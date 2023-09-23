Военное обозрение
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Зеленский: Я-то готов к проведению выборов, но наш закон запрещает их проведение во время войны

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Зеленский: Я-то готов к проведению выборов, но наш закон запрещает их проведение во время войны

Обозначилась очередная конфликтная точка во время визита Зеленского в Северную Америку. Напомним, что сначала он перед в значительной степени пустым залом выступил с трибуны ГА ООН, а имиджмейкеры «прифотошопили» полный зал, в котором сидел и сами Зеленский. Потом глава киевского режима отправился в Вашингтон, где спикер палаты представителей заблокировал его выступление перед конгрессом, а затем группа сенаторов устроила Зеленскому форменный допрос. В конце концов Зеленского принял Байден, после чего тот направился в Канаду в гости к премьеру Трюдо.


Там и обозначилась та самая проблемная точка. И точка эта – выборы на Украине, которые должны пройти в 2024 году. Выяснилось, что вопрос о выборах задавали Зеленскому американские сенаторы.

Находясь в Канаде, глава киевского режима дал понять, что выборы проводить в следующем году не собирается.

Зеленский:

Вопрос проведения выборов не актуален в связи с проблемами с безопасностью. Наш закон запрещает проведение выборов во время войны, причём выборов любого уровня. Я-то готов к выборам, но закон запрещает. Безопасность – это важно и это сложно.

При этом Зеленский заявил, что есть ряд причин, по которым выборы в 2024 году не могут состояться.

По его словам, во-первых, нужно провести всё прозрачно, с присутствием иностранных наблюдателей, а обеспечение их безопасности на ряде территорий невозможно. Во-вторых, «украинцы не смогут голосовать на неконтролируемых территориях».

Зеленский:

Я даже не беру во внимание то, что Россия оккупировала в 2014 году. Я говорю о территориях, которые оккупированы с 24 февраля (2022).

Далее, как завил Зеленский, есть сложности с голосованием украинцев за пределами Украины.
Зеленский:

Я не знаю, как вообще нам организовать этот процесс. И пока никто нам не может подсказать.

Но главное, как считает Зеленский, это проблем с голосованием военных и отсутствие средства на проведение выборов.

Зеленский:

Миллион человек в окопах. Как им голосовать? Да и средств в бюджете на всё это нет.
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31 комментарий
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 17:10
    +7
    Зеленский: Я-то готов к проведению выборов, но наш закон запрещает их проведение во время войны

    Лукавит Клоун. Войны то никто не объявлял. Ни Россия ни Укропия. так что выборы можно проводить но боязно могут и кинуть а терять такое денежное место не хочется.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:22
      +11
      Войну у них не объявляли, но у них введено военное положение и выборы при военном положении запрещены законом. Хотя для Зеленского идеальный вариант был бы - провести выборы, проиграть и по быстрому свалить на "Землю обетованную".
      1. poquello
        poquello Сегодня, 17:33
        -1
        Цитата: Владимир М
        Войну у них не объявляли, но у них введено военное положение

        а как может быть введено военное положение без войны?
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:51
        +1
        С новым трансом надо поздравить ВСУ.Владимир Зеленский назначил американского трансгендера-тиктокера Дилана Малвейни новым пресс-секретарем ВСУ. Он выразил надежду, что такой "всенародно любимый и безоговорочно уважаемый человек" наверняка сплотит мир вокруг Украины, пишет сатирический сайт The Babylon Bee. The Times и Washington post судя по всему остались для Зеленского в прошлом.Его бред теперь печают только на сатирических сайтах.Там ему и место.


        На Елену Зеленскую похож.К чему бы это?
        Киев — Очередным смелым шагом Украины стало назначение пресс-секретарем ВСУ нашумевшего трансгендера-тиктокера Дилана Малвейни.

        Президент Украины Владимир Зеленский объявил об этом решении на сегодняшней пресс-конференции: “В эти трудные времена нам нужен профессионал вроде Дилана, который придет и станет новым лицом Украины. Он снискал всенародное уважение, мастерски справившись с рекламой пива марки Bud Light. Кстати, это теперь официальное пиво украинской армии”.

        https://inosmi.ru/20230922/transseksual-265781058.html
        1. dump22
          dump22 Сегодня, 18:22
          +1
          Его бред теперь печают только на сатирических сайтах.Там ему и место.


          Так сатирический сайт и придумал сам же эту "новость".
          Кстати хорошо они поиздевались над Зеленским.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:25
      +5
      Лукавит Клоун. Войны то никто не объявлял.

      Ну, так на то он и клоун... Пока есть хоть какой-то транзит газа через Украину, никто войну на Окраине России не объявит... Объявлением войны они снимут все ограничения СВО и по количеству нашего контингента и по количеству и качеству вооружений, участвующих в этой операции... Снять все ограничения и объявить войну первыми мы как всегда стесняемся, а что на это другие страны скажут, хотя эти страны высказались по этому поводу давно и вполне конкретно... Ничего нового они не придумают...
      Мы «играем» в «СВО»,
      А они воюют с нами ...
      Пора в это баловство
      Прекращать играть с врагами.
      Если биться то всерьёз,
      Применяя всё что можно,
      Чтобы не стоял вопрос –
      Больно бить, аль осторожно...???
      Чтобы враг наш никогда
      Не грозил стране войною,
      Врагам нужно иногда
      Бить по морде всею «зброей»!!!
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 17:35
        +1
        Ещё бы Украине терять 1.3 млрд долларов которые ей платит Газпром за транзит, война отдельно, торговля отдельно.
    3. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 18:09
      +1
      Получается миллион хвостгв просто так потащли воевать и далеко за 500 тыс угробили из за прихотей наркомана и его хозяев.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:10
    +4
    Контрацептив лживый,забыл ссучёк свое обещание прекратить войну на Донбассе?Выбор для тебя где и как сдохнуть!
    1. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 17:35
      +2
      А только он свои обещания не сдерживает? Назовите хоть одного политика который не врал
  3. Комментарий был удален.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:19
    +7
    А так бы он прям сразу! А как проиграет - сразу в армию по призыву! wink Это же не он раза 4 от повесток бегал)))
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:22
    +2
    Клоун всех за дураков держит, его закон, что дышло.
  6. blackcat
    blackcat Сегодня, 17:23
    +1
    Блин , плохо , не выгорел план , видимо он знает анекдот про то как Путин помогал Америке с выборами , послав туда Чурова wink
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 17:26
    +6
    Прикольно, сам этот закон протащил, а теперь на голубом глазу мол извиняйте, закон не позволяет. Шулер.)))
  8. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 17:31
    +1
    Зеленский:
    Миллион человек в окопах. Как им голосовать? Да и средств в бюджете на всё это нет.

    И ещё миллион в плену. Ну этим проще, они за Путина проголосуют.
  9. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 17:34
    +2
    Сливают Зелю!
    И тот отлично это понимает!
    Президентские выборы для него - смерти подобны!
    Проиграет - сто процентов! Уйдёт с первых полос и праймтаймов, а там и до удавочки в ванной комнате недалеко...
    Значит, западники будут делать из него героическую жертву коварного ракетного удара русских варваров...
    У них этот процесс - отработан.
    Попал кокаиншик, достал всех своим нытьём и попрошайничеством!
    На него всех собак за контрнаступ и повесят! wink
  10. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 17:35
    +2
    Это он от обиды решил взбрыкнуть. Сейчас комиссия приедет покажет кто в доме хозяин.
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:41
    +4
    А его готовность- не готовность кого- ни будь волнует? Нельзя выбирать, заменят. Хорошо (разумеется для него), если не в связи скоропостижной кончиной. sad
  12. Себенза
    Себенза Сегодня, 17:43
    +1
    Украинцы уже не смогут.Те ни начинали.Но копеечка то капает.
  13. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 17:45
    +1
    Какой хитрый еврей sad наверное думает что всех нае.
    1. Себенза
      Себенза Сегодня, 17:52
      +1
      Слуга Закона за него подумал,а вот кролик всех и ...
  14. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:54
    +1
    Без выборов Зеля диктатор, а что с диктаторами делать нас на западе научили
  15. alystan
    alystan Сегодня, 17:54
    +1
    Я-то готов к проведению выборов, но наш закон запрещает их проведение во время войны

    Или стоп войне, или отменяй закон, который сам же и принял.

    17 августа он же самолично подписал принятые парламентом законы о продлении военного положения и о всеобщей мобилизации на 90 суток - всего лишь до 15 ноября.

    В принципе, можно назначить выборы на 16 ноября. Время позволяет.
  16. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:58
    +1
    Не хочешь выборов, получишь сердечный приступ .
  17. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:05
    +1
    Какая война? Ты ее наркоман официально не объявлял, ее юридически нет. request
  18. dump22
    dump22 Сегодня, 18:12
    +1
    Все люди в целом одинаковы.

    Слаще верховной власти ничего нет.
    Человек, дорвавшийся до нее, готов буквально на все, чтобы остаться там наверху навсегда.
    Он будет врать, убивать, развязывать войны, вообще делать что угодно.

    И только отрегулированная система сдержек и противовесов может (и то это не гарантировано) от этого защитить.
  19. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 18:17
    +1
    "готов к выборам,но"ох уж это "но". Он вообще о выборах не вспомнил бы,но"большому дяде " нужны выборы.
  20. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:40
    +1
    Миллион человек в окопах. Как им голосовать? Да и средств в бюджете на всё это нет.

    То есть кто то Зеленскому подсказал, как ещё больше денег получить.
    Дать денег на голосование миллиона в окопах. Тысяч по 20-30 Евро, наверное? И через Банковую, конечно же. Что бы ни еврика не пропало. Лично проследит.
    Заодно восхититься тем, что Зеленский миллионную армию против России выставил. Между фраз увидеть, что про Крым то уже и не говорит о выборах, только про территории после 24.02.2022.
  21. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:40
    0
    Миллион человек в окопах. Как им голосовать? Да и средств в бюджете на всё это нет.

    То есть кто то Зеленскому подсказал, как ещё больше денег получить.
    Дать денег на голосование миллиона в окопах. Тысяч по 20-30 Евро, наверное? И через Банковую, конечно же. Что бы ни еврика не пропало. Лично проследит.
    Заодно восхититься тем, что Зеленский миллионную армию против России выставил. Между фраз увидеть, что про Крым то уже и не говорит о выборах, только про территории после 24.02.2022.

    Зеленский не сказал, пожалуй, что он и с Путиным готов общаться. Только закон Зеленского это запрещает.
  22. Cypa
    Cypa Сегодня, 18:43
    +1
    Зеленский хочет оставаться у власти бесконечно
  23. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:47
    0
    Цитата: Владимир М
    Войну у них не объявляли, но у них введено военное положение и выборы при военном положении запрещены законом. Хотя для Зеленского идеальный вариант был бы - провести выборы, проиграть и по быстрому свалить на "Землю обетованную".

    Вы думаете там, в Иудее, это счастье кому то надо?