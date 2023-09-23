Правительство США назначило группу, которая будет инспектировать использование Киевом военной помощи

Правительство США назначило группу, в задачи которой будет входить проведение инспектирование того, как украинские власти использует предоставляемую Западом военную помощь.Команду американских аудиторов возглавит генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч, который уже 18 октября приступит к исполнению своих обязанностей. В задачи возглавляемой Сторчем группы будет входить осуществление контроля над использованием Киевом отправленных после начала российской спецоперации Западом украинским властям средств, общая сумма которых составляет около 113 миллиардов долларов.Назначенный Белым домом инспектор будет сотрудничать с Госдепом США и другими американскими государственными институтами. Предполагается, что комиссия будет ежеквартально публиковать в открытом доступе отчеты о результатах своей деятельности.По мнению ряда экспертов, этот шаг является прямым следствием требований представителей республиканской партии в американском конгрессе наладить осуществление контроля за использованием украинским руководством предоставляемой Киеву финансовой помощи.Как сообщает американское издание Washington Post, вопрос, касающийся выделения Вашингтоном новых объемов военной поддержки киевскому режиму становится все более уязвимым для партийной политики.Предполагается, что в случае, если Байден не выполнит поставленные республиканской партией условия, касающиеся строгой отчетности об использовании выделяемых Украине средств, значительная часть республиканцев проголосует в конгрессе против увеличения на дополнительные 24 миллиарда долларов объемов уже выделенной Киеву помощи.