Власти ФРГ могут одобрить передачу ВСУ ракет Taurus после начала американских поставок ATACMS

Немецкие власти могут поставить украинской армии крылатые ракеты Taurus в случае, если США передадут ей американские тактические ракеты ATACMS.Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, правительство ФРГ давало понять, что находится в тесном сотрудничестве с Вашингтоном в сфере предназначенных для боевиков киевского режима военных поставок. Таким образом, политика Белого дома способна оказывать непосредственное влияние на решимость немецких властей в вопросах поставок вооружений украинской армии.По данным американского издания, официальные лица США заявили о планах в ближайшие недели осуществить поставку небольшой партии ракет тактической ракетной системы ATACMS. Также сообщается, что при помощи одобрения решения о поставках Украине американских ракет ATACMS президент США Джо Байден планирует подтолкнуть немецкие власти к решению о передаче Киеву ракет Taurus.Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен напомнила правительству ФРГ, что рассматриваемые к поставке боевикам киевского режима ракеты Taurus способны нести ядерный заряд.Также сообщается, что спикер Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с официальным опровержением появившейся в ряде СМИ информации, согласно которой Байден якобы принял окончательное решение о предоставлении Украине ракет ATACMS. Спикер Белого дома уточнила, что президент США неоднократно заявлял, что передача Украине ракет АТАСМS возможна в будущем, однако не называл предположительных сроков начала таких поставок. По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, Вашингтон поддерживает постоянный контакт с Киевом по поводу поставок ВСУ ракет ATACMS.