матрасам... Кроме как болтать - они умеют только получать леща от дикарей в тапках wassat
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:17
    0
    Зато этот газ с молекулами демократии и геноцида - тфу - армян каких-то! Это никогда не мешало демократии, спросите члена НАТО Турцию)))
  8. Luminman
    Luminman Сегодня, 16:22
    0
    Это лишний раз доказывает, что кроме камней и армян в Армении нет нечего. После ухода России из европейского рынка газа, в Евросоюзе начинают задумываться о своей энергетической безопасности...