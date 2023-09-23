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Немецкий политолог: Киев может рассчитывать на помощь в прежних объемах еще полгода

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Немецкий политолог: Киев может рассчитывать на помощь в прежних объемах еще полгода

Чем дольше длится украинский конфликт, тем больше от него устают на Западе не только обыватели, но и политики. Тратить огромные средства на поддержку Украины становится накладно даже для богатых западных стран. В итоге объемы помощи Киеву постепенно сокращаются.


По словам немецкого политолога профессора Боннского Университета Андреаса Хайнеманн-Грюдера, в скором времени главный «помощник» Украины Соединённые Штаты значительно уменьшат свою финансовую и военную помощь этой стране.

Вероятно, поставки оружия в таком же темпе будут продолжаться еще полгода

- отметил политолог.

Хайнеманн-Грюдер считает, что поддержка Штатами Украины пойдёт на спад за несколько месяцев до президентских выборов в США, которые должны пройти в начале ноября 2024 года.

Стоит отметить, что уже сегодня американские власти своими действиями показывают, что не собираются удовлетворять все просьбы Киева о помощи. Напомним, что, несмотря на недавний тёплый приём в США, Зеленскому пообещали помощи на сумму в 70 раз меньше, чем он просил – 325 млн долларов вместо 24 млрд. А ряд американских конгрессменов ранее предложили принять временный бюджет на следующий год, где вообще не упоминается помочь Украине.
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3 комментария
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  1. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 16:28
    0
    Все зависит от режиссеров за лужей.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:31
      0
      Нет.Пунктуальные немцы наверно подсчитали что немецких танков с немецкими экипажами хватит только ещё на полгода.
  2. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 16:29
    0
    Слыхали такие песни. Полгода тому назад. И еще через полгода послушаем.