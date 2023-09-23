Le Figaro: Евросоюз не отреагировал на действия Баку в Карабахе, поскольку Азербайджан является крупным поставщиком газа в Европу

Руководство Евросоюза пренебрегло правами армянского населения Нагорного Карабаха и жестко не отреагировало на силовые действия Баку, поскольку после сокращения поставок российских энергоносителей Азербайджан стал одним из крупнейших поставщиков газа в Европу.Как сообщает французское издание Le Figaro, в прошлом году, когда страны Евросоюза в срочном порядке искали альтернативу поставкам газа из России, одним из крупнейших поставщиков "голубого топлива" стал Азербайджан, в настоящее время поставляющий до 5% газа на европейские рынки.Французское издание приводит слова эксперта в области энергетики Фрэнсиса Перрена, отметившего, что наличие проблем в газовой отрасли Евросоюза объясняет то, что руководство стран Европы стало значительно осторожнее критиковать Баку за несоответствие "европейским ценностям".Депутаты французского парламента, призывавшие руководство Евросоюза в связи с событиями в Нагорном Карабахе отказаться от торгового сотрудничества с Азербайджаном, при этом обвиняя Баку в проведении "этнических чисток", были проигнорированы официальным Брюсселем.Несколько французских парламентариев в связи с этим выступили против зависимости Франции от "государства с воинственными устремлениями", каковым они считают Азербайджан.Также сообщается, что жители Еревана оставляют цветы у здания российского посольства в Армении. Таким образом они хотят почтить память российских миротворцев, погибших в Нагорном Карабахе.