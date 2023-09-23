Зеленский: Я-то готов к проведению выборов, но наш закон запрещает их проведение во время войны

Вопрос проведения выборов не актуален в связи с проблемами с безопасностью. Наш закон запрещает проведение выборов во время войны, причём выборов любого уровня. Я-то готов к выборам, но закон запрещает. Безопасность – это важно и это сложно.

Я даже не беру во внимание то, что Россия оккупировала в 2014 году. Я говорю о территориях, которые оккупированы с 24 февраля (2022).

Я не знаю, как вообще нам организовать этот процесс. И пока никто нам не может подсказать.

Миллион человек в окопах. Как им голосовать? Да и средств в бюджете на всё это нет.

Обозначилась очередная конфликтная точка во время визита Зеленского в Северную Америку. Напомним, что сначала он перед в значительной степени пустым залом выступил с трибуны ГА ООН, а имиджмейкеры «прифотошопили» полный зал, в котором сидел и сами Зеленский. Потом глава киевского режима отправился в Вашингтон, где спикер палаты представителей заблокировал его выступление перед конгрессом, а затем группа сенаторов устроила Зеленскому форменный допрос. В конце концов Зеленского принял Байден, после чего тот направился в Канаду в гости к премьеру Трюдо.Там и обозначилась та самая проблемная точка. И точка эта – выборы на Украине, которые должны пройти в 2024 году. Выяснилось, что вопрос о выборах задавали Зеленскому американские сенаторы.Находясь в Канаде, глава киевского режима дал понять, что выборы проводить в следующем году не собирается.Зеленский:При этом Зеленский заявил, что есть ряд причин, по которым выборы в 2024 году не могут состояться.По его словам, во-первых, нужно провести всё прозрачно, с присутствием иностранных наблюдателей, а обеспечение их безопасности на ряде территорий невозможно. Во-вторых, «украинцы не смогут голосовать на неконтролируемых территориях».Зеленский:Далее, как завил Зеленский, есть сложности с голосованием украинцев за пределами Украины.Зеленский:Но главное, как считает Зеленский, это проблем с голосованием военных и отсутствие средства на проведение выборов.Зеленский: