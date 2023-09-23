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«Нет уз святее товарищества»: Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

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«Нет уз святее товарищества»: Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Командир подразделения «Царские волки» и бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин с сегодняшнего дня стал сенатором от Запорожской области в Совете Федерации РФ. Как будто зная наперед, что будет представлять в нашей стране Запорожье, полтора года назад он произнес на камеру монолог главного героя произведения Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» - предводителя запорожских казаков.


Об этом Рогозин вспомнил во время беседы с журналистами информагентства «Блокнот».

Этот монолог Тараса БульбЫ я записал 19 марта 2022 года

- сообщил сенатор.

Он рассказал, что провел свои детские годы в Запорожской области, а теперь воюет за ее освобождение. Рогозин сказал, что готов подписаться под каждым словом из знаменитого монолога о товариществе на земле Русской, написанного Гоголем и произнесенного экс-главой «Роскосмоса» в прошлом году.

Нет уз святее товарищества!

- есть в нем такие слова.

И сейчас они тоже не являются пустым звуком для тех, кто находится на передовой в зоне спецоперации. Бойцы на себе узнали, как важен здесь дух товарищества и взаимовыручки.

Очень современно звучат и слова Гоголя и о том, что некоторые наши соотечественники чураются родного языка, родных обычаев, преклоняются перед всем иностранным, готовы продать своего товарища, чтобы получить какие-то блага. И такое бывает.

Сегодня командир «Царских волков» является, возможно, единственным в сенатором в России, ак то и в мире, который сражается на передовой. Однажды Рогозин сказал, что его главной целью является освобождение Украины от фашизма.

Использованы фотографии:
https://vk.com/rogozin_do
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67 комментариев
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  1. Sedoy
    Sedoy Сегодня, 16:51
    +36
    Рогозин стал сенатором

    Пристроили дармоеда... :)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:53
      +2
      Главный по наркоконтролю в Запорожской области?Иначе к чему фотка на фоне маков?
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 17:07
        +4
        Orange-Bigg- это фото с проваленного им задания,когда Рогозин должен был стать президентом Афганистана lol
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 17:10
      +21
      Это называется - в любую жопу без мыла влезет, потомушто друг
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:46
        +1
        Вы это, роман66 hi , пожалуйста поаккуратнее насчет таких "безмыльных" друзей то.... lol
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 18:19
          0
          Задолбал, я на энергии работаю, если что, и цену ему знаю
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:22
      +8
      А как наши родненькие СМИ хвалют "новую" кадровую политику нашего родненького руководства! laughing
    4. Dizel200
      Dizel200 Сегодня, 17:47
      +1
      Пролез без мыла в п..у. А то что то забыли уже все про него
    5. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 17:51
      +2
      Цитата: Sedoy
      Пристроили дармоеда... :)

      Для меня эти кадровые игры с Рогозиным давно даже веселить перестали!
      В каждой бочке - затычка!
      Везде поруководил...
      Руками поводил...
      Нигде, правда, успехов не добился... Один космодром Восточный наплодил взяточников батальоны и пропавших денег - годовые быджеты средних стран...
      Но - двигают...
      Видать - он слово знает.
      Заветное... wink
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:53
    +11
    Ааааа, нашёл, где пристроиться....
    1. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 17:48
      +4
      Талантливый во всем . И журналист и космонавт и волк царский . маскарад с калашом и разгрузкой любят у нас дешёвые понты.
      Седалище у него зажило надеюсь в ресторан не поедут отмечать
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:53
        +3
        Ниии, в ресторане в сидальню подстрелить могут. Опасно. Это он усвоил.
  3. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 16:54
    +11
    Сегодня командир «Царских волков» является, возможно, единственным в сенатором в России, ак то и в мире, который сражается на передовой. Однажды Рогозин сказал, что его главной целью является освобождение Украины от фашизма.

    Вы, конечно, можете говорить, что хотите, но лично у меня зубы от оскомины сводит...
    "Сражается на передовой"©. Ага. С батутом не срослось, в штыковую пошëл...belay
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:28
      +3
      Цитата: Васян1971
      Вы, конечно, можете говорить, что хотите, но лично у меня зубы от оскомины сводит...
      "Сражается на передовой"©. Ага. С батутом не срослось, в штыковую пошëл...

      Чуть ранее не срослось с "Родиной" (партией).
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 17:42
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Чуть ранее не срослось с "Родиной" (партией).

        Судьба? what
    2. Комментарий был удален.
  4. Tatanka Yotanka
    Tatanka Yotanka Сегодня, 16:54
    +17
    сражается на передовой? ну если только ранение на банкете можно назвать сражением fellow
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:54
    +5
    Рагозин не сам же себя назначил Сенатором от Запорожской области России.А кто от Херсонской,Луганской и Донецкой областей?
    1. Master2030
      Master2030 Сегодня, 16:59
      0
      ДАМ
      Centerum censeo Washingtonum delendam esse
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 17:08
      +6
      кто от Херсонской,Луганской и Донецкой областей?


      Уверяю вас, такие же солидные люди, как и Рогозин.
      Например сенатором от Херсонской области станет Игорь Кастюкевич (бывший заместитель руководителя фракции ЕР в госдуме). Сам он из Саратова, в Херсоне никогда не был, но зато человек заслуженный.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:54
    +6
    Лучше бы он стал честным журналистом,пиарщик и бездарь .
  7. Dzerzhinsky
    Dzerzhinsky Сегодня, 16:55
    +7
    Нарисовался... Судя по состоянию российской космонавтики при нём и после него, стоит побеспокоиться о Запорожской обрасти. Популизм.
    1. Disant
      Disant Сегодня, 18:36
      0
      Dzerzhinsky

      Нарисовался... Судя по состоянию российской космонавтики при нём и после него, стоит побеспокоиться о Запорожской обрасти.
      а что там при нём в космонавтике случилось?

      воровать на Восточном не дал кому-то из ваших?
      ни одной ракеты не упало, собранной при нём? хотя перед этим звездопад был...
      или может модуль "Наука", пролежавший недостроенным несколько десятков лет, не туда пошёл ?
      может, Рогозин был неправ, и восставший из пепла американский батут перестал извергать внутрь мочу при перелёте и ядовитое топливо наружу при посадке?
  8. Master2030
    Master2030 Сегодня, 16:57
    +7
    Гигант мысли! Отец русской демократии! И особа.... приближённая к императору!!!
    Centerum censeo Washingtonum delendam esse
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 17:46
      0
      Цитата: Master2030
      Centerum

      Буковка "n" явно лишняя. hi
  9. Комментарий был удален.
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 17:02
    0
    Царского волка отправили в сонное царство....
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 17:16
      +2
      "...отправили в сонное царство..." Не такое уж сонное, особенно на берегу бывшего Каховского водохранилища.
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:05
    +7
    Дима Батут везде пролезет. Плохо только то, что он него один вред, какую бы должность он не занимал.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:12
      +3
      Заминусовал всех кто говорит о нем правду не иначе как сам Рогозин wassat
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 17:36
      +2
      За это наградить орденом Чубайса Рыжего первой степени.
  12. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 17:13
    +2
    Командир подразделения «Царские волки»
    И как он себя проявил, как командир этого подразделения?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:18
      -3
      Его подразделение " Царские волки" и Барс 11 доставили на разборку крылатую англицкую сбитую с минимальными повреждениями.Вроде пока самый значимый трофей.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 18:04
        +1
        Его подразделение " Царские волки" и Барс 11 доставили на разборку крылатую англицкую сбитую с минимальными повреждениями.Вроде пока самый значимый трофей.
        Понятно. Он лично за трофеем ползал. А сбивал тоже он, из личного оружия? Кстати, что-то о сынке Пескова ничего не слышно, он ведь у Пригожина числился, ещё до Московского похода.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:20
          0
          Говорить о Пригожине и вспоминать службу в Вагнере теперь не в тренде у властных, ну что Вы прям?
      2. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 18:53
        0
        Цитата: tralflot1832
        Его подразделение " Царские волки" и Барс 11 доставили на разборку крылатую англицкую сбитую с минимальными повреждениями.

        а в какой момент "волки" к себе погрузили и повезли? в Донецке? поскольку если Волки сами в пекло за ней лазили- зачем им Барсы на дальнейшем маршруте? а если нет, так это Барсы взяли, а они доставили.. "примазываться уметь надо" и где все это время главволк был- думаю возможность сфоткаться с ракетой на передовой- не пропустил бы? но не было фото..
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:34
      +4
      Цитата: Авиатор_
      Командир подразделения «Царские волки»
      И как он себя проявил, как командир этого подразделения?

      Закрыл амбразуру своим телом. laughing
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 18:00
        +3
        Закрыл амбразуру своим телом.
        Такое тело три амбразуры закроет.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:23
          0
          Лег то он на амбразуру животом? Правильно? То есть сидушкой к верху. Ну вот в нее, незащищенную, и прилетело. lol Всё сходится.
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 18:41
        0
        Дымок в океане-скорее всего,задом?Принял за сидение для унитаза? wassat
  13. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 17:16
    +7
    Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

    Наш пострел везде поспел!

    Сегодня командир «Царских волков» является, возможно, единственным в сенатором в России, ак то и в мире, который сражается на передовой

    Каков был максимальный урон от его сражений?
    Пока что он только в прифронтовых ресторанах по жопе получал.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:26
    +5
    Как вы все спалились ,не признавая государственную власть а лице Рогозина! laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:34
      +3
      И нигаварите, Андрей. hi
      Дима-батут их всех потом начикает. yes Но "золотой парашют" то есть теперь....

      зы Опять ведь пушку себе модную нарыл, с банкой и складным прикладом (судя по первому фото).... Самое смешное что магазины в лифчике - разные, и по кривизне, и по высоте. lol Под разные калибры?????
      Что, для срочного пиарного фото одинаковых не нашёл???? wassat
  15. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:28
    +10
    Рогозин стал сенатором от Запорожской области
    судя по всему все эти "царские" "волки" для этого и были выдуманы, ПРОТИВНО
  16. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 17:31
    +5
    Просто нет слов wassat И тут пролез..еб.поторговал на Донбасе..заслужил пенсию ..теперь целый сенатский волк am
  17. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:35
    +6
    Обвесился вояка, ЕПРСТ! Фотомандель. Устроили неприкаянного на место. Будет где харчеваться "волку", понимаШЬ.
    1. Комментарий был удален.
  18. сунженец
    сунженец Сегодня, 17:39
    +6
    Сегодня командир «Царских волков» является, возможно, единственным в сенатором в России, а то и в мире, который сражается на передовой.

    Ранение в жоnу он получил в ходе пьянки в кабаке. Так что не надо рассказывать про передовую.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:57
      +1
      Как он теперь сидеть будет в кресле сенатора? what
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:54
        0
        Nexcom .Рагозин по чётным будет Сенатором, по нечётным Царским Волком .Совсем без выходных бедняжка. lolА ведь в первой статье на ВО про него - в президенты всея Руси пророчили!В архивах можно найти кто это был. wassat
  19. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 17:42
    +1
    Цитата: Sedoy
    Пристроили дармоеда... :)

    У нас такое наказание для чинушек
  20. Комментарий был удален.
  21. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:44
    +4
    «Нет уз святее товарищества»

    Главное вовремя сообразить к кому пристроиться в товарищи и тогда обеспечен на долгие годы. Рогозин с этим справился на отлично. Теперь непотопляемый " товарисч". yes
  22. alystan
    alystan Сегодня, 17:47
    +2
    Вот с какой целью оказывается он там прозябал.
    Хитер, волчара. Такой не пропадет.
    Вообще надо менять существующую систему назначения сенаторов - мамаша Ксюши вообще представляет край, где она ни разу не была. Теперь москвач Рогозин представляет Запорожье...

    Святее бывает только... или как расписывают его биографию разные globalmsk.ru

    Оказывается будущий российский политик родился в семье аристократов. В то время как его отец был кадровым военным...
  23. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:59
    +2
    Видимо ловко свой язычок сворачивает в "трубочку" и знает куда и кому его вставлять! wassat
  24. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 18:07
    +1
    Надеюсь, "ястреб" Рогозин, при случае, будет всячески препятствовать демаркации Запорожской области без города Запорожья. Этот случай -- возможный "договорняк", не к ночи будь помянут. В идеальном вар-те и Кривой Рог присоединить к области. Всё-таки, город-труженик. А где больше работяг и меньше гуманитариев, там сильны пророссийские настроения.
  25. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:12
    +1
    А чем Рогозин отличается от Людмилы Нарусовой? Она пустое место с длинным языком, но коротким умом. И Рогозин пустое место с длинным языком. Правда не дyрак, а просто болтун и неудачник. А Совет федерации - это место, куда отправляют *, но не пойманных или блатных, которых надо поить, кормить и присматривать, как бы они чего лишнего не сболтнули/сделали.
  26. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:12
    +1
    Надо же...Всю жизнь палец о палец и руки из задницы растут...
    Бубенцов...
  27. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 18:13
    +5
    Очередной месседж всем тем,кто надеется на перестановки по компетенциям и общее обновление вертикали в связи с острой проблемой. РОГ возвращается в политику - это какбэ намекает на то, что политика до 24.02.22 жила и живет поныне ,несмотря на все полтора года.
  28. Черноречье
    Черноречье Сегодня, 18:15
    +2
    Своих не бросаем ? Не надоело верховному постоянно на грабли наступать, назначая на федеральные должности некомпетентных людей. Шойгу мало ? Не ужто действительно оскудела земля русская и невозможно найти профессионалов которые действительно будут работать а не втирать очки и воровать без устали.
  29. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:15
    +1
    Ух ты, надо же...Что, жопа уже зажила?
  30. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 18:17
    +1
    А Богдан Ступка в фильме Тарас Бульба намного выразительней и вдохновляюще прочитал этот монолог. Я сам когда-то в школе заучивал его наизусть. Вот только осталось ли это сейчас в школьной программе?
  31. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 18:19
    +2
    Такое впечатление, что он в зону СВО поехал только ради фотосессий и пиара
  32. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 18:20
    +4
    Нет уз святее товарищества

    - однозначно. Как и то, что нет субстанции вонючее лицемерности.
    Зачем позируешь в разгрузке, словно на штурм позиций вражьих собрался? Что за дешёвый фетишизм? На какую публику сей примитивный пиар рассчитан?
  33. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 18:27
    0
    многопартийный организм приземлили... нигде не получилось - пусть там попробует штаны протирать... но, вдруг и там не получится: за что не берется - конец одинаков. область жалко, своего надо ставить, хотя в совфед - кого угодно
  34. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 18:35
    0
    Ну и нахрен он нужен, только в качестве балласта.
  35. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 18:35
    +1
    Беда нынешней власти что за полнейшие провалы в работе никто не отвечает, просто переведут на другую должность,все эти рогозины,булгаковы и прочие суть кремлевцев.воруй,имитируй деятельность,только не иди против главного,иначе закончишь как Пригожин (не муж Валерии)
  36. james
    james Сегодня, 18:38
    0
    Не знаю как вас ,а меня тошнит от него и его п-больства. "Выпускник международного отделения факультета журналистики МГУ." - этим все сказано, гуманитарий, специалист-болтолог.
  37. potap6509
    potap6509 Сегодня, 18:39
    0
    Вот же скунсяра, пролез таки, статус, почётный пенсионер с космической пенсией, все дела, серебряная ложка с рождения делает свое дело.
  38. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 18:51
    0
    Мы можем быть разными по расе, религии и полу, но политики одинаковы во всех странах. Тщеславный и хвастливый. Оставим в стороне тот факт, что самым опасным, что он завоевал за последние годы, была какая-то красивая девушка. Должен сказать, что фотография мне нравится, но видео с хромакейным эффектом ужасное.
  39. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 18:58
    0
    Рогозин - молодца! Космические корабли не ему, конечно, запускать, но патриот!! только день варенья надо подальше от линии фронта праздновать