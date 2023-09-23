«Нет уз святее товарищества»: Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Командир подразделения «Царские волки» и бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин с сегодняшнего дня стал сенатором от Запорожской области в Совете Федерации РФ. Как будто зная наперед, что будет представлять в нашей стране Запорожье, полтора года назад он произнес на камеру монолог главного героя произведения Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» - предводителя запорожских казаков.
Об этом Рогозин вспомнил во время беседы с журналистами информагентства «Блокнот».
Этот монолог Тараса БульбЫ я записал 19 марта 2022 года
- сообщил сенатор.
Он рассказал, что провел свои детские годы в Запорожской области, а теперь воюет за ее освобождение. Рогозин сказал, что готов подписаться под каждым словом из знаменитого монолога о товариществе на земле Русской, написанного Гоголем и произнесенного экс-главой «Роскосмоса» в прошлом году.
Нет уз святее товарищества!
- есть в нем такие слова.
И сейчас они тоже не являются пустым звуком для тех, кто находится на передовой в зоне спецоперации. Бойцы на себе узнали, как важен здесь дух товарищества и взаимовыручки.
Очень современно звучат и слова Гоголя и о том, что некоторые наши соотечественники чураются родного языка, родных обычаев, преклоняются перед всем иностранным, готовы продать своего товарища, чтобы получить какие-то блага. И такое бывает.
Сегодня командир «Царских волков» является, возможно, единственным в сенатором в России, ак то и в мире, который сражается на передовой. Однажды Рогозин сказал, что его главной целью является освобождение Украины от фашизма.