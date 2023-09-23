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Власти ФРГ могут одобрить передачу ВСУ ракет Taurus после начала американских поставок ATACMS

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Власти ФРГ могут одобрить передачу ВСУ ракет Taurus после начала американских поставок ATACMS

Немецкие власти могут поставить украинской армии крылатые ракеты Taurus в случае, если США передадут ей американские тактические ракеты ATACMS.


Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, правительство ФРГ давало понять, что находится в тесном сотрудничестве с Вашингтоном в сфере предназначенных для боевиков киевского режима военных поставок. Таким образом, политика Белого дома способна оказывать непосредственное влияние на решимость немецких властей в вопросах поставок вооружений украинской армии.

По данным американского издания, официальные лица США заявили о планах в ближайшие недели осуществить поставку небольшой партии ракет тактической ракетной системы ATACMS. Также сообщается, что при помощи одобрения решения о поставках Украине американских ракет ATACMS президент США Джо Байден планирует подтолкнуть немецкие власти к решению о передаче Киеву ракет Taurus.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен напомнила правительству ФРГ, что рассматриваемые к поставке боевикам киевского режима ракеты Taurus способны нести ядерный заряд.

Также сообщается, что спикер Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с официальным опровержением появившейся в ряде СМИ информации, согласно которой Байден якобы принял окончательное решение о предоставлении Украине ракет ATACMS. Спикер Белого дома уточнила, что президент США неоднократно заявлял, что передача Украине ракет АТАСМS возможна в будущем, однако не называл предположительных сроков начала таких поставок. По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, Вашингтон поддерживает постоянный контакт с Киевом по поводу поставок ВСУ ракет ATACMS.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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8 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:31
    +1
    Договор о ракетках действующий? Исче или еще? Или уже?- Ужо.
    Зело борзо.
    Одни договорняки отменчются, а кндр под санкциями. Ужо или еще?
    Для уверенной внешней политики надо было 25 лет тому обеспесить рождаемости рост 2-3 %в год. 250 млн граждан рф дали бы место в новом дивном мире.
    Живем в старом.
    1. smart_ups
      smart_ups Сегодня, 18:43
      0
      Я часто думаю о причинах высокой рождаемости в СССР и низкой рождаемости в России. И ведь ответ на поверхности. Да мы стали более сытые , да у нас появилось много автомобилей, но вот с жильём проблема. Я в состоянии содержать на свою ЗП хоть пять детей , но вот обеспечить жильём в котором бы жила такая семья не в состоянии. При этом местные власти часто идут на ухищрения. Все помнят закон земля за третьего ребёнка. А по факту , поверьте мне во многих регионах шиш с маслом а не земля. И узнаешь ты об этом только когда придёшь всё это оформлять. А на баннере конечно красиво звучит "земля под ижс с коммуникациями".
  2. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 18:34
    +1
    Сейчас история как с танками повториться.
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 18:38
    0
    Ну тогда томагавки будут на очереди, а там и до ТЯО с трезубцем рукой подать.
  4. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:38
    0
    Не пора ли шарахнуть по транспорту с подобными ракетами?!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:47
    0
    Чего нам не хватает, что б понизить ракетную угрозу до минимальных величин???
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 18:54
      0
      ПВО побольше и постоянно висящих в воздухе а50
  6. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 18:56
    0
    Не удивлюсь, если со временем и Томагавки подгонят. Когда же кремлежители догадаются, что пора переводить экономику на военные рельсы? Похоже, пока не их родственники сидят в окопах, смысла напрягаться они не видят.